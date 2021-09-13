Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности, - Смелянский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
АО "Укрпошта" отмечает нехватку квалифицированных кадров на рынке Украины.
"На рынке труда, к сожалению, не очень много людей, которые готовы соответствовать существующим вызовам. Более того, не секрет, что не очень много людей готовы идти в госсектор особенно на руководящие должности... Госсектор налагает большие личностные риски за принятие решений. Поэтому для работы здесь требуется большое желание", - заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил, что на рынке производственного персонала, особенно в селах, также сложно найти квалифицированные кадры, способные работать с автоматизированными процессами.
"Есть проблема с автоматизацией. Попробуй найди человека, работающего в селе на компьютере, а не на счетах и бумажке. Если мы ходим найти технически подкованных людей, которые действительно готовы работать – нужны более высокие зарплаты", - рассказывает Смелянский.
По его словам, компания идет к тому, что в ее штате будет меньшее количество более высокооплачиваемых людей. В то же время, не все сотрудники, которые сейчас работают в компании, готовы переходить на полную ставку даже с повышением оклада.
"Поэтому мы столько усилий сейчас вкладываем именно в IT, в процессы, в улучшение логистики. Не потому, что они завтра дадут эффект, а потому что я понимаю, что рынок труда лучше не станет. Если я буду конкурировать с клубникой в Польше – ничем хорошим это не закончится", - подчеркивает гендиректор "Укрпошты".
Пожалуйста, подождите...
В социальных сетях пользователи возмущены из-за зарплаты генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского в размере 1,867 млн гривен (должностной оклад - 716,463 тыс. гривен, премия - 693,843 тыс. гривен, прочие предусмотренные законодательством выплаты - 456,502 тыс. гривен), предусмотренною проектом финансового плана компании на 2020 год.
не смешите народ , бездари . Даже организовать приём на работу не можете 😀😀
Уровень профессионализма не котируется, котируются присмыкающиеся, которые в свою очередь ... И такая цепочка от верхушки до среднего звена предприятий.
Сам себя ограничил в росте на уровне среднего звена (типа зам начальника цеха, на самом деле ТИПА, несколько по другому, в ой структуре я бы сошел с ума и либо поубивал бы, либо убился сам). А так нашел нишу с ШИКАРНОЙ зарплатой и отсутствием общения (ну почти) с вышестоящими))). Таких мест мало, занимать может на всякий.
В другом случае, просто бедал бы из страны.
Даже согглашусь, с тем, что вы не успели сказать - очень похоже на позицию страуса, но совсем не то.
Надеюсь, вам хватит ума на обсасывать выводы?
А вот управлять машинами и механизмами, как не крути, должен профессионал. Потому что если машина станет, или начнет неправильно работать, то без знаний и умений ее не наладишь.
Поэтому даже в самых гнусных гадюшниках технарю выжить полегче. На его нишу особо никто не претендует потому, что не потянет.
Насчет позиции страуса. Я не собираюсь вас осуждать, это ваша жизнь. Хотя, если вы хороший спец, то возможно в частном секторе зарабатывали бы больше и могли продвигаться по службе. Но это ваш выбор.
Рассмешил.
Репутация создается многими годами. Рушится моментально. Стоит лишь стать публичной рожей в госсекторе (или даже местечковым депутатом).
Пусть даже ты чист аки ангел ))) *****, без скелетов в шкафу.
Журнашлюхи с активистами не найдут так придумают.
Устраиваться в госсектор, чтобы через месяц уйти, хлопнув дверью? Умных и честных не любят.
А подстраиваться под одноклеточных противно.
****
А, еще. Хрен там устроишься в гос. структуру. Требуют сертификат о прохождление экзамена на знание украинского языка.
Аде є проблема. Справа в тому, що атестаційні комісії, що проводили такі іспити для майбутніх чиновників, в 2019-му році були ліквідовані.
Тобто, єдиний варіант - бути молодим випускником вишу, де в дипломі є помітка з заліками з української мови.
пришёл в назначенное время,захожу в кабинет начальства,докладываюсь,а мне в ответ подождите в приёмной...ладно думаю,хотя уже неприятно...идёт время-я жду...собрался плюнуть и уйти,но решил таки дождаться.
через 1час 20 минут,до меня таки снизошли...
глядя в харю этого идиота,я сказал ему всё что о нём думаю,(без мата)и ушёл.
знаю что до сих пор там механика нет.
Написал и стошнило((((( Эти мрази квартальские вызывают только такую ассоциацию- дерьмо и гной.