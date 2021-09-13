"На карту поставлены жизни людей": в Госдепе США заявили, что Европе грозит дефицит газа зимой

В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, поскольку Россия недопоставила достаточно горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Укринформ.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - отметил чиновник.

Он отметил, что европейская часть континента начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

В связи с этим он подчеркнул, что США сохраняют обеспокоенность зависимости Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - добавил он.

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Как сообщалось, Амос Гокстейн был назначен на должность советника по вопросам энергобезопасности в прошлом месяце. Причем сообщалось, что его деятельность будет сосредоточена, в частности, уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом Nord Stream 2 из России в Германию.