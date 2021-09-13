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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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МИД о задержании участника оккупации Крыма Франчетти: Работаем над его передачей в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

МИД о задержании участника оккупации Крыма Франчетти: Работаем над его передачей в Украину

Гражданин России Александр Франчетти был задержан в Праге по запросу Украины для привлечения к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности участие в российской оккупации Крыма.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма", - рассказал Николенко.

По его словам, украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине.

Ранее сообщалось, что по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
А потом его поменяют на таксиста.
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13.09.2021 12:00
+8
Проследите за действиями дЄрмака и преза , иначе могут позвонить кремлёвскому упырю и отправят Франчетти на россию , а не в Украину 😆
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13.09.2021 12:12
+6
Назревает франчеттигэйт.
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13.09.2021 12:02
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А потом его поменяют на таксиста.
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13.09.2021 12:00 Ответить
Или какого нибудь зэка...
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13.09.2021 12:56 Ответить
Назревает франчеттигэйт.
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13.09.2021 12:02 Ответить
Кажись у Хазанова это было:

"Какие красивые у них имена-Кобелино!"(с). Ничего иного просто в башку не приходит, только это.
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13.09.2021 12:06 Ответить
Ага, у Хазанова )) " нам дали добро на стриптиз"..."бландынка...спинным мозгом чувствую бландынка..." итд.
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13.09.2021 13:49 Ответить
Проследите за действиями дЄрмака и преза , иначе могут позвонить кремлёвскому упырю и отправят Франчетти на россию , а не в Украину 😆
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13.09.2021 12:12 Ответить
а в Чехии ему 20 лет светит.
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13.09.2021 12:22 Ответить
привезти козла на украинскую зону. а там поменяют ему фамилию на более понятную мокшанцам - петуханов. и доходчиво пояснят чей крым
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13.09.2021 12:49 Ответить
тепер кацапи кримські у Європу зась,бо по закону вони громадяни України і видавати їх будуть нам
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13.09.2021 14:09 Ответить
А нафик он тут нужен? Оно кого убило пытало???.... Зелебобики кинули косточку для патриотов
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13.09.2021 14:23 Ответить
 
 