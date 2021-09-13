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Новости Политика Украины
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Укрпочта (289) госслужащие (331) Смелянский Игорь (57)

Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности, - Смелянский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности, - Смелянский

АО "Укрпошта" отмечает нехватку квалифицированных кадров на рынке Украины.

"На рынке труда, к сожалению, не очень много людей, которые готовы соответствовать существующим вызовам. Более того, не секрет, что не очень много людей готовы идти в госсектор особенно на руководящие должности... Госсектор налагает большие личностные риски за принятие решений. Поэтому для работы здесь требуется большое желание", - заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что на рынке производственного персонала, особенно в селах, также сложно найти квалифицированные кадры, способные работать с автоматизированными процессами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые почтальоны зарабатывают до $1 тыс. в месяц, - Смелянский

"Есть проблема с автоматизацией. Попробуй найди человека, работающего в селе на компьютере, а не на счетах и бумажке. Если мы ходим найти технически подкованных людей, которые действительно готовы работать – нужны более высокие зарплаты", - рассказывает Смелянский.

По его словам, компания идет к тому, что в ее штате будет меньшее количество более высокооплачиваемых людей. В то же время, не все сотрудники, которые сейчас работают в компании, готовы переходить на полную ставку даже с повышением оклада.

"Поэтому мы столько усилий сейчас вкладываем именно в IT, в процессы, в улучшение логистики. Не потому, что они завтра дадут эффект, а потому что я понимаю, что рынок труда лучше не станет. Если я буду конкурировать с клубникой в Польше – ничем хорошим это не закончится", - подчеркивает гендиректор "Укрпошты".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смелянский: Почтальоны не получают 1000$, я ошибся
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Топ комментарии
+7
То есть в Украине приличный процент безработицы , а работать начальниками никто не хочет

не смешите народ , бездари . Даже организовать приём на работу не можете 😀😀
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13.09.2021 10:23
+6
За такую зарплату как у тебя, любой пойдет.
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13.09.2021 10:24
+4
Вот и Агрохимия жалуется! Так прям и говорит: не идут, говорит, к нам нормальные люди!
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13.09.2021 10:22
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Скучно без хабарів
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13.09.2021 10:20 Ответить
Ему и без хабаря совсем не хило живется -
В социальных сетях пользователи возмущены из-за зарплаты генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского в размере 1,867 млн гривен (должностной оклад - 716,463 тыс. гривен, премия - 693,843 тыс. гривен, прочие предусмотренные законодательством выплаты - 456,502 тыс. гривен), предусмотренною проектом финансового плана компании на 2020 год.
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13.09.2021 10:41 Ответить
Ну вообще-то клубника в Польше вне конкуренции с нашими зарплатами.
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13.09.2021 10:21 Ответить
Вот и Агрохимия жалуется! Так прям и говорит: не идут, говорит, к нам нормальные люди!
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13.09.2021 10:22 Ответить
Это хороша новость. Значит госдолжностя стали менее выгодными с точки зрения коррупции.
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13.09.2021 10:23 Ответить
В "Укрпочте"?
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13.09.2021 10:29 Ответить
То есть в Украине приличный процент безработицы , а работать начальниками никто не хочет

не смешите народ , бездари . Даже организовать приём на работу не можете 😀😀
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13.09.2021 10:23 Ответить
Просто госслужба и работа в госкомпаниях это редкостный гадюшник. С коррупцией, кумовством, бюрократией, мизерными зарплатами. А человек со стороны, без связей, может занять только ту должность, где нечего воровать. На коррупционную должность его никто не пустит. Вот и нет желающих, даже начальником.
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13.09.2021 10:48 Ответить
С языка сняли, но уж очень мягко высказались, там стая шакалов, система управления - Я скзакал...

Уровень профессионализма не котируется, котируются присмыкающиеся, которые в свою очередь ... И такая цепочка от верхушки до среднего звена предприятий.
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13.09.2021 11:09 Ответить
Работать нужно на частника. Там тоже конечно лоторея, может попасться хороший работодатель а может сволочь. Но государство - это почти всегда сволочь. Там на уровне системы созданы все условия для процветания сволочи и вытеснения порядочных людей.
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13.09.2021 11:16 Ответить
Я работаю на госсектор в течении 35 лет)

Сам себя ограничил в росте на уровне среднего звена (типа зам начальника цеха, на самом деле ТИПА, несколько по другому, в ой структуре я бы сошел с ума и либо поубивал бы, либо убился сам). А так нашел нишу с ШИКАРНОЙ зарплатой и отсутствием общения (ну почти) с вышестоящими))). Таких мест мало, занимать может на всякий.

В другом случае, просто бедал бы из страны.
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13.09.2021 18:55 Ответить
Какая-то технарская позиция?
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13.09.2021 19:50 Ответить
100%, таки да, а как вы угадали?

Даже согглашусь, с тем, что вы не успели сказать - очень похоже на позицию страуса, но совсем не то.

Надеюсь, вам хватит ума на обсасывать выводы?
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13.09.2021 19:56 Ответить
Тут все просто. В госсекторе, где нет рыночной конкуренции, кое-как руководить людьми сумеет любой дурак. Даже если он полный ноль, подчиненные знают свое дело и будут продолжать работать по инерции.
А вот управлять машинами и механизмами, как не крути, должен профессионал. Потому что если машина станет, или начнет неправильно работать, то без знаний и умений ее не наладишь.
Поэтому даже в самых гнусных гадюшниках технарю выжить полегче. На его нишу особо никто не претендует потому, что не потянет.
Насчет позиции страуса. Я не собираюсь вас осуждать, это ваша жизнь. Хотя, если вы хороший спец, то возможно в частном секторе зарабатывали бы больше и могли продвигаться по службе. Но это ваш выбор.
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13.09.2021 20:19 Ответить
За такую зарплату как у тебя, любой пойдет.
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13.09.2021 10:24 Ответить
там не только зп манит... сколько недвижа под распродажу...
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13.09.2021 10:27 Ответить
Смотрящие уже замахались искать ширм
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13.09.2021 10:25 Ответить
в селе? дык вы ж позакрывали все отделения, раз в неделю рено приезжает)
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13.09.2021 10:28 Ответить
с Олейной и салхфетками)
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13.09.2021 10:30 Ответить
ага, и еще пачками говносканворды с "призами", я а.уел, когда узнал, что все эти "лохоугадайки" до сих пор живее всех живых.
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13.09.2021 10:59 Ответить
а ты им премии, как себе давай!)
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13.09.2021 10:29 Ответить
В госсектор?
Рассмешил.
Репутация создается многими годами. Рушится моментально. Стоит лишь стать публичной рожей в госсекторе (или даже местечковым депутатом).
Пусть даже ты чист аки ангел ))) *****, без скелетов в шкафу.
Журнашлюхи с активистами не найдут так придумают.

Устраиваться в госсектор, чтобы через месяц уйти, хлопнув дверью? Умных и честных не любят.
А подстраиваться под одноклеточных противно.
****
А, еще. Хрен там устроишься в гос. структуру. Требуют сертификат о прохождление экзамена на знание украинского языка.
Аде є проблема. Справа в тому, що атестаційні комісії, що проводили такі іспити для майбутніх чиновників, в 2019-му році були ліквідовані.
Тобто, єдиний варіант - бути молодим випускником вишу, де в дипломі є помітка з заліками з української мови.
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13.09.2021 10:29 Ответить
От же ж лицемерный мудак.Озвуч свою зряплату,технологичный ты наш.Почтальонам на селе не хватает $1000 зарплаты?Так поделись своей.Кинь клич-пенсионеры в очередь станут со счетами и бумажками за такой работой.
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13.09.2021 10:30 Ответить
лет пять назад меня приглашали в Укрпочту на должность механика.
пришёл в назначенное время,захожу в кабинет начальства,докладываюсь,а мне в ответ подождите в приёмной...ладно думаю,хотя уже неприятно...идёт время-я жду...собрался плюнуть и уйти,но решил таки дождаться.
через 1час 20 минут,до меня таки снизошли...

глядя в харю этого идиота,я сказал ему всё что о нём думаю,(без мата)и ушёл.
знаю что до сих пор там механика нет.
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13.09.2021 10:31 Ответить
Почта - обычный бизнес. Интересно послушать мнение конкурентов, особенно Новой Почты. Может всё дело в природной неспособности государства вести любой бизнес?
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13.09.2021 10:32 Ответить
Скоро Серлещ заноет про кадровый голод.Надо поднять зряплату всему Набсовету раза в три.
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13.09.2021 10:35 Ответить
К зеленожопым просто никто не хочет идти на работу, тот кто в здравом уме и трезвой пасмяти. Работать на это змеиное кубло- полный зашквар. Тем более работа там такая- выполнять все забаганки величайшего, даже самые бредовые, помогать им воровать в космических масштабах, а самому ничего не брать)))), потому как енто коррупция, а заколачивать бабло для нашего наполеония- это сверхзадача всех зеленогнойной системы, при э том с ножом у горла доказывать всем - как стало все замечательно при шмаркле и петь ему осанну.

Написал и стошнило((((( Эти мрази квартальские вызывают только такую ассоциацию- дерьмо и гной.
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13.09.2021 11:50 Ответить
Ну не всем же везет с родителями, правда Игорек? Кадров не хватает? А чем ты ПЯТЬ лет на посту Ген. директора "Укрпочты" занимался? Это при зарплате почти 2 млн. грн. в месяц Жаль что тебя не посадят. Убежишь в свои Штаты. Поназначали проходимцев всех мастей и народов
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13.09.2021 10:40 Ответить
Поганому танцюристу і "причандали" перешкоджають.
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13.09.2021 10:46 Ответить
Зарплата Смілянського- півбюджета Укрпошти.
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13.09.2021 10:56 Ответить
Павлик Морозов в еврейском варианте : Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей. 15 января 2020 .-Обсуждение провокационных постов Эллы и Ефима Смелянских произошло на странице руководителя Укрпочты в Facebook,
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13.09.2021 11:01 Ответить
Люди идут, только не за 12-14 тысяч с риском уголовщины за потерянную марку на 9 грн, так как это документ строгой отчетности, выговором за халатность, потому что у тебя кадров 4 из 10 в отделении, КРУшниками каждые 3 года, которых если по баням не возить, то накинут все смертные грехи и работой 60 часов в неделю. Была бы это человеческая организация с автоматизацией, штрихкодами, без бюрократии, "грошових переказів" и оплаты коммуналки бабулями, люди бы шли
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13.09.2021 11:02 Ответить
Може все банальніше, розумні і порядні люди не хочуть працювати з величнішим лідером **********.
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13.09.2021 12:21 Ответить
 
 