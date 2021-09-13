Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе. Враг применял ПТРК и 120-мм минометы, за сутки - 10 нарушений "тишины", - штаб

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг дважды осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.