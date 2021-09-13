Надо ли брать в БЭБ людей из налоговой милиции? Считаю, что специалистов необходимо брать, - Мельник
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Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что все сотрудники в БЭБ будут набираться исключительно по конкурсу.
Об этом Мельник заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
"Что касается, например, того, что я - старый кадр. Ну, во-первых, я пришел уже будучи гражданским. Четыре года пробыл гражданским и я вернулся. Но, я заявлял о том, что система уже теряет эффективность, еще в 2016 году. И, кстати, к тому, что человек старой системы возглавляет новый орган, - я это не считаю никак никакой преградой. Это то же, что спрашивают, а буду ли я брать людей из старой структуры. Вы знаете, на это я говорю, что если он специалист, его необходимо брать", - подчеркнул глава БЭБ.
По словам Мельника, у него есть свое видение в отношнии старых руководителей. И более негативное, чем позитивное.
"Есть много людей, которые не готовы, которые просто отбывают свое время на работе, которым просто уже неинтересно что-то новое. И таких людей нельзя допускать в систему. Это я говорю в том числе и по налоговым милиционерам", - добавил глава БЭБ.
Кроме того, Мельник подчеркнул, что все сотрудники в БЭБ будут набираться исключительно по конкурсу.
Отметим, что глава БЭБ Вадим Мельник не имел бизнеса и все время работал в структурах налоговой милиции. С 21 декабря 2020 он занимал должность главы Государственной фискальной службы Украины. 20 августа 2021 года Мельник был назначен директором БЭБ.
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Знаем, проходили.
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Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує. ☹️Зрозумійте: вони не клоуни!!!
Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами і взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.
Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.
Це не клоуни. Це нелюди, які знайшли технологію😡