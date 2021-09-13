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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Дзержинский (13) памятник (2209) РПЦ (705) Симферополь (655)

Оккупанты открыли памятник Дзержинскому в Симферополе, в РПЦ заявили об "оскорблении памяти" жертв красного террора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты открыли памятник Дзержинскому в Симферополе, в РПЦ заявили об

В оккупированном Симферополе отреставрировали и установили памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что отреставрированный памятник установили в центре Симферополя, в районе улицы Объездной, в годовщину дня рождения Дзержинского.

В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский "боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российском Кирове одновременно открыли памятник Дзержинскому и почтили память жертв политического террора

Феликс Дзержинский возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918-1919 годах производила массовые расстрелы людей, подозреваемых и обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям.

Также издание приводит слова члена Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерея Леонида Калинина: "Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти "благодетели", доведшие сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировавшие" мосты и паровозы. Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие чудовищный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью! Я лично категорически против появления таких монументов в любых общественных пространствах в России. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Лето 1921 года. Со дня прихода большевиков к власти: три года и восемь месяцев

Главный большевик Владимир Ульянов (Ленин) живет в одном из роскошных поместьев Московской области, отобранном у вдовы заводчика Саввы Морозова. Также Ленин присвоил себе супер роскошный «Delaunay-Belleville 45», принадлежащий последнему русскому императору. К услугам «вождя мирового пролетариата» и его жены еще полдюжины машин из царского кортежа.

А в швейцарских банках на имя Ленина лежат депозиты на сумму 75 млн франков.

Главный чекист Феликс Дзержинский живет в особняке золотопромышленника Стахеева, украшенном итальянским мрамором и яшмой. К услугам Дзержинского личный коттедж на ПБК - знаменитый Дворец князей Юсуповых. Даже бункер там себе оборудовал «железный Феликс», потому что он был большим трусом и боялся покушений.

И ещё одна «скромная дача» Дзержинского - в подмосковном Любанове, бывший особняк помещика Шлиппе. А в Звенигородской волости - еще особняк, бывшая усадьба нефтяного магната Зубалова, позже переименованный и известный как «Горки-9»
На швейцарских счетах Дзержинского - 80 млн франков.

Столько же, сколько у главы исполкома коминтерна Григория Зиновьева.

В США на счетах у «большевика No 2» Льва Троцкого 11 млн $, а в Швейцарии - 90 млн франков. И «скромная дача» в Черкизово. Там же находятся виллы Калинина, Свердлова и других известных большевиков.

Не буду рассказывать вам о количестве миллионов на их счетах в сказочной Швейцарии и о килограммах драгоценных камней в их личных сейфах. Скажу только одно, что в 1921-1922 году в Южно-Африканском Союзе добыча алмазов стала невыгодной, из-за лавины бриллиантов нахлынувшей из России, и продававшихся по смехотворным ценам.

Про многомиллионные состояния большевистских вождей летом 1921 года написали в New York Times. Они провели собственное журналистское расследование.

А теперь о меню большевистских бонз:

Хотите знать, чем питался товарищ Дзержинский, в год, когда от голода умерли миллионы крестьян и рабочих?

Понедельник: Консомэ из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски;

Вторник: Солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом;

Среда: Суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста;

Четверг: Уха боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек;

Пятница: Пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метрдотель;

Суббота: Уха из стерлядей, индейка с соленьем, моченные яблоки, вишня, слива, грибы в сметане;

Воскресенье: Суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
И не так противно, что жили они во дворцах, сладко жрали от пуза из награбленной серебряной посуды и богемского хрусталя. И даже не то, что они вывезли из страны сотни миллионов, на случай, если придется бежать из страны, ведущей войну.

Противно то, что сотни писателей и тысячи журналистов строчили циничную ложь о том, как «умирал с голоду» Дзержинский. Как Ленин «пил простой кипяток, с кусочком сахара в прикуску с ржаным сухариком». И какими они все были «людьми скромными и простыми»...

И по той отвратительной лживой истории, написанной советскими «историками по вызыву» выходит, что Железный Феликс умер от инфаркта или туберкулеза, хотя на самом деле Дзержинский был конченным наркоманом и откинул копыта от передоза кокаином. И что Свердлов умер якобы от испанского гриппа, а на самом деле был отравлен Лениным, за организацию покушений на него.

История большевиков, а потом коммунистов, история их власти - сплошная омерзительная ложь!

А пока все должны знать эти факты. Потому что недавно начались попытки реанимировать Совок и героизировать тех, кто в них господствовал. И все эти гебешные товарищи и потомки вертухаев бубнят одно и то же: «Не надо переписывать историю!»

Было бы что переписать...

Для тех, кто размышляет.

История - это опыт жизни целых народов. Но она также и страшное оружие, которым Кремль пользуется веками, приказывая «историкам по вызову» (и не только своим) оправдывать претензии на чужие земли.

Бондаренко, Пол
показать весь комментарий
13.09.2021 03:58
+17
Представник чекістського гундяєвського РПЦ заговорив про чекістський терор?

Оце так пердімонокль! 🧐😲
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13.09.2021 01:53
+17
Я хз, але чомусь згадався крамольний анекдот совкових часів:

Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен вам скамейки! В прошлый раз дал, так вы их похабщиной непотребной исписали, ироды!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен вам молодых послушниц в сауну!
- Ну, знаете, батюшка, за такое и партбилет на стол положить можно!
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13.09.2021 03:21
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Представник чекістського гундяєвського РПЦ заговорив про чекістський терор?

Оце так пердімонокль! 🧐😲
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13.09.2021 01:53 Ответить
кримське РПЦ - завербоване Україною )) чи жалкує за нею? )
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13.09.2021 03:11 Ответить
Я хз, але чомусь згадався крамольний анекдот совкових часів:

Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен вам скамейки! В прошлый раз дал, так вы их похабщиной непотребной исписали, ироды!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен вам молодых послушниц в сауну!
- Ну, знаете, батюшка, за такое и партбилет на стол положить можно!
показать весь комментарий
13.09.2021 03:21 Ответить
чекист Путин регулярно посещает РПЦ

что вам, бл... еще надо
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13.09.2021 14:08 Ответить
Це ж який має бути рівень фальші,щоб тримати незаритий труп Леніна на головній площі і ображатися на гіпсову підробку Джержинського десь на периферії?
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13.09.2021 02:18 Ответить
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13.09.2021 02:31 Ответить
якщо леніна закопають то на ***** молитись будуть. Мабуть вирішили нехай краще мумує лобизають, чим якийсь великий Фуй на постаменті. Кацапи мають комусь поклонятись, бо розбіжаться.
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13.09.2021 07:59 Ответить
якщо він буде в мавзолеї - то нехай швидше закопують.
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13.09.2021 10:45 Ответить
в ясиноватой кацапские террористы праздновали день города в кокшниках с кизяками и в ситцевых сарафанах и высерки в кокошниках...да какая зеразница...полный треш
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13.09.2021 02:40 Ответить
Да какой это памятник? Садовая гипсовая скульптура аля девушка с веслом. Как поставили подметно так и снесут без шума и пыли. Отпиарились...
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13.09.2021 02:41 Ответить
Крысиная возня мавзолейных уродов,у которых почти у всех есть паспорта граждан стран НАТО....срань РАБссиянская типа ГУЛАГ служит только для работы...,их дети внуки давно там обжились
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13.09.2021 03:03 Ответить
Лето 1921 года. Со дня прихода большевиков к власти: три года и восемь месяцев

Главный большевик Владимир Ульянов (Ленин) живет в одном из роскошных поместьев Московской области, отобранном у вдовы заводчика Саввы Морозова. Также Ленин присвоил себе супер роскошный «Delaunay-Belleville 45», принадлежащий последнему русскому императору. К услугам «вождя мирового пролетариата» и его жены еще полдюжины машин из царского кортежа.

А в швейцарских банках на имя Ленина лежат депозиты на сумму 75 млн франков.

Главный чекист Феликс Дзержинский живет в особняке золотопромышленника Стахеева, украшенном итальянским мрамором и яшмой. К услугам Дзержинского личный коттедж на ПБК - знаменитый Дворец князей Юсуповых. Даже бункер там себе оборудовал «железный Феликс», потому что он был большим трусом и боялся покушений.

И ещё одна «скромная дача» Дзержинского - в подмосковном Любанове, бывший особняк помещика Шлиппе. А в Звенигородской волости - еще особняк, бывшая усадьба нефтяного магната Зубалова, позже переименованный и известный как «Горки-9»
На швейцарских счетах Дзержинского - 80 млн франков.

Столько же, сколько у главы исполкома коминтерна Григория Зиновьева.

В США на счетах у «большевика No 2» Льва Троцкого 11 млн $, а в Швейцарии - 90 млн франков. И «скромная дача» в Черкизово. Там же находятся виллы Калинина, Свердлова и других известных большевиков.

Не буду рассказывать вам о количестве миллионов на их счетах в сказочной Швейцарии и о килограммах драгоценных камней в их личных сейфах. Скажу только одно, что в 1921-1922 году в Южно-Африканском Союзе добыча алмазов стала невыгодной, из-за лавины бриллиантов нахлынувшей из России, и продававшихся по смехотворным ценам.

Про многомиллионные состояния большевистских вождей летом 1921 года написали в New York Times. Они провели собственное журналистское расследование.

А теперь о меню большевистских бонз:

Хотите знать, чем питался товарищ Дзержинский, в год, когда от голода умерли миллионы крестьян и рабочих?

Понедельник: Консомэ из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски;

Вторник: Солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом;

Среда: Суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста;

Четверг: Уха боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек;

Пятница: Пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метрдотель;

Суббота: Уха из стерлядей, индейка с соленьем, моченные яблоки, вишня, слива, грибы в сметане;

Воскресенье: Суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
И не так противно, что жили они во дворцах, сладко жрали от пуза из награбленной серебряной посуды и богемского хрусталя. И даже не то, что они вывезли из страны сотни миллионов, на случай, если придется бежать из страны, ведущей войну.

Противно то, что сотни писателей и тысячи журналистов строчили циничную ложь о том, как «умирал с голоду» Дзержинский. Как Ленин «пил простой кипяток, с кусочком сахара в прикуску с ржаным сухариком». И какими они все были «людьми скромными и простыми»...

И по той отвратительной лживой истории, написанной советскими «историками по вызыву» выходит, что Железный Феликс умер от инфаркта или туберкулеза, хотя на самом деле Дзержинский был конченным наркоманом и откинул копыта от передоза кокаином. И что Свердлов умер якобы от испанского гриппа, а на самом деле был отравлен Лениным, за организацию покушений на него.

История большевиков, а потом коммунистов, история их власти - сплошная омерзительная ложь!

А пока все должны знать эти факты. Потому что недавно начались попытки реанимировать Совок и героизировать тех, кто в них господствовал. И все эти гебешные товарищи и потомки вертухаев бубнят одно и то же: «Не надо переписывать историю!»

Было бы что переписать...

Для тех, кто размышляет.

История - это опыт жизни целых народов. Но она также и страшное оружие, которым Кремль пользуется веками, приказывая «историкам по вызову» (и не только своим) оправдывать претензии на чужие земли.

Бондаренко, Пол
показать весь комментарий
13.09.2021 03:58 Ответить
Крымская вата оказалась еще тупорылее чем российская
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13.09.2021 04:03 Ответить
Гадаю, можна порадіти за ватних кримчан. За що боролись, на те й напоролись.
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13.09.2021 05:54 Ответить
Просто напрашивается теперь памятник, можно дуэтом- товарищам Землячке и Белу Куну. Эти двое евреев хорошо в Крыму погуляли, многие тысячи в сыру землю уложили!
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13.09.2021 06:48 Ответить
Розалия Самойловна не любила патроны тратить. Белогвардейцев, казаков, купцов и интелегенцию она просто топила в баржах смерти. А что еще можно ожидать от мадам с таким ип-ком

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13.09.2021 07:58 Ответить
Не знаю в сырую ли землю легли тысячи белогардейских офицеров, поверившие в "слово революционера" Бела Куна, но то, что их утопили в море, это правда.
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13.09.2021 08:29 Ответить
Питають у Дзержинського - навіщо він в себе в кабінеті повісив портрет Пушкіна? Той відповідає - він ще тоді писав - души прекрасниє пориви!
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13.09.2021 07:44 Ответить
Расея страна абсурда. В одной столице хранится мумия членина., в другой - мощи убиенного им императора. Этот императори, такой же кровожадный урод как и его палач. И вишенка на торте маразма. Это пролетарские звезды и орел самодержавия на Кремлевских башнях. Лавров был прав - "Дебилы, ***..."

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13.09.2021 07:49 Ответить
Ну дык империя все а холопья ничто. Сколько царских генералов приехало обратно служить совку когда имперским духом завоняло в начале 20-
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13.09.2021 07:54 Ответить
только в конце 30-х их всех пустили под нож. И не только генералов
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13.09.2021 07:59 Ответить
Вор у вора дубинку украл
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13.09.2021 07:51 Ответить
"Дайте мне средства массовой информации и я с любого народа сделаю стадо свиней" Геббельс. Таким способом поступали коммунистыво все времена своего правления, таким же способом их наследники -чекисты в России держат за стадо свиней население всей России и в 21 веке. "Ничего нет нового в этом мире, господа".
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13.09.2021 08:25 Ответить
Вчора ввечері вийшов прогуляться "Зачепився язиком" з чоловіком Каже:

"В 2012-му працював у Росії Дивлюсь телевізор Там про Україну розказують - "ПИ***Ц"!!! Телефоную додому - питаю: "Що там у вас твориться?!!!" Відповідають: "Та у нас усе нормально! Може в Росії є якась "друга Україна"?"
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13.09.2021 09:04 Ответить
Парашні кацапи нічому не вчаться!!!

Їх не вчать мільйонні жертви від голоду, жидобільшовицького терору, мільйонні жертви концтаборів ГУЛАГу, війни там де і нога кацапа не ступала!

Нація дегенератів-смардів!
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13.09.2021 09:10 Ответить
Когда ж уже памятник товарищу Землячке установят?
Вот, это была палач - всем палачам палач.
Руки не то, что по локоть - а по горло в крови.
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13.09.2021 09:34 Ответить
железный фуйло знал, что кацапы тебя в попу будут целовать

даже когда ты с них кожу живьём сдираешь,

главное делать это с холодной головой и гарячим сердцем

и говорить, что так надо, для дела революции...
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13.09.2021 09:57 Ответить
Это те которые оставшихся офицеров, интеллигенцию, и крымских татар вывозили на баржах в море и топили, связывая по 3 человека (от этого и появилось выражение "Гидра контрреволюции" когда связанные тонули и отчаянно взмахивали руками)... Эту красную нечисть нужно гнать метлой и пересажать- некоторые кгб ники до сих пор у нас получают пенсии
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13.09.2021 11:57 Ответить
 
 