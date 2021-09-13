За неделю во время пожаров в Украине погибли 15 человек, на водоемах - 9, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 06.09 по 12.09) во время пожаров погибли 15 человек, на водных объектах - 9.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 873 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 66 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 346 пожаров, спасены во время пожаров 50 человек и не допущено уничтожение огнем 468 зданий и 54 ед. техники. Во время пожаров погибли 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 464 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 348 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 110 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

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