РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13914 посетителей онлайн
Новости За рубежом
32 391 135
Газ (10099) Госдепартамент США (1627) Россия (91316) Евросоюз (15905)

"На карту поставлены жизни людей": в Госдепе США заявили, что Европе грозит дефицит газа зимой

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, поскольку Россия недопоставила достаточно горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Укринформ.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - отметил чиновник.

Он отметил, что европейская часть континента начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

В связи с этим он подчеркнул, что США сохраняют обеспокоенность зависимости Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы

Как сообщалось, Амос Гокстейн был назначен на должность советника по вопросам энергобезопасности в прошлом месяце. Причем сообщалось, что его деятельность будет сосредоточена, в частности, уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом Nord Stream 2 из России в Германию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+54
а не надо было достраивать Северный поток - 2 !! Вас же балбесов предупреждали каждый день что раша будет шантажировать потом своим газом
показать весь комментарий
13.09.2021 08:34
+22
Так Россия же кричала, что она надежный поставщик газа. Украина, США, Польша и др страны предупреждали Европу о грязной и спекулятивной игре Путина.
как ни крути , а Путин подтверждает перед ЕС, что он Х- ло
показать весь комментарий
13.09.2021 08:43
+17
Андруша а спам стал теперь удобнее.Ты теперь вообще из будки не будешь вылазить,устраивайся там поудобнее😂🌷
показать весь комментарий
13.09.2021 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Безусловно "даст". Только сначала вся Европа замерзнет. А оно им надо?
показать весь комментарий
13.09.2021 11:00 Ответить
Ну вот и есть возможность у Штатов нарастить поставки своего сжиженого газа в Европу - и денег заработают и параху через х*й кинут.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:18 Ответить
Давно пора отказываться от услуг страны-газоколонки с повышенным ЧСВ и запросами на что-то сверх отношений товар-деньги.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:26 Ответить
Россия поставляет только 30% газа. Что мешало остальным поставщикам нарастить обьемы, где американский СПГ.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:37 Ответить
В Юго-Восточной Азии. И катарский СПГ там же. Там цены выше.
показать весь комментарий
13.09.2021 12:31 Ответить
Стоит дать Европе помёрзнуть,может тогда они поймут, что надо диверсифицировать поставки. А то когда они строили СП-2 это было их внутреннее дело, а как холодно то США спасай ?
показать весь комментарий
13.09.2021 14:51 Ответить
Я читал на ЛО, что штаты сделали паузу в поставках СПГ, чтобы немцы и прочие поняли, что такое расея и их фюрер. Слова не доходили, пусть теперь платят. Если репоеды полностью заполнили свои подземные хранилища, то в Европе они пустые. А по поводу наших запасов, то есть инфа, что у нас по окончанию отопительного сезона в подземных хранилищах осталось 17 миллиардов кубов, которые были закачаны в 20 году, когда цены на газ были очень низкими. Сейчас там хранится 19 лярдов кубов газа, что с головой покрывает все наши потребности. Посмотрим, какие цены ЗЕбанутые установят на отопительный сезон.
показать весь комментарий
14.09.2021 08:37 Ответить
Путлер еще не заустил свой долбаный поток, а уже во всю шантажирует господ демократов. То то еще будет.
показать весь комментарий
13.09.2021 12:10 Ответить
Запасов нефти России хватит на 59 лет, а газа - на 103 года. Пожить успеют
показать весь комментарий
13.09.2021 14:16 Ответить
Хорошо заработают. Бедная Г,ЕЙ,РОПА
показать весь комментарий
13.09.2021 14:17 Ответить
Европа бедная? Ну-ну
показать весь комментарий
13.09.2021 14:44 Ответить
99,9% кацапов ничего не заработают ...
показать весь комментарий
13.09.2021 15:01 Ответить
173% )))
показать весь комментарий
13.09.2021 15:07 Ответить
Украина обещает выразить озабоченность.....
показать весь комментарий
13.09.2021 16:14 Ответить
просвітлена європа аплодує вбивці, америці рано чи пізно прийдеться з цим щось робити. Десь ми вже це бачили.
показать весь комментарий
13.09.2021 17:31 Ответить
Проблема Украины в том что Рашка в любой момент может прекратить транзит газа по Украина несмотря на то что контракт до 24 года действует. Они просто будут платить за трпанзит а газ в трубу закачивать не будут-контракт это позволяет. И все для того чтобы у Украины был дефицит газа зимой и не было реверса из Европы.

Европа переживет этот кризис:у нее есть деньги платить по 800 долларов за тыс кубометров и газ по СП2 пойдет в Европу. У Украины нет ни денег ни физической возможности закупать газ если Рашка остановит транзит
показать весь комментарий
13.09.2021 20:06 Ответить
А кто этот контракт подписывал? Случайно не зелупинская команда?
показать весь комментарий
13.09.2021 23:10 Ответить
Это стандартная форма контракта:бери или плати. Тоесть оплата поступает даже если Рашка ничего не прокачивает. Поскольку у Украины нет договора с Рашкой о поставке ее газа в Украину-то предьявить Рашке нечего в межнародных судах. Тоесть как только СП2 заработает-Украина рискует вобще остатся без поставок газа поскольку получает его фиктивным реверсом а на самом деле никакого реверса нет . Не будет газа в трубе-не будет и реверса:ни фиктивного ни реального.

У зеленского есть время зключить контракт с Рашкой на поставки газа. Или контракт с Польшей. Но я подозреваю что никто ничего не делает а уповают на то что СП2 не заработает-а зря. Европа померзнет и согласится на СП2 а на Украину ей похрен. Спасение утопающих-дело самих утопающих
показать весь комментарий
14.09.2021 10:27 Ответить
Ой-ц, пАневе, Я ВАС УМОЛЯЮ, не истерите... Стоит кокцапам убавить прыти в газоснабжении Европы, Ктар, Саудия как и весь ОПЕК , заполнят вакуум , а кокцапы, после такого шага, расчитаются самой гаЗо-транспортной трубой, из-за нарушения контракта на поставку. Бо эти нарушения, sure, повлекут экономические издержки в Западной ЕВРОПЕ.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:08 Ответить
Чуть не забыл, тока кремлядь изволит пошутить с поставками газа, амерский газ рекой хлынет в Европу.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:11 Ответить
***** попробывало пошутить с нефтью. Дошло до того, что цена барреля ушла в минус. Расеей правит тупорылая гебня, они еще раз пытаются бодаться , теперь уже с газом.
показать весь комментарий
14.09.2021 08:42 Ответить
Нет у Катара и США дополнительных обьемов газа поставлять в ЕС. Они сейчас газ в Азию поставляют-где цены выше. США думают не о Европе или Украине а о своей выгоде-и правильно делают. Украине уже 30 лет нужно о своей выгоде думать-а она этого не делает
показать весь комментарий
14.09.2021 10:29 Ответить
В общем бизнес-план такой.

Половину газа что добываем 10 млрд кубов отправляем на экпорт пока он по 700$. Это принесет в бюджет 7 млрд $, что позволит перекрыть потерю 2 млрд от транзита + будет 5 млрд $ на инфраструктуру, энергосбережение и прочие полезные вещи.

Для компенсации газа население должно максимально переходить на электроэнергию, для чего должны быть снова загружены все блоки АЭС и строиться новые как договорено с Вестингауз. Газ оставить только для критически важных производств и частных домов.

Ну и параллельно вскрывать и разрабатывать хотя бы первое месторождение сланцевого газа под Славянском.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:10 Ответить
И нафига сланцевый, если есть уйма запечатаных скважин.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:13 Ответить
Запускается в Украину RASGAZ или дочерняя Шлямберджер, даже комси-комса совместный с Украиной бизнес позволит обрести энергетическую независимось без разворовывания баблосика.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:16 Ответить
у Украины нет ни денег ни технологий разрабатывать сланцевый газ. На его разработку только на начальном этапе нужно 5 млрд долларов и это очень долгий процесс. Строительство блоков АЭС-еще более долгий процесс. Сейчас нужно весь газ украинской добычи закачивать в хранилища а на зиму обрубить всех промышленных пользователей-тоесть остановить метзаводы. может тогда газа хватить не замерзнуть зимой-ито сомневаюсь
показать весь комментарий
14.09.2021 10:32 Ответить
Технологии есть у штатов. Понятно что дорого, но чем раньше начать, тем проще будет в будущем.

Тут больше политическая воля и преодоление пророссийских барьеров внутри Украины.

Метзаводы - сомнительно, четверть экспорта и десятки тысяч рабочих мест. Это удар гораздо больше чем потеря транзитной трубы.
показать весь комментарий
14.09.2021 12:57 Ответить
Не паникуйте . Выдавайте новые лиценцензии добычу газа в США , транспортируйте в Польшу на терминал и умоем харю куйлу с его свереным потоком . Заоодно макнем Меркель в лайно .
показать весь комментарий
13.09.2021 21:33 Ответить
Польський термінал замалий, а макрель протистояла його розширенню. Його по єврозаконах не можна було розширити без забезпечення відвідними трубопроводами. Макрель була проти додаткових в Німеччині.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:40 Ответить
При такой высокой цене, оно может и имеет смысл. Но если цена станет долларов 300 - 400, газпромовский будет однозначно дешевле.

Терминал в Польше давал равную с Газпромом цену только при цене газа больше 400 баксов и при условии самомывоза без учёта цены доставки.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:51 Ответить
$300-400 цена не станет очень долго . может весной 2022 .
показать весь комментарий
14.09.2021 00:20 Ответить
Взагалі то бгато років кудахтаючи про СП2 як про чисто комерційний проєкт макрель протистояла побудові терміналив зрідженого газу, На сьогодні взуті в усскіє лапті найбільше самі німці.

Полякам через декілька місяців газ із балалайні взагалі не буде потрібен і є термінал. Іалія, Греція, Іспанія... загалом підень Європибільше половини газу йде з півдня через Туреччіну

Британія, в другу світову пеша потрапила в блокаду і США допомоли, швидше і цього разу щосьспільне придумають.

Такщо партайгеноссе макрель друга валодю нє падвєла - німці повній жопі.

показать весь комментарий
13.09.2021 21:37 Ответить
Безусловно, хороший пинок под зад старушке Европе не помешал бы.

Возможно тогда некоторые люди опустятся с неба на землю.

Но такой сценарий весьма маловероятен.

Даже если возникнет угроза нехватки газа, какцапы с удовольствием его подкинут.

Более того, они в такой ситуации из кожи будут лезть, что бы помочь.
показать весь комментарий
13.09.2021 22:12 Ответить
Кацапы именно для того создают дефицит газа в ЕС чтобы заставить ЕС запустить СП2. До запуска СП2 Россия дополнительных поставок газа делать не будет и при этом никаких договоров не нарушая-в суд на нее не подашь. Россия планомерно продавливает СП2 поскольку он дает ей сразу много выиграшей. В том числе и возможность задушить Украину и выкрутить ей руки-от такой возможности Путин не откажется никогда. Тем более что у Рашки нет жизненной необходимости в дополнительной десятке миллардов долларов сегодня. рашка давно рассчиталась с внешними долгами. Не нужно ее недоочениватт
показать весь комментарий
14.09.2021 10:36 Ответить
Продались скоты. ***** многим европейским политикам бабла в карманы насовал. Это было ожидаемо.
показать весь комментарий
14.09.2021 02:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 