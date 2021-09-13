Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября. Пока решается вопрос, в каком формате будет его участие - онлайн или офлайн.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский поедет в США, если эта поездка принесет пользу.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", - отметил Никифоров.

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Во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, затронет тему Крымской платформы. Ведь в ООН входят 193 страны, и каждая из них может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа.

"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. - Ред.). Все-таки ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - добавил пресс-секретарь.