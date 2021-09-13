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Новости Политика Украины
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Песков (1738) пропаганда (3475) Россия (91304)

Пресс-секретарь Путина Песков в эфире белорусского телеканала заявил о "родственных отношениях" России и Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пресс-секретарь Путина Песков в эфире белорусского телеканала заявил о

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не прекратили "родственные отношения", несмотря на рост числа "оболваненных пропагандой людей".

Его слова приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - сказал Песков в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+58
Шоб он сдох - 15 тысяч убитых , 2 млн переселенцев !!!!
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13.09.2021 00:45
+39
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13.09.2021 00:48
+38
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13.09.2021 00:50
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Оболваненный пропагандой письков
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13.09.2021 00:45 Ответить
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13.09.2021 00:56 Ответить
Трясогузка
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14.09.2021 11:18 Ответить
ПОСМОЕРИ НА СВОЕ РЫЛО РОДСТВЕННИК!
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13.09.2021 01:04 Ответить
Вепсы-азиаты Путин, Письков и славяне-украинцы - это, конечно же, родные братья: вепсу Писькову немедлено присвоить научную степень доктора этнографии !
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13.09.2021 04:28 Ответить
Первое,что пришло в голову:-Я таких родича жопа видель.
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13.09.2021 11:18 Ответить
ПУТІН ЗАДУВ ВАРТІСТЬ газу в ЄС вже аж до 727 доларів - завдяки його "вдалому проекту" - Nord Stream 2 з Росії до Німеччини..
Завдяки тому, що дешево купив європейських політиків мантрою, що Україна - ненадійний транзитер...

Що ж в цій ситуації можна запропонувати Меркель-Макрону? В яких страшний дефіцит власних мізків ... але вдало заміщених путінськими хабарями

Лише одне - "Продовжуйте свою традиційну політику - бути "серйозно занепокоєними" і "серйозно стурбованими"... і це заспокоїть серця всіх європейців"... хоча проблему дефіциту газу -НЕ ВИРІШИТЬ !

Як же ж ви, сволоти збираєтесь "гарантувати продовження транзиту газу Україною в майбутньому, " коли ви , ІДІОТИ, не змогли гарантувати сьогодні постачання газу СОБІ, маючи майже подвоєні потужності з його транзиту (Укр. ГТС + Nord Stream 2)... і чинний договір з росією про обсяги постачання нею газу в Європу?

Чи обіцянками "гарантії транзиту" збиралися вчергове "надути" Україну? Але ж надули себе.. Вірніше - дозволили Путіну надути себе...

Ось чому я, ще з 1993 року (після перебування одним з керівників в "європейському комітеті") - однозначно переорієнтувався виключно на США і НАТО, бо там -"мізків" незрівнянно більше ніж в ЄС-івських політиків і почав виступати "категорично проти" організаційної і політичної інтеграції України в ЄС...
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13.09.2021 12:09 Ответить
Піськов? Він якраз не "оболваненный пропагандой" - він сам один із оболванювачів-пропагандонів.
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13.09.2021 01:11 Ответить
Шоб он сдох - 15 тысяч убитых , 2 млн переселенцев !!!!
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13.09.2021 00:45 Ответить
This is dead.

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13.09.2021 00:59 Ответить
Фуу!!!
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13.09.2021 01:04 Ответить
Кака.
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13.09.2021 11:28 Ответить
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...

4 ноября!
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13.09.2021 06:40 Ответить
Щоб всі москалі передохли. Тільки тоді в Україні наступить мир і спокій.
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13.09.2021 07:56 Ответить
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13.09.2021 00:45 Ответить
Каин и Авель

Не заладилось что-то у Каина.

Видно, Авель уже не тот.

Не терпила он неприкаяный,

А скорее наоборот.

Вот он встал, матерясь и харкая.

Покачнулся разок слегка.

Нож обломанный под лопаткою:

(Подвела братана рука!)

Вот напрягся весь, раскорячился,

Зубы стиснул, В глазах - свинец.

И зассал старшой, и попятился

Он лицом к лицу не боец.

- Что глядишь на меня не по-доброму?

Мы ж одна семья, я ж твой брат!

Ты же сам пошел не в ту сторону,

Так что сам, считай, виноват.

Ты забудь, браток, коль пропало че,

Я же просто свое вернул.

Обопрись скорей на мое плечо,

Ты ножом сам себя пырнул.

Авель выслушал, плюнул под ноги

И сказал ему слово свое:

-Да не брат ты мне, гнида подлая!

И пошел покупать ружье.

(с) Марк-таки да, Киевская хунта.
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13.09.2021 00:50 Ответить
Ага. Болячка заявила что она нам родственная душа.
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13.09.2021 00:46 Ответить
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13.09.2021 00:48 Ответить
Sophia-Maria Duglass

Интресный коммент

Олександр Рожок

Політика приниження Українців започаткована ще в російській імперії. По всім театрам була настанова показувати Українців виключно як кумедних селюків, без всякої освіти. Така "хохма' була підтримана вже в радянські часи в дуеті "Штепсель та Тарапунька". Згадайте, там простому мужику з села з освітою не більше восьми класів, що говорить Українською опонує проХвесор з вищою освітою з міста, що говорить російською. Було весело. Саме такий принцип в кваКрталівських "сватах". Там селюкам без освіти, що говорять з явним "хохляцьким" акцентом опонують проХфесура з міста, що говорять на чистом російськом. Тепер ми "маємо те, що маємо".

12.09.2021 10:15
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13.09.2021 00:50 Ответить
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13.09.2021 00:50 Ответить
Все совдепівське та ще імперсько-російське асимілювання руССкіх з українцями було змішанням крові через сімейні зв"язки. Уявіть, що було б з росіянами, якби вони були чисто-руССкими, без української СПРАВДІ РОДИННОЇ КРОВІ...
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13.09.2021 00:52 Ответить
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13.09.2021 00:54 Ответить
Неужели, официально это никак нельзя объявить - типа "идите вкуй" со своим братством ... т.д.
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13.09.2021 00:54 Ответить
Надо так
Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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13.09.2021 00:58 Ответить
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13.09.2021 01:00 Ответить
Українці всі мають сало
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13.09.2021 01:02 Ответить
Білоцерківського у вашу стрічку!

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13.09.2021 01:09 Ответить
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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13.09.2021 01:12 Ответить
Вінницьке або миргородське - вершинні!

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13.09.2021 01:17 Ответить
Самое вкусное сало в Одессе - они свинок кукурузой кормят
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13.09.2021 01:26 Ответить
Очень даже кошерненько. Специально выращено к рош а шана
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13.09.2021 03:33 Ответить
Украинское Сало - продукт вкусный и полезный, халяльный и кошерный.
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13.09.2021 04:01 Ответить
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13.09.2021 01:06 Ответить
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13.09.2021 01:07 Ответить
Як у воду дивився.
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13.09.2021 11:24 Ответить
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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13.09.2021 01:08 Ответить
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13.09.2021 01:13 Ответить
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13.09.2021 00:58 Ответить
А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ЁРШИК!!!

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13.09.2021 01:04 Ответить
Песьков , тамбовские волки , ваши друзья ,
а для украинцев , вы мерзкие рашисты , воры и убийцы!
Будьте вы прокляты на века 😡
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13.09.2021 01:14 Ответить
Чисто кацапский менталитет: "Убивает значит любит". Теперь понятны генетические корни садизма.
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13.09.2021 01:18 Ответить
А для того, щоб якнайшвидше кацапи "потеряли свои родственные отношения с украинским народом" необхідно українцям повністю вийти з інформаційного поля московської орди. А це можливо за умови переходу на латиницю, тоді діти, які не знають і не вміють читати кирилицею будуть повністю відрізані від рашистської пропаганди. А доросле населення, яке знає кирилицю буде поступово зменшуватись у природній спосіб і так років через 30 зникне у свідомості українців згадка про парашу і її "родственные отношения".
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13.09.2021 01:31 Ответить
"Отдай жену дядє а сам иди к бл**и!" Ми кацапам кирилицю (створену саме для нас) дали і повинні від неї відмовляться? ТИ ще запропонуй відмовиться від української мови бо вона є основою російської!!!
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13.09.2021 06:50 Ответить
"кирилицю (створену саме для нас)"

Це якась нова, псевдонаукова теорія виникнення кирилиці. Кирилиця розроблена в IX столітті в Першому Болгарському царстві, в Преславській книжній школі, отже не саме для вас, а для болгар. 2 жовтня 2020 парламент Болгарії оголосив кирилицю болгарською абеткою. Кирилиця створена для церковно-слов'янської мови на основі грецького алфавіту і нею користуються не тільки українці, білоруси й росіяни, але й болгари, серби та македонці. До 17 століття румуни також користувались кирилицею, а в 19 ст перейшли на латиницю, молдовани перейшли на латиницю у 1989 році.

Основою російської мови є церковно-слов'янська мова, вірніше київський варіант церковно-слов'янської мови. Слова церковнослов'янського походження складають майже половину всього словникового запасу російської мови.
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13.09.2021 08:11 Ответить
Все сказав? А тепер - "по поличках"

1) З якого переляку "болгари" Кирило та Мефодій були висвячені не патріархом Візантії а Папою римським?

2) З якого переляку ченці висвячені папою Римським проповідували не в Болгарії а в Моравії?

3) Чому "графіті" на стінах Софіївського собору співпадають з ******** українською мовою а не з болгарською?

Ніколи мова якоїсь соціальної групи не ставала мовою нації! Два виключення - "русская" і "************* діалект" китайської! І там і там це нав"язується силою!!!
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13.09.2021 08:39 Ответить
Ви змішали горох з капустою. На стінах Софійського собору графіті українською, бо в Києві жили русини-українці, які розмовляли руською, тобто старою українською мовою, а не болгарською. А те що графіті кирилицею, то порівняйте болгарський і український алфавіти.

Кирило і Мефодій викладати у Константинопольській вищій школі (Константинополь - це ******** Стамбул), тоді це була Римська імперія, пізніше Візантійська, і не було розколу на католиків та православних, а були дві великі єпархії римська і константинопольська. Тому не дивно, що їх висвятив папа римський. Кирило, до речі, знайшов мощі 4-го папи римського Климента I в Херсонесі, там де приймав хрещення князь Володимир.

У 863 році Кирило і Мефодій на запрошення князя Ростислава переселились до Моравії, щоб проповідувати християнство, тому в Моравії.
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13.09.2021 09:18 Ответить
Не сміши людей!!! В ті часи жили люди не дурніші нас! Тому в Моравію направляли людей що знали місцевих людей Тобто самі жили раніше в Моравії!

Миклухо-Маклай вчився в Гейдельберзі А працював у Новій Гвінеї! Він - німець?!!! Ні - він українець! І шанована людина Нової Гвінеї!!!

А "горох з капустою" - непогана штука! Це я тобі кажу як "кулінар-любитель" Можу навіть дать рецепт "горохів"янки"
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13.09.2021 09:32 Ответить
Так отож, жили люди не дурніші нас і залишили про Кирила й Мефодія дуже багато документально підтвердженої інформації, тому щоб не смішити людей читайте історичні документи.
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13.09.2021 10:22 Ответить
От я і читаю! Тільки одне з двох: або ми читаємо "різні документи" або ти читаєш по "промосковському" а я - по "проукраїнському" Адже для кацапів визнання основою своєї мови "протоболгарську" - це "проміжний" варіант! А визнання її походження одиним з діалектів української - "смерти подобно"!!! Саме у цьому і "проблема"!!!
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13.09.2021 11:17 Ответить
Російська мова не є "одиним з діалектів української" мови (читайте Діалекти української мови). Основу російської мови складає київський варіант церковнослов'янської мови. А ******* українська мова і староукраїнська (руська) мова, якою говорять зараз в Україні і якою говорили в Київській Русі - це не та церковнослов'янська мова, яку створили Кирило і Мефодій.

Читати можна, тільки питання як розуміти прочитане. З цим я бачу у вас проблема.
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13.09.2021 12:35 Ответить
Та справа в тому що "проблема" саме в тебе! МОВУ створює НАРОД а не якась його соціальна група! І навіть не окремі люди!!!

От якраз у час прийняття Руссю християнства було прийняте рішення про використання у богослужінні мови "негрецької" Як ти думаєш - Володимир був ідіотом? Нав"язувать силою іншу релігію та ще й проповідування незрозумілою мовою? Без різниці - грецькою чи болгарською - тим більше що ще жили люди які пам"ятали про те що вони болгар перемогли? Як думаєш - як-би сприйняли русичі нову релігію мовою того народу який вони "мечем склонили"?!!!

Твоя "церковнослов"янська" - це той самий "релігійний "іврит"! Це розмовна мова наших предків яка була "законсервована" в релігійнихтекстах! Але з часом мова розвивалася змінювалася А в релігійних текстах вона продовжувала зберігаться! От і все!!!

А подібність російської мови до "церковнослов"янської" пояснюється просто - її принесли в Московію випускники Києво-могилянської академії (переважно - жителі Подніпров"я) Вони ж не тільки "церковнослов"янською" спілкувалися - вони і в Києві жили - по вулицях ходили на ринку торгувалися!!!
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13.09.2021 13:08 Ответить
Давньоруська (давньоукраїнська) мова

Бурхливий розвиток писемності на Русі розпочався з приходом на її терени християнства. Разом з християнством на Русі почала поширюватись і писемна мова слов'янського перекладу Святого Письма - старослов'янська (церковнослов'янська) писемна мова. Цю мову створили в середині IX століття Кирило і Мефодій на основі діалекту, яким розмовляли предки ******** македонців, що жили тоді на дещо більшій території, до якої належало також рідне місто Кирила та Мефодія Солунь (нині місто Салоніки в Греції). Крім македонських, ця мова містила також моравські елементи, оскільки Кирило і Мефодій тривалий час вели місіонерську діяльність серед слов'ян Великоморавії. Наприкінці IX століття мова слов'янського перекладу Святого Письма була піддана подальшій модифікації на території Болгарії.

Отже старослов'янська писемна мова, яка прийшла в Київську Русь разом з християнством, поєднувала в собі лінгвістичні особливості македонських, моравських та болгарських діалектів. Слов'янські діалекти Київської Русі у формуванні цієї мови участі не брали.
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13.09.2021 12:13 Ответить
пескоструй опять дерьма пережрал, пл старой рузькай традиции.
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13.09.2021 02:01 Ответить
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13.09.2021 03:18 Ответить
Не притведи Господи иметь Шариковское быдло в числе родичей даже в 10 колене....,Хмыри хана Батыя появились на Свет Божий в 13 веке,....Киевакая Русь по факту в 10 веке.....,три Столетия Мацковия бродила по лесам болотам Мацква-реки.... родственнички блин...
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13.09.2021 03:24 Ответить
Мымра пропагандоская сестра Ирины Фарион.....угораю...
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13.09.2021 03:28 Ответить
Козел паганый этот Письков!

Как даже давние знакомые могут убивать соседей.

Это могут делать только озверевшие КАСАБЫ! Удобрим ими нашу украинскую землю!
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13.09.2021 06:06 Ответить
Планомерная подготовка. Ню-ню....А зачем вам этот Письков??? Это всего лишь птица говорун, что ему квакнут, то он и повторяет. Зачем слушать ************ попугая????
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13.09.2021 06:08 Ответить
Щоб іще говорило це опудало, у якого родичі - вантуз та туалетний йоржик...
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13.09.2021 06:19 Ответить
Так я не понял ***** ведь сказало что мы один народ а *********** Песков что мы не один народ а 2 народа! Что за хрень? Ватники объясните!
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13.09.2021 06:24 Ответить
Вы славяне?! Вы греб...ая смесь угрофиннов и монголо-татар, а родственник вам - нет, не тамбовский волк, это благородное животное, а трусливый и вонючий африканский шакал!
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13.09.2021 06:54 Ответить
У меня дома африканский шакал. Так он обиделся что ты его сравнил с кацапом!
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13.09.2021 07:04 Ответить
Ти ба! Його в двері, а воно в вікно лізе, "брат обдовбаний". Закінчилося "братерство" в 2014 році, вороття не буде. Запитай в родичів вбитих вами військових і цивільних хто їх "оболванив".
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13.09.2021 07:06 Ответить
Родственные связи? Разве что как в Библии, где Каин убил своего брата Авеля
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13.09.2021 07:16 Ответить
Волки позорные вам родственники,вонючая кацапня
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13.09.2021 07:33 Ответить
Я что то пропустил? Когда это кацапы стали славянами?
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13.09.2021 08:09 Ответить
иди наХ... мокшанский родственник!
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13.09.2021 08:58 Ответить
Якраз в Украіні і немає пропоганди ,а ось ваша людоненависницька на рос. тв. це справжній печерний шовінізм тут рашисти і гебельса переплюнули.
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13.09.2021 08:58 Ответить
В семье не без урода, правда письков?
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13.09.2021 09:12 Ответить
Знову почали про адиннарот і мишебратья, мабуть чергову підлоту готують.
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13.09.2021 09:19 Ответить
Передайте этому идиоту -родственник ему тамбовский волк.
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13.09.2021 09:37 Ответить
Тамбовський вовк їм родствєннік
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13.09.2021 09:41 Ответить
оболванниные в 2014 году злобой ,алчностью ,жадностью и ненавистью к Украине ,ее народу "не славяне -рашисты", оккупировали землю славянской Украины доказав тем самым,что они не есть славянами
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13.09.2021 10:03 Ответить
С такими ..банутыми родственниками и врагов не нужно ...
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13.09.2021 10:49 Ответить
вот благодаря всяким "спортсменам", типа прыгалки с шестом, обнимающейся с товарищем майором, агитационно-пропагандистская машина паРашы всегда будет иметь подтверждающую картинку для подобных заявлений. и пох, что паРаша каждый день убивает украинцев - мы все равно братья-славяне, посмотрите на эту фоточку и заткнитесь.
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13.09.2021 10:52 Ответить
Особисто я підстримую відносини з братом, який опинився в окупованому Криму і декількома людьми - але не з росією, запам'ятай це путінська подстілка із пєска. Ніколи більше московвія, яка себе назвала росією не буде мені братньою - НІКОЛИ. Згинь, сатана!
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13.09.2021 11:51 Ответить
Угро- фіно- монголо- татари не мають ніякого відношення до слов'ян.
Не розумію чому московія відхрещується від своєї історії.
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20.01.2022 17:06 Ответить
 
 