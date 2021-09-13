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Сотрудники СБУ похитили предпринимателя в Киеве, пытали его и заставили отдать 7 биткоинов, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники СБУ похитили предпринимателя в Киеве, пытали его и заставили отдать 7 биткоинов, - ЦПК

Правоохранителям сообщили о подозрении по факту кражи криптовалюты, грабежа, соединенного с насилием, похищение человека и превышение служебных полномочий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

Сейчас сотрудники СБУ отстранены от должностей.

По данным проекта Police Control Ukraine, 1 октября 2020 прямо в центре Киева на улице Михайловской сотрудники СБУ подбежали к предпринимателю и затолкали его в салон автомобиля "Volkswagen Т5". Правоохранители забрали у него ключи от квартиры и IPhone.

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"После этого двое эсбэушников направились в квартиру, а остальные продолжали удерживать мужчину в авто. С помощью угроз спецслужбисты получили пароли от телефона", - сказано в сообщении.

Потом, как отмечается, в квартире сотрудники спецслужбы забрали два ноутбука и планшет.

"После этого предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. В течение 1,5 часа его били тупыми твердыми предметами. Позже один из эсбэушников потребовал 200 тыс. долларов. Предприниматель отказал, поэтому его отвезли в Шевченковское управление полиции в Киеве. Там его удерживали без фиксации факта ареста или задержания", - говорится в сообщении.

ЦПК отмечает, что после этого у бизнесмена попросили 80 тыс. долларов. Он согласился и позвонил жене. Она с электронного кошелька перечислила на указанные реквизиты 7 биткоинов, которые по состоянию на день и время транзакции стоили 80 тыс. долларов.

"После этого старший оперуполномоченный из Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины Волков B.C. составил рапорт о задержании мужчины на Майдане Незалежности в Киеве как лица, находящегося в розыске и требующего экстрадиции в Россию. Впоследствии мужчину передали в Шевченковское управление полиции. Как он оказался на свободе - пока непонятно", - подытожили в сообщении.

Читайте: Экс-сотрудники СБУ Руденко и Зубков в 2014-м пытали людей в подвалах на оккупированной Луганщине, - Восточноукраинский центр общественных инициатив

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+47
А в чем проблема? Бубочка кормится с большого крадивнытства, а Быканову шо, голодать?
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13.09.2021 11:47
+45
служба бандитизма украины
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13.09.2021 11:53
+42
Непосредственно курировал "спец-операцию" по обилечиванию предпринимателя помощник Ермака = экс-сбушник-рэкетир полковник Беззубенко Николай Васильевич. С почином!
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13.09.2021 11:53
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Правила форума Совет форумчан
А в чем проблема? Бубочка кормится с большого крадивнытства, а Быканову шо, голодать?
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13.09.2021 11:47 Ответить
СБУ має бути ліквідована як злочинна організація.
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13.09.2021 12:29 Ответить
ЄгорЛ має бути ліквідований як тупа істота
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13.09.2021 21:10 Ответить
ФСБу ви мали на увазі?)
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13.09.2021 22:19 Ответить
рябята, сколько уже можно предупреждать ?

не носите в карманах биткоины возле здания СБУ !

.
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13.09.2021 13:15 Ответить
Кришування митниці вже не надихає?!?!
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13.09.2021 21:39 Ответить
а куйли,всем во власти можно безпредельничать,а пацанам из сбу нет?
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13.09.2021 11:47 Ответить
Сотрудники ОПГ.... и далее по тексту!
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13.09.2021 11:49 Ответить
Пишаюся державою
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13.09.2021 11:49 Ответить
ну вот... и СБУшникам работа нашлась )))) капец...
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13.09.2021 11:52 Ответить
Даля, як зазначається, у квартирі ..... Джерело: https://censor.net/ua/n3287870

Пишаюсь ресурсом: пишуть кацапською, по замовчуванню- кацапська є основною мовою ще й час на лінгвістичні перла знаходять...
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14.09.2021 08:50 Ответить
служба бандитизма украины
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13.09.2021 11:53 Ответить
Непосредственно курировал "спец-операцию" по обилечиванию предпринимателя помощник Ермака = экс-сбушник-рэкетир полковник Беззубенко Николай Васильевич. С почином!
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13.09.2021 11:53 Ответить
СБУ это филиал ФСБ!
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13.09.2021 11:53 Ответить
обычное занятие зеленых бакановских прохвостов
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13.09.2021 11:58 Ответить
То есть, ты уверен, что эти... сотрудники до 19 года в СБУ не служили?
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13.09.2021 16:17 Ответить
Служили. Але біткоїни точно не віджимали - правової бази не було!
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13.09.2021 17:03 Ответить
Так, до 19 року вони були святі. Як і менти та інші судді. А при зелі всі раптом стали корупціонерами та відморозками.
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13.09.2021 23:48 Ответить
После импичмента придётся и эту службу разгонять в разные стороны.
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13.09.2021 11:59 Ответить
Чомусь згадались опричники царя Івана IV...
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13.09.2021 12:00 Ответить
Опричники мали ясну мету, знизити вплив бояр на країну, мете була досягнута.
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13.09.2021 13:02 Ответить
Ну вот вам пример как обязательные декларации для простого населения будут использованы в бандитских целях спецслужбами и мусорами. Зато чиновники и олигофрены по декларациям имеют старый мопед и гараж в Задрыщенске и к ним никаких вопросов у налоговой нету.
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13.09.2021 12:01 Ответить
та кацапи які живуть на пмж у нас нічого не декларують,а то був кацап
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13.09.2021 13:51 Ответить
Разогнать к херам. Оставить 10% и тех разогнать через 5 лет. Не брать связанных с СБУ и КГБ...
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13.09.2021 12:03 Ответить
"Амнистия капиталов" и "легализация криптовалюты" говорите ... Ню, ню ...
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13.09.2021 12:06 Ответить
и почему мы до чих пор не в НАТО?
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13.09.2021 12:06 Ответить
зеленский с ледей проголодались и послали своих наёмников за деньгами
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13.09.2021 12:13 Ответить
СБУ - это банда в законе! Вова, почему мы не в НАТО?
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13.09.2021 12:14 Ответить
З таким широченним кримінальним багажем правоохоронних структур через вузькі двері ЄС і НАТО годі пропхатися, чи не так, пане очільнику МЗС?
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13.09.2021 12:15 Ответить
Сброд Бандитов Украины (СБУ)
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13.09.2021 12:20 Ответить
Фас Собаки Баскервилей (ФСБ)

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13.09.2021 12:23 Ответить
ну как бы даже руководство вплоть до зама главка должно уйти за ними в оставку
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13.09.2021 12:24 Ответить
Шо, і листинант Биканов? А Юзика на його місце, чи вже зразу лисого?
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13.09.2021 12:46 Ответить
в принципі стандартна ситуація...і сума 200 тисяч стандартна..чи хтось думає що коштовні автомоблі, квартири будинки прокурорам ,операм і слідчим з нема падають?
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13.09.2021 12:25 Ответить
Да вже ніхто так не думає....
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13.09.2021 15:16 Ответить
Херасе...
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13.09.2021 12:25 Ответить
текст новости видимо писал кто-то альтернативно-одарённый :"В квартире сотрудники лучшей в мире спецслужбы забрали два ноутбука и планшет. Источник: https://censor.net/ru/n3287870 "
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13.09.2021 12:30 Ответить
Саид, Джавдет твой, но если встретишь сарказм, не трогай его, он не для тебя 🙂
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13.09.2021 12:43 Ответить
Так этот "предприниматель" гражданин рассеи? Может наоборот наградить надо спецслужбистов?
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13.09.2021 12:33 Ответить
Чем еще сбушникам заниматья??

Не безопасностью же Украины
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13.09.2021 12:33 Ответить
Всі вже звикли що СБУ це кримінальне суспільство яке краде все що можливо вкрасти. Але такий відкритий бандитизм - це вже занадто навіть для такої скомпроментованої шайки.
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13.09.2021 12:35 Ответить
Мы и 10% той грязи не знаем, которой силовые структуры занимаются. Так что твоё "занадто" выглядит очень нелепо. Когда всплывает, что творят спецслужбы развитых цивилизованных стран - все охреневают. Так что деятельность спецслужб стран третьего мира, типа нашей, вообще на голову не налезет. Спасает только то, что про подавляющее большинство их деятельности никто никогда не узнает. Многие знания - многие печали.
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13.09.2021 13:10 Ответить
справжні специалісти , як про таких каже новий голова БЕБ.. Мельник)) Спробуйте серед натовпу , як казала одна суддя "ніщебродів за 10 тисяч" вирахувати знайти та затримати жирного клієнта та без оголошиння підозри і тримання його в СІЗО швидко примусити віддати 80 тис. долларів)) Зараз таки бізнесмени що за тисячу удавляться. Будуть в СІЗО два місяці седіти, але будуть торгуватися і на 80 тис не погодяться. Треба цим хлопцям подаватися на конкурс до Мельника в БЕБ...все рівно в СБУ від посади усунули...а так можуть встигнути гроші до суда накопити
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13.09.2021 12:43 Ответить
Я так зрозумів, що за розбій, викрадення людини, вимагання грошей, проникнення в чужу квартиру, вимангання грошей і їх отримання, катування людини та фальшування справи спецами, які були при зброї, техніці і на службі полагається тільки відсторонення, а генерала Павловського, який захистив Маріуполь, захистив Україну і українців, яких такі щурі катують закрили просто так. Як там вам 73%, все-таки зробили всіх разом чи ще ні?
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13.09.2021 12:50 Ответить
Те що підприємця завезли у відділок поліції ніхто не прочитав, тоді вже треба писати СБУ разом з поліцією.
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13.09.2021 13:01 Ответить
Звичайно прочитали, але тут поліція не здійснювала той злочин, що СБУ, тим більше що СБУ написали рапорт, що ними затриманий розшукуваний. Просто поліція допустила ляп, що не записали в журнал доставлених, як це полагається.
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13.09.2021 13:06 Ответить
Ви отак одразу повірили, рік людина мовчала, погодилась віддати 80 000 баксів і раптом? Ну спробуйте завести людину в поліцію і там тримати, поліцаї послали б цих сбушників аж бігом.
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13.09.2021 13:13 Ответить
а чому Ви вирішили, що людина рік мовчала? Просто не видавали цю інформацію на Цензор. І поліція нікого не пошле, бо там був сфальшований рапорт, що він в розшуку. А людина злякалася, можливо вона з Росії і побачила, що готують матеріали, щоб відправити туди, то і погодилася дати такі кошти. І ці "офіцери" добре знали, що бізнесмен має такі гроші. Я зробив висновок із інформації, яка і пепред Вами. А ще, по Вашому поліцію мала б не приймати особу, яку привіз спецпідрозділ СБУ?
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13.09.2021 14:48 Ответить
это те шо могут Донбасс отбить, но пекутся за мирных???
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13.09.2021 13:02 Ответить
Видать старая новость.. Сейчас 7 битков 350+к. Видать знали что курс подпрыгнет..

А вообще сбу еще 4 года назад у нас в городе всех более менее крупных майнеров пощипала..
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13.09.2021 13:20 Ответить
При владі бандити, а сбушники повинні вдавати чесних?

Все як має бути.
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13.09.2021 13:28 Ответить
Добрыя дзеткі, як казаў зялёны мы ўсе прэзідэнты

Или как говорил Абдулла СБУшникам -«Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный».
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13.09.2021 13:31 Ответить
жизнь при голобородько зацвела новыми цветами грабеж насилие закон просто не работае правохранительная система и органы превратились ы обьединения по выкалачивание денег отовсюду и по беспределу ведь голобородько их прикроет свой пацан страна превариталсь в зеленую анархию с батьками махно при власти
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13.09.2021 13:41 Ответить
Serdgdem


@Serdgdem

·
2 ч



В Украине назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-то украсть, катастрофически сокращается.. (твит украл ) .
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13.09.2021 14:13 Ответить
медаль лейтенанта Баканова - обоим!!!
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13.09.2021 14:32 Ответить
Нарешті запрацювала інвестняня Зеленського! Пішли перші інвестиції!
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13.09.2021 14:48 Ответить
Это просто какой то криминальный цирк.
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13.09.2021 15:18 Ответить
Баканов их уволит задним числом, и они еще и государство ограбят на законных выплатах разного рода.
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13.09.2021 15:26 Ответить
Баканов их наградит.
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13.09.2021 15:36 Ответить
да... похоже 3 Майдана не миновать.....
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13.09.2021 16:23 Ответить
При СССР была практика: преступления совершенные сотрудниками правоохранительных органов - скрывать. Ну, чтоб не разрушать в очах плебса "светлый образ". И те комменты, которые пишут на цензоре, заставляют думать, что не так уж и порочна эта практика была.

Вы что думаете, при Порошенко СБУшники не совершали преступлений? Или если завтра прекратятся сообщения о раскрытых преступниках в рядах МВД и СБУ вы поверите, что они очистились? Преступления совершаются в правоохранительных органах и спецслужбах всех государств, важно то, чтоб государство эти преступления не покрывало. И тут плюс Зеленскому. К примеру, в 2017-м майор СБУ и два контрактника ВСУ, пытая жителя Авдеевки, забили его насмерть. И, несмотря на то, что преступление было раскрыто практически сразу, все продолжали служить. И лишь в этом году суд наконец-то дал ему 12 лет. По моему, результат налицо. И чем больше будет появляться сообщений о задержанных за взятки полицейских, СБУшников, прокуроров, судей - тем больше будет свидетельств того, что ситуация меняется в лучшую сторону.
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13.09.2021 16:25 Ответить
"открыли глаза " , плять , а типа раньше было по-другому...
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13.09.2021 17:11 Ответить
а в кінці новини потрібно добавити, АЛЕ.... не все так однозначно, бо "підприємець" насправді москальський агент, який отримував фінансування від кацапії через криптовалюти для підриву держ. безпеки і тепер москалі очорнюють доблесних ФСБ(у)шників! ХАХАХАХААХ
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13.09.2021 17:42 Ответить
Ну і позорище...
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13.09.2021 19:36 Ответить
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13.09.2021 19:43 Ответить
Нормальная,обычная практика и основная функция СБУ:это заниматся рекетом и крышевать крупный бизнес. Это даже дети знают. А вы хотите чтобы СБУ занималось безопасностью государства? Может вы хотите чтобы судьи занимались восстановлением справедливости а прокуроры-борьбой с преступностью? И чтобы государство начало выполнять свои прямые функции в Украине? В фантастику не верю
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13.09.2021 19:43 Ответить
Хорошо, что не убили
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13.09.2021 20:12 Ответить
Бакановские опрычники))
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13.09.2021 20:17 Ответить
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13.09.2021 20:25 Ответить
Работают. Це їхня основна діяльність. Решта, то таке, імітація виконання службових обов'язків.
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13.09.2021 21:38 Ответить
підприємець, екстрадиції на рашку, мабуть таки якийсь нелегал, таким чином хоче відмазатись від депортації
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13.09.2021 21:13 Ответить
Отставок в СБУ на высшес уровне ждать не приходится после этого зашквара.

Своеобразный "европейский", а скорее, что азиатский путь выбрала Украина.
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13.09.2021 21:32 Ответить
Оце і є реформа СБУ, про яку говорив булочка? Яких вам, глять, рехворм не вистачає?
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13.09.2021 21:49 Ответить
Уних щось пішло не так. І клієнт живий і розголос відбувся. Чи вони не бояться?
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13.09.2021 22:18 Ответить
Це злочинці: використовують технічні засоби для активного вуличного аудіо прослуховування (вже кілометра 3 не меньше добиває), а потім залякують та віджимають бізнесменів. Створюють "бригади" серед місцевого дрібного кріміналітету для виконання контролю теріторії. І дуже впевнений що всім цім рулить який генерал - перевертень.
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14.09.2021 07:17 Ответить
Генерал оборотень не потянул бы такое без поддержки на самом высоком уровне
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14.09.2021 09:36 Ответить
БАКАНОВ РУЛИТ! ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!
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13.09.2021 23:41 Ответить
Подтверждаю, что полиция - мрази, которые грабят граждан, люди защищайте свои права, судов нет, отстреливайте защищая свои права мразей в погонах
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14.09.2021 00:44 Ответить
Не кисло. Этим гусям разве что то сделают? Поделятся и их отмажут. В сми сказали, что им объявлено подозрение, вряд ли.
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14.09.2021 02:32 Ответить
Тільки смертна кара для силовиків перевертнів дозволить стати Україні правовою державою. Пацани почуяли безкарність з приходом ригів до влади, а хто вже понабирав пацанів, биків, шахраїв до лан правоохоронної системи, без контролю їх кримінального минулого, та абсолютно не контролює утворення ОЗУ серед так званих право-охоронців - в бардаку бюрократичної безвідповідальності вияснити важко.
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14.09.2021 07:07 Ответить
Хтось здивований?
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14.09.2021 07:51 Ответить
Скоро повысят бедолаг по должности
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14.09.2021 08:26 Ответить
 
 