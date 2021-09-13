Федоров анонсировал новые услуги в "Дії": "Оформление пенсии, переоформление субсидии, помощь одиноким матерям"

Мобильное приложение "Дія" будет предупреждать пользователей о кредитных мошенниках, также вскоре через "Дію" можно будет оформить пенсию, переоформить субсидию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Мы планируем "Дія-саммит" осенью, будет много новых продуктов. Вчера мы анонсировали, что "Дія" будет предупреждать о том, что проверяется ваша кредитная история. Электронные документы надежные и там нет вопросов, но много где еще используют бумажные документы. Если кто-то пытается взять на копию ваших документов где-то кредит, а это тысячи случаев в год, тогда я буду предупреждать, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю. Если это не вы обратились в банк, вы можете отреагировать и остановить это. Поэтому я надеюсь, что мы сведем к нулю для пользователей "Дії" те ситуации, когда на них берут кредиты. Не нужно будет дополнительных приложений, просто в "Дії" будет приходить уведомление о том, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю", - рассказал министр.

Федоров заявил, что в "Дії" скоро станут доступны и другие новые услуги.

"Мы будем также запускать возможность оформить пенсию, переоформить субсидию, помощь одиноким матерям. Мы будем презентовать "Дія-сити", потому что с 1 января заработает эта система налоговая. Будет много новых продуктов", - добавил он.

"Для людей, которые волнуются, что кто-то контролирует приложение "Дія": во всех приложениях указано, к каким данным на смартфоне они имеют доступ. Например, "Дія" просит доступ к камере, чтобы проходить верификацию Face ID, и разрешение, чтобы отправлять уведомления, и все. У нас нет ни трекинга геолокации, ничего. Следующий момент насчет документов: если говорить коротко, то на серверах "Дії" их нет, они находятся там же, где и были - в реестре паспортов, водительских документов, и так далее, и все они защищены на высшем государственном уровне", - отметил Федоров.

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