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За сутки в Киеве COVID-19 заболели почти вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксирован один летальный случай. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки в Киеве выявили 166 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 227861), умер один человек

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сути заболели 80 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 68 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 8 девочек от 3 до 14 лет и 10 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Также зафиксирован один летальный случай от вируса (всего 5308).

Кроме того, за сутки госпитализировали 24 больных коронавирусом и 64 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

90 преодолели коронавирус (всего 218287).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в четырех областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По словам мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: в Святошинском (52), в Деснянском (26), в Соломенском и в Дарницком (по 16). 

За сутки в Киеве COVID-19 заболели почти вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксирован один летальный случай 01
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Топ комментарии
+1
Да уже экономика потеряла с этим ковидобесием. Продолжайте ужесточать. Потеряете еще больше. Толку будет с того, что к примеру в кафе будет вакцинировано 80% персонала и оно будет работать, если в нем посетителей не будет. Самих себя обслуживать будут?
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13.09.2021 11:34
+1
Тут сильно думать нет необходимости. Достаточно посмотреть на официальные данные по вакцинации. На 40 млн человек 4 с лишним два раза вакцинированы и чуть более 5 млн один раз. Выводы делайте сами.
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13.09.2021 12:56
+1
Жрать захотят поедят дома. А вы лапу сосите.
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13.09.2021 13:01
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13.09.2021 11:07 Ответить
Да без пытаннь - соси лапу.
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13.09.2021 11:18 Ответить
А какой толк с вас, кашляющих доходяг
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13.09.2021 11:19 Ответить
А чем деньги кашляющих доходяг хуже денег вакцинированных неадекватов?
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13.09.2021 11:24 Ответить
Если по предприятию будут шастать кашляющие и периодически копытящиеся доходяги - это плохо для бизнеса. Как говорится, лучше с умным потерять, чем с дураком найти
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13.09.2021 11:26 Ответить
Да уже экономика потеряла с этим ковидобесием. Продолжайте ужесточать. Потеряете еще больше. Толку будет с того, что к примеру в кафе будет вакцинировано 80% персонала и оно будет работать, если в нем посетителей не будет. Самих себя обслуживать будут?
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13.09.2021 11:34 Ответить
Кто сказал, что не будет посетителей? Не все ж упоротые суицидники-антиваксеры - умных людей больше, чем ты "думаешь"
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13.09.2021 11:37 Ответить
Тут сильно думать нет необходимости. Достаточно посмотреть на официальные данные по вакцинации. На 40 млн человек 4 с лишним два раза вакцинированы и чуть более 5 млн один раз. Выводы делайте сами.
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13.09.2021 12:56 Ответить
Жрать захотят - вакцинируются
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13.09.2021 12:58 Ответить
Жрать захотят поедят дома. А вы лапу сосите.
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13.09.2021 13:01 Ответить
День на вчерашней вермишели, и пойдут вакцинироваться
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13.09.2021 13:02 Ответить
А кто им сегодняшнюю поимешает приготовить? Магазины ведь все даже в локдаун работают. И вход туда не запрещен ВСЕМ без исключения. Хоть больной заползай.
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13.09.2021 13:04 Ответить
На это деньги нужны, а антиваксеров на работу не пустят
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13.09.2021 13:05 Ответить
 
 