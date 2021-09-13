Сотрудники СБУ похитили предпринимателя в Киеве, пытали его и заставили отдать 7 биткоинов, - ЦПК
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранителям сообщили о подозрении по факту кражи криптовалюты, грабежа, соединенного с насилием, похищение человека и превышение служебных полномочий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.
Сейчас сотрудники СБУ отстранены от должностей.
По данным проекта Police Control Ukraine, 1 октября 2020 прямо в центре Киева на улице Михайловской сотрудники СБУ подбежали к предпринимателю и затолкали его в салон автомобиля "Volkswagen Т5". Правоохранители забрали у него ключи от квартиры и IPhone.
"После этого двое эсбэушников направились в квартиру, а остальные продолжали удерживать мужчину в авто. С помощью угроз спецслужбисты получили пароли от телефона", - сказано в сообщении.
Потом, как отмечается, в квартире сотрудники спецслужбы забрали два ноутбука и планшет.
"После этого предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. В течение 1,5 часа его били тупыми твердыми предметами. Позже один из эсбэушников потребовал 200 тыс. долларов. Предприниматель отказал, поэтому его отвезли в Шевченковское управление полиции в Киеве. Там его удерживали без фиксации факта ареста или задержания", - говорится в сообщении.
ЦПК отмечает, что после этого у бизнесмена попросили 80 тыс. долларов. Он согласился и позвонил жене. Она с электронного кошелька перечислила на указанные реквизиты 7 биткоинов, которые по состоянию на день и время транзакции стоили 80 тыс. долларов.
"После этого старший оперуполномоченный из Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины Волков B.C. составил рапорт о задержании мужчины на Майдане Незалежности в Киеве как лица, находящегося в розыске и требующего экстрадиции в Россию. Впоследствии мужчину передали в Шевченковское управление полиции. Как он оказался на свободе - пока непонятно", - подытожили в сообщении.
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не носите в карманах биткоины возле здания СБУ !
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Пишаюсь ресурсом: пишуть кацапською, по замовчуванню- кацапська є основною мовою ще й час на лінгвістичні перла знаходять...
Не безопасностью же Украины
А вообще сбу еще 4 года назад у нас в городе всех более менее крупных майнеров пощипала..
Все як має бути.
Или как говорил Абдулла СБУшникам -«Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный».
@Serdgdem
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2 ч
В Украине назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-то украсть, катастрофически сокращается.. (твит украл ) .
Вы что думаете, при Порошенко СБУшники не совершали преступлений? Или если завтра прекратятся сообщения о раскрытых преступниках в рядах МВД и СБУ вы поверите, что они очистились? Преступления совершаются в правоохранительных органах и спецслужбах всех государств, важно то, чтоб государство эти преступления не покрывало. И тут плюс Зеленскому. К примеру, в 2017-м майор СБУ и два контрактника ВСУ, пытая жителя Авдеевки, забили его насмерть. И, несмотря на то, что преступление было раскрыто практически сразу, все продолжали служить. И лишь в этом году суд наконец-то дал ему 12 лет. По моему, результат налицо. И чем больше будет появляться сообщений о задержанных за взятки полицейских, СБУшников, прокуроров, судей - тем больше будет свидетельств того, что ситуация меняется в лучшую сторону.
Своеобразный "европейский", а скорее, что азиатский путь выбрала Украина.