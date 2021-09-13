Глава БЭБ Мельник о наличии у него 6 квартир в Украине и Турции: Зарабатывал не один год, с женой накапливаем
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник прокомментировал наличие у него многочисленного имущества.
Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью "Суспільному" Мельник заявил, что не боится объяснить, что это его состояние.
"Я эти денежные средства зарабатывал не один год. У нас философия с женой такова, что мы живем экономно. Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся. Но мы накапливаем определенные состояния для того чтобы лучше жить. Если мы хотим расширить свою жилую площадь, то мы идем к этому и мы ее расширяем. Если нам хотелось купить более престижную иномарку, мы ее купили", - подчеркнул глава БЭБ.
В то же время, по словам Мельника, сейчас у него зарплата более 40 тыс. грн.
На вопрос, какая средняя зарплата была в эти 16 лет на государственной службе, глава БЭБ ответил: "Если я не ошибаюсь, там были зарплаты и в эквиваленте порядка больше тысячи долларов. Действительно мне сейчас трудно вспомнить и курс колеблется".
Напомним, ранее Центр противодействия коррупции сообщил, что у Вадим Мельник владеет квартирами в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене, а также автомобилем Land Rover.
Глава БЭБ Вадим Мельник не имел бизнеса и все время работал в структурах налоговой милиции. С 21 декабря 2020 он занимал должность главы Государственной фискальной службы Украины. 20 августа 2021 года Мельник был назначен директором БЭБ.
Пожалуйста, подождите...
квартир, замшевых, турецких - шесть
.....
Всё, что нажито непосильным трудом
лома в жо...окна овертона зеленых баранов.
адназначно
- апартаменты в Турции за 2,1 млн грн
- квартира в Одессе по 1,1 млн грн
- 3 квартиры и несколько помещений в Ирпене
- Land Rover за 1,2 грн, ружье.
"Если я не ошибаюсь, там были зарплаты и в эквиваленте порядка больше тысячи долларов."
Здесь не хватит его жизни, даже если не покупать хлеб и воду. Даже если совсем не покупать одежду, ходить пешком и жить в лесу.
Сюрреализм какой-то
я плакаль
Все їде до того що за кожним пересічним українцем будуть стежити і співставляти доходи та расходи. І можливо це саме цей "антикорупціноер" буде робити. Тож давайте і ми трохи порахуємо.. Прочитав, що цей "борцун" з коррупціею заявляє, що придбав Range Rover (це не "спорт", а саме "великий" Рейндж) за 1,24 млн грн в 2017 році. Авту на той час було три роки. Теперь давайте відкриемо Авто.Ріа і подивимось скільки коштує трьохрічний Рейндж (тобто 2019 року) зараз. Вартість від 110 тисич долларів до 165 тисяч, причому "медіана" десь в 140 тисяч. Курс за цей час не дуже й коливався, і в гривнях це буде десь 3 млн 800 тисяч. З його з/п в 40 тисяч треба "накопичувати" 95 місяців, або майже 8 років! При чому нічого не їсти і не платити за комуналку, і дружині також, бо ще ж треба купувати "квартири" в Київі і інших країнах!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупціею по Зеленськи!
Если они за один поход на нелегальную нефтебазу или табачку поднимают по 100-150 тыс. зелени и так шнырят из года в год, то состояние должно исчесляться десятками миллионов у.е......
https://antikor.com.ua/foto/articles_images/482000/482529_1.jpg
У 1987 вступив до Київського суворовського військового училища.
З 1989 до 1994 року був курсантом Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки. Закінчив навчання за спеціальністю «Радіотехнічні засоби», здобув кваліфікацію спеціаліста радіоінженера. З 1994 по 1999 роки - курсовий офіцер факультету радіотехнічних інформаційних систем та радіоелектронної боротьби Харківського військового університету. У 1995 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, де завершив навчання у 2000 році за спеціальністю «Правознавство».[2]
З 2000 по 2005 роки працював у податковій міліції в підрозділах з протидії корупції.
З 2005 по 2016 роки у слідчих підрозділах податкової міліції, у тому числі:
2005-2008 рр. - заступник начальника управління податкової міліції - начальник слідчого управління податкової міліції Сумської області;
2008-2011 рр. - керівник слідчих підрозділів податкової міліції Святошинського, Голосіївського районів м. Києва;[5]
2011-2013 рр. - начальник управління у складі Головного слідчого управління (ДПС/Міндоходів);
2013-2014 рр. - керівник слідчого підрозділу податкової міліції Київської області;
2014-2016 рр. - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.
2020-2021 рр. - Голова Державної фіскальної служби України. У серпні 2021 року став директором Бюро економічної безпеки.[13]
Крім того у 2016 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави».[14]
У 2016-2018 роках перебував на посаді доцента кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України.[15]
Протягом 2018-2020 років був викладачем кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.[17]
У 2021 році в Сумському державному університеті захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади організації та функціонування системи економічної безпеки України» та здобув науковий ступінь докто
Получается, что ты скрытый агент Кремля! А таким в Украине ни иномарки, ни квартиры держава не обещала. . Ну в общем, ты понял курс, по которому должен двигаться преуспевающий человек в Украине.!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупціею по Зеленськи!