Сотрудники СБУ похитили предпринимателя в Киеве, пытали его и заставили отдать 7 биткоинов, - ЦПК

Правоохранителям сообщили о подозрении по факту кражи криптовалюты, грабежа, соединенного с насилием, похищение человека и превышение служебных полномочий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

Сейчас сотрудники СБУ отстранены от должностей.

По данным проекта Police Control Ukraine, 1 октября 2020 прямо в центре Киева на улице Михайловской сотрудники СБУ подбежали к предпринимателю и затолкали его в салон автомобиля "Volkswagen Т5". Правоохранители забрали у него ключи от квартиры и IPhone.

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"После этого двое эсбэушников направились в квартиру, а остальные продолжали удерживать мужчину в авто. С помощью угроз спецслужбисты получили пароли от телефона", - сказано в сообщении.

Потом, как отмечается, в квартире сотрудники спецслужбы забрали два ноутбука и планшет.

"После этого предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. В течение 1,5 часа его били тупыми твердыми предметами. Позже один из эсбэушников потребовал 200 тыс. долларов. Предприниматель отказал, поэтому его отвезли в Шевченковское управление полиции в Киеве. Там его удерживали без фиксации факта ареста или задержания", - говорится в сообщении.

ЦПК отмечает, что после этого у бизнесмена попросили 80 тыс. долларов. Он согласился и позвонил жене. Она с электронного кошелька перечислила на указанные реквизиты 7 биткоинов, которые по состоянию на день и время транзакции стоили 80 тыс. долларов.

"После этого старший оперуполномоченный из Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины Волков B.C. составил рапорт о задержании мужчины на Майдане Незалежности в Киеве как лица, находящегося в розыске и требующего экстрадиции в Россию. Впоследствии мужчину передали в Шевченковское управление полиции. Как он оказался на свободе - пока непонятно", - подытожили в сообщении.

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