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Нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома на Херсонщине, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома на Херсонщине, - источник

В селе Ивановка не Херсонщине нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, около 4 утра местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и угрожал взорвать гранату. 

Вместе с четырьмя детьми женщина покинула дом, а ее муж остался в доме.

Сейчас полицейские ведут переговоры с мужчиной.

Читайте: Угрожал взорвать гранатой за замечание сожительнице: полицейские Буковины задержали 43-летнего злоумышленника. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Так розумію, всі що пропонують підірвати це сусіди?
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13.09.2021 09:39
+4
А был обычный, не жаркий херсонский вечер в селе Ивановка... Ничто не предвещало веселого утра понедельника... И вот сидит он с этой гранатой, хорошо если ещё бухло пока есть... А если нету? Кота хоть из хаты забрали? Он ни в чем точно не виноват.
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13.09.2021 09:20
+3
Ну, якщо дружина з дітьми втекли то нехай підриває. На одного долбодятла на землі меньше стане...
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13.09.2021 09:29
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Хай тільки всі з хати вийдуть, а він хай закриється з середини.
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13.09.2021 09:19 Ответить
А был обычный, не жаркий херсонский вечер в селе Ивановка... Ничто не предвещало веселого утра понедельника... И вот сидит он с этой гранатой, хорошо если ещё бухло пока есть... А если нету? Кота хоть из хаты забрали? Он ни в чем точно не виноват.
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13.09.2021 09:20 Ответить
А может с кота всё и началось?
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13.09.2021 09:27 Ответить
Та ну, не может быть. А если серьезно, то при наличии аж 4-х детей как-то нелогично взрывать гранату в своем доме.
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13.09.2021 09:31 Ответить
А что может быть ЛОГИЧНЫМ в данной ситуации???
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13.09.2021 09:35 Ответить
Последствия воскресного вечера! В моем дворе бухали долго! Не поручусь что до 4-х утра, но за полночь- точно! Наверное у них просто гранаты с собой не случилось...
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13.09.2021 09:39 Ответить
Гранату на базаре купил или сувенир привёз?
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13.09.2021 09:22 Ответить
Жена с детьми ушли - пусть взрывает. Только жене потом вымывать его ошмётки по стенам..
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13.09.2021 09:23 Ответить
Штукатурить придётся.
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13.09.2021 09:26 Ответить
Ну он у себя дома,в конце концов,пускай взрывает

.
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13.09.2021 09:23 Ответить
Граната - наше "фсьйо".
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13.09.2021 09:27 Ответить
Граната - наше "всем".
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13.09.2021 09:29 Ответить
Срочно похмелить дядьку и всё разрулится
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13.09.2021 09:28 Ответить
И накормить.

Может закуски в доме не оказалось...
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13.09.2021 09:30 Ответить
У вересні в селі в Херсонській області?
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13.09.2021 09:40 Ответить
Представь себе...

В сентябре!

В селе!

И не только в Херсонской.

Посмотри "Стосується кожного", "Говорить Україна" и "Один за всіх" - сплошь и рядом пьянство, тунеядство и бардак.

И в Черновцах тоже.
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13.09.2021 09:59 Ответить
Я краще у вікно подивлюсь, помідорка, огірочок є, яблучко, сливка, грушка виноград є. Курочки бігають, кот лежить і не їсть м'ясо,Тепер можна послухати телевізор як нам нема що їсти.
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13.09.2021 10:04 Ответить
А гранаты?
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13.09.2021 10:17 Ответить
Ну, якщо дружина з дітьми втекли то нехай підриває. На одного долбодятла на землі меньше стане...
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13.09.2021 09:29 Ответить
Не мешайте, пусть взрывает.
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13.09.2021 09:31 Ответить
Так розумію, всі що пропонують підірвати це сусіди?
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13.09.2021 09:39 Ответить
Наверное так! Беспокойный дядька, похоже, который с гранатой.
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13.09.2021 09:40 Ответить
Полиция сразу, не бережет Зеля изБерателя!
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13.09.2021 09:57 Ответить
Выпил! - веди себя прилично))
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13.09.2021 09:58 Ответить
Ото йому од жінки потім влетить, як прочумається.

Більше, ніж від поліцаїв.
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13.09.2021 10:07 Ответить
дать жене еще одну гранату ,показав пере этим ,как ее бросают
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13.09.2021 10:14 Ответить
треба негайно заборонити гранати!! ой..
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13.09.2021 10:34 Ответить
пьяний...та ще й граната без документів... може хтось на поруки візме
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13.09.2021 11:14 Ответить
 
 