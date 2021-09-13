Некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. В 2014-м мы были одни, так что ни за 4 дня, ни за 8 лет РФ не смогла нас захватить, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Украина с 2014-го года не позволяет России оккупировать себя, поэтому некорректно сравнивать ее с Афганистаном.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, который спросил, беспокоится ли он, что США оставят Украину, так же как они оставили Афганистан.
"Во-первых, я считаю, что некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. Кроме того Украина не так сильно зависит от США, как Афганистан. И я уверен, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", – сказал Зеленский.
Закария напомнил Зеленскому слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который заявил, что Украина должна понимать, что США оставят Киев, так же как они оставили Кабул.
Зеленский в свою очередь напомнил журналисту о 2014 г., когда Украина оказалась одна против российских оккупантов, никто не поддерживал ее, у украинцев не было зарубежной военной техники, только своя, не было иностранных военных – только граждане Украины.
"У нас поднялась волна волонтеров, добровольческие батальоны – люди, которые объединились, чтобы, как граждане, защитить свою страну. Больше никого не было. Так что ни за четыре дня, ни за восемь лет Россия не смогла захватить нас. Российская армия – не армия Талибана, это одна из самых сильных армий в мире. Но мы отстаиваем свою государственность и независимость своей экономики… Что значит – уйти из Украины? Я считаю, что наоборот, США должны увеличивать свое присутствие в Украине", – сказал Зеленский.
19 августа Патрушев заявил, что после вывода войск США из Афганистана и быстрого падения правительства в этой стране, "то же ждет и Украину".
1 сентября Украина и США сделали заявление о стратегическом партнерстве.
Пожалуйста, подождите...
Меня интересует личто ВЫ и стрелок ПОЛУЧАЛИ ЗА ВСЁ и вообще вы хоть знасете по скольким приказам и распоряжениям вы прошли, что рвете жопу утверждая, что все было верно и честно !
Я за себя могу точно сказать, что в абсолбтном большинстве мероприятий в котором участвовало мое подразделения и я в том числе - не проходило ни по каким приказам и распоряжениям. А по тем в которых проходило - к нам приписывали тех, кто был не придела., зато "выписывали" тех, кто реаьно бл причастен !
У 2014-му ми були самі, тож ні за 4 дні, ні за 8 років РФ не змогла нас захопити, зате всяка наволоч з середини захопила і грабує!
https://www.radiosvoboda.org/a/russia-war-in-ukraine-investigations/31212089.html
А главное, высер твой содержателен и глубокомыслен. Аргументы, факты, все дела. Умничка, шо сказать.
ЗЕляди печатают бабло в масштабах Ялынковича.
Был сделан чтобы забыли о Крыма --- так и было шесть лет
Скоти вже в Україні..