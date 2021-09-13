МИД о задержании участника оккупации Крыма Франчетти: Работаем над его передачей в Украину

Гражданин России Александр Франчетти был задержан в Праге по запросу Украины для привлечения к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности участие в российской оккупации Крыма.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма", - рассказал Николенко.

По его словам, украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине.

Ранее сообщалось, что по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти.

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