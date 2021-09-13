Глава БЭБ Мельник о наличии у него 6 квартир в Украине и Турции: Зарабатывал не один год, с женой накапливаем

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник прокомментировал наличие у него многочисленного имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью "Суспільному" Мельник заявил, что не боится объяснить, что это его состояние.

"Я эти денежные средства зарабатывал не один год. У нас философия с женой такова, что мы живем экономно. Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся. Но мы накапливаем определенные состояния для того чтобы лучше жить. Если мы хотим расширить свою жилую площадь, то мы идем к этому и мы ее расширяем. Если нам хотелось купить более престижную иномарку, мы ее купили", - подчеркнул глава БЭБ.

В то же время, по словам Мельника, сейчас у него зарплата более 40 тыс. грн.

На вопрос, какая средняя зарплата была в эти 16 лет на государственной службе, глава БЭБ ответил: "Если я не ошибаюсь, там были зарплаты и в эквиваленте порядка больше тысячи долларов. Действительно мне сейчас трудно вспомнить и курс колеблется".

Напомним, ранее Центр противодействия коррупции сообщил, что у Вадим Мельник владеет квартирами в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене, а также автомобилем Land Rover.

Глава БЭБ Вадим Мельник не имел бизнеса и все время работал в структурах налоговой милиции. С 21 декабря 2020 он занимал должность главы Государственной фискальной службы Украины. 20 августа 2021 года Мельник был назначен директором БЭБ.

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