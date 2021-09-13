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Нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома на Херсонщине, - источник
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В селе Ивановка не Херсонщине нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Так, около 4 утра местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и угрожал взорвать гранату.
Вместе с четырьмя детьми женщина покинула дом, а ее муж остался в доме.
Сейчас полицейские ведут переговоры с мужчиной.
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+5 буков
показать весь комментарий13.09.2021 09:39
+4 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий13.09.2021 09:20
+3 Злий Грицько
показать весь комментарий13.09.2021 09:29
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Может закуски в доме не оказалось...
В сентябре!
В селе!
И не только в Херсонской.
Посмотри "Стосується кожного", "Говорить Україна" и "Один за всіх" - сплошь и рядом пьянство, тунеядство и бардак.
И в Черновцах тоже.
Більше, ніж від поліцаїв.