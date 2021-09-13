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Новости За рубежом
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Песков об интеграции России и Беларуси: Теоретически возможна, но пока мы не готовы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков об интеграции России и Беларуси: Теоретически возможна, но пока мы не готовы

Политическая интеграция России и Беларуси пока не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об уже согласованных программах по интеграции, он отметил, что их исполнение равноценно принесет пользу двум странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

"Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это не то, что одна страна окажется в плюсе, другая в минусе. Это, как говорят, win-win situation — то есть здесь выигрывают обе страны",— сказал Песков в интервью белорусскому каналу ОНТ (запись доступна на YouTube).

По словам Пескова, у России и Беларуси хватает "не просто недоброжелателей", но и "врагов, которые не сидят сложа руки".

"Вся эта критика — это не что иное, как проявление недоброжелательности",— сказал Песков о теориях, что интеграция в рамках Союзного государства поставит одно государство в зависимость от другого.

Россия пока не готова к политической интеграции в Союзном государстве, но такая возможность есть в теории, сказал господин Песков.

"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран. Сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы",— сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Беларусь закупит у России оружие на более чем миллиард долларов

9 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина и захватившего властьв РБ "президента" Александра Лукашенко. Путин по итогам встречи допустил создание союзного парламента двух стран, но сказал, что пока этот вопрос не обсуждался. Ранее Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным перспективы поставок Беларуси комплексов C-400. Белорусский президент объявил, что намерен закупить вооружения на $1 млрд.
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Топ комментарии
+13
Глядя в НОВый интерфейс, у меня сломался рельс! Цензор, верните то, что было иденальным!
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13.09.2021 07:30
+5
Ахазію, Півн.Осетію, Крим вже "інтегріровалі" на практиці, а Білорусь - лише "по-теорії"? Ну-ну... касап, якщо не збреше - то не касап.
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13.09.2021 07:20
+4
Цілком підтримую!

Верніть будь ласка як було. Багато корисних функцій стало недоступно.
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13.09.2021 07:54
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Ахазію, Півн.Осетію, Крим вже "інтегріровалі" на практиці, а Білорусь - лише "по-теорії"? Ну-ну... касап, якщо не збреше - то не касап.
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13.09.2021 07:20 Ответить
Есть примеры когда песков не врёт??? Хотя точно об интеграции речь не идёт, а только о **********
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13.09.2021 09:30 Ответить
Дуже жаль , що "не готові".
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13.09.2021 07:23 Ответить
Час покаже що це насправді дасть Білорусі.
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13.09.2021 07:26 Ответить
Глядя в НОВый интерфейс, у меня сломался рельс! Цензор, верните то, что было иденальным!
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13.09.2021 07:30 Ответить
Цілком підтримую!

Верніть будь ласка як було. Багато корисних функцій стало недоступно.
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13.09.2021 07:54 Ответить
А я не можу увійти Оперою. Вхід не реагує.
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13.09.2021 08:22 Ответить
Опера через смартфон,свободно без проблем🧐
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13.09.2021 09:40 Ответить
Через Chrome, свободно. Треба москальську "мікробу" вигнати😁
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13.09.2021 10:22 Ответить
Мы с РАБссиею в говно залетели ровно Гопники построють очередной мини-ГУЛАГ Сралина,на большее у мавзолейных упырей умишка ку-ку....
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13.09.2021 08:10 Ответить
Шариковы Швондеры,львами вам никогда не быть....Много шума из ничего...
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13.09.2021 08:13 Ответить
Моцкалям не нравится обновленный Цензор?а Обнуляйтеры РАБссии и Белоруси Путлереску и Лукашеску нравятся?Кажись в Гвинее недавно ароестовали Обнуляйтера.... братана мавзолейных идиотов...
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13.09.2021 08:19 Ответить
Почему Вы считаете , что мрскалям не нравиться ?
Мне тоже не нравиться , бо у меня новейший айпед apple теперь буксует , а раньше работал легко

Это говорит о том, что новая программа написана на каких то старых компах 😀😀😀
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13.09.2021 08:54 Ответить
🤔у меня работает всё нормально. Сказать что плохо то как бы и нет.Опера, Chrome без проблем. P.S, но наверное от старой версии москальский "дух" остался🤓
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13.09.2021 09:46 Ответить
Ну не смешите мои тапочки 😀😀😀

москальский дух не в программисте , а в подаче материалов присутствует

Сколько писали - уберите русскоязычную версию и оставьте украиноязычную , а форумчане пусть пишут на каком им захочется

Но ведь этого не делают , почему ?
Мой apple работает с трудом , вставить видео теперь трудно , но можно .

А раньше работало как песня .

а вот маленькая буква с новой строки даже после точки на предыдущей- це вообще НОВЬЕ Явно из прошлого века
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13.09.2021 10:16 Ответить
Ну так яже и говорю,"москальский дух" остался!🤓 А вообще у меня на телефоне работает без проблем,Опера,Хром,без проблем.
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13.09.2021 10:27 Ответить
Если бы не знал что это все по глупости и спесивому апломбу - подумал бы что в ЕС и США решения принимают "агенты кремля", а "штаб тихановской" в литве вообще выходцы из школы ФСБ.😎

Сколько лет буксовала "тесная интеграция РФ - РБ" - а тут все решилось за полгода! "Благими намерениями".... Украинское правительство кстати в этом процессе тоже поспособствовало "чем могло", заслужило медальку от СГ РБ - РФ.👏
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13.09.2021 11:14 Ответить
 
 