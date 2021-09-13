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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 205 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 сентября 2021 в Украине зафиксированы 1 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 149, медработников - 23).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 госпитализированы - 833 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 летальных случаев - 18;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 выздоровели - 758 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 10 668 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 методом ИФА - 1 659 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 9 147 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 заболели - 2 317 824 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 221 868 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 летальных случаев - 54 360;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 02 проведенио ПЦР-тестов - 12 279 748.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели 14
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Якась хєрня! Ви не замітили? У другій половині 2021 пландемія серед чиновників і дупотатів зникла зовсім!😆
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13.09.2021 08:30 Ответить
Зафиксированы 1 205-а госпитализаций 833. как-то д...я.
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13.09.2021 09:34 Ответить
 
 