Не исключено, что на этой неделе Украина перейдет в "желтую" зону карантина, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

Украина уже на этой неделе может усилить карантин из-за распространения коронавируса и перейти в "желтую" зону ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров.

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"Уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны. То есть не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина", - отметил он.

Врач отметил, что весь мир уже на пике очередной волны коронавирусной болезни, и Украина не является исключением. По его словам, большинство украинцев не вакцинированы, поэтому не имеют коллективного иммунитета для того, чтобы мягко преодолеть очередную волну.

Комментируя новую волну коронавируса в Украине, Дубров заявил:

"Есть два основных момента, как мне кажется. Если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело... Второе, что является более отрицательным на мой взгляд, что подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом. Согласно опыту Америки и Европы мы понимаем, что "Дельта"-штамм характеризуется более тяжелым течением, большая потребность в госпитализации, в лечении в отделениях интенсивной терапии".

Также врач спрогнозировал, что пик новой волны COVID-19 может быть в ноябре.

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