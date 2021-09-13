На программе "Ноутбук - каждому учителю" планировали украсть около 300 млн грн, - СБУ
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Киберспециалисты СБУ предотвратили крупное хищение государственных средств на правительственной программе "Ноутбук - каждому учителю".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
"Мы получили информацию о намерениях отдельных лиц организовать протвоправную схему при реализации государственной правительственной программы "Ноутбук каждому учителю". Отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников IT-рынка", - отметил он.
По его словам, они заявили, что якобы уполномочены Министерством цифровой трансформации.
"Были установлены конкретные лица, которые провели предварительные переговоры с участниками IT-рынка, которые могут быть задействованы в указанной программе, и договорились с ними о необходимости завышения цен на более 30%. Именно эти 30% должны были быть в виде "откатов" украдены. 30% от около 1 млрд грн это 300 млн грн", - подчеркнул Витюк.
В СБУ подчеркнули, что предварительно все регионы страны хотели поделить между собой, участникам рынка было известно где, кто должен победить.
Сотрудники СБУ предупредили о схеме Министерство цифровой трансформации и Министерство образования.
"Мы провели неформальное совещание, на которое пригласили около 30 участников IT-рынка. Там развеяли миф о том, что эта схема может "крышеваться" Минцифры и призвали всех участников отказаться от сомнительных и противоправных действий, которые могут привести к убыткам", - добавил Витюк.
Правоохранители продолжают проверку.
Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей.
Позже глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что подозревают коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей.
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А чё?При зарплате в $4000 могли бы раскошелиться на ноут и еще на шторы для класса осталось бы.
нічєво, хуже нє будєт!
Причем тут "киберполиция"?! Ваще людям заняться нечем?
Все на уровне "нам тут сообщили". ОРД нет, доказательств нет, подозреваемых нет. Это называется "создать видимость работы"!