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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 225 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 225 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 сентября в мире зарегистрировали 373 430 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 919 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 225 479 436 случая инфицирования, из них 373 430 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 644 176 человек, из них 5 919 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 225 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидирует Россия 01

Побороли болезнь и вылечились 199,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 225 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидирует Россия 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8-ю, по летальным случаям - 40-ю и 10-ю позицию соответственно.

Также следует отметить, что по количеству смертей от коронавируса за сутки в мире лидируют Россия, Мексика и Иран.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 225 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидирует Россия 03
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Эта статистика российской смертности таки умиляет. Уже бы просто писали ежедневно- 800 двухсотых. В последние пару недель там стабильность просто удивительная: или чуток более 800, или- чуток менее. Какая-то непонятная многоходовочка...
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13.09.2021 08:04 Ответить
Останні пару місяців. Там там майже все літо щодня мінус 2 батальйони
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13.09.2021 08:07 Ответить
Добре коли вони застосовують нє імєющую аналогові на своїх
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13.09.2021 08:05 Ответить
Мой друг вчера умер от коронавируса в раше. Притом был вакцинирован спутником. Так, что можно представить, что это за шмурдяк. Мало того, что не охранил от смерти, так и болезнь тяжело проходила, был на ИВЛ.
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13.09.2021 08:55 Ответить
Что говорить если даже нормальные вакциы имеют довольно спорную эфективность. Что там набодяжили лаптеногие я даже боюсь себе представить. Да походу и сами лаптеногие бояться. Хотя я не думаю что реальная смертность от короны сильно превышает реальную смертность от бояры. Лямом больше, лямом меньше. Пару лярдов пенсий спишут на мертвые души в карман ротенбергам. Да и луноликого удобно на очередной срок выбирать.
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13.09.2021 09:28 Ответить
При таких высоких данных, в РФ еще и статистика по смертности сознательно занижается перед выборами в ГосДупу. Это говорят сами российские публицисты , считается, что в три раз примерно загижают ковид- смертность в РФ.
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13.09.2021 09:56 Ответить
 
 