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Не исключено, что на этой неделе Украина перейдет в "желтую" зону карантина, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина уже на этой неделе может усилить карантин из-за распространения коронавируса и перейти в "желтую" зону ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров.

"Уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны. То есть не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина", - отметил он.

Врач отметил, что весь мир уже на пике очередной волны коронавирусной болезни, и Украина не является исключением. По его словам, большинство украинцев не вакцинированы, поэтому не имеют коллективного иммунитета для того, чтобы мягко преодолеть очередную волну.

Комментируя новую волну коронавируса в Украине, Дубров заявил:

"Есть два основных момента, как мне кажется. Если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело... Второе, что является более отрицательным на мой взгляд, что подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом. Согласно опыту Америки и Европы мы понимаем, что "Дельта"-штамм характеризуется более тяжелым течением, большая потребность в госпитализации, в лечении в отделениях интенсивной терапии".

Также врач спрогнозировал, что пик новой волны COVID-19 может быть в ноябре.

Также читайте: Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Вакцинированых мало, выживших после трёх волн вообще единицы. Кому он это все рассказывает?
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13.09.2021 13:48
+4
Потом оранжевая а потом красная зона карантина и локдаун.

Локдаун уже давно запрограмирован властью и она это сделает поздней осенью, ни взирая ни на что.
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13.09.2021 13:35
+2
Чем больше денег тем больше экспертов
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13.09.2021 14:11
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Потом оранжевая а потом красная зона карантина и локдаун.

Локдаун уже давно запрограмирован властью и она это сделает поздней осенью, ни взирая ни на что.
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13.09.2021 13:35 Ответить
Надо понимать, что это вынужденно.
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13.09.2021 13:44 Ответить
Звичайно, стадо зелених клоунів пердолять їх госпідари!
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13.09.2021 14:31 Ответить
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13.09.2021 14:13 Ответить
Пора бы уже секте вакцинутых обраитится к МОЗ Украины, ВОЗ, проимзводителям вакцин, эпидемиологам и поинтересоваться, защищает ли вакцина от заражения короновирусом?

Все дружно уже давно ответили, что нет.

Говорят, что возможно вакцины помогают только от сложного протекания болезни и всё.
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13.09.2021 14:29 Ответить
"Говорят, что возможно вакцины помогают только от сложного протекания болезни и всё."-та й то після смерті.
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13.09.2021 14:32 Ответить
Я думал, что секта ковидоскептиков исчезла или почти исчезла, а вас ведь еще 23%!
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13.09.2021 15:10 Ответить
Цифра вкорне неверна, если смотреть статистику по вакцинации. По ней віходит, что вакцинацию поддерживает порядка 25% населения.
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13.09.2021 15:25 Ответить
Поддерживает и сделал - это не одно и то же. Человек, возможно, еще не успел уколоться, но уже хочет.
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13.09.2021 15:29 Ответить
Т.е. Вы утверждаете что три четверти населения уже поддерживают но еще не успели за более чем пол года вакцинироваться?
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13.09.2021 15:32 Ответить
Если быть точным, то я приводил 23% как тех, кто против карантина, при этом 43% карантин поддерживает . Конечно, это коррелируется с отношением к вакцинации, но там цифры могут быть немного другие.

От своих слов не отказываюсь: бывает, что уколоться помешали объективные причины - отпуск, плохое самочувствие, осложнение после первого укола (и врач рекомендовал отсрочить вторую дозу). Это не выдумка, я знаю конкретные примеры. К этим причинам я бы еще добавил плохую организацию (не всегда, но местами) - это я почувствовал на себе: первую дозу (коронавак) вкололи без проблем, а вот за вторым уколом пришлось ждать в очереди больше 2 часов, хотя был записан и пришел в свое время.
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13.09.2021 15:48 Ответить
Я и не спорю. Только вот у 3/4 населения не может быть таких уважительных причин причем почти одномоментно.
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13.09.2021 16:17 Ответить
Решил найти статистику по вакцинации - в сегодняшних новостях: 18% вакцинировались, 56% не планируют в ближайшее время. В таблице по ходу статьи указано, что 23% считают вакцинацию эффективной (повне вакцінування рекмендованими вакцинами). Жаль, что осталось за кадром, входят ли в эти 23% те, кто уже вакцинировались.
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13.09.2021 16:02 Ответить
Вауцинировались минимум одной дозой почти 6 млн - если считать от врослого населения, то получим не меньше 18%, как я и приводил.

Забавно, что 56% (по источнику, который я привел)вакцинироваться в принципе не собирается, но против карантина (по другому источнику) всего 23%. Я не думал, что будет такое расхождение - 43% поддерживает карантин (почти вдвое больше тех, кто не поддерживает), но 56% не хотят вакцинироваться. Видимо, если человек не хочет вакцинироваться, то карантин может все-таки поддерживать. Либо примерно 30% в принципе не против вакцинирования, но пока не решаются.
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13.09.2021 17:14 Ответить
Поддержка карантина и вакцинация как бы разные вещи. Многие могут поддерживать карантин потому как в нем или совсем не теряют в заработке или потеря заработка незначительная. К примеру я с ноября прошлого года по сей день на удаленке работаю. Руководство это устраивает - качество моей работы не изменилось в худшую сторону. Зарплата такая же как и была. Меня тоже устраивает. Могу регламентировать свой рабочий день наиболее удобным образом. Так что лично мне есть карантин или нет как-то безразлично. Я мог бы его поддерживать, если бы не понимал, что для экономики страны вцелом это серьезный удар.
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13.09.2021 17:38 Ответить
Для меня тоже работа онлайн - однозначно плюс, поэтому меня можно легко обвинить в эгоизме. Согласен с тем, что жесткий локдаун - это удар по экономике (не только в Украине, это во всем мире так), и надо все тщательно взвешивать, чтобы лекарство (карантинные меры) не оказалось хуже болезни. Но если просто отказаться от карантинных ограничений и прекратить вакцинацию, то расходы на больничные тоже ударят по экономике, к тому же медицина может не выдержать нагрузки - в прошлом году мы такое уже видели, и опять-таки не только в Украине.

ИМХО, надо усилить контроль с жесткими ,(драконовскими!) карательными мерами за соблюдением тех ограничений, которые уже есть. Что мы наблюдаем сейчас: в городе Киеве в транспорте почти всегда кто-то сидит без маски и нагло ухмыляется. Надо ввести горячий номер (не 102, а выделенный для таких целей), чтобы любой неравнодушный человек мог позвонить, и этот ковидоскептик заплатил штраф в размере средней по Киеву зарплаты за месяц , а при особой наглости - провел ближайшие 15 суток под админарестом. В принципе, полиция не должна ждать звонка, а сама должна проводить рейды. Скажете, что полицейских не хватит? Если увеличить штрафы, то полицейские смогут получить хорошее вознаграждение за сверхурочные.

Сорри за длинный пост. Если коротко, то чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер.
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13.09.2021 19:53 Ответить
ИМХО меры должны быть прежде всего эффективными. Как показывает практика за эти более чем полтора года не очень то они ффективными оказались. Ибо как было в начале эпидемии так все и осталось.
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13.09.2021 20:29 Ответить
А эти рекомендации выполнялись? В конце августа вернулись с Шацких Озер (Волынь) - все классно, но хоть бы кто-то для разнообразия одел маску. Как будто они в другом мире живут, где Ковида нет и никогда не было.
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13.09.2021 20:31 Ответить
Ну вот вернулись с Шацких Озер, никто по Вашим словам не одевал маску - иииии? Что-то изменилось? Всплеск заражения после посещения был?
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13.09.2021 21:06 Ответить
Кста, Ваше "Поддерживает и сделал - это не одно и то же." чем-то напомнило

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13.09.2021 16:20 Ответить
Я думал, что секта ковидоскептиков исчезла или почти исчезла,

Может пора проснуться?

******* Бхакди: вакцинация от COVID-19 - величайшая угроза, с которой когда-либо сталкивалось человечество
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13.09.2021 17:54 Ответить
Я не вирусолог, мне трудно тут что-то сказать. Но на одного ученого-ковидоскептика приходится сотня (а скорее, что счет идет на тысячи) ученых, выступающих за вакцинацию. К тому же, каждая из нормальных противоковидных вакцин (Спутник не в счет), как и любая другая вакцина, прошла тщательнейшую проверку.
Человечество уже знает примеры, когда болезни побеждались именно вакцинацией. Положительный опыт есть.
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13.09.2021 19:38 Ответить
Если включить логику, то станет ясно, что ни одна вакцина не могла на момент когда их массово начали применять, пройти тщательную проверку. К примеру какие последствия для организма от одобренных вакцин можно ожидать в течение пяти лет после вакцинации? Нет ответа на этот вопрос в отношении любой из одобренных вакцин. И никто не спорит, что есть примеры когда болезни побеждались вакцинацией. И никто не говорит, что вакцинация не нужна. Вопрос в другом - чем вакцинироваться, от чего, когда и как.
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13.09.2021 21:12 Ответить
Ну да, 5 лет еще не прошло, но ждать 5 лет человечество тоже не могло, это могло стоить миллионы жизней.
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13.09.2021 22:49 Ответить
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13.09.2021 13:41 Ответить
Таке пишуть малоосвічені люди; краще б вони поставили у себе на вході ресторана апарат лазерної терапії і кожному відвідувачеві проводили опомінення носа і горла впродовж 10 хв. - а це гарантія, що півроку цей відвідувач не захворіє на дихальні хвороби. Ну і сторонніх можна підліковуват і робити профілактику. Наприклад, можна брати 200 грн за процедуру.
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13.09.2021 18:06 Ответить
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13.09.2021 13:46 Ответить
Вакцинированых мало, выживших после трёх волн вообще единицы. Кому он это все рассказывает?
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13.09.2021 13:48 Ответить
Да он просто подельник вакцанутых, не более того. За долю малую. А может и немалую.
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13.09.2021 13:50 Ответить
Две новости, которые смотрятся просто потрясающе, когда их читаешь одну за другой



Первая новость: Коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. 1439 из них вернулись из Умани. 205 хасидов-паломников подозревают в подделке COVID-тестов, - сообщает Минздрав Израиля.

Вторая новость: За воскресенье было выявлено 1205 новых больных коронавирусом, а из них госпитализированы 833 человека. В Черкасской области (где находится Умань) выявлено 42 случая COVID-19.

Из Умани вернулось в Израиль около 20000 паломников-хасидов. У 1439 уже в Израиле обнаружили коронавирус. И на фоне этого во всей Черкасской области выявлено 42 новых больных.

И кто-то хочет, чтоб я поверил, что украинская статистика отражает реальную ситуацию? А вам интересно, а зачем наша власть так грубо манипулирует статистикой, проводит мало ПЦР-тестов и таким образом занижаются реальные данные о количестве больных COVID-19 в Украине? Вот и подумайте об этом.

P.S. За последние сутки в Украине всего было проведено 10 668 тестов, а в Израиле 180 807. В Израиле проводят практически в 18 раз больше. При этом население Украины больше населения Израиля в 4 раза.
Борислав Береза
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13.09.2021 14:04 Ответить
Кстате да, занимательно
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13.09.2021 14:06 Ответить
Забава для кретинів- вдаримо тестом по хворобах, автопробігом по бездоріжжю,спортом по здоровю.
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13.09.2021 14:35 Ответить
Чем больше денег тем больше экспертов
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13.09.2021 14:11 Ответить
Де вони їхсПєрда накопали, там де хробачків на риболовлю?
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13.09.2021 14:36 Ответить
Осінь, грип стукає в двері, як і увсі попередні осені також. Але ж раніше лди були розумніші і не створювали собі масові відокремлення. Хто перехворів вдома, то виходив на роботу. Тепер дурні поводирі прагуть зробити дурним і народ. Прикро.
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13.09.2021 17:55 Ответить
Сколько лет в медицине и впервые наблюдаю как о вирусном заболевании вещают только политики или какие-то коновалы. А настоящие доктора куда подевались?

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13.09.2021 23:12 Ответить
 
 