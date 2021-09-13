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Новости Происшествия Репрессии в оккупированном Крыму
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Россияне жестоко пытают Асана Ахтемова: бьют током, имитируют расстрел, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россияне жестоко пытают Асана Ахтемова: бьют током, имитируют расстрел, - Чубаров

Российские силовики пытали задержанных в оккупированном Крыму крымских татар Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это делалось, "чтобы выбить признание в несовершенных ими действиях".

"Особенно жестоко российские каратели пытали Асана Ахтемова, которого вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело Асана электроток", - пишет Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты оказывают физическое и психологическое давление на задержанного первого замглавы Меджлиса Джеляла, - Чубаров

По его мнению, "эти пытки стали возможными еще и потому, что российские каратели до сегодняшнего дня не допускают адвокатов по соглашению (нанятых родными и близкими) к Асану и Азизу".

Чубаров подчеркнул, что в ФСБ "назначили двух отобранных ими адвокатов, чтобы их участием прикрывать пытки и другие жестокие действия, применяемые ими к задержанным Асану и Азизу Ахтемовым".

"Именно вследствие их соучастия в беззаконии каратели имеют возможность формально легализовать полученные ими под пытками "признания", - заявил Чубаров.

Россияне жестоко пытают Асана Ахтемова: бьют током, имитируют расстрел, - Чубаров 01

Также читайте: Европейский суд по правам человека запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джеляла и Ахтемова, - адвокат Закревская

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
якщо би у києві захотіли допомогти, то можно було б допомогти, але зеленим тварям не до цього.
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13.09.2021 13:22
+2
ну если сбитый боинг и 298 убитых не повод закрутить мордору задвижку хотябы нефтяную то пара-тройка замучанных граждан Украины и вовсе не повод.... увы..... всё ещё хотим в ес ? еслиб не штаты с бритами они бы уже и санкции поснимали и Крым расейским признали.
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13.09.2021 13:44
+1
Не пойму, в чем проблема отключить им свифт. Панькаются как с шаловливыми детьми с этой рашкой
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13.09.2021 12:26
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13.09.2021 11:29 Ответить
А при чем тут гражданин чужой страны к украинскому форуму? А менять тебе только бутылку возможно .
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13.09.2021 15:15 Ответить
Не пойму, в чем проблема отключить им свифт. Панькаются как с шаловливыми детьми с этой рашкой
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13.09.2021 12:26 Ответить
Зеле с его предательской капитулянской философией всё пофиг. Я тоже не могу поверить, что Киев не может предпринять никаких ответных мер. По Киеву этих русских разгуливают тысячи, одно только Россотрудничество со всякими мутными "россотрудниками" чего стоит.
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13.09.2021 12:35 Ответить
а где тогда хозяин бубочки - Беня будет столоваться?
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13.09.2021 15:17 Ответить
якщо би у києві захотіли допомогти, то можно було б допомогти, але зеленим тварям не до цього.
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13.09.2021 13:22 Ответить
ну если сбитый боинг и 298 убитых не повод закрутить мордору задвижку хотябы нефтяную то пара-тройка замучанных граждан Украины и вовсе не повод.... увы..... всё ещё хотим в ес ? еслиб не штаты с бритами они бы уже и санкции поснимали и Крым расейским признали.
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13.09.2021 13:44 Ответить
«Признание - царица доказательств"

у сталинско-путинских вертухаев этот номер с кырымлы не пройдет.

а доказательств против арестованных НЕТ !"
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13.09.2021 14:02 Ответить
 
 