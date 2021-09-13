Нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома на Херсонщине, - источник

В селе Ивановка не Херсонщине нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, около 4 утра местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и угрожал взорвать гранату.

Вместе с четырьмя детьми женщина покинула дом, а ее муж остался в доме.

Сейчас полицейские ведут переговоры с мужчиной.

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