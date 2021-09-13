Оккупанты открыли памятник Дзержинскому в Симферополе, в РПЦ заявили об "оскорблении памяти" жертв красного террора

В оккупированном Симферополе отреставрировали и установили памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что отреставрированный памятник установили в центре Симферополя, в районе улицы Объездной, в годовщину дня рождения Дзержинского.

В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский "боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты".

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Феликс Дзержинский возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918-1919 годах производила массовые расстрелы людей, подозреваемых и обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям.

Также издание приводит слова члена Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерея Леонида Калинина: "Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти "благодетели", доведшие сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировавшие" мосты и паровозы. Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие чудовищный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью! Я лично категорически против появления таких монументов в любых общественных пространствах в России. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества".