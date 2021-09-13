Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе. Враг применял ПТРК и 120-мм минометы, за сутки - 10 нарушений "тишины", - штаб
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За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг дважды осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Вічна та світла пам'ять загиблому.......
Одужання пораненим хлопцям.......
Политика / Мнения 13-сен, 05:199 875 0
Нынешнее обострение на Донбассе можно назвать традиционным. Ежегодно в сентябре российские оккупационные войска увеличивают интенсивность обстрелов, приурочивая их к началу политического сезона в Украине.
Страна-агрессор применяет тяжелое вооружение, но украинская армия ограничена в плане ответного огня. Против артиллерии ВСУ могут применять только скромные "дежурные средства". Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Началась сессия Верховной Рады, и Россия в очередной раз напоминает о себе. Ценой потерь наших солдат нам напоминают о том, что пора выполнять "Минск", что пора принимать законы, прописанные там в трактовке РФ.
Это абсолютно ожидаемо. Если вы посмотрите, то каждый год сентябрь на фронте для нас становится трагичным. Или дни накануне сентября. Отсюда и обострение. Но масштабного наступления ожидать не стоит", - считает эксперт.
"Ситуация с огнем в ответ у наших ВСУ плачевная. Замминистра обороны Анна Маляр сказала ключевую фразу, что ответный огонь открывается дежурными средствами. Что такое дежурные средства? Это те, которые находятся в первой линии и дежурят. А там у нас, кроме стрелкового оружия, больше ничего. Снайперов мы убрали по приказу президента.
Когда идет минометный или артиллерийский обстрел, у них есть право открыть огонь из дежурных средств, то есть из дежурного пулемета или штатного вооружения, которое есть у дежурного расчета. Все остальное оттуда убрано. Мы же очень строго соблюдаем Минские договоренности", - иронизирует Жданов.
"Нам следовало хотя бы защищать себя. Почему мы не можем применять большой калибр? Мы ведь могли применять его предыдущие пять лет. У нас было прописано, что для сохранения жизней военнослужащих и мирного населения мы открываем ответный огонь для подавления огневых средств противника.
Если противник выводит артиллерию, конечно, надо тоже выводить артиллерию и вести контрбатарейную борьбу. Потому что по-другому вы гаубицы не заткнете.
Они будут поливать вас огнем с дистанции 10-15 километров, прицельно, потому что над нашей позицией будет висеть беспилотник. А когда у вас приказ не вести разведку в сторону противника, о каких контрмерах можно говорить?
Мы же видим, когда самоходки выходят на позицию. Мы же видим, когда минометный расчет идет на позицию. Так почему не открыть огонь на упреждение? Пару раз открыли бы такой огонь и никто бы никуда не выходил. Они бы понимали, что мы за ними четко наблюдаем, и любое их движение ведет к их уничтожению.
Это вооруженный конфликт, это война. Ее нельзя вести по-другому. Сколько бы вы ни подставляли щек, когда вам ударили по одной, вас будут бить, пока не убьют. Правила войны никто не отменял", - резюмирует Жданов.
15 ч. ·
Призрачные башни в Украине
Смотрел сериал Призрачные башни о том, как американские спецслужбы совершили провал и не смогли предотвратить теракты 11 сентября 2001 года. В каждой серии авторы очень тонко подчёркивают сюжетами реальных новостей информационную повестку того времени: идёт реальная война ещё задолго до атаки на Нью-Йорк, а платье Моники Левински занимает куда больше времени в новостях и в обществе, чем теракты, гибель людей, и поэтому страна недооценивает уровень угрозы, страна не думает, что Нью-Йорк может стать мишенью атаки. И все это происходит потому, что политическое руководство и президент сами хотят избежать разговоров о войне, чтобы общество думало, что в стране стабильность и никакой войны нет. Начальник отдела ЦРУ в фильме говорит: «Мы должны заставить президента признать войну». Смотрю и думаю, какие же это аналогии с Украиной. На фронте каждый день обстрелы калибром 122-120 мм, каждый день погибшие и раненые. Сегодня также погиб один наш воин. Идёт реальная масштабная война. И она есть в новостях, но так как будто это так и надо, ведь руководство страны не уделяет этому внимания, нет оценки ситуации как угрожающей, все заявления официальных лиц носят успокаивающий характер. Президент вообще не комментирует ничего. С начала обстрелов Зеленский почему-то перестал посещать фронт. Власти имитируют контроль за ситуацией, которого нет. А есть постоянные удары российских оккупантов, которые, к сожалению, отнюдь не получают во многих случаях адекватного ответа. Мы также живем в мире Призрачных башен. И я с тревогой думаю, к чему же ещё приведёт это трусливое молчание наших руководителей и полное отсутствие стратегии в войне.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Через провалене оборонне замовлення. Через недофінансування і брак засобів для захисту. Через відведення техніки попри ігнорування противником подібних домовленостей. Через президентську політику спрямовану на дезорієнтацію і вихолощення армії. Він дав кацапам підготувати наступальні позиції, в той час, коли ми сильно втратили в обороні.
Що отримали на виході ? Гроби ?
Вже не хочеться проклинати тую істоту, але він на це заслужив.
Царство небесне загиблим воїнам.
Вічна ганьба президенту.