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Афганистан (599) война (46939) Зеленский (16565) Россия (91316)

Некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. В 2014-м мы были одни, так что ни за 4 дня, ни за 8 лет РФ не смогла нас захватить, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. В 2014-м мы были одни, так что ни за 4 дня, ни за 8 лет РФ не смогла нас захватить, - Зеленский

Украина с 2014-го года не позволяет России оккупировать себя, поэтому некорректно сравнивать ее с Афганистаном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, который спросил, беспокоится ли он, что США оставят Украину, так же как они оставили Афганистан.

"Во-первых, я считаю, что некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. Кроме того Украина не так сильно зависит от США, как Афганистан. И я уверен, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", – сказал Зеленский.

Закария напомнил Зеленскому слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который заявил, что Украина должна понимать, что США оставят Киев, так же как они оставили Кабул.

Зеленский в свою очередь напомнил журналисту о 2014 г., когда Украина оказалась одна против российских оккупантов, никто не поддерживал ее, у украинцев не было зарубежной военной техники, только своя, не было иностранных военных – только граждане Украины.

"У нас поднялась волна волонтеров, добровольческие батальоны – люди, которые объединились, чтобы, как граждане, защитить свою страну. Больше никого не было. Так что ни за четыре дня, ни за восемь лет Россия не смогла захватить нас. Российская армия – не армия Талибана, это одна из самых сильных армий в мире. Но мы отстаиваем свою государственность и независимость своей экономики… Что значит – уйти из Украины? Я считаю, что наоборот, США должны увеличивать свое присутствие в Украине", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Байден заявил, что Украина должна быть в НАТО

19 августа Патрушев заявил, что после вывода войск США из Афганистана и быстрого падения правительства в этой стране, "то же ждет и Украину".

1 сентября Украина и США сделали заявление о стратегическом партнерстве.
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Топ комментарии
+27
Ага, спасибо добровольцам, волонтерам, армии, ну и президенту 2014- 2019
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13.09.2021 08:32
+17
Благодаря ему

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13.09.2021 08:55
+15
вот это поворот... а то, что благодаря Порошенку не захватили почему не сказал?
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13.09.2021 08:36
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13.09.2021 11:11 Ответить
КАК у нас могут писать статистику - это ВСЕМ известно... Помнится даже был скандал, когда по такой статистике выплаты получило подразделение - не участвовашее в событиях, за которые были выплаты... )))
Меня интересует личто ВЫ и стрелок ПОЛУЧАЛИ ЗА ВСЁ и вообще вы хоть знасете по скольким приказам и распоряжениям вы прошли, что рвете жопу утверждая, что все было верно и честно !
Я за себя могу точно сказать, что в абсолбтном большинстве мероприятий в котором участвовало мое подразделения и я в том числе - не проходило ни по каким приказам и распоряжениям. А по тем в которых проходило - к нам приписывали тех, кто был не придела., зато "выписывали" тех, кто реаьно бл причастен !
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13.09.2021 11:18 Ответить
Врешь. Есть конкретные цифры по годам. А от тебя только тупые высеры рашенской пропаганды.
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13.09.2021 11:21 Ответить
подразделение назови
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13.09.2021 11:25 Ответить
"
У 2014-му ми були самі, тож ні за 4 дні, ні за 8 років РФ не змогла нас захопити, зате всяка наволоч з середини захопила і грабує!
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13.09.2021 08:39 Ответить
А Зєлєнскій там яким боком? Для нього коректним було б заявити "Україна була одна і кацапія не змогла її захопити."
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13.09.2021 08:47 Ответить
2014 год, 17 апреля, Горловка.

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13.09.2021 09:52 Ответить
Если честно, то они и не пытались всерьёз захватить. И слава богу. В 2014 могли, в принципе ((((
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13.09.2021 08:49 Ответить
Бузловно, могли. Удержать не могли. И сейчас не могут. Партизанский отряд минимум в миллионы человек - это не Южная Абхазия. Тут не только дурной силы, тут ума надо. А с умом на кацапстане сейчас совсем плохо.
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13.09.2021 09:05 Ответить
А ты была там, где пытались? Лично видела, что это было "невсерьез"?
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13.09.2021 09:06 Ответить
саме так. в 14 вже за два тижні Київ захоплювали
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13.09.2021 09:53 Ответить
не знав що Жиріновський то українська соц сіть
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13.09.2021 10:03 Ответить
і знов -де ваши докази! кацапа мотодичку зміни.
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13.09.2021 10:15 Ответить
на говно - просвещайся

https://www.radiosvoboda.org/a/russia-war-in-ukraine-investigations/31212089.html
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13.09.2021 10:19 Ответить
думки кацапської зайди не цікаілять
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13.09.2021 10:21 Ответить
))) штатовские доказательства по 11 сентября до сих пор под секретом..., но это не значит, что терракта 11 сентября не было ! ))
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13.09.2021 10:32 Ответить
Пытались,пытались,только все пошло у них не по крымскому сценарию...Неожидали,что"ограничено боеспособное"ВСУ и добровольцы дадут такой жестский отпор
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13.09.2021 09:20 Ответить
и спецназ Путина типа вагнеровцев был уничтожен под донецким аеропортом
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13.09.2021 16:02 Ответить
Не моглм. Они нашребли практически все именно боеспособные части, которые можно было выделить на такую подлую войну. За минусом авиации. Дальше нужно было объявлять мобилизацию в Раше. А на это ***** не рискнуло пойти.
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13.09.2021 09:43 Ответить
Ага. Одна из колонн вторжения ихтамнетов. Теперь их действительно нет

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13.09.2021 10:31 Ответить
Не смогли захватить почему нацисты не захватывали Ленинград во время второй мировой войны. Потому что не хотели кормить население на оккупированной территории. Больше 30 миллионов ртов нафиг не нужны русским. Плюс нужно содержать большое количество своих войск чтобы был порядок на захваченных территориях. Тут нет никакой заслуги сывочолого. В случае реального замеса до последнего солдата, ПАП свалил бы как на майдане в последнюю ночь из кольца окруженных протестующих против власти Яныка.
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13.09.2021 08:53 Ответить
Извините, а без мозгов быть - оно как?
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13.09.2021 09:00 Ответить
О! У нас в гостях сраный кацапоид! Захватчик херов, ты из Львова вещаешь, на власовскую тряпку глядя? Все, что ты смог захватить и удержать, сейчас уже в Якутию от безысходности собирается. Так что, падаль, засоси язык поглубже и сиди на бутылке ровно. Чтобы из реальности не выпадать, повторяй почаще фразу: "Вы бурят? Я очень рад!"
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13.09.2021 09:03 Ответить
Владимир Иванец Ох и дурный поп тебя хрестив Вова
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14.09.2021 21:47 Ответить
Ты специально вылез на свет божий с такой дурней!? Ну тогда тебя крестил лично Эйнштейн. Не меньше.

А главное, высер твой содержателен и глубокомыслен. Аргументы, факты, все дела. Умничка, шо сказать.
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15.09.2021 08:05 Ответить
Для него корректно сравнивать Украину с немецкой порноактрисой.
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13.09.2021 09:01 Ответить
85% афганского населения не имеют даже начального школьного образования
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13.09.2021 09:18 Ответить
а некий Арестович говорил, что афганцы умнее среднего украинца. так у нас украинцы - оказывается не имеют начального образования?
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13.09.2021 16:00 Ответить
Неправда. Он говорил про тех кого эвакуировали к нам. А это переводчики и другой персонал работавший при посольстве и правительстве Афганистана. А в то что они образованней среднего украинца - я вполне охотно поверю.
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13.09.2021 20:56 Ответить
Быдло мавзолейное умудрилось даже Чечню 2 раза брать....скоро будет третий штурм Грозного...
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13.09.2021 09:20 Ответить
Кажуть шо Кадыров сильно окопался и ждет братанов Талибов....
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13.09.2021 09:21 Ответить


ЗЕляди печатают бабло в масштабах Ялынковича.
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13.09.2021 09:32 Ответить
Гораздо больше.
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13.09.2021 09:38 Ответить
нє, бо гривню тоді не втримають.
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13.09.2021 11:28 Ответить
Удержат. Заробитчане и низкая покупательная способность внутри страны. Торговый люд весь воет, такой задницы в торговле не было с нулевых годов. Даже валютчики говорят о том-же самом.
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13.09.2021 15:11 Ответить
Зараз утримувати гривню легко-пів країни на заробітках валюти за кордоном.
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13.09.2021 13:08 Ответить
Да. Плюс у населения нет средств на валюту.
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13.09.2021 15:12 Ответить
ллють реальная
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13.09.2021 22:55 Ответить
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13.09.2021 10:08 Ответить
Пане Зе Косоворотка Гундосівна, а де ви були, коли нас хотіли захопити? А ви були з тими, що нас хотіли захопити і обкакували нас у своїй "зірковій творчості". Дякувати волонтерам, добробатам, частині військовим, спецслужбам,медикам, які стали на захист України. І звичайно дякувати 5-му президенту Порошенко, його прем'єрах Яценюку і Гройсману, Турчинову,Парубію і всім людям, хто по копійці скинувся на армію.
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13.09.2021 11:47 Ответить
Бубочка тогда работал в тылу врага, в самом логове врага -в саунах Москвы!
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13.09.2021 13:04 Ответить
а Патрушев таки мечтает об этом, что у трезвого гэбиста на уме - то любого гэбиста на языке...
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13.09.2021 16:08 Ответить
Неужели непонятно даумбас

Был сделан чтобы забыли о Крыма --- так и было шесть лет
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13.09.2021 17:22 Ответить
Не знаю як Україна, але у 2014 році зєзєзєнт був з кацапами.
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13.09.2021 17:33 Ответить
Если бы меньше было уклонистов, давно бы освободили оккупированные территории.
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13.09.2021 20:58 Ответить
Вова все виправе, вже недовго. Не даремно він виступав передокупантами у Слов'янську як раз в той самий день коли депутату Рибаку і його помічнику нахиво вспорол живіт, наділ рюкзаки з піском і живими кинули в Дінець.

Скоти вже в Україні..

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13.09.2021 21:27 Ответить
всет вірно Президент сказав - Україна не Авган ...!
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13.09.2021 21:44 Ответить
Це ми були одні, а зеленський був з Безлером у Горлівці
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13.09.2021 22:08 Ответить
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