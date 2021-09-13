Оккупанты открыли памятник Дзержинскому в Симферополе, в РПЦ заявили об "оскорблении памяти" жертв красного террора
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В оккупированном Симферополе отреставрировали и установили памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что отреставрированный памятник установили в центре Симферополя, в районе улицы Объездной, в годовщину дня рождения Дзержинского.
В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский "боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты".
Феликс Дзержинский возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918-1919 годах производила массовые расстрелы людей, подозреваемых и обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям.
Также издание приводит слова члена Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерея Леонида Калинина: "Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти "благодетели", доведшие сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировавшие" мосты и паровозы. Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие чудовищный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью! Я лично категорически против появления таких монументов в любых общественных пространствах в России. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества".
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Оце так пердімонокль! 🧐😲
Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен вам скамейки! В прошлый раз дал, так вы их похабщиной непотребной исписали, ироды!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен вам молодых послушниц в сауну!
- Ну, знаете, батюшка, за такое и партбилет на стол положить можно!
что вам, бл... еще надо
Главный большевик Владимир Ульянов (Ленин) живет в одном из роскошных поместьев Московской области, отобранном у вдовы заводчика Саввы Морозова. Также Ленин присвоил себе супер роскошный «Delaunay-Belleville 45», принадлежащий последнему русскому императору. К услугам «вождя мирового пролетариата» и его жены еще полдюжины машин из царского кортежа.
А в швейцарских банках на имя Ленина лежат депозиты на сумму 75 млн франков.
Главный чекист Феликс Дзержинский живет в особняке золотопромышленника Стахеева, украшенном итальянским мрамором и яшмой. К услугам Дзержинского личный коттедж на ПБК - знаменитый Дворец князей Юсуповых. Даже бункер там себе оборудовал «железный Феликс», потому что он был большим трусом и боялся покушений.
И ещё одна «скромная дача» Дзержинского - в подмосковном Любанове, бывший особняк помещика Шлиппе. А в Звенигородской волости - еще особняк, бывшая усадьба нефтяного магната Зубалова, позже переименованный и известный как «Горки-9»
На швейцарских счетах Дзержинского - 80 млн франков.
Столько же, сколько у главы исполкома коминтерна Григория Зиновьева.
В США на счетах у «большевика No 2» Льва Троцкого 11 млн $, а в Швейцарии - 90 млн франков. И «скромная дача» в Черкизово. Там же находятся виллы Калинина, Свердлова и других известных большевиков.
Не буду рассказывать вам о количестве миллионов на их счетах в сказочной Швейцарии и о килограммах драгоценных камней в их личных сейфах. Скажу только одно, что в 1921-1922 году в Южно-Африканском Союзе добыча алмазов стала невыгодной, из-за лавины бриллиантов нахлынувшей из России, и продававшихся по смехотворным ценам.
Про многомиллионные состояния большевистских вождей летом 1921 года написали в New York Times. Они провели собственное журналистское расследование.
А теперь о меню большевистских бонз:
Хотите знать, чем питался товарищ Дзержинский, в год, когда от голода умерли миллионы крестьян и рабочих?
Понедельник: Консомэ из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски;
Вторник: Солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом;
Среда: Суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста;
Четверг: Уха боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек;
Пятница: Пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метрдотель;
Суббота: Уха из стерлядей, индейка с соленьем, моченные яблоки, вишня, слива, грибы в сметане;
Воскресенье: Суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа.
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И не так противно, что жили они во дворцах, сладко жрали от пуза из награбленной серебряной посуды и богемского хрусталя. И даже не то, что они вывезли из страны сотни миллионов, на случай, если придется бежать из страны, ведущей войну.
Противно то, что сотни писателей и тысячи журналистов строчили циничную ложь о том, как «умирал с голоду» Дзержинский. Как Ленин «пил простой кипяток, с кусочком сахара в прикуску с ржаным сухариком». И какими они все были «людьми скромными и простыми»...
И по той отвратительной лживой истории, написанной советскими «историками по вызыву» выходит, что Железный Феликс умер от инфаркта или туберкулеза, хотя на самом деле Дзержинский был конченным наркоманом и откинул копыта от передоза кокаином. И что Свердлов умер якобы от испанского гриппа, а на самом деле был отравлен Лениным, за организацию покушений на него.
История большевиков, а потом коммунистов, история их власти - сплошная омерзительная ложь!
А пока все должны знать эти факты. Потому что недавно начались попытки реанимировать Совок и героизировать тех, кто в них господствовал. И все эти гебешные товарищи и потомки вертухаев бубнят одно и то же: «Не надо переписывать историю!»
Было бы что переписать...
Для тех, кто размышляет.
История - это опыт жизни целых народов. Но она также и страшное оружие, которым Кремль пользуется веками, приказывая «историкам по вызову» (и не только своим) оправдывать претензии на чужие земли.
Бондаренко, Пол
"В 2012-му працював у Росії Дивлюсь телевізор Там про Україну розказують - "ПИ***Ц"!!! Телефоную додому - питаю: "Що там у вас твориться?!!!" Відповідають: "Та у нас усе нормально! Може в Росії є якась "друга Україна"?"
Їх не вчать мільйонні жертви від голоду, жидобільшовицького терору, мільйонні жертви концтаборів ГУЛАГу, війни там де і нога кацапа не ступала!
Нація дегенератів-смардів!
Вот, это была палач - всем палачам палач.
Руки не то, что по локоть - а по горло в крови.
даже когда ты с них кожу живьём сдираешь,
главное делать это с холодной головой и гарячим сердцем
и говорить, что так надо, для дела революции...