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Новости Политика Украины
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Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (167)

Надо ли брать в БЭБ людей из налоговой милиции? Считаю, что специалистов необходимо брать, - Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надо ли брать в БЭБ людей из налоговой милиции? Считаю, что специалистов необходимо брать, - Мельник

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что все сотрудники в БЭБ будут набираться исключительно по конкурсу.

Об этом Мельник заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается, например, того, что я - старый кадр. Ну, во-первых, я пришел уже будучи гражданским. Четыре года пробыл гражданским и я вернулся. Но, я заявлял о том, что система уже теряет эффективность, еще в 2016 году. И, кстати, к тому, что человек старой системы возглавляет новый орган, - я это не считаю никак никакой преградой. Это то же, что спрашивают, а буду ли я брать людей из старой структуры. Вы знаете, на это я говорю, что если он специалист, его необходимо брать", - подчеркнул глава БЭБ.

По словам Мельника, у него есть свое видение в отношнии старых руководителей. И более негативное, чем позитивное.

"Есть много людей, которые не готовы, которые просто отбывают свое время на работе, которым просто уже неинтересно что-то новое. И таких людей нельзя допускать в систему. Это я говорю в том числе и по налоговым милиционерам", - добавил глава БЭБ.

Кроме того, Мельник подчеркнул, что все сотрудники в БЭБ будут набираться исключительно по конкурсу.

Отметим, что глава БЭБ Вадим Мельник не имел бизнеса и все время работал в структурах налоговой милиции. С 21 декабря 2020 он занимал должность главы Государственной фискальной службы Украины. 20 августа 2021 года Мельник был назначен директором БЭБ.

Читайте: Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Реванш кремлівських гнид триває !!!!))))
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13.09.2021 12:14
+12
Арахамія шкодує, що не можна шантажувати світ ядерною зброєю. Арестовіч пропонує перейменувати країну на Русь-Україну.

Данілов вважає правильним перейти на латиницю

Зеленський хоче провести в Карпатах зимову Олімпіаду.

Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує. ☹️Зрозумійте: вони не клоуни!!!
Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами і взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.
Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.

Це не клоуни. Це нелюди, які знайшли технологію😡
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13.09.2021 12:23
+8
... а конкурс будет таким же, как и при твоем назначении.

Знаем, проходили.
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13.09.2021 12:16
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Реванш кремлівських гнид триває !!!!))))
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13.09.2021 12:14 Ответить
Старий токар бухав, крав. але точив деталі. Його звільнили. молодих нема - бо вся молодь стала менеджерами і юристами, а в кого руки не з дупи поїхали працювати на Польщу. Питання - де взяти токаря?
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13.09.2021 12:28 Ответить
Вчити нового !! Я до речі працював налагоджувальником токарних напівавтоматів ,6 розряд ,,навчав хлопчиків !!)))
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13.09.2021 12:42 Ответить
Сам становись к станку раз раньше не хотел нормальные деньги платить за работу
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13.09.2021 12:55 Ответить
... а конкурс будет таким же, как и при твоем назначении.

Знаем, проходили.
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13.09.2021 12:16 Ответить
Невгамовна та завзята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!))))
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13.09.2021 12:18 Ответить
Сначала поступаешь за деньги в ведомственный "ВУЗ", учишься в нём всё оплачивая, выпускаешься "порешав" экзамены, приходишь в наши "правоохранительные" органы и сразу видишь систему: купи-продай-занеси-распили, "служишь" в ней годами, покупаешь себе должности, узнаёшь еще больше схем и обзаводишься такими же связями, слетаешь не порешав, тусишь "гражданским" несколько лет и потом, о чудо, видимо заново родившись, внезапно становишься шефом новой конторы по борьбе со всем старым... Как же всё знакомо и понятно
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13.09.2021 12:21 Ответить
В кублі гельмінтів інши істоти не живут !!!)))
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13.09.2021 12:37 Ответить
Арахамія шкодує, що не можна шантажувати світ ядерною зброєю. Арестовіч пропонує перейменувати країну на Русь-Україну.

Данілов вважає правильним перейти на латиницю

Зеленський хоче провести в Карпатах зимову Олімпіаду.

Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує. ☹️Зрозумійте: вони не клоуни!!!
Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами і взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.
Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.

Це не клоуни. Це нелюди, які знайшли технологію😡
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13.09.2021 12:23 Ответить
Бараны что-то почуяли, но по прежнему не могут понять, что если клоуны выступают в цирке, из которого баран не может выйти, то это не значит что клоуны захватили цирк и закрыли все двери. Это значит что директор цирка дал распоряжение выступать клоунам и позакрывать двери.
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13.09.2021 12:34 Ответить
Якщо не помиляюсь, цей пост опублікував Юрій Луценко.
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13.09.2021 13:31 Ответить
дивно ...каже про конкурс, а прайс не озвучує? і хто ж це тоді робитиме?
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13.09.2021 12:29 Ответить
Откопайте Чикатило, он знает как бороться с убийцами.
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13.09.2021 12:29 Ответить
Самое главное чтобы в стране все службы возглавлялись ворами. Чтобы была преемственность. Вдруг Янукович посетит. Чтобы он мог узнать в этих "новых лицах", те старые лица что были у него.
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13.09.2021 12:34 Ответить
Реанімація кремлівських гнид триває !!!)))
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13.09.2021 12:39 Ответить
И в чем же будет разница? Впрочем, как известно всем зебобикам, какая разница.
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13.09.2021 12:35 Ответить
Головне щоб були досвідчені крадії та шахраї ,як завжди !!!)))
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13.09.2021 12:43 Ответить
Подконтрольного Банковой главу ГФС Мельника активно продвигают на должность главы БЭБ, - Данилюк. Данилюк этим не доволен, но сделать ничего не может-он всего лишь секретарь буратины Коломойского, главного кадровика Украины.
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13.09.2021 12:37 Ответить
Там все специалисты и не специалисты заняты только одним вопросом, ЗАРАБОТАТЬ любым путем. Каждую неделю хожу в баню с этими "специалистами".
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13.09.2021 12:45 Ответить
А кто и как будет опрелять, кто специалист, а кто - нет? Ведь всем известно - главное не то, как голосуют, а как считают.
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13.09.2021 13:03 Ответить
Ну так там только коррупционеры и работали , другого там впринципе не было ! А если брать еще специалистов -коррупционеров , то можно сразу понять что это будет за контора !
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13.09.2021 14:20 Ответить
если туда набирают по прежнему ...дарасов, то какая это буде служба, правильно ...дарастическая.
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13.09.2021 14:44 Ответить
"фахівців", як сам Мельнік
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13.09.2021 15:18 Ответить
ПРАВИЛЬНО! - ПРОВЕРЕННОЕ ВОРЬЁ НУЖНО ВЕЗДЕ.....
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13.09.2021 16:29 Ответить
 
 