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Лукашенко планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400: "Нас начинают с юга подогревать"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о планах разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По словам белорусского диктатора, страна планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд.

"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", - сказал Лукашенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Это те, которые не видят ни F-16, ни Томагавков? И которым мешает кривизна земли?
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13.09.2021 11:18
+13
Зато "Байрактары" этих аналоговнет хорошо видят, доказано опытом войны в Карабахе
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13.09.2021 11:20
+13
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13.09.2021 11:20
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Да какой там "варшавский"! Так... гомельский...
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13.09.2021 12:15 Ответить
А как так что не нато у него враги а Украина оказалась? Что то не спешит с западом воевать а с Украиной хочет.
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13.09.2021 12:21 Ответить
Хочеться звернутись до Лук Чен Ина: "Ти настільки втратив відчуття реальності, тримаючись посинівшими пальцями за своє крісло, що не розумієш. Коли кремлівське хуʼло почне чергову атаку на Україну, то отвєтка прилетить тепер і до тебе. І твій золотий калаш не допоможе. Тоді ти по справжньому обдрищеся!..."
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13.09.2021 12:22 Ответить
Марк Солонин каже шо на 22 июня 1941 года на Ж\Д станциях Белорусии скопилось около 10 составов для отправки в братскую Германию.... бреше историк....не мог Сралин так любить Гитлера...
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13.09.2021 12:23 Ответить
модель картошка..те шо у кадаффи были и у хусейна..)
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13.09.2021 12:29 Ответить
крым отняли омериканцы....внаглую...
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13.09.2021 12:33 Ответить
хочу пожелать этому усатому гавну удачи,,,,
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13.09.2021 12:37 Ответить
Не понял - какое у него воинскоее звание?
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13.09.2021 12:41 Ответить
********
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13.09.2021 12:56 Ответить
кіраўнік калгаса
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13.09.2021 12:57 Ответить
От неправда Ваша. Ён кіраўнік саўгаса.

Председатель колхоза - это выборная должность. У него не было шансов. А председателя в совхоз назначали сверху.
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14.09.2021 10:45 Ответить
Так, голова колгоспу формально виборна посада. Але ще з самого початку цих типу добровільних об'єднань, голів або привозили і за них голосували всі навіть свині і кури бо інакше хреново буде, або заїжджий генсек місцевого формату тикав на певне тіло і така ж виборча компанія проходила далі.

Так що уссатий хоч кіраўнік калгаса хоч кіраўнік саўгаса сутність та ж. Так він і вибори в бульбостані проводив. (на жаль далі назви Білорусь там нічого не пішло).

Різниця між калгас і саўгас в тому, що першому продавали техніку і посівні та ін матеріали втридоога та обдирали як липку, а другому все по пільгам і берегли. Чому саўгасы були мільйонерами по прибуткам а калгасы мільйонераи по збиткам. В перших люди отримували більшу і стабільну платню цілий рік у других мізер і сезонно.
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14.09.2021 11:01 Ответить
P/S в совхоз не прєдсєдатель, там посада називалась - директор, як на держ підприємстві.
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14.09.2021 11:02 Ответить
Вось ён такім дырэктарам саўгаса і быў. Але і яго, нягледзячы на ўсі ільготы, давёў да ручкі.
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14.09.2021 14:18 Ответить
Вывел в передовые. А вы каким колхозом руководили?
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14.09.2021 17:55 Ответить
Скажи хто твій друг і я знатиму хто ти....Скажи хто твій ворог і я знатиму про тебе все...

Лукашенко повністю віддав свій зад у власність хлові... Залишилися ще люди в Біларусіїї ше не в рабстві...але це діло часу....Пропаганда зробить все щоб Україна стала для них ворогом.

Чи вистоять Білоруси проти пропаганди Кремля... Дай БОЖЕ... але наврядчи...
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13.09.2021 12:44 Ответить
Тут не пропаганда "робить ворога", а наші економічні санкції. Ми відвернулися від білорусів, закрили небо, ба більше, наклали економічні санкцїї... Дружба кінчилась.
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13.09.2021 19:17 Ответить
Момент истины на уровне 2014 года- те кто орал до этого момента про дружбу с расией (большинство) резко 'поумнело' и натянуло вышиванки.

Сейчас и с Беларусью Белоруссией настал подобный момент прозрения для тех совкоголовых кто считал их нашими друзьями
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13.09.2021 12:50 Ответить
ну враховуючи, що українська влада наскрізь просякнути кацапами, то цілком ймовірний варіант залякування лукавого "вторгненням з України" ну щоб він легше йшов на договорняки з москалями... бо ж "вторгнення з України"!!!
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13.09.2021 12:56 Ответить
рашистские дебилы, делайте, делайте c-500,с-600, с-700 да хоть с-1000, это всегда хорошая цель для F-16 и господ Байрактаров, им - буквально на 5 мин. работы....
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13.09.2021 13:06 Ответить
Лукашенко ще три и чотири роки тому будуючи дороги до кордонів України вже знав що цими доргами будуть їхати танки москалів. але бехав Україні клявсі у дружбі. Хто він -"Хто із ху" як казав Горбачов

Лукашенко-Ху....лалалала
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13.09.2021 13:42 Ответить
Ще одне, білоруське ху@ло появилося.
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13.09.2021 13:59 Ответить
Теперь при радиусе действия 400 км посчитайте, какие регионы Украины, в том числе Киев, находятся под колпаком
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13.09.2021 17:43 Ответить
А еще провести эти линии с трех сторон!
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13.09.2021 18:20 Ответить
Лукашенко давно под Путиным и затащил РБ под Россию. Видимо большинству граждан РБ такое нравится
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13.09.2021 20:00 Ответить
Большинству граждан РБ пох*й, потому что хатаскрайники. Были даже такие, кто после дичи 9-12 августа больше интересовались событиями в... Хабаровске. То есть у нас по всей стране людей в асфальт закатывают, а они рашистскими навинами интересуются...
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14.09.2021 04:53 Ответить
т.е. уйло размещает на границе бел-укр мощные ЗРК. с понтом они беларусские.
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13.09.2021 23:44 Ответить
Ну наверное ...будет еще и третий с 400 скажем где то в районе Курска. И ....таким образом вся территория Украины будет покрыта С 400. Один в Крыму, один в Белоруси, ближе к Польше, и ...третий обязательно впритык возле Курска. Неважно где. На самом деле есть очень изящное решение этой проблемы.....
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14.09.2021 07:01 Ответить
Трохи позитива. У скрєпаносців продовжується літакопад.

Впали ще два літака. Один з ни літак ВКС переплутав напрямок до космосу чи землі, потрапив у землю.

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14.09.2021 10:15 Ответить
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