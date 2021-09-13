Накопительную пенсионную систему в Украине можно ввести за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, - ВБ

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда.

Об этом вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы полагаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков. Поэтому в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования такого нового инструмента", – сказала Берде.

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"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", – добавила она.

Бьерде также подчеркнула, что есть другое важное задание - необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда, которые фактически осуществляются за счет государственных льгот и гарантий, но не всегда являются частью пенсионных обязательств.

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"На самом деле объединение разных денежных выплат и надбавок, которые финансируются из общего бюджета, в четкую и универсальную программу базовых пенсий, дополняющую основную схему страхования, в значительной степени решило бы проблемы дефицита ПФ", – указала вице-президент ВБ.