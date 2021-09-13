"На карту поставлены жизни людей": в Госдепе США заявили, что Европе грозит дефицит газа зимой
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В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, поскольку Россия недопоставила достаточно горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Укринформ.
"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - отметил чиновник.
Он отметил, что европейская часть континента начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.
В связи с этим он подчеркнул, что США сохраняют обеспокоенность зависимости Европы от энергоснабжения из России.
"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - добавил он.
Как сообщалось, Амос Гокстейн был назначен на должность советника по вопросам энергобезопасности в прошлом месяце. Причем сообщалось, что его деятельность будет сосредоточена, в частности, уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом Nord Stream 2 из России в Германию.
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Европа переживет этот кризис:у нее есть деньги платить по 800 долларов за тыс кубометров и газ по СП2 пойдет в Европу. У Украины нет ни денег ни физической возможности закупать газ если Рашка остановит транзит
У зеленского есть время зключить контракт с Рашкой на поставки газа. Или контракт с Польшей. Но я подозреваю что никто ничего не делает а уповают на то что СП2 не заработает-а зря. Европа померзнет и согласится на СП2 а на Украину ей похрен. Спасение утопающих-дело самих утопающих
Половину газа что добываем 10 млрд кубов отправляем на экпорт пока он по 700$. Это принесет в бюджет 7 млрд $, что позволит перекрыть потерю 2 млрд от транзита + будет 5 млрд $ на инфраструктуру, энергосбережение и прочие полезные вещи.
Для компенсации газа население должно максимально переходить на электроэнергию, для чего должны быть снова загружены все блоки АЭС и строиться новые как договорено с Вестингауз. Газ оставить только для критически важных производств и частных домов.
Ну и параллельно вскрывать и разрабатывать хотя бы первое месторождение сланцевого газа под Славянском.
Тут больше политическая воля и преодоление пророссийских барьеров внутри Украины.
Метзаводы - сомнительно, четверть экспорта и десятки тысяч рабочих мест. Это удар гораздо больше чем потеря транзитной трубы.
Терминал в Польше давал равную с Газпромом цену только при цене газа больше 400 баксов и при условии самомывоза без учёта цены доставки.
Полякам через декілька місяців газ із балалайні взагалі не буде потрібен і є термінал. Іалія, Греція, Іспанія... загалом підень Європибільше половини газу йде з півдня через Туреччіну
Британія, в другу світову пеша потрапила в блокаду і США допомоли, швидше і цього разу щосьспільне придумають.
Такщо партайгеноссе макрель друга валодю нє падвєла - німці повній жопі.
Возможно тогда некоторые люди опустятся с неба на землю.
Но такой сценарий весьма маловероятен.
Даже если возникнет угроза нехватки газа, какцапы с удовольствием его подкинут.
Более того, они в такой ситуации из кожи будут лезть, что бы помочь.