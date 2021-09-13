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Новости Политика Украины
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Украина может стать членом НАТО или ЕС, но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять, - Хербст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина может стать членом НАТО или ЕС, но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять, - Хербст

Экс-посол США в Украине Джон Хербст рассказал, какие перспективы он видит для Украины в ближайшем будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты ICTV". 

"Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он перспективой ближайших лет приглашение Украины в НАТО и ЕС, о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем, говоря о реформах в Украине, Хербст отметил, что они проводятся недостаточно быстро, "но правда и в том, что если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, то даже если бы понадобилось 100 реформ, я думаю, что их бы реализовывали быстрее, чем при отсутствии четкого предложения (относительно членства. — Ред.).

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что США введут новые санкции, чтобы остановить запуск "Северного потока-2", экс-посол заявил, Администрация президента США Джо Байдена этого не сделает, однако это может сделать Конгресс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Байден заявил, что Украина должна быть в НАТО

"Республиканцы готовы к этому шагу, но демократы не хотят вступать в открытый конфликт с президентом. Но если Байден станет слабее (на политической арене. — Ред.), они могут решить выступить единым фронтом против Северного потока-2", - сказал Хербст.

Напомним, 9-11 сентября в Киеве состоялась конференция Ялтинской Европейской Стратегии, организованной совместно с Фондом Виктора Пинчука — YES Brainstorming. Первые лица Украины и известные дипломаты со всего мира обсуждали вызовы для Украины и всего мира.

Принял участие в YES Brainstorming и Джон Хербст, который запомнился многим участникам конференции своей пламенной речью о противостоянии Северному потоку-2.
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Топ комментарии
+10
"пасиму ми ни в НАТИ" -

- какое тебе НАТО, москоляка?

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13.09.2021 12:40
+6
«Нынешнее поколение советских людей в ближайшие 20 лет будет жить при коммунизме»

решение XXII съезда КПСС

совецкий привет товарищу Хербсту из далекого прошлого
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13.09.2021 12:56
+5
Сьогодні знову судова мафія заблокувала суддівську реформу, так що хер сосати, а не ЄС та НАТО.
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13.09.2021 12:39
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Так оно и понятно - потерпевший вiслюк если куда и заведет Украину, то точно не в НАТО и не в ЕС...
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13.09.2021 12:33 Ответить
Он заводит к туркам и.т.д
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13.09.2021 12:34 Ответить
«Нынешнее поколение советских людей в ближайшие 20 лет будет жить при коммунизме»

решение XXII съезда КПСС

совецкий привет товарищу Хербсту из далекого прошлого
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13.09.2021 12:56 Ответить
Уже и зебобиков к тому моменту не останется Кстати, может потому и такие сроки озвучили?
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13.09.2021 12:33 Ответить
Ну вот, всё правильно, как нам честно и откровенно сказала Президент Эстонии, бывшие наши коллеги по Совку, стартанувшие вместе с нами и ушедшие в далёкий отрыв, пока мы метались между. Рубеж 20 лет, тоесть полноценно в Европе будут нынешние ученики младших классов, а остальные либо приближают победу, как могут или приобретают индивидуальное членство в цивилизованном мире. Вот такие реалии, а не пустопорожние лозунги и демагогия
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13.09.2021 12:36 Ответить
Якщо вбити зеленського, та змінити владу на проукраїнську то це займе максимум 5 років
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13.09.2021 22:01 Ответить
Ліквідація зеленського створить необхідний резонанс у суспілстві, породить страх у російських запроданців та розвалить партію його імені, а у іншому так, звісно, що зупинятись буде безглуздо, краще за все вбити всіх зрадників та запроданців, хто загрожує проукраїнський владі в Україні. Україна заплатила занадто велику ціну, щоб просто так все втратити, тому навіть вбивства прийнятні.
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14.09.2021 12:32 Ответить
Учения Украина-НАТО стартуют 23 сентября,подтвердили свое участие 15 стран....
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13.09.2021 12:36 Ответить
Сьогодні знову судова мафія заблокувала суддівську реформу, так що хер сосати, а не ЄС та НАТО.
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13.09.2021 12:39 Ответить
Ясна... либо асёл, либо подишак. Мерзавцы.
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13.09.2021 12:39 Ответить
"пасиму ми ни в НАТИ" -

- какое тебе НАТО, москоляка?

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13.09.2021 12:40 Ответить
Понятно. Как с ослом Нассредина
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13.09.2021 12:42 Ответить
Жил в Бухаре Ходжа Насреддин. Слыл он давно главным ловкачом и насмешником, а главное очень умным человеком. Призвал его к себе местный халиф, человек жуткого нрава и очень своевольный. Халиф сказал Насреддину:
- Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Научишь - озолочу А не научишь - отрублю голову. Отвечай мне, сможешь так сделать?
- Конечно, я могу научить осла разговаривать. Но осел не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, что бы научить его всему необходимому. Я не отказываюсь, но на все нужно время.
- Сколько тебе нужно времени.
- Я думаю, что вполне смогу справиться за 10 лет.
- Хорошо - согласился халиф. - Но если ты этого не сделаешь, то погибнешь.
Насреддину выдали денег на обучение осла и отправили домой.

Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить задание, он ответил: - Аллах велик и все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел.
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13.09.2021 15:06 Ответить
В самое ближайшее время в Киев прилетит глава Пентаглона Ллойд Остин...после него глава Госдепа Блинкэн....,тема для обсуждений не подлежит огласке....вполне дипломатично...
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13.09.2021 12:44 Ответить
Ого!... Мабуть, вже беруть...
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13.09.2021 17:51 Ответить
а посилання на цю новину можна?
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14.09.2021 09:11 Ответить
Шмаркля панически боится созничества с США. Потому, что это действительно реально.
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13.09.2021 12:44 Ответить
А за 20 лет либо ишак сдохнет ...
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13.09.2021 12:48 Ответить
Через 15 - 20 років означає на Миколи та й ніколи. Європейці будуть придумувати різні відмовки на догоду путіну.
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13.09.2021 12:49 Ответить
***, після твоїх коментів напрошується один вихід, іти в обійми до ху.ла.
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13.09.2021 13:26 Ответить
Ну то іди, якщо так хочеш. А я дивлюсь тверезо на ті відмовки і на ті вимоги, які нам висуває ЄС і НАТО, а іншим, які вже стали членами НАТО і ЄС не висували і 10-ї частини того що від нас вимагають. Албанію і Македонію з потрохами взяли в НАТО, а їхнім арміям, до української як свині до неба. В Італії і Греції корупції не менше ніж в Україні. Західну Німеччину прийняли в НАТО, коли Східна Німеччина - НДР була окупована радянськими військами.

Коли українська влада (я не кажу хороша вона чи погана) просить, щоб НАТО дав нам чіткий перелік питань, які необхідео виконати для вступу в альянс, а нам відповідають, що однакових вимог спільних для усіх країн не має. А для кожної країни висуваються окремі вимоги. То стає зрозуміло, що до України спеціально висуваються такі вимоги, і кожного разу все нові й нові, щоб сказати, що Україна ще не готова. Це робиться свідомо і не важливо, хто президент України. Це ми себе тішимо думкою, що якби був Порошенко, то НАТО нас взяло б на ура. Від цієї ілюзії треба позбавлятись і бачити європейських політиків такими, якими вони є: цинічні, дволикі, корумповані путіним.

Коли у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті президент США Джордж Буш (молодший) пробивав надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО, то Меркель заблоквала, мотивуючи тим що лише 20% населення України підтримує вступ України в НАТО. Інші причини по яких була відмова в наданні ПДЧ не називались. Сьогодні, коли більше 50% громадян України за НАТО, чого тільки нам не висувають, і корупцію, і реформи судів, і реформи армії, і бозна що ще вонитам придумають. А вистав нашу "не готову до НАТО" українську армію проти німецької армії, то наші воїни будуть гнати фріців через всю Європу так, що у німців аж п'яти ляпотіти будуть.
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13.09.2021 20:41 Ответить
Якщо ми будемо й далі обирати презиками таких Зе, на догоду Путлєру, то і Європа буде нас відфутболювати "на догоду путіну"! А як ти думав? Що 73% оберуть Бойка, або кума путлєра і нас візьмуть в НАТО, або ЄС? А на якого дідька ми там треба?
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13.09.2021 13:53 Ответить
Читай мою відповідь для zhekan вище. Там є відповідь і на твій коментар. Щодо Бойка і кума путлєра то вони стануть президентами України тоді коли на горі рак свисне.
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13.09.2021 20:48 Ответить
ЗЕлені привели до влади АнтиМайдан... то про які ЄС та НАТО може йти тепер мова?!? При ПОРОХові була хоча б надія, та ЗЕлені все обнулили й дивлячись сьогодні на рейтинги - ми там не будемо НІКОЛИ!!!
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13.09.2021 13:54 Ответить
а ще краще казати "через 50-100" - ну щоб ВЄРНЯК!
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13.09.2021 12:50 Ответить
Есть два протиятояния Россия - США

Если падает и дальше противостояние Россия не допустит вступление

Украины в НАТО

Вспомните или поинтересуйтесь как США противостояло

размещения российских ракет на кубе чуть не дошло до войны

Вспоминаю люди сидели возле радио сети и ждали полудня

начнётся война или нет

Для США это. Демократия а для России -- воинственность

Не защищают Россию -- смотреть надо в обе стороны
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13.09.2021 12:52 Ответить
Смотри в сторону развала совка в 1991, никакие ракеты тогда не помогли и три прибалтийские республики бывшие в НАТО вступили, и мы бы вступили если бы не тупили.

Так же будет и в этот раз, РФ окажется в кризисе после ухода вечного Путина, тут и надо будет использовать возможность Украине.
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13.09.2021 12:55 Ответить
....окажется в кризисе .... а чому не на подъёме ? Шойгу буде жёстче, он мямлить как путя не станет , будет грубо и решительно действовать .
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13.09.2021 14:24 Ответить
Америка тогда на Кубу не нападала и не анексировала часть ее территории.Не путай хер с пальцем.
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13.09.2021 13:06 Ответить
Ну так и почему бы на эти 10-15 лет не стать союзником США вне НАТО? Этот статус даст кое-какие гарантии безопасности и массу плюшек и не может препятствовать дальнейшему вступлению в НАТО, скорее наоборот.
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13.09.2021 12:53 Ответить
Джон Хербст бывший посол США в Украине,хитрый и умный дипломат....,
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13.09.2021 12:53 Ответить
Это всего лишь говорящая голова со статусом бывшого посла который ничего не решает.Зачем его так часто форсят в СМИ Украны непонятно.
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13.09.2021 13:08 Ответить
Цікаво нахрєна воно те на то ? Обіцянки-цяцянки , дурному радість!
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13.09.2021 13:18 Ответить
Вибрали б президентом Порошенко, а не клоуна і малороса, та ще й стукача кацапам, то і через 5 років були б точно в НАТО, ва ЄС через років 10. А після цього не факт, що ще і через 20 попадемо, бо ці знищать все що тільки можливо і заведуть на років 30 назад, до автомата газованної рпадянської води і пломбіру.
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13.09.2021 13:20 Ответить
Сам-то веришь в это? Лишь бы не говорить правду, о том что Запад не хочет Украину никуда принимать. Ни Порошенко ни Зеленский с этим бы ничего не сделали.
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13.09.2021 13:29 Ответить
Да, такая Украина з 73% ваты и ослом оманским во главе и нафиг не нужна ЕС
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13.09.2021 13:33 Ответить
Тут дело не столько в вате сколько в коррупции которой здесь в примерно равной степени страдает и вата и вышивата.
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13.09.2021 13:35 Ответить
Корупция существует везде, но в таком объёме как у нас, только благодаря дебилам (73%) у которых отсутвует причино-следственная связь.
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13.09.2021 13:47 Ответить
Так эти же 73% пять лет назад Петю в один тур выбирали и не страдай бы он этой болезнью выбрали так же в один тур снова его. 73% это Петины бывшие избиратели которые разочаровались в нем.
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13.09.2021 13:49 Ответить
Допобачення. Вести діалог з одним з розчарувавшихся немаю ніякого бажання.
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13.09.2021 13:55 Ответить
Потому что возразить тебе нечего
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13.09.2021 13:58 Ответить
Да, они разочаровались! Разочаровались потому, что масса таких, как ты, попугаев, повторяли бигусовско-фсбешную пропаганду: "петя коррупционер, "Рошен" в Липицке, свинарчуки и т.д." Что из этой пропаганды доказано и какую ответственность, после стольких судов, понес Петя? Что, об этом говорить не хочется? Лучше и дальше повторять ничем не подтвержденные мифы, да? "Русским миром" от тебя пахнет!
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13.09.2021 14:18 Ответить
Плохому танцору всегда что то мешает.. или кто то
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13.09.2021 14:20 Ответить
Дебилоид, зеподоляцкий промосковский. Сгинь, за паребриком, чмо расиянское. Не гневи, тварь, украинцев.
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13.09.2021 15:11 Ответить
То за каким поребриком Зеленского президентом здесь выбирали? Сами же и выбрали его.
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13.09.2021 15:13 Ответить
Звичайно вірю, бо і про безвіз точно так говорили, а ми його отримали. Під лежачий камінь вода не тече. І НАТО і Європа нас візьме, бо такої армії їм не вистачає. Там тільки підгавкує московії Угорщина, але і там все вирішиться, коли їй великі дляді запропонують оприділитися.
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13.09.2021 13:57 Ответить
Ви не праві, чи Ви вважаєте, що Армія Угрорщина сильніша за нашу? А там таких добрий десяток. І не потрібно порівнювати з іншими країнами, бо в них в середньому до 10 млн населення, я не беру до уваги Францію і Німеччину, то ж українська армія навіть і з цими може посперечатися.
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13.09.2021 14:42 Ответить
Причем тут армия Венгрии? Я ссылку для кого кидал?
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13.09.2021 15:00 Ответить
Я верю! И не надо нам киселевско-скабеевскую пропаганду тут повторять! Тоже было и когда Порошенко обещал безвиз с ЕС: тогда такие, как ты тоже ныли: "ты веришь в это? да не видать вам этого безвиза!... да с Украины все разбегутся по Европе с безвизом!... никто вам его не даст!..." А ведь дали!
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13.09.2021 14:00 Ответить
Сравнили. Туристический безвиз на 90 дней с ЕС имеют 62 страны. В том числе Вануату и Венесуэла.
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13.09.2021 17:43 Ответить
При Порошенко це було майже вирішене питання, це відомо всім і кожному. Вже було б ПДЧ
Просто зеленський це маріонетка проросійського олігархата, а це не надійний партнер.
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13.09.2021 22:00 Ответить
Д. Маккарті - два комуніста в Конгресі це занадто, один комуніст в сенаті - це дуже занадто!

Подібних політиканів з "сувенірами з балалайні", в США чимало. Там свобода слова і на них не звертають уваги. А от нашим треба бути уважніше перш ніх виставляти чергового "гуру" з пафосним лейблом "із США"!!!!
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13.09.2021 13:20 Ответить
Стесняюсь спросиь, а когда Ющенко подавал заявку? .... ой, так уже почти пятнадцать- а кобыла ни с места, интересно а сколько отмерит следующий пОсёл?
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13.09.2021 13:23 Ответить
Это мутная Европа пытается пропихнуть в Украину какую-то невнятную "формулу Штайнмайера". А у Штатов для Украины есть очень конкретная, предельно ясная и однозначно понятная формула "2D". Формула "2D" - это два Джона - Хербст на воротник и Болтон в сраку.
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13.09.2021 13:29 Ответить
Краще власної ядерної зброї,ні чого не існує.
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13.09.2021 13:31 Ответить
Северную Корею в том числе пиарите
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13.09.2021 13:36 Ответить
И Израиль с Францией, Индией и далее по списку. Кто то у них что то оккупировал?
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13.09.2021 14:01 Ответить
нет. и навряд ли смогут но некоторым государствам очень дорого обходится статус ядерной державы.
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13.09.2021 14:07 Ответить
Оккупация дешевле?
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13.09.2021 14:39 Ответить
Через 20 років вже може не бути ні НАТО , ні тим більше ЄС . Світ зараз швидко змінюється . Те що є потрібним сьогодні , може стати абсолютно неактуальним , або навіть шкідливим завтра . Україні краще не чекати мани з неба , а розвивати співпрацю з Китаєм , позиції і вплив якого у центральній та східній Європі посилюються з кожним днем . А через 20 років подивимось : треба буде то вступимо , якщо ще буде куди вступати .
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13.09.2021 13:55 Ответить
Через 20 лет Россию китайцы захватят..
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13.09.2021 14:03 Ответить
А почему там база на кубе до сих пор /кубинцы не просили /

У демократов до 60 годов прошлого столетия

Было : только для белых только для чёрных

И только в кино все благополучно в реальности ' немножко не так ,,

Как везде есть хорошее есть плохое. Как в России и США

Нужно видить и то и другое

И вести себя интелигентно
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13.09.2021 14:16 Ответить
пока не выдохнут совки и пока молодежь не поймет что деньги на халяву никто не дает, не видать нам ни нато ни ес
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13.09.2021 15:58 Ответить
А при Порошенко у нас би вже був ПДЧ
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13.09.2021 21:56 Ответить
 
 