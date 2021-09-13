РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13252 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 454 17
Всемирный Банк (434) инвестиции (1140) образование (2225) миграция (255)

Украине следует обратить внимание на человеческий капитал: без этого инвестиции могут не дать ожидаемых дивидендов, - вице-президент Всемирного банка Бьерде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украине следует обратить внимание на человеческий капитал: без этого инвестиции могут не дать ожидаемых дивидендов, - вице-президент Всемирного банка Бьерде

Инвестиции в физический капитал и инфраструктуру без достаточных вложений в человеческий капитал могут не дать Украине ожидаемых дивидендов, полагает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", – сказала Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в "точки роста" - приоритетные отрасли, передает Цензор.НЕТ.

"Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства - важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру", – добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник главы ОП: "Средний украинец" не может показать Афганистан на карте

В то же время неадекватность человеческого капитала может значительно повлиять на развитие, полагает вице-президент ВБ.

"Без надлежащего человеческого капитала дополнительные инвестиции в физический капитал могут не дать ожидаемых дивидендов", – заключила Бьерде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Какой капитал из зебобиков? Один вред.
показать весь комментарий
13.09.2021 10:55
+3
Тетка все правильно говорит. То ведь и имеем - торгуем в основном сырьем. Товаров с высокой добавленной стоимостью у нас крайне мало.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:16
+2
то есть намекает - сидите, украинцы, дома и принимайте беженцев у себя?
показать весь комментарий
13.09.2021 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то есть намекает - сидите, украинцы, дома и принимайте беженцев у себя?
показать весь комментарий
13.09.2021 10:54 Ответить
Тетка все правильно говорит. То ведь и имеем - торгуем в основном сырьем. Товаров с высокой добавленной стоимостью у нас крайне мало.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:16 Ответить
Сам придумал или кто надоумил? Где "тетка" про лобавленную стоимость чешет? Только аналогий и параллелей проводить не надо. А то отмечу что у нас уже есть один инвестиционный "папа"
показать весь комментарий
13.09.2021 15:12 Ответить
"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", - сказала Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в "точки роста" - приоритетные отрасли, передает Цензор.НЕТ.

"Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства - важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру", - добавила она.

Вы считаете, что образование и иновационность сильно необходимы для продолжения развития сырьевой отрали?
показать весь комментарий
13.09.2021 15:50 Ответить
Это все притянуто за уши. Рашка и сырье добыть не может. У нас продукция "Лиги смеха" на ура шла. В том числе на экспорт . Тоже высокоинтеллектуальная продукция
показать весь комментарий
13.09.2021 16:00 Ответить
Продукция "Лиги смеха" думаю минимально влияет на ВВП Украины.
показать весь комментарий
13.09.2021 16:15 Ответить
Закрывая тему отмечу. У нас полно грамотных специалистов. Но процветает родство-кумовство и поборы. Думаете, у нас нет людей спсобных возглавить отделение "Укрпочты" например? Вопрос в зарплате и ответственности. У нас достаточно производителей способных работать на экспорт. Н. Дальше рассказывать или не надо?
показать весь комментарий
13.09.2021 16:21 Ответить
Вы начали говорить прописными истинами.
показать весь комментарий
13.09.2021 16:26 Ответить
Какой капитал из зебобиков? Один вред.
показать весь комментарий
13.09.2021 10:55 Ответить
Охметову нужны рабы

ЗеКодло он уже скупил
показать весь комментарий
13.09.2021 10:56 Ответить
Так провладного "капіталу" в нас вистачає, як і тих, хто його обрав.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:02 Ответить
Не всем светит закончить Кембридж , Оксфорд,или Сорбонну 73 % дятлов сами себя сдали....
показать весь комментарий
13.09.2021 11:21 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2021 11:22 Ответить
Це вона натякає на сукупний капітал 73%?
показать весь комментарий
13.09.2021 12:25 Ответить
Все советы умных людей мира принимаем после импичмента.
показать весь комментарий
13.09.2021 12:59 Ответить
Україна - чемпіон світу по розбазарюванню ресурсів , особливо людських . Тут нам рівних не було , не є і не буде . Ми - чемпіони світу .
показать весь комментарий
13.09.2021 13:42 Ответить
все правильно, современый капитал (олигархат) создал в Украине нечеловеческие условия, мешающие развитию Украины.
показать весь комментарий
13.09.2021 15:22 Ответить
 
 