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Цена газа в Европе бьет рекорды - достигла $737 за тысячу кубометров (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Цена газа в Европе бьет рекорды - достигла $737 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник утром совершила рывок к новым уровням, достигнув 59,585 евро за кВт.ч, или $727 за тысячу кубометров, а через два часа торгов цена уже достигла $737 за тысячу кубометров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные биржи.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $658 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,45%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На карту поставлены жизни людей": в Госдепе США заявили, что Европе грозит дефицит газа зимой

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 20%.

Позже стало известно, что за первые два часа торгов цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures выросла на 3,5%, достигнув уже 60,5 евро за кВт.ч, или $737 за тысячу кубометров.

Напомним, прошлый рекорд цена газа в Европе побила 10 сентября, достигнув 710 долларов за тысячу кубометров.
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Топ комментарии
+27
ЕС должно благодарить немецко -рашистских подельников,которые развели всю Европу как котят,
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13.09.2021 10:52
+23
Долиберастничались с Газпромом, теперь отгребают.
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13.09.2021 10:56
+17
Ну, ерефія ж обіцяла Європі дешевший газ в обхід України... Мають, що хотіли
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13.09.2021 11:02
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Шпікулянти!
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13.09.2021 10:49 Ответить
ЕС должно благодарить немецко -рашистских подельников,которые развели всю Европу как котят,
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13.09.2021 10:52 Ответить
А деда с деменцией кто благодарить будет?
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13.09.2021 11:03 Ответить
хто насрав у кацапських підворотнях?, правильно АБАМА
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13.09.2021 11:34 Ответить
можешь ему личное фрицовское "danke, mein Liebling" закинуть
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13.09.2021 13:16 Ответить
Долиберастничались с Газпромом, теперь отгребают.
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13.09.2021 10:56 Ответить
молодці, построїли трубу повз Україну, тепер радіють.
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13.09.2021 10:58 Ответить
А почему Штаты не везут свой СПГ ? Цена сразу упадет
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13.09.2021 11:01 Ответить
Тому що вони везуть його у південносхідну Азію . Бо там ціна ще вища ніж у ЕС . Бізнес є бізнес . .
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13.09.2021 11:07 Ответить
там же написано в самом низу:

"Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 20%."
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13.09.2021 11:18 Ответить
Так все вірно . Тепер ціна у ЕС і п-с Азії , майже зрівняась . Тому починають возити газ і в Евросоюз . А до цього увесь газ везли китайцям .
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13.09.2021 11:27 Ответить
А це вже використання газу як зброї ,чи ні ????)))))))
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13.09.2021 11:01 Ответить
Ні, це тільки підготовка умов для використання газу як зброї.
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13.09.2021 11:56 Ответить
Ну, ерефія ж обіцяла Європі дешевший газ в обхід України... Мають, що хотіли
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13.09.2021 11:02 Ответить
Це спотові ціни захмарні ,, ціни ж по довгостроковим контрактам ( а саме по ним постачається більшість газу в ЕС ) , такі ж як і раніше . Для Німеччини наприклад , близько 200-250 долл ..
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13.09.2021 11:16 Ответить
Я то читав , але -до чого це ? .
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13.09.2021 11:21 Ответить
Можливо я й помиляюсь, але спотові ціни в перспективі цілком можуть вплинути на наступні фʼючерсні.
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13.09.2021 12:00 Ответить
До того ж "Газпром" із кінця серпня припинив закачування газу до німецьких підземних сховищ "Реден" та "Катаріна". Продовжує обмежене закачування до австрійського "Гайдах", німецького "Ємгум" і "Бергермеєр" у Нідерландах. А це вже створює дефіцит газу - як цим будуть користуватись московити, не важко передбачити.
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13.09.2021 12:07 Ответить
Очевидно, в тексте ошибка. Вместо кВт-ч следует читать МВт-ч. Один кубометр газа эквивалентен приблизительно 11 кВт-ч.
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13.09.2021 11:07 Ответить
100%
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13.09.2021 13:40 Ответить
Зато пані Меркель прибавку до пенсії від Газпрому отримає. Краще б пораділи за майбутню пенсіонерку. Тепер їй і на пляшку пива вистачить і на крабів, і на лобстерів, а то й бутерброд з чорною ікрою під рюмочку горілки.

Тут хтось розповідав раніше, що вони там добре знають, що робити - у них там радники професійні і т.д. Ну-Ну! Побачимо, що заспівають французи і німці ближче до зими. Хоча ні, все буде як завжди - одні будуть гарно відпочивати, а інші просто утруться і зроблять вигляд, що так і треба.
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13.09.2021 11:10 Ответить
Жрать захотят , будут продавать дома и дачи
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13.09.2021 11:18 Ответить
Это очень радует-у )(уйла будет

много денег для хакерских атак

разработки новай формулы Новичка

Опять начнет больницы Сирии бомбить
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13.09.2021 11:24 Ответить
Да, это радует. Скорее РФ потеряет рынки газа. Появился мощный стимул искать альтернативу газа из РФ. И зелёная энергетика получила толчок.
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13.09.2021 11:31 Ответить
Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

Кремлевский карлуша делает все чтобы СП2 был запущен в срок. Так что там на счет немецкий регулятор кого-то накажет?
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13.09.2021 11:28 Ответить
Россия ведёт себя не как партнёр, а как мелкий жулик.

все договора с Россией не стоят и бумаги на которых они написаны (Бисмарк)
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13.09.2021 11:40 Ответить
***** подзаработает на новое оружие. 😢
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13.09.2021 11:41 Ответить
Странная какая-то фигня. Ни на DW ни на BBC по этому поводу ни звука.
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13.09.2021 11:49 Ответить
Так потому что это спотовя цена фьючерса на октябрь. А в дома журналистов газ пока поступает скорее всего по ценам спотов на начало лета, а это намного ниже. Фючерс на октябрь должне сначала превратиться в спот октября, а потом уже в повышение цен для конечных потребителей где-то так в декабре-январе. Вот тогда и прочитаете страдания журналистов.
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13.09.2021 12:19 Ответить
Т.е. там такие же дятлы как у нас. Это немного примиряет с действительностью - ничто человеческое нам не чуждо!
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13.09.2021 12:35 Ответить
У Пині скінчився газ. Треба Європі таки свій сланцевий видобувати.
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13.09.2021 11:51 Ответить
Тут краіни споживачі газу, мають повне право подати в суд на рф ,за недотриманя домоленостей і відшкодування збитків.
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13.09.2021 12:13 Ответить
Кацапы , вы жулики и мерзкие твари !
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13.09.2021 12:19 Ответить
Будуть продовжувати давити, щоб не вздумали блокувати "Північний потік - 2".
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13.09.2021 12:41 Ответить
Интересует только один вопрос: На какой отметке евротерпилы пошлют xy йло

на x y й??
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13.09.2021 13:31 Ответить
Не понятно, обеспокоенность проявлять нужно щас, или рано еще ?
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13.09.2021 13:41 Ответить
Надо срочно запускать "Северный поток-2". Без него, как выяснилось - никак. И, вообще, следует подумать о "Северном потоке-3".
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13.09.2021 14:55 Ответить
Україні потрібно брати приклад з Норвегії де попри те,що немають дефіциту газу але для своїх потреб використовують альтернативне паливо яке є відновлюванним,розуміють перспективи.Де в Україні є державні програми по заміщенню,так їх немає, бо система так побудована де влада зрощена з бізнесом не зацікавлена..
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13.09.2021 14:57 Ответить
Вот только в Норвегии большое количество горных рек и речушек, на которых и стоит огромное количество ГЭС, благодаря которым норвежцам не нужно сжигать газ для производства электроэнергии.
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13.09.2021 15:03 Ответить
что ж... ЭврОпа к этому шла целенаправленно....
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13.09.2021 16:21 Ответить
Шо це вы чертяки москальской мовою вси размовляете, а ну швидко пишли мову учить, и героев штоб вывчали Шухевича Бандеру хто там ще? Або поэтов Лэсю Шевченко хотя ни цей москальской мовою размовлял, або ученых як их призвища?
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13.09.2021 17:59 Ответить
Если так - я буду ожидать понижения цен уже следующей осенью
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13.09.2021 23:27 Ответить
 
 