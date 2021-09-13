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Киевская область (3539) СБУ (18701) военные учения (3283)

Ограничение движения и проверка документов у граждан: в Киевской области пройдут антитеррористические учения, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ограничение движения и проверка документов у граждан: в Киевской области пройдут антитеррористические учения, - СБУ

С 14 по 16 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в г.Киеве и Киевской области в Facebook.

"Запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области. В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах", - говорится в сообщении.

Так, во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность, поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

В мероприятиях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.

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Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.

В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" ГУ СБУ в Киеве и Киевской области (044) 253-06-71, или звонить на линию 102.

Ограничение движения и проверка документов у граждан: в Киевской области пройдут антитеррористические учения, - СБУ 01
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А впереди всех - Быканов, на белом коне с шашкой наголо.
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13.09.2021 12:03 Ответить
А нельзя эти учения с проверкой документов провести виртуально в приложении "Дія"?
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13.09.2021 12:03 Ответить
члєнограй и його найманці ...
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13.09.2021 12:07 Ответить
а нельзя учения проводить в харьковсой-донецкой областях???
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13.09.2021 12:16 Ответить
не, там опасно
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13.09.2021 12:32 Ответить
Да ваши уже провели учение и проверку документов у коммерса на 7 битков и отбитые почки!
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13.09.2021 12:29 Ответить
Ну да, как же проводить учения не создавая дискомфорта гражданам, а то граждане подумают что служба брелков только брелками и занимается.
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13.09.2021 12:43 Ответить
 
 