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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) ООН (3932) Сергей Никифоров (122)

Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября. Пока решается вопрос, в каком формате будет его участие - онлайн или офлайн.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский поедет в США, если эта поездка принесет пользу.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", - отметил Никифоров.

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Во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, затронет тему Крымской платформы. Ведь в ООН входят 193 страны, и каждая из них может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа.

"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. - Ред.). Все-таки ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - добавил пресс-секретарь.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Неужели с номером на пианино?
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13.09.2021 00:57
+9
Не может человек за два года поднять уровень интеллекта от плинтуса до небес.
Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!

Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
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13.09.2021 01:17
+8
не поднимается рука лайкнуть твой комент.
Слава Украине!
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13.09.2021 01:29
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Неужели с номером на пианино?
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13.09.2021 00:57 Ответить
якщо піаніном стане він перед Пуйлом, ну якщо той вирішить приїхати...
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13.09.2021 01:16 Ответить
Ослу лучше играть чем говорить.
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13.09.2021 07:27 Ответить
Польза кому?
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13.09.2021 00:59 Ответить
Зеле, кому ещё?
Фотки в фотоальбом, внукам (если расплодится конечно) хвастаться как страну разваливал
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13.09.2021 01:00 Ответить
Ага, это первое, что в голову приходит.
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13.09.2021 01:00 Ответить
якщо Пуйло приїде...Вже Фейгін промовився про такий можливий формат з велокою вірою, шо вову вже не завербуєш, він крутий патріот... Тепер я розумію, чому Новіков не поважає Фєйгіна ...
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13.09.2021 01:14 Ответить
Польза америке, как от прошлой поездки:

1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
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13.09.2021 09:20 Ответить
Надо лететь , с сенаторами пообщаться, может начнут Украине выделять мильярды на оборону
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13.09.2021 01:00 Ответить
Зеленський свого роду Наполеон серед наркоманів.
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13.09.2021 01:24 Ответить
Ой, та бросьте!

Зеля два года фигнёй беспрерывной страдает и совершенно БЕЗ пользы!

И что?

Совершенно по этому поводу не парится!
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13.09.2021 01:02 Ответить
а чё парится? бабки капают, задания выполняются.
за кофе сегодня подслушал разговор. спикер компании:
-зеленский сказал тарифы не поднимать... я экономист...я работаю над международным проектом...
не сооборазил спросить:
1)какая собака ещё не знает про то что зеля до тарифов - как роттердам+ до порошенко?
2) когда заявы зели не расходились с делами?
..........................
2,5 года прошло(((
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13.09.2021 01:21 Ответить
Не может человек за два года поднять уровень интеллекта от плинтуса до небес.
Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!

Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
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13.09.2021 01:17 Ответить
" но полетит в США только если будет польза " - ну если речь зашла о пользе то Вовке можно и на работу не ходить . от уборщицы в ОП больше пользы чем от него
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13.09.2021 01:18 Ответить
не поднимается рука лайкнуть твой комент.
Слава Украине!
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13.09.2021 01:29 Ответить
Так же. Героям Слава!
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13.09.2021 02:07 Ответить
Генассамблея ООН это вам не братские договора Молотов-Риббентроп в Москве подписанные,11 нояюря 1938 года,23 августа 1939 года и 28 сентября 1939 года,о сотрудничестве и Союзе 2 шакалов 20 века Сралина и Гитлера...,ООН это площадка где говорят прямым текстом РАБссия страна террорист в 21 веке....
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13.09.2021 03:19 Ответить
...если не поедет, то значит раскуплены все билеты на тот день: обещал разогнать спецавиаотряд и лететь в эконом классе с простыми землянами...
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13.09.2021 05:24 Ответить
ну т.е. 99% никуда не полетит. ясно понятно спасибо
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13.09.2021 07:08 Ответить
А хіба є якісь сумніви? Ясно же, що не полетить. Хоч "польза" буде в економії коштів.
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13.09.2021 07:11 Ответить
польза будет если не полетит, а то опять что то случится, или никифоров придет в пижаме на рецепшн)
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13.09.2021 07:54 Ответить
Тоесть, донести позицию Украины с трибуны ООН = бесполезное занятие. Ясно - понятно
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13.09.2021 08:24 Ответить
А оно может донести? Будет бекать и мекать. Хай уже дома сидит и не позорит Украину.
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13.09.2021 08:41 Ответить
Не, ну сценарий он как-то читал?
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13.09.2021 08:57 Ответить
Легше записати відосик з багатьмя дублями і відправити до ООН через мережу, без спілкування і налагодження зв'язків. Незрозуміла користь від такого представника країни в ООН.
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13.09.2021 10:15 Ответить
Поверніть старий інтерфейс- яких рєхворм вам ще бракує?!

Недозрілі мозґи всюди одинакові, в політику лізуть щоб розламати старе ,добре і зробити якусь хєрню котра більшості неподобається і непідходить! Так і тут "рєхварматари" зі своїм дизайном навязують читачам свої викривлені смаки.
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13.09.2021 08:35 Ответить
Заранее знаю результат--традиционно будет стыдно за это недоразумение за цирковое выступление ,даже перед импотентами
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13.09.2021 08:49 Ответить
США ,не Катар и не Оман и даже не "эти глаза куйла на против" личной пользы для "зе" не будет а Украина для него " по роялю"
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13.09.2021 09:49 Ответить
В своєму репертуарі. Неможливо взнати результат неповторної дії, не виконавши цю дію. Брехуну є чого боятися, якщо не хоче летіти. Мабуть обпісюється, коли треба розмовляти з свідомими людьми.
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13.09.2021 10:05 Ответить
 
 