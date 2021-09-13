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В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в четырех областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в четырех областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 13 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 86. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (245), Луганской области (182), Тернопольской области (132) и Киеве (130).

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Также в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Волынской области 65% при норме не более 50%, во Львовской - 82,6%, Одесской - 53,1%, Тернопольской - 62,8%.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 6,1%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Черновицкой (10,7%), Тернопольской (9,9%) и Житомирской (8,9%) областях.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в четырех областях - COVID-госпитализация, - Минздрав 01
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Топ комментарии
+4
Уже всем это надоело,нет активности,только короновзбесившимся все неймётся.
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13.09.2021 09:27
+2
На фото собачка без намордниеа,а хозяйка видно агрессивная
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13.09.2021 09:32
+2
Ляжко у своїй пісочниці почав бавитись статистикою!

На рідкість прозорливий чоловік - подумали барани, ще навесні передбачив що восени "зросте" "захворюваність"! Звичайно, я ксам собі нафантазуєш , то так і зробиш.
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13.09.2021 10:11
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А шо тут дивного? Понапривозили, і не тільки наші любітєлі потусоваться та селХВі робити десь за бугром, а ще й пейсаті і не пейсаті. Літо ж. Заробили на турістах трохи, а тепер локдауни устраювать будуть. А маски всі на бороді носять і попробуй зауваження зроби так і очі видеруть...
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13.09.2021 09:27 Ответить
Вобще-то пейсатые какраз из Украины в Израиль заразу повезли, а не наоборот.
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13.09.2021 09:28 Ответить
То вони тільки так кажуть... Вони самі між собою перетусовались де жили по 20 чоловік в одній квартирі. Там же вони не тільки з Ізраїлю приїжджали, а з усього світу.
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13.09.2021 09:35 Ответить
Уже всем это надоело,нет активности,только короновзбесившимся все неймётся.
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13.09.2021 09:27 Ответить
На фото собачка без намордниеа,а хозяйка видно агрессивная
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13.09.2021 09:32 Ответить
Так уколотая же.
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13.09.2021 10:29 Ответить
Шапочки из фольги не помогут! Надо прививки делать!
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13.09.2021 09:42 Ответить
Делайте! И будет как в Израиле.
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13.09.2021 10:02 Ответить
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди вакцинированных?
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13.09.2021 10:34 Ответить
А Вы пробовали?
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13.09.2021 10:31 Ответить
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13.09.2021 09:53 Ответить
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13.09.2021 10:09 Ответить
Ляжко у своїй пісочниці почав бавитись статистикою!

На рідкість прозорливий чоловік - подумали барани, ще навесні передбачив що восени "зросте" "захворюваність"! Звичайно, я ксам собі нафантазуєш , то так і зробиш.
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13.09.2021 10:11 Ответить
 
 