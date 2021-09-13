Украина может стать членом НАТО или ЕС, но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять, - Хербст
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-посол США в Украине Джон Хербст рассказал, какие перспективы он видит для Украины в ближайшем будущем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты ICTV".
"Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он перспективой ближайших лет приглашение Украины в НАТО и ЕС, о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский.
Вместе с тем, говоря о реформах в Украине, Хербст отметил, что они проводятся недостаточно быстро, "но правда и в том, что если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, то даже если бы понадобилось 100 реформ, я думаю, что их бы реализовывали быстрее, чем при отсутствии четкого предложения (относительно членства. — Ред.).
Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что США введут новые санкции, чтобы остановить запуск "Северного потока-2", экс-посол заявил, Администрация президента США Джо Байдена этого не сделает, однако это может сделать Конгресс.
"Республиканцы готовы к этому шагу, но демократы не хотят вступать в открытый конфликт с президентом. Но если Байден станет слабее (на политической арене. — Ред.), они могут решить выступить единым фронтом против Северного потока-2", - сказал Хербст.
Напомним, 9-11 сентября в Киеве состоялась конференция Ялтинской Европейской Стратегии, организованной совместно с Фондом Виктора Пинчука — YES Brainstorming. Первые лица Украины и известные дипломаты со всего мира обсуждали вызовы для Украины и всего мира.
Принял участие в YES Brainstorming и Джон Хербст, который запомнился многим участникам конференции своей пламенной речью о противостоянии Северному потоку-2.
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решение XXII съезда КПСС
совецкий привет товарищу Хербсту из далекого прошлого
- какое тебе НАТО, москоляка?
- Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Научишь - озолочу А не научишь - отрублю голову. Отвечай мне, сможешь так сделать?
- Конечно, я могу научить осла разговаривать. Но осел не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, что бы научить его всему необходимому. Я не отказываюсь, но на все нужно время.
- Сколько тебе нужно времени.
- Я думаю, что вполне смогу справиться за 10 лет.
- Хорошо - согласился халиф. - Но если ты этого не сделаешь, то погибнешь.
Насреддину выдали денег на обучение осла и отправили домой.
Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить задание, он ответил: - Аллах велик и все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел.
Коли українська влада (я не кажу хороша вона чи погана) просить, щоб НАТО дав нам чіткий перелік питань, які необхідео виконати для вступу в альянс, а нам відповідають, що однакових вимог спільних для усіх країн не має. А для кожної країни висуваються окремі вимоги. То стає зрозуміло, що до України спеціально висуваються такі вимоги, і кожного разу все нові й нові, щоб сказати, що Україна ще не готова. Це робиться свідомо і не важливо, хто президент України. Це ми себе тішимо думкою, що якби був Порошенко, то НАТО нас взяло б на ура. Від цієї ілюзії треба позбавлятись і бачити європейських політиків такими, якими вони є: цинічні, дволикі, корумповані путіним.
Коли у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті президент США Джордж Буш (молодший) пробивав надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО, то Меркель заблоквала, мотивуючи тим що лише 20% населення України підтримує вступ України в НАТО. Інші причини по яких була відмова в наданні ПДЧ не називались. Сьогодні, коли більше 50% громадян України за НАТО, чого тільки нам не висувають, і корупцію, і реформи судів, і реформи армії, і бозна що ще вонитам придумають. А вистав нашу "не готову до НАТО" українську армію проти німецької армії, то наші воїни будуть гнати фріців через всю Європу так, що у німців аж п'яти ляпотіти будуть.
Если падает и дальше противостояние Россия не допустит вступление
Украины в НАТО
Вспомните или поинтересуйтесь как США противостояло
размещения российских ракет на кубе чуть не дошло до войны
Вспоминаю люди сидели возле радио сети и ждали полудня
начнётся война или нет
Для США это. Демократия а для России -- воинственность
Не защищают Россию -- смотреть надо в обе стороны
Так же будет и в этот раз, РФ окажется в кризисе после ухода вечного Путина, тут и надо будет использовать возможность Украине.
Просто зеленський це маріонетка проросійського олігархата, а це не надійний партнер.
Подібних політиканів з "сувенірами з балалайні", в США чимало. Там свобода слова і на них не звертають уваги. А от нашим треба бути уважніше перш ніх виставляти чергового "гуру" з пафосним лейблом "із США"!!!!
У демократов до 60 годов прошлого столетия
Было : только для белых только для чёрных
И только в кино все благополучно в реальности ' немножко не так ,,
Как везде есть хорошее есть плохое. Как в России и США
Нужно видить и то и другое
И вести себя интелигентно