Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
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В начале новой волны заболеваемости COVID-19 уровень вакцинации в Украине является крайне низким по сравнению с европейскими странами. Вместе с тем, более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.
Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 граждан, почти идентичную с официальной статистикой, и составляющую около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.
Однако низкие темпы вакцинации в ближайшее время могут еще более затормозить, учитывая то, что более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.
Интересен и тот факт, что респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусом.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
В этом спектакле Украина в аутсайдерах,как не пытаються, не получаеться разогнать панику, ибо народ живет от получкидополучки,с болячками,проблемами похлеще ковида.
Для борьбы с эпидемией есть 3 пути : карантин, вакцинация и лечение.
Адекватного лечения нет. Есть симптоматическое, когда врачи пытаются бороться с боковыми последствиями заражения (ударом по конкретным органам), потому что 100%-эффективных лекарств против причины (вируса) ещё не придумали. Простыми словами это называется : "Переболеешь сам, если повезёт - выживешь, а если не судьба - то тебе хана. А мы можем только делать вид, что помогаем выжить".
Практика показывает, что карантин строго соблюсти в нашей культуре невозможно. 99 человек будут выполнять правила, но всё равно найдётся 1, который не будет. И тогда карантин даст сбой. На востоке (Китай, Корея, Япония) государство сказало "все ходят в маске" - там все как солдатики выполняют. У нас государство сказало - все супермаркеты в Ужгороде без масок 70-90%. Фразы от "я манал, это всё сказки, никакого коронавируса нет" до "я переболел / вакцинирован". Объяснять, что "вакцинирован" - не означает, что не может быть заразен для окружающих - бесполезно.
В результате получается, что вакцинация - единственный +/- рациональный способ поведения. Да, вакцины не 100% эффективны, потому что они новые, времени на изучение вопроса достаточно не было. Но их рекомендовали в ЕС, США, Японии, над ними днями и ночами работали лучшие учёные мира. То есть это лучше, чем ничего. Да, через 10 лет их усовершенствуют, а пока выбор простой - болей или колись. Любая математическая модель покажет, что при нашем отношении к карантину вопрос не стоит "заболеешь ли ты" - он стоит "когда ты заболеешь". Так что какого лешего тут обсуждать ?
Вопрос "зачем вакцина переболевшим" ? Так никто ж не заставляет - имей справку, что переболел, и фиг с тобой. Только реальную, а не за 500 грн. Ну и помни, что вроде бы иммунитет у переболевших до полугода держится, потому что повторные заражения есть, есть уже даже по третьему разу кто болел. Так что переболел, прошло полгода - вали колоться, не вымахивайся. А то сделаешь проблему себе и людям. Скажи спасибо, что за прививку платит бюджет, а не ты со своего кармана.
Ну и побочка. Понятно, что у кого-то могут быть противопоказания и врач кому-то может запретить прививаться. Но это реально единицы на тысячи. Мои родственники все тоже насмотрелись телевизора и боялись колоться. Всех пинками погнал в пункты прививок. В результате привились все совершеннолетние, от 18 до 77 лет. Все разными вакцинами - полный спектор : АстраЗенека (Индия и Корея), КовиВак (Китай), Модерна (США), Пфайзер (США), Джонсон-и-Джонсон (США). НИКТО НЕ УМЕР, НИКОМУ БОКОМ НЕ ВЫЛЕЗЛО !!! Из побочек у кого-то поболела рука в месте укола на следующий день, у кого-то ломота в теле была на следующий день и вялость. ВСЁ !!! Лично у меня вообще никаких побочек не проявилось ни после первой прививки, ни после второй.
Каждый решает сам, разумеется, но, простите, ничего у вас от прививки не обвиснет - если вам врач не запретил из-за противопоказаний, идите и колитесь, не будьте неандертальцами. Разумеется, надо по уму всё делать - не идите на укол, если больны, после укола посидите полчаса в пункте вакцинации, если хреново вдруг станет, чтобы откачали, накануне укола сожрите что-то противоаллергическое, а после укола попейте дней 30 что-то кроворазжижающее (по совету врача, конечно). Ну и руки моем, дистанцию держим, маски носим, массовых мероприятий избегаем, помещение проветриваем. И будет Вам счастье.
например:
красные штаны - не вакцинированный от Ковид-19,
оранжевые штаны - вакцинирован от Ковид-19 -1 раз
желтые штаны - вакцинирован от Ковид-19 -2 раза
зеленые штаны - вакцинирован от Ковид-19 -3 раза
синиие штаны - имеет сертификат вакцинирования от Ковид-19 в "ДІЯ" или на других носителях на пол года
малиновые штаны - имеет пожизненный сертификатот Ковид-19 вакцинирования в "ДІЯ" или на других носителях
остальные цвета - это всякие нищеброды - переболевшие, недолеченные, с просроченным сертификатом от Ковид, со справкой про ВИЧ, Гепатит, Сифилис и т.п.
проверку соответствия штанов на гражданине - его Ковид статусу положить на МВС Украины
Ще, вже перехворіли практично всі і по декілька разів. Звичайно на початку було багато смертей така особивстьцього вірусу сметельний не сам по собі, а єкаталізаором вже існуючих хронічних хвороб. Може комусь здасться дещо цинічним, але це був "чисильщік" помирали хворі які і так б померли тільки пізніше і люди з вадами серця ілегенів, імунної системи.
Тим більше вірус як і любий організм "запрограмований" на розмноження, якщо він смертельний то вбиваючи господаря обриває ланцюг розмноження. Тому мутуючи появились штами менш смертельні хоч і більш інвазивні. Як колись страшна іспанка переросла в звичний для всіх сезоний грип.
Так що з вакцинацією ПІЗНО ВСРАЛИСЬ! Вона потрібна була в перші місяці а наші зелені соплі гадали як нарід взути. Тепер це потрібно так же як і вакцинація від сезоного грипу, хоч роби хоч ні.
Тим більше в ЄС вже узаконили що перехврів = вакцинація.