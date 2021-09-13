Песков об интеграции России и Беларуси: Теоретически возможна, но пока мы не готовы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Политическая интеграция России и Беларуси пока не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об уже согласованных программах по интеграции, он отметил, что их исполнение равноценно принесет пользу двум странам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".
"Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это не то, что одна страна окажется в плюсе, другая в минусе. Это, как говорят, win-win situation — то есть здесь выигрывают обе страны",— сказал Песков в интервью белорусскому каналу ОНТ (запись доступна на YouTube).
По словам Пескова, у России и Беларуси хватает "не просто недоброжелателей", но и "врагов, которые не сидят сложа руки".
"Вся эта критика — это не что иное, как проявление недоброжелательности",— сказал Песков о теориях, что интеграция в рамках Союзного государства поставит одно государство в зависимость от другого.
Россия пока не готова к политической интеграции в Союзном государстве, но такая возможность есть в теории, сказал господин Песков.
"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран. Сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы",— сказал он.
9 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина и захватившего властьв РБ "президента" Александра Лукашенко. Путин по итогам встречи допустил создание союзного парламента двух стран, но сказал, что пока этот вопрос не обсуждался. Ранее Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным перспективы поставок Беларуси комплексов C-400. Белорусский президент объявил, что намерен закупить вооружения на $1 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Верніть будь ласка як було. Багато корисних функцій стало недоступно.
Мне тоже не нравиться , бо у меня новейший айпед apple теперь буксует , а раньше работал легко
Это говорит о том, что новая программа написана на каких то старых компах 😀😀😀
москальский дух не в программисте , а в подаче материалов присутствует
Сколько писали - уберите русскоязычную версию и оставьте украиноязычную , а форумчане пусть пишут на каком им захочется
Но ведь этого не делают , почему ?
Мой apple работает с трудом , вставить видео теперь трудно , но можно .
А раньше работало как песня .
а вот маленькая буква с новой строки даже после точки на предыдущей- це вообще НОВЬЕ Явно из прошлого века
Сколько лет буксовала "тесная интеграция РФ - РБ" - а тут все решилось за полгода! "Благими намерениями".... Украинское правительство кстати в этом процессе тоже поспособствовало "чем могло", заслужило медальку от СГ РБ - РФ.👏