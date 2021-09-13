Накопительную пенсионную систему в Украине можно ввести за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, - ВБ
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Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда.
Об этом вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы полагаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков. Поэтому в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования такого нового инструмента", – сказала Берде.
"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", – добавила она.
Бьерде также подчеркнула, что есть другое важное задание - необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда, которые фактически осуществляются за счет государственных льгот и гарантий, но не всегда являются частью пенсионных обязательств.
"На самом деле объединение разных денежных выплат и надбавок, которые финансируются из общего бюджета, в четкую и универсальную программу базовых пенсий, дополняющую основную схему страхования, в значительной степени решило бы проблемы дефицита ПФ", – указала вице-президент ВБ.
Пожалуйста, подождите...
ибо даже на 5 лет страшно доверить этой шобле (способной и стырить и обесценить)
а уж на более длительный срок...и говорить не охота (где то пылятся сберккнижки моих покойных родителей и подарочные сертификаты Госстраха на моих детей (которые я как долбень страхерил))
во вторых вопрос в чём копить,ибо если в гривнах,то х/з какой курс будет к выходу на пенсию и будет ли вообще та гривна.
в третьих,и это самое главное,чего никто не понимает!
пенсия-это пособие людям,отработавшим на государство,и это пособие должно быть одинаковым для всех,с учётом отработанных лет и не менее 25.
в таком случае если годовая ставка составит 500 грн,то человек отработавший 40 лет,будет иметь достойную пенсию. да даже 25 лет отработав,нищим не останешься.
такая система будет социально справедливой!
а если кто то взвоет что я мол инженер,у меня зарплата больше была чем у дворника,то на то она и зарплата!
тот кто был инженером,жил намного лучше дворника,и к пенсии это не должно иметь отношения!
у нас 40% чи навіть більше, працює на бюджетні установи, тобто решта 60% має сплачувати податки і за себе, і за того дядю-тьотю що протирає штани в піздєц якій "ефективній" держ сфері?
Власне податкове навантаження очікується навіть не за одного бюджетника, а за приблизно 1.2.
А де ховається ваша "справедливість" для тих хто не причепився до держ. бюджету?
во вторых-не так то и много протирающих штаны...
Чому людина яка не працює на держ сектор та непогано заробляє, врешті має утримувати свого однолітка який дай Бог щоб просто сидів у кабінєті і не крав? - Якщо дітей своїх такі люди водять до приватного дитсадка, клініки та стомат кабінети відвідують також приватні ітд?
к тому же прошу учесть,что при таком подходе,пропадает коррупция,кумовство и прочая хрень,которая сейчас творится в пенсионном фонде.
пенсилнеры через знакомых и кумовьёв подделывают справки о зарплате,о количестве лет...
им чего то считают,назначают...
а здесь всё просто-учёт отработанных лет ведётся автоматом,никаких справок о зарплате не надо...
и ещё-гениальность,она в простоте!
Але мені здалося що ви "топите" за так звану соц. справедливість де пенсія буде приблизно однаковою і для двірника, і для судді, і для інженера - незалежно від рівня доходів під час трудової діяльності. В цьому випадку було б резонне запитання "а в чому тут справедливість" - нащо сплачувати 22 відсотки від умовних 50 тисяч зарплати, заради того щоб отримувати таку ж саму пенсію як і людина що все життя махала мітлою" - тоді всі стануть махати мітлою, тому що немає ніякого сенсу десятки років нести відповідальність за свої рішення. Але я міг зрозуміти щось неправильно.
Щодо підтримки "солідарної" пенсійної системи - це велике питання, і воно, на мою думку, не просте.
Припустимо саме Вас зараз послухають і пристануть на вашу пропозицію - лише солідарний пф. Але де прописані гарантії гідної пенсії для тих хто тільки почав свій трудовий шлях? - А ніде!
Тобто, ви, молоді, платіть свій податок, а на старість цілком ймовірно отримаєте бичого прутня замість гарбузової каші - нас це не *бе, бо нас тоді вже не буде. Головне щоб НАМ було добре, а те що теперішня молодь буде їсти з попід собак - це вже її проблеми.
А чому саме "бичого прутня" - а тому що коли пенсія це справа держави, тоді можна голосувати за гречку за будь-кого тому що "гроші беруться з магічного місця під назвою бюджет".
Держава дотує безліч пунктів по виробництву, соціалочці - включаючи комуналку для однієї з двох-трьох квартир пересічного пєнсіонєра, тим самим вводячи в заморозку ринок вторинного житла, а отже й підвищуючи ціни на первинне житло, а отже стримуючи народжуванність адже молоді нема де діти народжувати, натомість молодь спонсорує пільги для олігархів, пільги для пєнсіонєрів-рантьє, сам пенсійний фонд, безкоштовний проїзд для міських пєнсіонєрів, ітд.
Тобто це все одно патова ситуація з пролонгованою розв'язкою.
так,пенсія має бути не однакова,а справедлива.
якщо ви ломали горба на заводі чи у полі і отримували зарплатню яка вам дозволяла ледве виживати,а дехто сидів собі,та каву попивав і мав добру зарплатню,то при ниньошнїї ситстемі,ви і пенсію отримаєте з горобьїний хєр,на той час хто пив каву,отримає такі добру пенсію.
вам в такому разі чі не буде огидно?
тому я і вважаю,що пенсія має бути рівною,з поправкою на коєфіцієнт відпрацьованих років.
щодо гарантій,то де гарантія,що ви завтра прокинитесь?
Але є одне але
Якщо ви були на заводі, ви чудово розумієте що проїбатися на заводі, а тим паче на державному заводі де контроль значно менший аніж на приватному - це як два пальці об асфальт. На заводі можна декілька днів "забивати козла", можна "норму" їбануть за 3-4 години і дивитися "сватів", можна бути на короткій нозі з мастєром, ітд. А потім усім розказувать як жили рвалися.
Ви просто уявіть собі цю картину - майже половина працюючих це бюджетники, тобто люди на яких тримається країна - невже вона така ******, що цей апарат потребує так багато людей? Якщо ******, то як це можна назвати ефективним управлінням?
Для бюджету по суті немає ніякої різниці де і як ви працювали, якщо ви - бюджетник.
Окремої уваги заслуговує той факт що подекуди сварщик може отримувати більше ніж інженер з кантори - який сенс бути інженером, коли вам на голову пісяє їблан з 9 класами освіти та з трьома роками бурси, з якого "спрос" в разі чого - "как с гуся вода"?
козла забивали в ЖЭКах,слесаря и прочие бездельники,а почему? да потому что зарплата у них была фиксированная,что делай,что ни делай,всё равно,а вот на заводе такого не было.
козла забивают и сейчас,в газконторах,водоканалах,тех же ЖЭКах,потому как платят там не за работу,а за присутствие.
но я ж тебе уже сказал,что концепция,это долго,там прорабатывается всё,а с твоей позиции можно обосрать и золотую идею.
Давайте повернемо колгоспи та дамо людям в руки мотиги - то що, через брак лопат та тракторів, за тяжку працю маємо платити копачам еквівалент зарплати академіка?
Є факт що ми живемо в ринковій економіці, і тут працює правило "що заробив те й твоє" - чому розробники сигналізацій "аякс" які продаються по всьому світі, мають сплачувати за ручну працю працівників держ.підприємств через те що на тих підприємствах або брак станків ЧПУ, або ж брак кадрів які можуть чи хочуть працювати з тими станками і не маслать "бабкою" як обізяна?
Власне в нас один і той самий підхід, але різні кути зору - ви топите за те щоб офісні щурі платили за себе і за всіх, а бюджетники лише за себе. Даруйте, але я тут з вами не можу погодитися - маємо лише догодувати певну частку співгромадян які вже на пенсії, чи незабаром підуть на неї, а для інших гарантувати безпеку їх вкладів на накопичувальні рахунки, бажано валютні.
Можливо вам і ок буде коли саме з держ.бюджету будуть дотуватися мільйони пєнсіанєрів, певно через те що незабаром на відпочинок - а для мене це звучить так "ти, лошара, плати - а ми тобі ПООБІЦЯЄМО ЩО МОЖЛИВО ти отримаєш свої 1.5-2.5 тис гривень як доживеш до старості, а де жити та що їсти ці 25-35-40 років поки будеш працювати, нас не їбе, ти головне плати у ПФ та слухай від прем'єр міністрів про те що через брак народжуванності пенсії ти скоріш за все не отримаєш."
пенсии не будет , будет дешёвая комуналка
Двести слов - а непонятно НИЧЕГО!
пропорционально получать пенсию
Кто сидел на проходной сутки через трое
Кто вкалывал в литейке а пенсии одинаковые
Неверно !!!!!
Виходить що один чоловік повинен бути гарувати за 3-4х, чисто через те що кожен з тих 3-4х в свій час годував 1-2х.
Не трудно догадаться, кто будет в минусе...