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Шабунин (467) Высший совет правосудия (544) Совет Судей (69)

Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП, которого очень боится судебная мафия, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП, которого очень боится судебная мафия, - Шабунин

Совет Судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение Высшего совета правосудия

Об этом на своей странце в Facebook написал глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение Высшего совета правосудия. Мы об этом плане предупредили еще в пятницу", - написал он.

По словам Шабунина, украинская "судебная" система отдаляет государство и от ЕС, и от НАТО даже не на годы, а на десятилетия: "Не просто пассивно "отдаляет", а силой держит в своем прогнившем коррумпированном болоте".

"Совет судей (и ее председатель Богдан Монич) отказались выполнить прямую норму закона и делегировать хотя бы одного своего представителя в Этический совет (без чего орган не может начать работу).

И это при том, что несколько судей выразили готовность войти в этот орган. Давайте еще раз: Совет Судей тупо отказался выполнить прямую норму закона.

Судебная мафия очень боится очистки ВСП, потому что точно знает, что это начало конца коррумпированной системы - их конца", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Судей в понедельник попытается сорвать проведение судебной реформы, ОП должен обратить на это внимание, - Шабунин

Также Шабунин добавил, что личную ответственность за блокирование главной реформы страны несут члены Совета Судей и его председатель Богдан Монич http://rsu.gov.ua/ua/pro-rsu 

"Вот же гады в ЕС и НАТО - никак нас к себе не берут. У нас же коррупции вообще нет, это все ложь и клевета - в Совете судей спросите 
Как думаете, это произошло по согласованию с Зеленским, или - самодеятельность судейской мафии?", - резюмировал глава ЦПК.

Напомним, ранее Шабунин обратил на ситуацию внимание Офиса Президента, который имеет непосредственное влияние на Совет Судей.

"Поведение Совета Судей в понедельник четко покажет, согласился ли Офис Президента со срывом главной реформы, которой Зеленский так гордился во время поездки в США. Как бы ни было, даже если СС попытается заблокировать конкурс - сделать это просто не удастся. Слишком велик общественный запрос на него", - добавил Шабунин.

Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП, которого очень боится судебная мафия, - Шабунин 01
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Топ комментарии
+23
там 95 % судей можно смело сажать за решетку.это корумпированая каста
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13.09.2021 13:06
+14
Оптимист вы батенька. Ну не могут быть в бочке с квашеными огурцами свежие.
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13.09.2021 13:16
+10
Совет судей ....высший совет правосудия... Сами себя судят-сами себя оправдывают. Всё это гнильё должно быть развешено на деревьях. Единственная эффективная реформа для этой своры ряженых.
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13.09.2021 13:16
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Правила форума Совет форумчан
там 95 % судей можно смело сажать за решетку.это корумпированая каста
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13.09.2021 13:06 Ответить
Оптимист вы батенька. Ну не могут быть в бочке с квашеными огурцами свежие.
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13.09.2021 13:16 Ответить
Колись проходив практику в двох київських судах (Шевченківський та Подільський) та мав справу в Дарницькому, тому можу сказати, що нормальні судді є, але їх і справді 5-10% максимум. Враховуючи те, яка там внутрішня система побудована, то інакше бути і не може.
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13.09.2021 15:07 Ответить
Как это страшно идти за правдой к ворам, коррупционерам и взяточникам
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13.09.2021 16:29 Ответить
Та не кажіть. Прокурори у нас не кращі. Якось стояв на курильці біля Шевченківського суду і мені прокурор жалівся, шо йому не вистачає декілька десятків тисяч баксів на нову тачку в повній комлектації (не пам'ятаю яку саме, але ціна була 200+ тисяч баксів). На тій самій курильці стояли хлопці та дівчата з канцелярії, які працювали за мінімалку. Прокурору було років 28-29 максимум, одразу зрозуміло, що чийсь синочок. Діло було в 2015 році.
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13.09.2021 22:14 Ответить
Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради ...?ЧОМУ ж?? Складається враження що вони проти реформи, проти українського народу ,проти влади, проти всього цивілізованого світу, який представляють посли ..? Гнати їх!!!
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13.09.2021 22:52 Ответить
Бубосик, расскажи нам как опять Порошенко виноват.
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13.09.2021 13:07 Ответить
"Где вам еще реформ не хватает? вам лавры Саакашвили покаю не дают?"
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13.09.2021 13:27 Ответить
Де тут парашенка? Розмова про суддів. Але якщо про парашенка мова вже - то ці судді були призначені при каденції парашенка.
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13.09.2021 13:25 Ответить
На такие мелочи обращаете внимание. Главное, что во всём плохом виноват Зеля! Не перепутайте.
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13.09.2021 13:41 Ответить
ну треба ж хоч якость Пороха приплести... не виходить -- але, ну хоч якось, хоч трішечки, хоч просто прізвище написати.
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13.09.2021 13:51 Ответить
Але суддями стали (і, відповідно, корумпувались) задовго до того, як! Тільки от при Порошенку вони, навіть будучи обрані в органи суддівського самоврядування, так нагло не упирались проведенню судової реформи, завдяки чому вдалося пошерстити і привести в пристойний вигляд (хоча би "по одьожці") Верховний та Антикорупційний суди. "Плівки Вовка" тобі в поміч, 73/43%зебіл!
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13.09.2021 14:00 Ответить
"Тільки от при Порошенку вони, навіть будучи обрані в органи суддівського самоврядування, так нагло не упирались проведенню судової реформи"

Брехня. Опирались і при Порошенку, так само саботуючи суддівську реформу. Наприклад - при Порошенку декілька раз намагалися провести переаттестацію суддів з Окружної. І що? Кожного разу всі шльондри з ОАСКу йшли на 1 день на лікарняний, а на наступний день всі з лікарняного поверталися. Та й до ВРП Вовк своїх людей саме при Порошенкові поставив. Тому не намагайтесь ідеалізувати свого кумира - бо у людей є пам'ять.
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13.09.2021 14:43 Ответить
Доречі - Порошенко дооовго чинив спротив створенню Антикорупційного суду, кажучи про те, що у багатьох цивілізованих країнах такого суду немає і таке інше. А потім намагався у поданому законопроекті про АКСУ зробити з ради міжнародних експертів болванчиків без права блокуючого голосу - тобто намагався віддати створення АКСУ повністю під контроль суддівської мафії.

І тільки завдяки принципової позиції наших західних партнерів - цю протидію Порошенкі було продавлено.

Тому не записуй АКСУ як заслугу Порошенкі - бо його було створено не завдяки Порошенкові, а не зважаючи на спротив Порошенка.
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13.09.2021 14:49 Ответить
ьрехло ти сявине, адже історія стосовно Пороха "намагався у поданому законопроекті про АКСУ зробити з ради міжнародних експертів болванчиків без права блокуючого голосу" - твоя суцільна брехня. Там стояло питання, чиї голоса мають бути вирішальними - так, щоб закон про АКС не скасував КС; оскільки відповідно до Конституції іноземці до функцоналу судів будь-яких рівнів (в т.ч. на етапі створення) не допускаються. І тільки в ході "мозгового штурму", дійшли до можливості "блокуючого голосу" (твій вираз) іноземців.

А те, що Порох на початку пропонував окрему палату АКС в складі ВС - так ти ж сам зауважив, що окремого АКС в цивілізованих країнах нема! Ні в Румунії, ні в Польщі. Ну, да, переміг Шабунін в цьому питанні - але це питання не настільки принципове, як те, щоб створити АКС і як до нього добрати суддів! Не була ця обставина перешкодою створення АКС; перешкодою була відсутність домовленності між різними політичними силами! Філатов і АП обстоювали таку схему, яку би на зніс КС, як він справедливо зніс перевірки НАЗК декларацій.

яка ж ти брехлива наволоч пінкачовська...
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13.09.2021 15:56 Ответить
Брешеш, ботяро, як і зазвичай.

Право блокуючого голосу і вимагалося міжнародними партнерами від початку. А Порошенко намагався просунути для міжнародних експертів "консультативний голос" - тобто - ніщо.

"як він справедливо зніс перевірки НАЗК декларацій."

Справедливо??? Яка цікава у вас, ботяр, "справедливість" - дозволити суддям, професія яких несе максимальні корупційні ризики, не декларувати майно, походження якого вони не можуть пояснити. Дійсно - нащо взагалі боротися проти корупції? Коррупція - то ж ваше все - тому вас і прокатив народ на виборах. Погано, що обрав ничім не кращих аферистів.
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13.09.2021 18:41 Ответить
Рада должна собраться на єкстренное заседание и конституйионнім большинством... Ах, да, не тех выбрали... на 5 лет, еще аж 3...
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13.09.2021 13:10 Ответить
якщо відмовляються виконувати закон - значить, вони не виконують власних статутних хобов'язань, а значить вони просто збіговисько і їх можна розігнати
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13.09.2021 13:12 Ответить
Коли я бачу прізвище "Шабунін" відразу вискакує в голові - "проститутка" ("повія" - українською) І саме так - "на автоматі" сприймається усе ним висране!!!
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13.09.2021 13:14 Ответить
Про "Порошенко" тоже можно сказать.
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13.09.2021 13:23 Ответить
Дебіли досі так кажуть...
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13.09.2021 13:50 Ответить
Третій рік про це кажуть Однак не дійшло навіть до висунення обвинувачення
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13.09.2021 13:54 Ответить
Що конкретно тут не так сказав Шабунін? Чи це саме ти судля вовк і є шлюхою, яка залізла в чат?
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13.09.2021 13:26 Ответить
Я сказав про Шабуніна , як про "продажну шлюху", слова якої (навить правильні по суті) викликають підозру в брехні! ВСЕ!!!!!!!!
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13.09.2021 13:52 Ответить
Коли я бачу нік "Яр Холодний" відразу вискакує в голові - "тупий совок". ВСЕ!!!!!!!!!
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13.09.2021 14:50 Ответить
То таке У кого що "вискакує"! У божевільних вискакує взагалі будь-що! Наприклад у тебе"
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13.09.2021 16:08 Ответить
Совет судей ....высший совет правосудия... Сами себя судят-сами себя оправдывают. Всё это гнильё должно быть развешено на деревьях. Единственная эффективная реформа для этой своры ряженых.
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13.09.2021 13:16 Ответить
кучка негодяев целую страну отправила на бутылку? ну и что будет хрипеть президент на вопросы европейцев? че мы не в ЕС, Меркель, че мы не в НАТО, Байден?

это специально так сделано, в т.ч. дурацкие зашквары наших делегаций? то один поц в шортах бегает по вашингтону, то второй с языком насаживает палец на обелиск

шапито приехало, даже смешнее чем Каддафи с палатками и бабами-охранницами ездил - он хотя бы не ставил ся европейцем и цивилизованным.
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13.09.2021 13:17 Ответить
Кардинали раніше теж так робили.
Тепер кардиналів закривають в одній залі, не кормлять і не випускають доки білий дим з труби не піде.
Так і нам треба.
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13.09.2021 13:18 Ответить
Именно так поступил Запад с больным большевистской проказой совком... Ждать, правда пришлось долго, но результат был хороший.

Это я намекаю на тупых избирателей и нереальные сроки каденции избранных...
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13.09.2021 13:22 Ответить
Тактика яка розвалила СРСР доцільна хіба що до РФ.
А в Україні досі високі шанси на реальне реформування. І це прекрасно знають ті хто опираються.
Шкода, лишень, що за ВРП та ВККСУ не взялися до добору 2017 року.
Спроба провести судову реформу без реформування органів суддівського самоврядування була великою помилкою попередньої влади.
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13.09.2021 13:30 Ответить
Я думаю, это не ошибка, а намеренная имитация реформы. И "самоуправление" как раз и было впервые введено под колпаком порошенко. И ВАКС с опозданием на пару лет - тоже его "заслуга".

Единственный орган, которого не коснулось тогда его влияние - НАБУ, которое и дает до сих пор такие результаты, что коррупционеры вынуждены применять последнюю линию "обороны" - коррумпированные "суды".
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13.09.2021 14:13 Ответить
На мою думку все більш неоднозначно.
Умови для реформування ВРП та ВККСУ в 2017 році були вкрай погані. А вимога реформування судової системи була конкретною і без неї не було б зовнішньополітичних преференцій. І врешті-решт, при всій своїй недолугості, добір 2017 року був відкритим (тобто, низку важливих змін щодо способу добору таки вдалось провести).
Тому я б назвав події 2017 року не свідомо-імітаційними, а компромісними. Вони були вигідні правлінню Пороха, бо заклали стратегічну базу для наступних реформ, та призвели до отримання тактичної звонішньополітичної вигоди. Також вони були вигідні для судових корупціонерів, бо вони зберігали владу ще на невідому кількість років.
Це була не повноцінна реформа, а лише вікно Овертону. Однак, в цілому саме такими поступовими вікнами влада і буде вирвана з рук олігархату.
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13.09.2021 15:15 Ответить
Щодо результатів дій НАБУїнів, то я б з цим посперечався.
Нажаль, результат наднизький. Настільки, що НАБУ досі себе економічно не окупає.
Просто тому, що це лише слідчий орган. І без повної зв'язки НАБУ-САП-ВАКС при професіональних ВРП, ВККСУ та Ради Суддів ніяких результатів досягнуто не буде.
Дуже добре що нарешті взялися за ВРП та ВККСУ.
Однак, вже видно, що за Раду Суддів та НААУ теж треба братися.
Обидва органи мають бути не представницькими, а професійно-виборними за допомогою прямого виборчого права.
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13.09.2021 15:19 Ответить
Смотря ЧТО считать результатами НАБУ. Лично я считаю не выигранные в "судах" дела, а доведенные до "судов".

Не забывайте, как НАБУ мешают прокуроры, начиная от назначенного порошенко шокина и кончая назначенной ермаком и его песиком зюзей венедиктовой.

И не понятно, почему в 17 условия были хуже, чем сейчас. И почему в 17, а не в 14, 15, 16?- я про ваш предыдущий коммент.
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13.09.2021 19:05 Ответить
Щодо результатів - я ж саме про це й кажу. Як би не працювало НАБУ, але майже всі його досягнення були нівельовані слабким обвинуваченням та формальністю судових розглядів. Робота є, функції свої орган виконує, але загальнодержавної ефективності досі нема.

Щодо 17 року - це рік останнього суддівського добору, який був першим реально відкритим добором. До 17 року жодного реального відкритого добору не було, і конкурс без хабаря пройти було не реально. В 17 році без хабаря проходили перші три етапи конкурсу (тестування, співбесіда з психологом, спецперевірка). Звісно ж, з тим складом ВККСУ якщо спецперевірка дочепилася до будь-чого формального комісію ВККСУ без хабаря пройти було майже не реально. Однак, більшість людей пройшло спецперевірку без попадання на комісію. Тож добір 2017 року мож було б назвати першим успішним відкритим добором. І єдиною проблемою його є те що люди які його пройшли досі не призначені (а це біля 4000 суддів)
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13.09.2021 21:33 Ответить
Закриті корупційні добори які проводилися до 2017 року я навіть не рахую.
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13.09.2021 21:34 Ответить
Так я и хочу сфокусировать внимание на виновных в закрытых до 17, после открытого конкурса(далеко не такого чистого, как хотелось), в неназначенных(точнее, не всех назначеных) судьях, прошедших конкурс и, кроме того, на абсолютно реальных препятствиях, чинимых тогдашним руководством страны против создания честной правоохранительной системы.

А в 17 просто эти действия лично порошенко надоели западным партнерам и они поставили вопрос ребром, и порошенко, извиваясь, как сейчас БССРский самозванец лукашенко, вынужден был делать хоть немного.

Действия ермака со своим песиком зюзей тоже не лучше.

В общем, есть 2 проблемы: выборы 19 года, просранные еше в 1 туре и безумно длинный срок каденции избранных - 5 лет(более 2 лет безнадежно пытаюсь поднять эту тему, правда, уважаемый Портников, на субботнем политклубе 11.09.21, вроде, робко заговорил об этом).
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13.09.2021 21:57 Ответить
Тут цілком погоджуюся. Здійснити реальну судову реформу мож було б давно, якби хоч одна влада дійсно цього хотіла. Люди не дурні, знають що після завершення судової реформи так легко красти немож буде. От і звиваються, відтягуючи реформування судів якомога далі.
П.С. Дуже приємно розмовляти з освіченою людиною яка знає про що говорить.
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13.09.2021 22:05 Ответить
Вот насчет недурных людей - глядя на результаты выборов с 91 года...

И да, тоже было приятно общаться с вами.
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13.09.2021 22:28 Ответить
Шабунин в костюме рака и унитазом под мышкой протестует под ОП? Нет? А потому, что не оплачено.
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13.09.2021 13:20 Ответить
козлам предложили принять закон "о вреде капусты"...
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13.09.2021 13:26 Ответить
Шабуня, ********** Пороха, ти привів до влади ідіота -нарколигу від бені. Насолоджуйся, милий!
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13.09.2021 13:38 Ответить
вже скоро тих мразей будуть реформувати Атовці
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13.09.2021 13:39 Ответить
Судьи-преступники примут судебную реформу против своего незаконного обогащения и роскошной жизни только тогда, когда будут стоять у расстрельной стенки перед вооруженным народом
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13.09.2021 14:22 Ответить
Шабуня, спробуй чергову апеляцію по справі ротердам+ подати, може пощастить...
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13.09.2021 13:48 Ответить
А обмежити час перебування судді на посаді 5 роками релігія не дозволяє? Даний підхід і на пенсійний фонд тиск зменшить і відповідальність збільшить. Довічний суддя це і є шлях до корумпованості даної гілки влади. Ніякі ВСП, комісії доброчестності цього не змінять.
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13.09.2021 13:58 Ответить
Зеленский, Ермак, Татаров, Портнов - поддерживают и организовывают сопротивление судейской мафии судебной реформе.

Зеленому ворью нужны карманные продажные судьи.
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13.09.2021 14:15 Ответить
Це не судді, а якась кончена шобла.
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13.09.2021 14:17 Ответить
Наївний Шабунін думає що судді захочуть самих себе саджати за ґрати.Вибори президента майже не впливають на суддів:більшість з них "чинила правосуддя"при всіх президентах, і президентів це влаштовувало і влаштовує.Допоможе тільки суд ЛІНЧА!
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13.09.2021 14:20 Ответить
наївний не Шабунін, а Байден, який підписав з Зеленським угоди і пообіцяв грошей і військову підтримку..

тобто військової підтримки не буде, нової зброї не буде, Україна готова зустрічати мордоровські війська
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13.09.2021 16:10 Ответить
зато без баригі праклятого
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13.09.2021 14:29 Ответить
зверни увагу в цьому аспекті на пінчукового Tierre
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13.09.2021 16:04 Ответить
начебто петя ліквідував оаск і провів судову реформу..

аа так провів, забув про156-у рехворму
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13.09.2021 16:13 Ответить
Совет судей не имеет права блокировать какие-либо изменения законодательства - этим они влазят на территорию законодательной ветви власти. А потому то, что они там блокируют - нужно смело игнорировать.
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13.09.2021 14:34 Ответить
У нас склалася особлива каста - каста суддів. Самі себе обирають, самі себе призначають. Найбільші зарплати і пенсії. Якщо суддя судиться, це 100 відсотків, що правда на його стороні. Різні судді виносять різні рішення по однотипових справах. У суддів найкращі будинки, найкращі автомобілі, великий бізнес у родичів. Суддів практично ніколи не засуджують. Найбільше хабарів беруть саме судді. Усіх суддів треба просіяти через сито доброчесності, і в комісії щодо перевірки суддів не повинно бути жодного судді. У нас пів країни юристів, думаю знайдуться ті, що оцінять їхній професіоналзм і без їхніх колег, це не фізики-ядерщики. Розпустити всякі там Ради суддів та Кваліфікаційні комісії, котрі складаються із суддів. Хай будуть Ради, але без суддів, хай туди входять по представнику від силових структур, вчених, Мінюсту, Парламенту. Поки будуть судді самі себе обирати, карати і милувати, судова сисетма ніколи не запрацює як треба. Амінь.
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13.09.2021 14:57 Ответить
20 років українці проводять судову реформу, а правосуддя в країні як не було, так і нема. Невже за 20 років не можна зрозуміти, що українська судова система (точніше - суддівська мафія) не підлягає реформуванню? Єдиний вихід - створювати нову судову систему, в якій буде заборонено працювати всім нинішнім суддям. Після створення нових судів всі нинішні суди, до Верховного і Конституційного включно, всі ці ВСП мають бути ліквідовані. Якщо цього не зробити, то ще 20-30-40 років суддівська мафія буде саме себе відтворювати.
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13.09.2021 15:45 Ответить
ти для початку поясни це (і щоб вони зрозуміли і пройнялись) чиновникам в ЄС і НАТо. Чи ти не хочеш, щоб Україна туди вструпила?

Інша справа, що нашу суддівську систему потрібно ще довго реформувати. Тим більше - з тої, совкової, сталінської. А свої суддівські системи наші сусіди на західних кордонах досі ще реформують, навіть вступивши в ЄС, навіть позбувшись колоніального статусу ще 30 років тому.
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13.09.2021 16:03 Ответить
Україна не вступить в ЄС і НАТО, навіть якщо на 200% виконає всі вимоги, бо вступ залежить не від України, а від членів НАТО і ЄС, а там завжди знайдеться хоча б одна країна, яка піддасться російському шантажу або підкупу. А про "довге реформування" суддівської мафії: чи існує реформаторський варіант перетворення Коза Ностра в благодійний фонд? Нинішня судова система у нас побудована за принципом мафії, тому розмови про її реформування можна вести ще багато десятиріч. Мафію можна тільки знищити.
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13.09.2021 16:14 Ответить
Молодці судді, контратакуйте соросят і колоніальну еліту! Ми пам'ятаємо, як судді захищали народ від штрафів в карантин, якби не вони ніхто б незаступився за людей перед виконавчою владою, з вдячністю пам'ятаємо. Судді з народом, а народ з суддями!
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13.09.2021 16:23 Ответить
Дуже смішно!.. З якого суду пан пише?
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13.09.2021 17:22 Ответить
да всё значительно проще. судьи со стороны Украины в этой комиссии не нужны. пусть будут только иностранцы. так быстрей дело пойдёт. могу поспорить.
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13.09.2021 17:35 Ответить
Потрібно люструвати загалом усіх суддів, поліцейських і чиновників, які посіли своє місце за часів януковича. Бо їх ніїто не вигнав після падіння януковича, вони досі гадять. А також посадити друзів януковича, почати з Ахметова з повною конфіскацією.
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13.09.2021 18:38 Ответить
Смешно: так блокирование ВСЕХ реформ - это политика Ермака-Зеленского!
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13.09.2021 20:55 Ответить
Думаю у Зе никто не спрашивает, потому-что он лох, указания дают ермак-Козырь, и двуликий анус портнов-татаров.
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13.09.2021 23:15 Ответить
Как учит Великая Французская Революция, единственно верная форма люстрации- гильотинирование. Все так называемые "судьи", "прокуроры", "мусора-беркутня" ее заслужили.
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13.09.2021 23:23 Ответить
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14.09.2021 07:48 Ответить
 
 