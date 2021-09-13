Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП, которого очень боится судебная мафия, - Шабунин
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Совет Судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение Высшего совета правосудия
Об этом на своей странце в Facebook написал глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение Высшего совета правосудия. Мы об этом плане предупредили еще в пятницу", - написал он.
По словам Шабунина, украинская "судебная" система отдаляет государство и от ЕС, и от НАТО даже не на годы, а на десятилетия: "Не просто пассивно "отдаляет", а силой держит в своем прогнившем коррумпированном болоте".
"Совет судей (и ее председатель Богдан Монич) отказались выполнить прямую норму закона и делегировать хотя бы одного своего представителя в Этический совет (без чего орган не может начать работу).
И это при том, что несколько судей выразили готовность войти в этот орган. Давайте еще раз: Совет Судей тупо отказался выполнить прямую норму закона.
Судебная мафия очень боится очистки ВСП, потому что точно знает, что это начало конца коррумпированной системы - их конца", - написал он.
Также Шабунин добавил, что личную ответственность за блокирование главной реформы страны несут члены Совета Судей и его председатель Богдан Монич http://rsu.gov.ua/ua/pro-rsu
"Вот же гады в ЕС и НАТО - никак нас к себе не берут. У нас же коррупции вообще нет, это все ложь и клевета - в Совете судей спросите
Как думаете, это произошло по согласованию с Зеленским, или - самодеятельность судейской мафии?", - резюмировал глава ЦПК.
Напомним, ранее Шабунин обратил на ситуацию внимание Офиса Президента, который имеет непосредственное влияние на Совет Судей.
"Поведение Совета Судей в понедельник четко покажет, согласился ли Офис Президента со срывом главной реформы, которой Зеленский так гордился во время поездки в США. Как бы ни было, даже если СС попытается заблокировать конкурс - сделать это просто не удастся. Слишком велик общественный запрос на него", - добавил Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Брехня. Опирались і при Порошенку, так само саботуючи суддівську реформу. Наприклад - при Порошенку декілька раз намагалися провести переаттестацію суддів з Окружної. І що? Кожного разу всі шльондри з ОАСКу йшли на 1 день на лікарняний, а на наступний день всі з лікарняного поверталися. Та й до ВРП Вовк своїх людей саме при Порошенкові поставив. Тому не намагайтесь ідеалізувати свого кумира - бо у людей є пам'ять.
І тільки завдяки принципової позиції наших західних партнерів - цю протидію Порошенкі було продавлено.
Тому не записуй АКСУ як заслугу Порошенкі - бо його було створено не завдяки Порошенкові, а не зважаючи на спротив Порошенка.
А те, що Порох на початку пропонував окрему палату АКС в складі ВС - так ти ж сам зауважив, що окремого АКС в цивілізованих країнах нема! Ні в Румунії, ні в Польщі. Ну, да, переміг Шабунін в цьому питанні - але це питання не настільки принципове, як те, щоб створити АКС і як до нього добрати суддів! Не була ця обставина перешкодою створення АКС; перешкодою була відсутність домовленності між різними політичними силами! Філатов і АП обстоювали таку схему, яку би на зніс КС, як він справедливо зніс перевірки НАЗК декларацій.
яка ж ти брехлива наволоч пінкачовська...
Право блокуючого голосу і вимагалося міжнародними партнерами від початку. А Порошенко намагався просунути для міжнародних експертів "консультативний голос" - тобто - ніщо.
"як він справедливо зніс перевірки НАЗК декларацій."
Справедливо??? Яка цікава у вас, ботяр, "справедливість" - дозволити суддям, професія яких несе максимальні корупційні ризики, не декларувати майно, походження якого вони не можуть пояснити. Дійсно - нащо взагалі боротися проти корупції? Коррупція - то ж ваше все - тому вас і прокатив народ на виборах. Погано, що обрав ничім не кращих аферистів.
это специально так сделано, в т.ч. дурацкие зашквары наших делегаций? то один поц в шортах бегает по вашингтону, то второй с языком насаживает палец на обелиск
шапито приехало, даже смешнее чем Каддафи с палатками и бабами-охранницами ездил - он хотя бы не ставил ся европейцем и цивилизованным.
Тепер кардиналів закривають в одній залі, не кормлять і не випускають доки білий дим з труби не піде.
Так і нам треба.
Это я намекаю на тупых избирателей и нереальные сроки каденции избранных...
А в Україні досі високі шанси на реальне реформування. І це прекрасно знають ті хто опираються.
Шкода, лишень, що за ВРП та ВККСУ не взялися до добору 2017 року.
Спроба провести судову реформу без реформування органів суддівського самоврядування була великою помилкою попередньої влади.
Единственный орган, которого не коснулось тогда его влияние - НАБУ, которое и дает до сих пор такие результаты, что коррупционеры вынуждены применять последнюю линию "обороны" - коррумпированные "суды".
Умови для реформування ВРП та ВККСУ в 2017 році були вкрай погані. А вимога реформування судової системи була конкретною і без неї не було б зовнішньополітичних преференцій. І врешті-решт, при всій своїй недолугості, добір 2017 року був відкритим (тобто, низку важливих змін щодо способу добору таки вдалось провести).
Тому я б назвав події 2017 року не свідомо-імітаційними, а компромісними. Вони були вигідні правлінню Пороха, бо заклали стратегічну базу для наступних реформ, та призвели до отримання тактичної звонішньополітичної вигоди. Також вони були вигідні для судових корупціонерів, бо вони зберігали владу ще на невідому кількість років.
Це була не повноцінна реформа, а лише вікно Овертону. Однак, в цілому саме такими поступовими вікнами влада і буде вирвана з рук олігархату.
Нажаль, результат наднизький. Настільки, що НАБУ досі себе економічно не окупає.
Просто тому, що це лише слідчий орган. І без повної зв'язки НАБУ-САП-ВАКС при професіональних ВРП, ВККСУ та Ради Суддів ніяких результатів досягнуто не буде.
Дуже добре що нарешті взялися за ВРП та ВККСУ.
Однак, вже видно, що за Раду Суддів та НААУ теж треба братися.
Обидва органи мають бути не представницькими, а професійно-виборними за допомогою прямого виборчого права.
Не забывайте, как НАБУ мешают прокуроры, начиная от назначенного порошенко шокина и кончая назначенной ермаком и его песиком зюзей венедиктовой.
И не понятно, почему в 17 условия были хуже, чем сейчас. И почему в 17, а не в 14, 15, 16?- я про ваш предыдущий коммент.
Щодо 17 року - це рік останнього суддівського добору, який був першим реально відкритим добором. До 17 року жодного реального відкритого добору не було, і конкурс без хабаря пройти було не реально. В 17 році без хабаря проходили перші три етапи конкурсу (тестування, співбесіда з психологом, спецперевірка). Звісно ж, з тим складом ВККСУ якщо спецперевірка дочепилася до будь-чого формального комісію ВККСУ без хабаря пройти було майже не реально. Однак, більшість людей пройшло спецперевірку без попадання на комісію. Тож добір 2017 року мож було б назвати першим успішним відкритим добором. І єдиною проблемою його є те що люди які його пройшли досі не призначені (а це біля 4000 суддів)
А в 17 просто эти действия лично порошенко надоели западным партнерам и они поставили вопрос ребром, и порошенко, извиваясь, как сейчас БССРский самозванец лукашенко, вынужден был делать хоть немного.
Действия ермака со своим песиком зюзей тоже не лучше.
В общем, есть 2 проблемы: выборы 19 года, просранные еше в 1 туре и безумно длинный срок каденции избранных - 5 лет(более 2 лет безнадежно пытаюсь поднять эту тему, правда, уважаемый Портников, на субботнем политклубе 11.09.21, вроде, робко заговорил об этом).
П.С. Дуже приємно розмовляти з освіченою людиною яка знає про що говорить.
И да, тоже было приятно общаться с вами.
Зеленому ворью нужны карманные продажные судьи.
тобто військової підтримки не буде, нової зброї не буде, Україна готова зустрічати мордоровські війська
аа так провів, забув про156-у рехворму
Інша справа, що нашу суддівську систему потрібно ще довго реформувати. Тим більше - з тої, совкової, сталінської. А свої суддівські системи наші сусіди на західних кордонах досі ще реформують, навіть вступивши в ЄС, навіть позбувшись колоніального статусу ще 30 років тому.