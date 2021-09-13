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Если такая динамика заболеваемости COVID-19 во Львове будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Если такая динамика заболеваемости COVID-19 во Львове будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о росте заболеваемости коронавирусом в городе и призвал жителей соблюдать карантинные нормы, заботиться о собственном здоровье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но если вы посмотрите динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин.

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В течение лета сохранялась спокойная ситуация, люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию. Сейчас мы наблюдаем рост. Если мы не будем любить себя и соблюдать все карантинные ограничения, то будем массово болеть. Большая просьба ко всем быть мудрыми и заботиться о себе", - сказал мэр Львова.
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Топ комментарии
+3
Андрійку-голубційкові що пархатий альфабанк скаже , те він і зробить. Така у заднєпривідних доля, андрійко доля.
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13.09.2021 12:52
+1
Смутьян. Не поддерживает политику партии.
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13.09.2021 12:28
+1
Родственница пришла в гости, глаза круглые, говорит от ковида умерла её одноклассница, 62 года. Болела в сентябре 2020. Умерла в апреле 2021 - сердечный приступ.
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13.09.2021 12:41
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13.09.2021 12:18 Ответить
Обратите внимание: мэр ни слова не сказал об этой мерзости- вакцинации. Вывод: Садовый таки- не вакцанутый.
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13.09.2021 12:22 Ответить
Смутьян. Не поддерживает политику партии.
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13.09.2021 12:28 Ответить
"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт..."
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13.09.2021 14:15 Ответить
Через месяц -"почки отвалятся"!
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13.09.2021 12:27 Ответить
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13.09.2021 12:32 Ответить
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13.09.2021 12:35 Ответить
Начавшаяся сто лет назад, весной 1918 года - 2019 (Совпадение?), эпидемия коснулась всех континентов и за 18 месяцев унесла жизни до 100 миллионов человек
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13.09.2021 12:37 Ответить
Родственница пришла в гости, глаза круглые, говорит от ковида умерла её одноклассница, 62 года. Болела в сентябре 2020. Умерла в апреле 2021 - сердечный приступ.
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13.09.2021 12:41 Ответить
Конечно будет сохраняться.

Повторяем график прошлого года. С некоторым опережением.
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13.09.2021 12:41 Ответить
Андрійку-голубційкові що пархатий альфабанк скаже , те він і зробить. Така у заднєпривідних доля, андрійко доля.
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13.09.2021 12:52 Ответить
 
 