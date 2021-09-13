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Накопительную пенсионную систему в Украине можно ввести за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, - ВБ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Накопительную пенсионную систему в Украине можно ввести за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, - ВБ

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда.

Об этом вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы полагаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков. Поэтому в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования такого нового инструмента", – сказала Берде.

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"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", – добавила она.

Бьерде также подчеркнула, что есть другое важное задание - необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда, которые фактически осуществляются за счет государственных льгот и гарантий, но не всегда являются частью пенсионных обязательств.

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"На самом деле объединение разных денежных выплат и надбавок, которые финансируются из общего бюджета, в четкую и универсальную программу базовых пенсий, дополняющую основную схему страхования, в значительной степени решило бы проблемы дефицита ПФ", – указала вице-президент ВБ.
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Топ комментарии
+6
и для кого...

ибо даже на 5 лет страшно доверить этой шобле (способной и стырить и обесценить)

а уж на более длительный срок...и говорить не охота (где то пылятся сберккнижки моих покойных родителей и подарочные сертификаты Госстраха на моих детей (которые я как долбень страхерил))
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13.09.2021 11:56
+4
А руководить этой накопительной системой бубочка поставит Беню. Он большооооооой специались. Прриватбанк в курсе.
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13.09.2021 11:50
+3
Из чего копить не рассказали?
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13.09.2021 11:51
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А руководить этой накопительной системой бубочка поставит Беню. Он большооооооой специались. Прриватбанк в курсе.
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13.09.2021 11:50 Ответить
Из чего копить не рассказали?
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13.09.2021 11:51 Ответить
и для кого...

ибо даже на 5 лет страшно доверить этой шобле (способной и стырить и обесценить)

а уж на более длительный срок...и говорить не охота (где то пылятся сберккнижки моих покойных родителей и подарочные сертификаты Госстраха на моих детей (которые я как долбень страхерил))
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13.09.2021 11:56 Ответить
накопительная система абсолютно ассоциальна!-это во первых.

во вторых вопрос в чём копить,ибо если в гривнах,то х/з какой курс будет к выходу на пенсию и будет ли вообще та гривна.
в третьих,и это самое главное,чего никто не понимает!
пенсия-это пособие людям,отработавшим на государство,и это пособие должно быть одинаковым для всех,с учётом отработанных лет и не менее 25.
в таком случае если годовая ставка составит 500 грн,то человек отработавший 40 лет,будет иметь достойную пенсию. да даже 25 лет отработав,нищим не останешься.
такая система будет социально справедливой!
а если кто то взвоет что я мол инженер,у меня зарплата больше была чем у дворника,то на то она и зарплата!
тот кто был инженером,жил намного лучше дворника,и к пенсии это не должно иметь отношения!
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13.09.2021 11:58 Ответить
are u serrious?

у нас 40% чи навіть більше, працює на бюджетні установи, тобто решта 60% має сплачувати податки і за себе, і за того дядю-тьотю що протирає штани в піздєц якій "ефективній" держ сфері?

Власне податкове навантаження очікується навіть не за одного бюджетника, а за приблизно 1.2.

А де ховається ваша "справедливість" для тих хто не причепився до держ. бюджету?
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13.09.2021 12:16 Ответить
я говорю про всех,а не только про бюджетников,ибо у нас пенсии и немалые получают небюджетники.
во вторых-не так то и много протирающих штаны...
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13.09.2021 12:21 Ответить
Ну я не знаю - в нас купа боргів, падає якість освіти, в приватну клініку інколи дешевше сходити аніж у державну в якій вже на рівні сервісу все зрозуміло, відсутність верховенства права, корупція на середніх щаблях усіх комунальних установ, і так далі. Це, на вашу думку, - ефективність? Я бачу тут протирання штанів.

Чому людина яка не працює на держ сектор та непогано заробляє, врешті має утримувати свого однолітка який дай Бог щоб просто сидів у кабінєті і не крав? - Якщо дітей своїх такі люди водять до приватного дитсадка, клініки та стомат кабінети відвідують також приватні ітд?
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13.09.2021 12:36 Ответить
уважаемый,когда есть идея,то под неё разрабатывают концепцию. я ж не буду вам доклад на 500 листов,выкладывать в комментариях.
к тому же прошу учесть,что при таком подходе,пропадает коррупция,кумовство и прочая хрень,которая сейчас творится в пенсионном фонде.
пенсилнеры через знакомых и кумовьёв подделывают справки о зарплате,о количестве лет...
им чего то считают,назначают...
а здесь всё просто-учёт отработанных лет ведётся автоматом,никаких справок о зарплате не надо...
и ещё-гениальность,она в простоте!
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13.09.2021 12:45 Ответить
На мою думку кумівство і корупція можуть бути викурені виключно в комплексі, інакше це не буде працювати.

Але мені здалося що ви "топите" за так звану соц. справедливість де пенсія буде приблизно однаковою і для двірника, і для судді, і для інженера - незалежно від рівня доходів під час трудової діяльності. В цьому випадку було б резонне запитання "а в чому тут справедливість" - нащо сплачувати 22 відсотки від умовних 50 тисяч зарплати, заради того щоб отримувати таку ж саму пенсію як і людина що все життя махала мітлою" - тоді всі стануть махати мітлою, тому що немає ніякого сенсу десятки років нести відповідальність за свої рішення. Але я міг зрозуміти щось неправильно.

Щодо підтримки "солідарної" пенсійної системи - це велике питання, і воно, на мою думку, не просте.

Припустимо саме Вас зараз послухають і пристануть на вашу пропозицію - лише солідарний пф. Але де прописані гарантії гідної пенсії для тих хто тільки почав свій трудовий шлях? - А ніде!

Тобто, ви, молоді, платіть свій податок, а на старість цілком ймовірно отримаєте бичого прутня замість гарбузової каші - нас це не *бе, бо нас тоді вже не буде. Головне щоб НАМ було добре, а те що теперішня молодь буде їсти з попід собак - це вже її проблеми.

А чому саме "бичого прутня" - а тому що коли пенсія це справа держави, тоді можна голосувати за гречку за будь-кого тому що "гроші беруться з магічного місця під назвою бюджет".

Держава дотує безліч пунктів по виробництву, соціалочці - включаючи комуналку для однієї з двох-трьох квартир пересічного пєнсіонєра, тим самим вводячи в заморозку ринок вторинного житла, а отже й підвищуючи ціни на первинне житло, а отже стримуючи народжуванність адже молоді нема де діти народжувати, натомість молодь спонсорує пільги для олігархів, пільги для пєнсіонєрів-рантьє, сам пенсійний фонд, безкоштовний проїзд для міських пєнсіонєрів, ітд.

Тобто це все одно патова ситуація з пролонгованою розв'язкою.
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13.09.2021 14:58 Ответить
шановний...я так розумію,що ви не прониклись темою,інакше б не задавали глупих питань.
так,пенсія має бути не однакова,а справедлива.

якщо ви ломали горба на заводі чи у полі і отримували зарплатню яка вам дозволяла ледве виживати,а дехто сидів собі,та каву попивав і мав добру зарплатню,то при ниньошнїї ситстемі,ви і пенсію отримаєте з горобьїний хєр,на той час хто пив каву,отримає такі добру пенсію.
вам в такому разі чі не буде огидно?
тому я і вважаю,що пенсія має бути рівною,з поправкою на коєфіцієнт відпрацьованих років.

щодо гарантій,то де гарантія,що ви завтра прокинитесь?
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13.09.2021 15:10 Ответить
ми говоримо про занадто абстрактні речі - в нашій свідомості образ рабочєго і калхозніци саме такі як ви описали - це зайобані роботою люди.

Але є одне але

Якщо ви були на заводі, ви чудово розумієте що проїбатися на заводі, а тим паче на державному заводі де контроль значно менший аніж на приватному - це як два пальці об асфальт. На заводі можна декілька днів "забивати козла", можна "норму" їбануть за 3-4 години і дивитися "сватів", можна бути на короткій нозі з мастєром, ітд. А потім усім розказувать як жили рвалися.

Ви просто уявіть собі цю картину - майже половина працюючих це бюджетники, тобто люди на яких тримається країна - невже вона така ******, що цей апарат потребує так багато людей? Якщо ******, то як це можна назвати ефективним управлінням?

Для бюджету по суті немає ніякої різниці де і як ви працювали, якщо ви - бюджетник.

Окремої уваги заслуговує той факт що подекуди сварщик може отримувати більше ніж інженер з кантори - який сенс бути інженером, коли вам на голову пісяє їблан з 9 класами освіти та з трьома роками бурси, з якого "спрос" в разі чого - "как с гуся вода"?
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13.09.2021 15:24 Ответить
я работал на заводе и не на одном.так вот козла там забивали в обед-это было,в остальное время люди пахали.
козла забивали в ЖЭКах,слесаря и прочие бездельники,а почему? да потому что зарплата у них была фиксированная,что делай,что ни делай,всё равно,а вот на заводе такого не было.
козла забивают и сейчас,в газконторах,водоканалах,тех же ЖЭКах,потому как платят там не за работу,а за присутствие.
но я ж тебе уже сказал,что концепция,это долго,там прорабатывается всё,а с твоей позиции можно обосрать и золотую идею.
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13.09.2021 15:56 Ответить
Ну так завод державний, а держ. замовлення немає, замовлення немає, а ставка є, або з логістикою щось не теє - от вам і забивання козла, от вам і серіальчики та стендапи в кібітках крутяться тижнями.

Давайте повернемо колгоспи та дамо людям в руки мотиги - то що, через брак лопат та тракторів, за тяжку працю маємо платити копачам еквівалент зарплати академіка?

Є факт що ми живемо в ринковій економіці, і тут працює правило "що заробив те й твоє" - чому розробники сигналізацій "аякс" які продаються по всьому світі, мають сплачувати за ручну працю працівників держ.підприємств через те що на тих підприємствах або брак станків ЧПУ, або ж брак кадрів які можуть чи хочуть працювати з тими станками і не маслать "бабкою" як обізяна?

Власне в нас один і той самий підхід, але різні кути зору - ви топите за те щоб офісні щурі платили за себе і за всіх, а бюджетники лише за себе. Даруйте, але я тут з вами не можу погодитися - маємо лише догодувати певну частку співгромадян які вже на пенсії, чи незабаром підуть на неї, а для інших гарантувати безпеку їх вкладів на накопичувальні рахунки, бажано валютні.

Можливо вам і ок буде коли саме з держ.бюджету будуть дотуватися мільйони пєнсіанєрів, певно через те що незабаром на відпочинок - а для мене це звучить так "ти, лошара, плати - а ми тобі ПООБІЦЯЄМО ЩО МОЖЛИВО ти отримаєш свої 1.5-2.5 тис гривень як доживеш до старості, а де жити та що їсти ці 25-35-40 років поки будеш працювати, нас не їбе, ти головне плати у ПФ та слухай від прем'єр міністрів про те що через брак народжуванності пенсії ти скоріш за все не отримаєш."
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13.09.2021 17:12 Ответить
Магия какая-то... Не ясно откуда возьмутся деньги?
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13.09.2021 12:00 Ответить
Звідки візьмуться зрозуміло), а от куди подінуться- оце цікаво)))
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13.09.2021 12:12 Ответить
зеленский с ледей вывез бабло в Оман

пенсии не будет , будет дешёвая комуналка
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13.09.2021 12:09 Ответить
Прекрасный образчик блестящей новости!

Двести слов - а непонятно НИЧЕГО!
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13.09.2021 12:39 Ответить
Кто сколько внёс в пенсионный фонд такую и должен

пропорционально получать пенсию

Кто сидел на проходной сутки через трое

Кто вкалывал в литейке а пенсии одинаковые

Неверно !!!!!
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13.09.2021 13:07 Ответить
а через 20 років населення скоротиться ще мільйонів на 5-10, і на одного працюючого буде більш ніж 1.1 пенсіонер, наприклад 2-3 які дійсно щось вносили в ПФ - що тоді? Чому відповідальність за майбутнє нині працюючих покладається на тих хто тільки почне жити дорослим життям через 10-20 років, при значній депопуляції населення?

Виходить що один чоловік повинен бути гарувати за 3-4х, чисто через те що кожен з тих 3-4х в свій час годував 1-2х.
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13.09.2021 15:03 Ответить
"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством..."

Не трудно догадаться, кто будет в минусе...
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13.09.2021 17:53 Ответить
Потрібно обмежити розмір пенсії суддям, прокурорам, мвс, державним топ менеджерам, нардепам до 10 000грв на місяць, тоді вистачить багатьом іншим громадянам.
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13.09.2021 18:40 Ответить
 
 