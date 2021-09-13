Не исключено, что на этой неделе Украина перейдет в "желтую" зону карантина, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украина уже на этой неделе может усилить карантин из-за распространения коронавируса и перейти в "желтую" зону ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров.
"Уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны. То есть не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина", - отметил он.
Врач отметил, что весь мир уже на пике очередной волны коронавирусной болезни, и Украина не является исключением. По его словам, большинство украинцев не вакцинированы, поэтому не имеют коллективного иммунитета для того, чтобы мягко преодолеть очередную волну.
Комментируя новую волну коронавируса в Украине, Дубров заявил:
"Есть два основных момента, как мне кажется. Если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело... Второе, что является более отрицательным на мой взгляд, что подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом. Согласно опыту Америки и Европы мы понимаем, что "Дельта"-штамм характеризуется более тяжелым течением, большая потребность в госпитализации, в лечении в отделениях интенсивной терапии".
Также врач спрогнозировал, что пик новой волны COVID-19 может быть в ноябре.
Пожалуйста, подождите...
Локдаун уже давно запрограмирован властью и она это сделает поздней осенью, ни взирая ни на что.
Все дружно уже давно ответили, что нет.
Говорят, что возможно вакцины помогают только от сложного протекания болезни и всё.
От своих слов не отказываюсь: бывает, что уколоться помешали объективные причины - отпуск, плохое самочувствие, осложнение после первого укола (и врач рекомендовал отсрочить вторую дозу). Это не выдумка, я знаю конкретные примеры. К этим причинам я бы еще добавил плохую организацию (не всегда, но местами) - это я почувствовал на себе: первую дозу (коронавак) вкололи без проблем, а вот за вторым уколом пришлось ждать в очереди больше 2 часов, хотя был записан и пришел в свое время.
С начала прививочной кампании привиты 5 906 742 человека, из них получили одну дозу - 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 10 710 944 прививки", - рассказали в Минздраве.
Потому и сказал, что ход самой вакцинации дает обратный результат тому что Вы сказали выше.
Забавно, что 56% (по источнику, который я привел)вакцинироваться в принципе не собирается, но против карантина (по другому источнику) всего 23%. Я не думал, что будет такое расхождение - 43% поддерживает карантин (почти вдвое больше тех, кто не поддерживает), но 56% не хотят вакцинироваться. Видимо, если человек не хочет вакцинироваться, то карантин может все-таки поддерживать. Либо примерно 30% в принципе не против вакцинирования, но пока не решаются.
ИМХО, надо усилить контроль с жесткими ,(драконовскими!) карательными мерами за соблюдением тех ограничений, которые уже есть. Что мы наблюдаем сейчас: в городе Киеве в транспорте почти всегда кто-то сидит без маски и нагло ухмыляется. Надо ввести горячий номер (не 102, а выделенный для таких целей), чтобы любой неравнодушный человек мог позвонить, и этот ковидоскептик заплатил штраф в размере средней по Киеву зарплаты за месяц , а при особой наглости - провел ближайшие 15 суток под админарестом. В принципе, полиция не должна ждать звонка, а сама должна проводить рейды. Скажете, что полицейских не хватит? Если увеличить штрафы, то полицейские смогут получить хорошее вознаграждение за сверхурочные.
Сорри за длинный пост. Если коротко, то чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер.
Может пора проснуться?
******* Бхакди: вакцинация от COVID-19 - величайшая угроза, с которой когда-либо сталкивалось человечество
Человечество уже знает примеры, когда болезни побеждались именно вакцинацией. Положительный опыт есть.
Первая новость: Коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. 1439 из них вернулись из Умани. 205 хасидов-паломников подозревают в подделке COVID-тестов, - сообщает Минздрав Израиля.
Вторая новость: За воскресенье было выявлено 1205 новых больных коронавирусом, а из них госпитализированы 833 человека. В Черкасской области (где находится Умань) выявлено 42 случая COVID-19.
Из Умани вернулось в Израиль около 20000 паломников-хасидов. У 1439 уже в Израиле обнаружили коронавирус. И на фоне этого во всей Черкасской области выявлено 42 новых больных.
И кто-то хочет, чтоб я поверил, что украинская статистика отражает реальную ситуацию? А вам интересно, а зачем наша власть так грубо манипулирует статистикой, проводит мало ПЦР-тестов и таким образом занижаются реальные данные о количестве больных COVID-19 в Украине? Вот и подумайте об этом.
P.S. За последние сутки в Украине всего было проведено 10 668 тестов, а в Израиле 180 807. В Израиле проводят практически в 18 раз больше. При этом население Украины больше населения Израиля в 4 раза.
Борислав Береза