Лукашенко планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400: "Нас начинают с юга подогревать"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о планах разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
По словам белорусского диктатора, страна планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд.
"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", - сказал Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Председатель колхоза - это выборная должность. У него не было шансов. А председателя в совхоз назначали сверху.
Так що уссатий хоч кіраўнік калгаса хоч кіраўнік саўгаса сутність та ж. Так він і вибори в бульбостані проводив. (на жаль далі назви Білорусь там нічого не пішло).
Різниця між калгас і саўгас в тому, що першому продавали техніку і посівні та ін матеріали втридоога та обдирали як липку, а другому все по пільгам і берегли. Чому саўгасы були мільйонерами по прибуткам а калгасы мільйонераи по збиткам. В перших люди отримували більшу і стабільну платню цілий рік у других мізер і сезонно.
Лукашенко повністю віддав свій зад у власність хлові... Залишилися ще люди в Біларусіїї ше не в рабстві...але це діло часу....Пропаганда зробить все щоб Україна стала для них ворогом.
Чи вистоять Білоруси проти пропаганди Кремля... Дай БОЖЕ... але наврядчи...
Сейчас и с
БеларусьюБелоруссией настал подобный момент прозрения для тех совкоголовых кто считал их нашими друзьями
Лукашенко-Ху....лалалала
Впали ще два літака. Один з ни літак ВКС переплутав напрямок до космосу чи землі, потрапив у землю.