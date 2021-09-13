В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в четырех областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 13 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 86. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (245), Луганской области (182), Тернопольской области (132) и Киеве (130).

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Также в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Волынской области 65% при норме не более 50%, во Львовской - 82,6%, Одесской - 53,1%, Тернопольской - 62,8%.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 6,1%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Черновицкой (10,7%), Тернопольской (9,9%) и Житомирской (8,9%) областях.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.