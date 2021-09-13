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Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда

В начале новой волны заболеваемости COVID-19 уровень вакцинации в Украине является крайне низким по сравнению с европейскими странами. Вместе с тем, более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 граждан, почти идентичную с официальной статистикой, и составляющую около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может, это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук

Однако низкие темпы вакцинации в ближайшее время могут еще более затормозить, учитывая то, что более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.

Интересен и тот факт, что респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусом.

Также читайте: Врач-инфекционист Голубовская объяснила, почему является противником массовой вакцинации переболевших COVID-19

Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда Демократические инициативы 01
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Топ комментарии
+15
У меня один родственник (переболевший, здоровый, 45) после прививочки слёг на несколько дней, другой, 52+ получил в подарочек паралич в поллица, вроде проходит.

Такшта какта не очень то хочется повторять.
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13.09.2021 13:41
+13
Для вакцинованих в першу чергу лікування від К має бути платним з тієї причини, що на них вже витратили мільярди грн. (і ще витратять не один десяток мільярдів) на захист, а тепер ще й лікування безкоштовне? З якого переляку?
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13.09.2021 13:13
+12
Цей проплачений троль греф, під кожним постом строчить за вакцини. Не звертай уваги. Не може знайти нормальну роботу, то за 30 срібняків ярий вакцинатор
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13.09.2021 13:25
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"в Украине в отличии от всего мира на нее ложили". И в результате в первом полугодии 2021-м в Украине на 20% больше покойников в могилы положили, чем в 2020-м...
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13.09.2021 15:31 Ответить
так количество госпитализаций в 2021 году на 20% упало - странно, не правда ли? У нас за год все здоровее стали или что случилось? Моск подключай.
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13.09.2021 16:01 Ответить
А тебе хоть есть что включать? В первом полугодии 2020 максимуи активно болеющих был 30 тыс, а в апреле 2021 - 424 тысячи.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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13.09.2021 16:36 Ответить
я задам вам вопрос- где горы? где переполненые морги (как везде по миру и параше показывали), где крематории и копачи не справляються(опять же ,везде показывают треш а у нас? ) ?

В этом спектакле Украина в аутсайдерах,как не пытаються, не получаеться разогнать панику, ибо народ живет от получкидополучки,с болячками,проблемами похлеще ковида.
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13.09.2021 16:06 Ответить
Какие горы? Наши морги расчитаны на страну в 52 миллиона, а тут дай бог, чтобы 40 набералось. Так что увеличение смертности в 20% ты при внешнем наблюдении не заметишь.
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13.09.2021 16:34 Ответить
хто ж тоді вакцінується? біля вак. пунктів в більшості люди похілого віку. молоді майже немає. Я так розумію, вакцінуються кому потрібно їхати за кородон плюс більш розсудливі. Інши чекають поки не потраплять до лікарні.
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13.09.2021 16:02 Ответить
Господи, читаешь ветку и офигеваешь от того, как близко в ХХI веке пещерное состояние человека в смысле психологии, суеверий, образования и так далее, насколько "недалеко" мы убежали на самом деле по дороге развития . . . Только теперь это одевают в конспирологические теории, потому что людям неохота думать, что они - тупые и потому в отказ идут. Они хотят думать, что они умные и умнее других, причём - проникли за "занавес" и понимают то, что не понимают другие. Прям Джеймс Бонды и Штирлицы в одном флаконе, короче.

Для борьбы с эпидемией есть 3 пути : карантин, вакцинация и лечение.

Адекватного лечения нет. Есть симптоматическое, когда врачи пытаются бороться с боковыми последствиями заражения (ударом по конкретным органам), потому что 100%-эффективных лекарств против причины (вируса) ещё не придумали. Простыми словами это называется : "Переболеешь сам, если повезёт - выживешь, а если не судьба - то тебе хана. А мы можем только делать вид, что помогаем выжить".

Практика показывает, что карантин строго соблюсти в нашей культуре невозможно. 99 человек будут выполнять правила, но всё равно найдётся 1, который не будет. И тогда карантин даст сбой. На востоке (Китай, Корея, Япония) государство сказало "все ходят в маске" - там все как солдатики выполняют. У нас государство сказало - все супермаркеты в Ужгороде без масок 70-90%. Фразы от "я манал, это всё сказки, никакого коронавируса нет" до "я переболел / вакцинирован". Объяснять, что "вакцинирован" - не означает, что не может быть заразен для окружающих - бесполезно.

В результате получается, что вакцинация - единственный +/- рациональный способ поведения. Да, вакцины не 100% эффективны, потому что они новые, времени на изучение вопроса достаточно не было. Но их рекомендовали в ЕС, США, Японии, над ними днями и ночами работали лучшие учёные мира. То есть это лучше, чем ничего. Да, через 10 лет их усовершенствуют, а пока выбор простой - болей или колись. Любая математическая модель покажет, что при нашем отношении к карантину вопрос не стоит "заболеешь ли ты" - он стоит "когда ты заболеешь". Так что какого лешего тут обсуждать ?

Вопрос "зачем вакцина переболевшим" ? Так никто ж не заставляет - имей справку, что переболел, и фиг с тобой. Только реальную, а не за 500 грн. Ну и помни, что вроде бы иммунитет у переболевших до полугода держится, потому что повторные заражения есть, есть уже даже по третьему разу кто болел. Так что переболел, прошло полгода - вали колоться, не вымахивайся. А то сделаешь проблему себе и людям. Скажи спасибо, что за прививку платит бюджет, а не ты со своего кармана.

Ну и побочка. Понятно, что у кого-то могут быть противопоказания и врач кому-то может запретить прививаться. Но это реально единицы на тысячи. Мои родственники все тоже насмотрелись телевизора и боялись колоться. Всех пинками погнал в пункты прививок. В результате привились все совершеннолетние, от 18 до 77 лет. Все разными вакцинами - полный спектор : АстраЗенека (Индия и Корея), КовиВак (Китай), Модерна (США), Пфайзер (США), Джонсон-и-Джонсон (США). НИКТО НЕ УМЕР, НИКОМУ БОКОМ НЕ ВЫЛЕЗЛО !!! Из побочек у кого-то поболела рука в месте укола на следующий день, у кого-то ломота в теле была на следующий день и вялость. ВСЁ !!! Лично у меня вообще никаких побочек не проявилось ни после первой прививки, ни после второй.

Каждый решает сам, разумеется, но, простите, ничего у вас от прививки не обвиснет - если вам врач не запретил из-за противопоказаний, идите и колитесь, не будьте неандертальцами. Разумеется, надо по уму всё делать - не идите на укол, если больны, после укола посидите полчаса в пункте вакцинации, если хреново вдруг станет, чтобы откачали, накануне укола сожрите что-то противоаллергическое, а после укола попейте дней 30 что-то кроворазжижающее (по совету врача, конечно). Ну и руки моем, дистанцию держим, маски носим, массовых мероприятий избегаем, помещение проветриваем. И будет Вам счастье.
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13.09.2021 16:20 Ответить
Статья однобокая и нацелена на вакцинацию.Иногда то,шо видишь не есть тем,чем кажется.Был такой фильм забыл как называется,так там показана мощная вспышка на Солнце и те люди,которые с любопытством её наблюдали,ослепли.А те кто забил на это явление и посчитали не интересным для себя,и не следили за этим явлением остались зрячими.Так вот и с вакцинацией та же ситуёвина.Все как ненормальные увлечённые стадным инстинком сохрания рода спешат уколоться,то есть посмотреть на впышку Солнца.Но этот взгляд,ещё не ясно как для них обернётся.Бо Ковид продолжает мутировать и не исключено,шо именно вакцинированные являются для них инкубатором совершенствования.Як вариант
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13.09.2021 16:46 Ответить
да вы философ!
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13.09.2021 22:31 Ответить
Природній імунітет на півроку... так-так, а від вакцини хіба на довше? Кожних півроку бігати колотись незрозуміло чим?
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13.09.2021 16:52 Ответить
предлагаю в Украине ввести цветовую дефернциацию штанов по степени вакцинированности, чтоб знать привит человек или нет и имеет какие-то привелегии над ниже стоящими или нет

например:

красные штаны - не вакцинированный от Ковид-19,

оранжевые штаны - вакцинирован от Ковид-19 -1 раз

желтые штаны - вакцинирован от Ковид-19 -2 раза

зеленые штаны - вакцинирован от Ковид-19 -3 раза

синиие штаны - имеет сертификат вакцинирования от Ковид-19 в "ДІЯ" или на других носителях на пол года

малиновые штаны - имеет пожизненный сертификатот Ковид-19 вакцинирования в "ДІЯ" или на других носителях

остальные цвета - это всякие нищеброды - переболевшие, недолеченные, с просроченным сертификатом от Ковид, со справкой про ВИЧ, Гепатит, Сифилис и т.п.

проверку соответствия штанов на гражданине - его Ковид статусу положить на МВС Украины
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13.09.2021 16:31 Ответить
Шаровары
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14.09.2021 06:03 Ответить
Антивакцинаторам на заметку: не забудте, что вас уже всех "чипировали" в младенчестве когда в роддоме вам сделали прививки от оспы, кори и т.п. Откажитесь от целевой вакцинации против смертельных болезней (желтая лихорадка и пр.) когда будете по работе или на отдых лететь в какие-нибудь тропические страны. И еще надо быть последовательными: запретите любую вакцинацию для своих детей и внуков сразу после рождения. Будте уверены - вам и вашей семье никакая зараза не угрожает!
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13.09.2021 16:48 Ответить
Вже стільки ця короста ходить? Скоро 2 роки? Як б це було так як чума то вже третина населенняя була на цвинтарі. Тим більш при карантинах зеленського які найбільш сприяли поширенню зарази.

Ще, вже перехворіли практично всі і по декілька разів. Звичайно на початку було багато смертей така особивстьцього вірусу сметельний не сам по собі, а єкаталізаором вже існуючих хронічних хвороб. Може комусь здасться дещо цинічним, але це був "чисильщік" помирали хворі які і так б померли тільки пізніше і люди з вадами серця ілегенів, імунної системи.

Тим більше вірус як і любий організм "запрограмований" на розмноження, якщо він смертельний то вбиваючи господаря обриває ланцюг розмноження. Тому мутуючи появились штами менш смертельні хоч і більш інвазивні. Як колись страшна іспанка переросла в звичний для всіх сезоний грип.

Так що з вакцинацією ПІЗНО ВСРАЛИСЬ! Вона потрібна була в перші місяці а наші зелені соплі гадали як нарід взути. Тепер це потрібно так же як і вакцинація від сезоного грипу, хоч роби хоч ні.

Тим більше в ЄС вже узаконили що перехврів = вакцинація.
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13.09.2021 21:51 Ответить
верно. только икона, лучина, молитва и лбом об пол.
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14.09.2021 00:36 Ответить
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