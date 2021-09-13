Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября. Пока решается вопрос, в каком формате будет его участие - онлайн или офлайн.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Зеленский поедет в США, если эта поездка принесет пользу.
"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", - отметил Никифоров.
Во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, затронет тему Крымской платформы. Ведь в ООН входят 193 страны, и каждая из них может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа.
"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. - Ред.). Все-таки ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - добавил пресс-секретарь.
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Фотки в фотоальбом, внукам (если расплодится конечно) хвастаться как страну разваливал
1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
Зеля два года фигнёй беспрерывной страдает и совершенно БЕЗ пользы!
И что?
Совершенно по этому поводу не парится!
за кофе сегодня подслушал разговор. спикер компании:
-зеленский сказал тарифы не поднимать... я экономист...я работаю над международным проектом...
не сооборазил спросить:
1)какая собака ещё не знает про то что зеля до тарифов - как роттердам+ до порошенко?
2) когда заявы зели не расходились с делами?
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2,5 года прошло(((
Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!
Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
Слава Украине!
Недозрілі мозґи всюди одинакові, в політику лізуть щоб розламати старе ,добре і зробити якусь хєрню котра більшості неподобається і непідходить! Так і тут "рєхварматари" зі своїм дизайном навязують читачам свої викривлені смаки.