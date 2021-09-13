РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14016 посетителей онлайн
Новости Происшествия
6 686 23
компьютеры (116) СБУ (18699) Минцифры (285)

На программе "Ноутбук - каждому учителю" планировали украсть около 300 млн грн, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На программе

Киберспециалисты СБУ предотвратили крупное хищение государственных средств на правительственной программе "Ноутбук - каждому учителю".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Мы получили информацию о намерениях отдельных лиц организовать протвоправную схему при реализации государственной правительственной программы "Ноутбук каждому учителю". Отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников IT-рынка", - отметил он.

По его словам, они заявили, что якобы уполномочены Министерством цифровой трансформации.

"Были установлены конкретные лица, которые провели предварительные переговоры с участниками IT-рынка, которые могут быть задействованы в указанной программе, и договорились с ними о необходимости завышения цен на более 30%. Именно эти 30% должны были быть в виде "откатов" украдены. 30% от около 1 млрд грн это 300 млн грн", - подчеркнул Витюк.

В СБУ подчеркнули, что предварительно все регионы страны хотели поделить между собой, участникам рынка было известно где, кто должен победить.

Сотрудники СБУ предупредили о схеме Министерство цифровой трансформации и Министерство образования.

Читайте также: В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования

"Мы провели неформальное совещание, на которое пригласили около 30 участников IT-рынка. Там развеяли миф о том, что эта схема может "крышеваться" Минцифры и призвали всех участников отказаться от сомнительных и противоправных действий, которые могут привести к убыткам", - добавил Витюк.

Правоохранители продолжают проверку.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей.

Позже глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что подозревают коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей.

Читайте: Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ, - замгоссекретаря США Нуланд

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
а тепер прикиньте скільки крадуть на великому крадівництві

нічєво, хуже нє будєт!
показать весь комментарий
13.09.2021 10:48
+8
Нет конечно! Просто теперь, деньги украдет кто изначально планировал их украсть
показать весь комментарий
13.09.2021 10:49
+7
Рюкзаки Авакова кажутся детской шалостью.

А чё?При зарплате в $4000 могли бы раскошелиться на ноут и еще на шторы для класса осталось бы.
показать весь комментарий
13.09.2021 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо теперь? Учителя не получат ноутбуки?
показать весь комментарий
13.09.2021 10:47 Ответить
Нет конечно! Просто теперь, деньги украдет кто изначально планировал их украсть
показать весь комментарий
13.09.2021 10:49 Ответить
стационарные пк надо а не мусор этот и клетки как на наружных блоках кондеров
показать весь комментарий
13.09.2021 11:16 Ответить
Я конечно, тоже за стационарный, он при тех же характеристиках дешевле, модернизируем и дешевле в ремонте...... Но Клоун же позиционируется как весь такой молодежный и современный - телефоны, планшетики..... Хотя был бы в теме то знал, что этоха планшетов уже закончилась не начавшись
показать весь комментарий
13.09.2021 11:42 Ответить
я так понял все в рамках госпрограммы ,,понять и простить,,,??ну подумаешь 300 лямов
показать весь комментарий
13.09.2021 10:47 Ответить
Украсть наверное планировали, не те, кто изначально планировал их украсть, а "владелец" денег вдруг обнаружил, что к "его" деньгам кто то лезет...
показать весь комментарий
13.09.2021 10:47 Ответить
Рюкзаки Авакова кажутся детской шалостью.

А чё?При зарплате в $4000 могли бы раскошелиться на ноут и еще на шторы для класса осталось бы.
показать весь комментарий
13.09.2021 10:48 Ответить
Та і я за те, дайте кожному вчителю обіцяні 4000 євро в місяць і вони собі самі виберуть і куплять, який побажають.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:15 Ответить
тупые свиньи училки повелись на клоуна с телека теперь пусть едят полный ополонник гуано и сами соби куплять у турциях *******
показать весь комментарий
13.09.2021 11:28 Ответить
а тепер прикиньте скільки крадуть на великому крадівництві

нічєво, хуже нє будєт!
показать весь комментарий
13.09.2021 10:48 Ответить
надо красть сразу программы!)
показать весь комментарий
13.09.2021 10:50 Ответить
красть линукс )
показать весь комментарий
13.09.2021 11:17 Ответить
Не туда пошел "откат! А вот если СБУ-ушниам занесли 30% - все было бы ОК!
показать весь комментарий
13.09.2021 10:58 Ответить
30 процентов отката? однако... аппетиты у зеленых больше чем у овоща
показать весь комментарий
13.09.2021 11:05 Ответить
А програму ''4000 баксов кожному вчителю'' запускать побоялися бо очконули шо пупи розв'яжуться від носіння тих откатов. Жаль шо Вірастюк у них токо один , а так би....
показать весь комментарий
13.09.2021 11:08 Ответить
Тобто, на урядовій програмі зеленого уряду хотіли вкрасти гроші якісь незелені поганці. Таке буває?
показать весь комментарий
13.09.2021 11:13 Ответить
Где посадки?
показать весь комментарий
13.09.2021 11:16 Ответить
Рано, еще списки "участничков" не полные.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:33 Ответить
Какой, нах, "IT рынок"?! Речь о закупке обычного ТОВАРА, который продают все кому не лень (магазины электроники, интернет-магазины)!

Причем тут "киберполиция"?! Ваще людям заняться нечем?

Все на уровне "нам тут сообщили". ОРД нет, доказательств нет, подозреваемых нет. Это называется "создать видимость работы"!
показать весь комментарий
13.09.2021 11:32 Ответить
От же ж кляті Свинарчуки!!!
показать весь комментарий
13.09.2021 12:00 Ответить
т.е. созвали 30 участников рынка и предупредили,что схема палевная. теперь участники должны отстегнуть за крышу и сделать схему более мутной.
показать весь комментарий
13.09.2021 12:06 Ответить
"информацию о намерениях отдельных лиц организовать протвоправную схему" - совершили мысле преступление
показать весь комментарий
13.09.2021 12:07 Ответить
Од жеж падлюки! Зеля з д'єрьмаком так і нє вдупліли ,скільки ж їм з цієї мішпухи прічітаєцця! Тому, вчительки, поки що купуйте ноути за свої 4000 баксів!
показать весь комментарий
13.09.2021 13:17 Ответить
 
 