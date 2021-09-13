Песков об интеграции России и Беларуси: Теоретически возможна, но пока мы не готовы

Политическая интеграция России и Беларуси пока не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об уже согласованных программах по интеграции, он отметил, что их исполнение равноценно принесет пользу двум странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

"Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это не то, что одна страна окажется в плюсе, другая в минусе. Это, как говорят, win-win situation — то есть здесь выигрывают обе страны",— сказал Песков в интервью белорусскому каналу ОНТ (запись доступна на YouTube).

По словам Пескова, у России и Беларуси хватает "не просто недоброжелателей", но и "врагов, которые не сидят сложа руки".

"Вся эта критика — это не что иное, как проявление недоброжелательности",— сказал Песков о теориях, что интеграция в рамках Союзного государства поставит одно государство в зависимость от другого.

Россия пока не готова к политической интеграции в Союзном государстве, но такая возможность есть в теории, сказал господин Песков.

"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран. Сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы",— сказал он.

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9 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина и захватившего властьв РБ "президента" Александра Лукашенко. Путин по итогам встречи допустил создание союзного парламента двух стран, но сказал, что пока этот вопрос не обсуждался. Ранее Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным перспективы поставок Беларуси комплексов C-400. Белорусский президент объявил, что намерен закупить вооружения на $1 млрд.