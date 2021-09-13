Из-за пандемии COVID-19 нас отбросило на 5-6 лет назад и переговоры о пересечении границ ЕС пришлось начинать "с нуля", - Дещица

В разгар пандемии коронавируса страны Европейского Союза закрыли свои границы и пришлось "с нуля" вести переговоры о возможности для украинцев посещать европейские государства.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что идеальный вариант границы между Украиной и Польшей - как между странами Евросоюза, когда нет пограничных пунктов и факт попадания в другую страну определяется дорожными знаками.

Дещица обозначил ряд проблем границы между странами. Во-первых, недостаток пунктов пропуска.

"Но сейчас мы серьезно отстаем даже от того времени, когда Польша только стремилась в Европейский Союз, и на границе между Польшей и Германией было 48 пунктов пропуска. А на нашей украинско-польской границе лишь 8 пограничных пунктов. Это в 6 раз меньше. Поэтому нужно увеличить количество переходов, строить новые переходы. И тогда в два раза быстрее проходишь границу", - сказал он.

По его словам, малое число пунктов пропуска создает очереди на действующих, провоцируюя вторую проблему - качество обслуживания.

"Во многом это зависит от персонала, который работает на пункте пропуска. И от руководителей - командующих пограничными войсками, командующих этими пунктами пропуска, пограничными отрядами. И это вопрос культуры. Культуры обращения с гражданами, пересекающими границу. Нужно просто работать с этими обслуживающими людьми", - продолжил посол.

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В-третьих, необходимо максимально автоматизировать, цифровизировать процесс пересечения границы для его ускорения. Сейчас пограничники вынуждены проверять и документы, и наличие виз, и проводить досмотр, подчеркнул он.

"Пограничники должны все проверить. Это занимает время, люди стоят в очереди, нервы не выдерживают. Но надеюсь, что мы все-таки придем к тому, что в Европейский Союз можно будет спокойно въезжать только с биометрическими паспортом", - добавил Дещица.

В-четвертых, на уже имеющиеся проблемы наложилась пандемия. При острой фазе пандемии даже в Европейском Союзе страны между собой закрывались, а для внешних стран они еще не охотно или с опаской открываются. Посол отметил, что после острой фазы пандемии переговоры относительно разрешения на пересечение границ гражданами пришлось начинать "с нуля".

"Эта пандемия меня отбросила на 5-6 лет назад, когда мы вели переговоры о безвизовом режиме Украины с Европейским Союзом. Сейчас начинаем снова убеждать, что все будет нормально", - резюмировал Дещица.