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граница (4749) карантин (16730) безвизовый режим (1541) Дещица (216) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Из-за пандемии COVID-19 нас отбросило на 5-6 лет назад и переговоры о пересечении границ ЕС пришлось начинать "с нуля", - Дещица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Из-за пандемии COVID-19 нас отбросило на 5-6 лет назад и переговоры о пересечении границ ЕС пришлось начинать

В разгар пандемии коронавируса страны Европейского Союза закрыли свои границы и пришлось "с нуля" вести переговоры о возможности для украинцев посещать европейские государства.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что идеальный вариант границы между Украиной и Польшей - как между странами Евросоюза, когда нет пограничных пунктов и факт попадания в другую страну определяется дорожными знаками.

Дещица обозначил ряд проблем границы между странами. Во-первых, недостаток пунктов пропуска.

"Но сейчас мы серьезно отстаем даже от того времени, когда Польша только стремилась в Европейский Союз, и на границе между Польшей и Германией было 48 пунктов пропуска. А на нашей украинско-польской границе лишь 8 пограничных пунктов. Это в 6 раз меньше. Поэтому нужно увеличить количество переходов, строить новые переходы. И тогда в два раза быстрее проходишь границу", - сказал он.

По его словам, малое число пунктов пропуска создает очереди на действующих, провоцируюя вторую проблему - качество обслуживания.

"Во многом это зависит от персонала, который работает на пункте пропуска. И от руководителей - командующих пограничными войсками, командующих этими пунктами пропуска, пограничными отрядами. И это вопрос культуры. Культуры обращения с гражданами, пересекающими границу. Нужно просто работать с этими обслуживающими людьми", - продолжил посол.

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В-третьих, необходимо максимально автоматизировать, цифровизировать процесс пересечения границы для его ускорения. Сейчас пограничники вынуждены проверять и документы, и наличие виз, и проводить досмотр, подчеркнул он.

"Пограничники должны все проверить. Это занимает время, люди стоят в очереди, нервы не выдерживают. Но надеюсь, что мы все-таки придем к тому, что в Европейский Союз можно будет спокойно въезжать только с биометрическими паспортом", - добавил Дещица.

В-четвертых, на уже имеющиеся проблемы наложилась пандемия. При острой фазе пандемии даже в Европейском Союзе страны между собой закрывались, а для внешних стран они еще не охотно или с опаской открываются. Посол отметил, что после острой фазы пандемии переговоры относительно разрешения на пересечение границ гражданами пришлось начинать "с нуля".

"Эта пандемия меня отбросила на 5-6 лет назад, когда мы вели переговоры о безвизовом режиме Украины с Европейским Союзом. Сейчас начинаем снова убеждать, что все будет нормально", - резюмировал Дещица.
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Топ комментарии
+8
Из-за прихода к власти клоунов - нас отбросит скоро в средневековье!
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13.09.2021 09:19
+7
Выбор зашибись.

Кстате у евреев при Хитлере тоже был выбор - или свалить из страны или в концлагерь.

Тоже одобряете небось?
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13.09.2021 09:08
+7
А може це зелебобики так правлять, що вже нас відкинуло назад? Просто визнати це не має сміливості, а нам про пандемію втирають. Брехуни зелені.
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13.09.2021 09:10
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Правила форума Совет форумчан
Хасиды уже привезли в Израиль новогодние подарки.

Продолжайте убеждать, что всё будет нормально.
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13.09.2021 08:56 Ответить
Вчера впервые услышал, от знакомца, который в своей судоходной компании уже лет 8-10 работает: потребовали срочно вакцинироваться. перед контрактом. ППофиг- какой вакциной, но- бумагу о вакцинации- иметь! Вакцанутые душат по всем направлениям.
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13.09.2021 09:02 Ответить
Выбор есть - не вакцинируйся и сиди дома без работы.
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13.09.2021 09:05 Ответить
Выбор зашибись.

Кстате у евреев при Хитлере тоже был выбор - или свалить из страны или в концлагерь.

Тоже одобряете небось?
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13.09.2021 09:08 Ответить
О, так получается, когда оспу ликвидировали во всем мире, она в Израиле осталась? Ну не могли жа евреи второй раз такой же выбор делать как при Хитлере... Или Вы опять все переврали?
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13.09.2021 10:19 Ответить
хватит уже про ликвидированную вакцинацией оспу бред нести . ещё в 188 - каком то британская королевская медицинская академия сделала доклад \ после свыше 20 лет исследований \ что вакцинация к исчезновению оспы не имеет ни какого отношения так же как и улучшение условий гигиены . оспа исчезла сама по себе подобно исчезнувшим эпидемиям чумы и перестали от неё вакцинировать . единственная болезнь при которой вакцинация дала результат это полиомиелит
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13.09.2021 11:12 Ответить
То есть то, что оспа исчезла, в то же самое время, когда один только СССР 1,5 миллиарда вакцин для этой кампании предоставил (не говоря о том, что в самом СССР и соцлагере всех от нее вакцинировали) - просто совпадение? Потому что один крокодил так сказал?
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13.09.2021 11:49 Ответить
хоспади а на какой тогда продолжают испытывать и изобретать новые вакцины против оспы если она побеждена и уже не существует ?
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13.09.2021 19:50 Ответить
Потому что в качестве биооружия она весьма привлекательна.
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13.09.2021 21:09 Ответить
Именно так. Ибо вакцанутые- негодяи, законченные. Таки вовремя я отработал! Без этого свинства тотального.
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13.09.2021 09:09 Ответить
Дещиці респект.

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13.09.2021 09:03 Ответить
А може це зелебобики так правлять, що вже нас відкинуло назад? Просто визнати це не має сміливості, а нам про пандемію втирають. Брехуни зелені.
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13.09.2021 09:10 Ответить
А для мене особито можна зберігти старе обличчя цензора
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13.09.2021 09:10 Ответить
Из-за прихода к власти клоунов - нас отбросит скоро в средневековье!
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13.09.2021 09:19 Ответить
Какаяразница какаязадница
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13.09.2021 09:36 Ответить
Из-за пандемии или зеленского? Зеленая чума куда как хуже пандемии будет.
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13.09.2021 09:36 Ответить
Херовому танцору .... мешают. Коронавирус оказывается виноват что у нас в стране срач и бардак, а я все думал что надо к стенке поставить с десяток депутатов, и пару тройку алигархов, и вроде все начнется налаживатся. А оказывается "корона" виновата!!!
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13.09.2021 09:51 Ответить
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13.09.2021 10:11 Ответить
И в религии на несколько веков назад отбросило. Надо новый Томос получать... Или сразу уже 10 новых заповедей?
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13.09.2021 10:24 Ответить
А чем Вам старый Томос плох?
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13.09.2021 10:28 Ответить
Зеля на его получении попиариться не сможет. Ему и так его идиотские шутейки про Термос вспоминают.
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13.09.2021 10:43 Ответить
Так и безвиз мы уже получили, а сейчас говорят "Из-за пандемии COVID-19 нас отбросило на 5-6 лет назад и переговоры о пересечении границ ЕС пришлось начинать "с нуля"
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13.09.2021 11:54 Ответить
"велике зелене крадівництво" не передбачає будівництва для зручності українських громадян 30-40 додаткових пунктів пропуску
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13.09.2021 10:33 Ответить
идеальный вариант границы между Украиной и Польшей - как между странами Евросоюза, когда нет пограничных пунктов и факт попадания в другую страну определяется дорожными знаками.

воно iдiот?
це буде можливе лише тодi, коли схiдний кордон буде закритий, та коли будуть вiзи для кацапо-орди.
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29.09.2021 14:53 Ответить
 
 