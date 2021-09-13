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Новости Политика Украины
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ВР (28734) ВСК (440) Зеленский (16567) Вятрович (274) Ионова (31) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (202)

Нардепы "ЕС" о заседании ВСК по "вагнеровцам": Когда "слуги" Зеленского "расследуют" "вагнергейт" Зеленского, это просто прикрытие для власти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

13 месяцев после срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" Офис Зеленского блокирует расследование этой истории.

 Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович перед заседанием ВСК, в которой заседают исключительно депутаты от партии Зеленского "Слуга народа", сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Нардепы ЕС о заседании ВСК по вагнеровцам: Когда слуги Зеленского расследуют вагнергейт Зеленского, это просто прикрытие для власти 01

Активисты также поставили перед входом в помещение комитетов ВР манекены Зеленского и Ермака, которых ВСК так и не допросила.

Нардепы ЕС о заседании ВСК по вагнеровцам: Когда слуги Зеленского расследуют вагнергейт Зеленского, это просто прикрытие для власти 02

"К сожалению, 13 месяцев люди, которые стоят у нас за спиной, убеждали нас, что изначально не было ни одной спецоперации. Затем убеждали украинцев в том, что якобы украинские спецслужбы не участвовали в этой спецоперации. Затем начали путаться в показаниях и пытались объяснять, каким все-таки было участие украинских спецслужб, или не было этого участия украинских спецслужб в этой спецоперации", - напомнил Вятрович.

Он также отметил, что все 13 месяцев "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные фракции безрезультатно требуют создания специальной временной следственной комиссии, которая должна наконец ответить на эти вопросы. Вятрович отметил, что так называемая ВСК от слуг нелегитимна и создана лишь с целью фальсификации расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня ВСК Рады впервые допросит непосредственных участников спецоперации по "вагнеровцам": посмотрим, будет ли это сделано или заседание сорвут, - Бутусов

"Представителей "Европейской Солидарности" в пятницу не допустили к участию в этой ВСК даже в качестве наблюдателей. То есть опять видим желание закрыть это расследование, направить его в нужном для руководства русле, а не для государства, которое пытается понять, что на самом деле произошло тогда с этой спецоперацией", - говорит Владимир Вятрович.

Народный депутат Мария Ионова отметила, что ложь Верховного Главнокомандующего - это трагедия для государства. "Это не является мотивацией для наших спецслужб и для Вооруженных сил", - убеждена Ионова. Она также отметила, что руководитель ВСК Марьяна Безуглая, выступая в пятницу с подготовленным заранее "отчетом комиссии", придала огласке секретную информацию.

Нардепы ЕС о заседании ВСК по вагнеровцам: Когда слуги Зеленского расследуют вагнергейт Зеленского, это просто прикрытие для власти 03

"В пятницу госпожа Марьяна уже столько наговорила, что действительно очень интересно, снят ли гриф секретности с тех деталей, которые она сообщила", - отметила Ионова.

"Также у меня вопрос к власти - каким образом представление СБУ о том, что должны быть вручены подозрения этим всем российским подонкам, которые сбили наши самолеты, которые убивали украинцев, сбивали самолеты, должно было состояться на территории Украины. Но мы тоже с вами помним, что сначала власти говорили, что не было этой спецоперации", - напомнила Ионова.

Она призвала СМИ не замалчивать эту историю. "Мы обращаемся к средствам массовой информации - этот вопрос не может быть заблокирован и замолчан. Мы с вами видим, что очень многие центральные СМИ по указанию Офиса Президента этот вопрос блокируют. Это вопрос нашей безопасности - и наших спецслужб, и наших Вооруженных Сил, и вообще безопасности государства", - убеждена Ионова.

"По-моему, ни о каком расследовании этого дела речь не идет. Речь идет лишь о создании определенного политического прикрытия", - резюмирует Владимир Вятрович.
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Топ комментарии
+13
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13.09.2021 14:02
+12
Та тут суцільне "весєльлє"! Заради цього ж і обирали клоуна. Невже не смішно вже?
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13.09.2021 13:39
+12
У Харкові підозрюваного у хабарництві "слугу" Товмасяна обрали віце-президентом Асоціації органів місцевого самоврядування

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13.09.2021 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Почему нет импичмента за предательство. Хочется уже выборов. Давно никакого веселья не было.
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13.09.2021 13:36 Ответить
Та тут суцільне "весєльлє"! Заради цього ж і обирали клоуна. Невже не смішно вже?
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13.09.2021 13:39 Ответить
Вперёд. У нас сметунов - 73%
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13.09.2021 13:39 Ответить
Революцию делает активное меньшинство.

Вперёд и с песней.
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13.09.2021 13:51 Ответить
а кто-то обещал, что сами...
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13.09.2021 13:59 Ответить
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13.09.2021 14:02 Ответить
Всем и так ясно,что зебильо может только втаптывать Украину в грязь,а потом плевать в телек ,от злости,смотря как гонят их ставленников
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13.09.2021 14:11 Ответить
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13.09.2021 13:48 Ответить
выбрать вариант 4
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13.09.2021 14:15 Ответить
Точно. Жи..вские манёры.
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13.09.2021 13:38 Ответить
Спецоперацию подбросил Порошенко. Дело закрыто.
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13.09.2021 13:38 Ответить
Во во подбросил а ещё и расследовать не хочет, отозвал своих представителей из тск. А теперь ходят вокруг комиссии и вопросами задаются. Что ж в тск не захотели этих вопросов задавать?
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13.09.2021 13:46 Ответить
Во во, я вообще не понимаю почему в судах присяжных, нет квоты для подельников обвиняемых.

Вот у нас - справедливость - кого обвиняют - те и судят
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13.09.2021 13:59 Ответить
Так если никто другой не хочет судить, то приходится как говориться все самим все своими руками.
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13.09.2021 14:02 Ответить
Тут прям в точку - полное единодушие между СН и ОПЗЖ
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13.09.2021 14:09 Ответить
А так же БЮТ, голос, ес, опзж, сн, довира и тд.
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13.09.2021 14:38 Ответить
Мде? Все вышеперечисленные в ВСК?
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13.09.2021 14:51 Ответить
Были но почему-то не захотели расследовать и вышли из тск. Мож как говорится во время расследования не выйти на самого себя?
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13.09.2021 15:16 Ответить
Точно. Ведь кому расследовать дело, как не подозреваемым
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13.09.2021 15:37 Ответить
Вот именно что не подозреваемым. Подозреваемые как раз и не хотят расследования.
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13.09.2021 15:43 Ответить
Так а зачем тогда расследуют буочкино преступление , бубочкина комиссия?

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13.09.2021 16:27 Ответить
Прикольно вы уже все расследовали и знаете чье это преступление? Ну подождем выводов комиссии. Ведь это единственное официальное расследование которого почему-то боятся некоторые депутаты.
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13.09.2021 16:44 Ответить
Так никакого преступления и небыло, Ведь президент так и сказал -

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - это правда", - продолжил Зеленский, который раньше называл информацию о спецоперации против "вагнеровцев" "бредом".

"Появление "вагнеровцев" в Беларуси не могло не быть элементом определенной спецоперации. Но говорить, что это украинская спецоперация, - это полный бред и повторение российской пропаганды. Весь конспирологический детектив, раздутый по этому поводу в Украине, - абсолютно фальшивый", - добавил Подоляк.
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13.09.2021 16:54 Ответить
Это вы к чему? К тому что не хотите расследовать эту операцию?
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13.09.2021 18:32 Ответить
А зачем "расследовать операцию" ? Мне интересно расследовать слив операции.
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13.09.2021 20:28 Ответить
И я о том же. А не статьях в медиа с разными мнениями.
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13.09.2021 20:36 Ответить
Только из статей из медиа, мы и узнали о операции и её сливе. Если операция была успешна - зачем ТСК? Если операция провалилась - тоеё не должны расследовать те, кого эти самые медиа и депутаты обвиняли? Не? Я не прав?
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13.09.2021 20:46 Ответить
Ну вообще бред. Вы определитесь операция успешная или нет. Одни медиа обвиняют одних, другие других, вы ж сами приводили чьи то цитаты. Так почему вы считаете что из всего спектра мнений в медиа только одно достоверно без какого либо расследования? Ну и подробней пожалуйста кого обвиняют и кто расследует и почему одни депутаты не могут расследовать если другие не хотят расследовать?
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14.09.2021 11:19 Ответить
Никого не обвиняют, расследовать нечего. Какого вообще повелись на вброс CNN - непонятно
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14.09.2021 12:55 Ответить
Вы считаете что тск было создано после статьи снн?
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14.09.2021 13:12 Ответить
Нет конечно. Сразу после вброса Бутусова и Порошенко. Примерно год назад. Вы не знали?
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14.09.2021 15:05 Ответить
Ну вот с датой так определились. Можно и поточнее. Но раз хотите так то ладно. Теперь определитесь с операцией она слита или нет, а то вы как то петляете в этом.
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14.09.2021 15:26 Ответить
"Теперь определитесь с операцией она слита или нет" - эт не ко мне.

"а то вы как то петляете в этом" - эт к препизенту.
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14.09.2021 15:45 Ответить
Ну а вы без чьей-то указки ни как? Попробуйте подумать чем то я в вас верю!
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14.09.2021 16:42 Ответить
По себе судить не надо . Думать - мне? За вас? Приятно конечно, что вы в меня верите, но вот я в вас нет. Вы веди г-н "******", как мы недавно выяснили
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14.09.2021 19:10 Ответить
Кажется уже обсуждали что ваша глупость и хамство это не аргумент в споре. А просто показатель вашего воспитания, что час связано с образованием. Точнее отсутствие оного у вас. Ну а если сливаетесь то делайте это без такого количества соплей, сильно глупо выглядите.
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15.09.2021 06:54 Ответить
Вы уже забыли, за что получили звание "*******"? Это касается и вашего коммента.
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15.09.2021 09:31 Ответить
Абсолютно не интересует что у вас медкарточке записано или кем вы себя считаете. С темы слились все прощаемся?
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15.09.2021 09:39 Ответить
А зря Мне рекомендовали с идиотами не общаться, коллеги утверждают шо они писаются, вы вот тоже уже ссытесь

"С темы слились все прощаемся?" -

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15.09.2021 10:14 Ответить
Ну тогда пока. Как научитесь думать или факты какие то приводить по теме, а может, трудно представить но вдруг, и то и другое вместе, то пишите, что то обсудим, без ваших болячек.
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15.09.2021 10:21 Ответить
Так у вас невосприимчивость к печатному тексту Вам факты до одного места. Вы как Зе, на голубом глазу пургу несёте

Как вы там сказали - "я ни за кого не голосовал, патамушта моя любимая "Свобода" обосралась" Теперь кисо обиделся, и требует к себе отношения как к вменяемому?
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15.09.2021 10:45 Ответить
Бред
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15.09.2021 10:48 Ответить
Знаю. Но помогать нести, не буду. Сами справляетесь
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15.09.2021 10:49 Ответить
Нардепів фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців". На засіданні були присутні тільки члени "Слуги народу". Джерело: https://censor.net/ua/n3287563

Зовсім дурник? Чи просто робота така?
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13.09.2021 14:14 Ответить
А вы поищите раньше когда они отозвали своих представителей из тск. А теперь кто попало лезет туда без каких либо обязательств. Ну так кто дурник?
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13.09.2021 14:36 Ответить
А як називається ТСК, а ну наморщ ум, дурник на роботі?
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13.09.2021 15:16 Ответить
Как бы не называлось но они из него отозвали своих представителей. Чего испугались, розумник?
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13.09.2021 15:18 Ответить
Дібілоід, назва ТСК відображає напрям її роботи. Тобі, ідіоту, цього не зрозуміти, тому що нічим. Так само тобі не зрозуміти, коли люди не хотять приймати участь в цирковій виставі в ролі клоунів. А не зрозуміти тобі цього тому що ти - бидло.
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13.09.2021 15:22 Ответить
Не хотят принимать участия, но почему-то лезут туда? Какой прелестный маразм у вас, ну а хамство и глупость как аргументы вообще вне конкуренции. Выб к врачам, с такой логикой, побыстрее обратились. Мож ещё смогут вам помочь.
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13.09.2021 15:29 Ответить
Бидляк, ти про логіку краще помовч. Вони не "лізуть", а мають право бути присутніми, як народні депутати України. Хоча що, для такого виродка як ти, значить Конституція та Закон?
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13.09.2021 15:39 Ответить
Не неси чушь. Комиссия сама принимает решение в открытом или закрытом режиме проводить заседание.
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13.09.2021 16:00 Ответить
Чюшь?!!! Дібілоїд, ТСК, своїм рішенням, може змінювати Конституцію України?!!! Та ти просто упоротий ідіот.
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13.09.2021 16:03 Ответить
И что ж она сменила в конституции? И да как то вы забыли пояснить маразм: не хотят принимать участия но лезут туда.
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13.09.2021 16:46 Ответить
Лови, дібіл.

Конституція.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Закон України про статус народного депутата України.
Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України
Народний депутат у порядку, встановленому законом:
1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;
2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;
Недопуск, народних депутатів України, на засідання ТСК, може кваліфікуватися як Стаття 351 КПК України: - "Перешкоджання діяльності народного депутата України"
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13.09.2021 16:57 Ответить
И что вас даже не смутило "Народний депутат у порядку, встановленому законом"? Да про законы вы вообще когда ни будь слышали?
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13.09.2021 18:30 Ответить
Ти таки повний дібіл! З яких це пір, рішення ТСК являється Законом? В тому то і проблемама недоумків, на шталт тебе, що про закони ви тільки чули, але читати їх навіть не намагалися, та й не зрозуміли б навіть прочитавши. Недоумки, типовий електорат блазня.
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13.09.2021 18:41 Ответить
Законом, якраз встановлено, що народний депутат України, не тільки "має право", а ще й зобовязаний приймати участь в усій вище перерахованій роботі. А що стосується ТСК, то народний депутат, може брати участь в її роботі, навіть не являючись її членом. Так зрозуміло? Чи прочитати повільно?
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13.09.2021 18:45 Ответить
Повильно для вас: "Народний депутат у порядку, встановленому законом" Так вот законом установлено что члены тск и решают об открытом или закрытом заседании. Ну а бред что кто попало лезет в тск и что хочет там работает это вообще идиотизм не понятно для чего вами выдуман. Вы еще скажите что любой депутат в кресло спикира может сесть и вести заседание.

Но что вы все забываете пояснить маразм: не хотят принимать участия но лезут туда?
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13.09.2021 19:39 Ответить
Ссилочку на закон, згідно якого члени ТСК можуть своїм рішенням, не допускати до участі в засіданнях народних депутатів України ти звичайно... не надаси, тому що дібіл.

Пояснснюю для ідіота (ще раз), народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом. Ось дивись, ти не являєшся співробітником сайту "Цензор.Нет", але лізеш сюди зі своїми дописами. Поясниш свій маразм?
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13.09.2021 19:51 Ответить
Ну мараз ваш уже надоел. Ссылочку где народный депутат может участвовать в оработе коммссии вы выдумали. А вот вам дословно чтоб вы знали что такое тск и кто в ней работает:
Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Где здесь что в них: "народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом"?
далее: 4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
А есть еще и о допуске нардепов до держтаемниць и тд.
Ну хватит увиливать где обьяснение почему не хотят участвовать в расследовании но лезут в него?
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13.09.2021 20:04 Ответить
Як я вже писав, ідіоти навіть прочитавши закон, не можуть зрозуміти його сенсу.

В україні існує норма права - що не заборонено Законом, те дозволено. Тобто, тобі ідіоту, потрібно надати ссилку на закон що ЗАБОРОНЯЄ народному депутату України приймати участь в роботі ТСК не являючись її членом. Знову ж таки "з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації".

Хто тобі ідіоту сказав, що нардепи, які були недопущені до засідань ТСК не мали доступу до державної таємниці? От і не "увілівай", поясни, чому ти, не являючись співробітником Цензора, постиш тут свій маразм?
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13.09.2021 20:18 Ответить
Ссилочку я видумав?!!! Придурок, я надав тобі витяг з закону про статус народного депутата України! Боже, яке ти дурнувате!
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13.09.2021 20:21 Ответить
Надоело ваши выдуманные бредни обсуждать читайте законы например о статусе нардепа где и какой он может имет допуск до державних таемниць. Если не поймете обьясню, но только после того как вы поясните свой маразм почему не хотят участвовать в расследовании но лезут в него?

А про цензор даже как то интересно: вы что его сотрудник? Не отвечайте на этот вопрос вашу глупость и так видно, поясните то от чего вы постоянно увиливаете.
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13.09.2021 20:34 Ответить
Посилання на Закон в тебе називається "видуманиє брєдні"? Типовий дібіл, лохторат блазня. Що означає "нє хотят учавствувать в расслєдованіі"?!!! Ящо вони навпаки, хочуть приймати учать в розлідуванні саме цього, конкретного випадку, а не всього того маразму який нібито розслідує дана ТСК? Ти, тупорилий ідіот, цього зрозуміти не можеш?
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13.09.2021 20:55 Ответить
Еще раз если "хочуть приймати учать в розлідуванні саме цього, конкретного випадку" то нах они выходили заранее из тск? На не интересующие их случаи могли вообще не ходить или выйти из комиссии после расследования того что их интересует. А так они не имеют права на допуск к этим дертажемницям но пруться расследовать. Так что вопрос тот же если не захотели расследовать то почему лезут в расследование? Ну и единственное ваше посилание на закон как раз и опровергает ваши бредни, а то что вы к цитате закона прицепили свою глупость, она все равно осталась только вашей глупостью.
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14.09.2021 11:28 Ответить
Ти, взагалізнаєш, кому надають доступ до дертаємниці? А чим відрізняється депутат член ТСК від не члена? А як депутати голосують бюджет та Держоборонзамовлення, контролюють роботу МО України, коли там половина документів ДСК? Тупість тут демонсруєш тільки ти, тож заткни фонтан дібільний троль.
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14.09.2021 14:34 Ответить
Да не идиотствуете а прочтите закон. Доступ даётся только межах полномочий. Если он член какого то комитета, то после определенных процедур получает доступ к держтаемници но только тех что касаются его комитета и к никаким другим держтаемницям к которым имеют доступ члены других комитетов или комиссий он не имеет права пока не станет членом этого комитета или комиссии. Развивайтесь, а то у вас будет постоянно маразм: не хотим расследовать но лезем расследование.
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14.09.2021 15:21 Ответить
За держбюджет голосує комітет, чи весь зал? За виділення коштів на оборону? Заслуховує звіти МО? Ти ідіотствуєш чи дібіл по-життю? Тобі, маразматику, досі не зрозуміло, що в роботі ТСК може приймати участь будь який депутат? Ні? Надай закон що це забороняє! В тебе мізків менше чим в мого собаки. Таких як ти треба просто знищувати. Ти - біосміття.
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14.09.2021 20:26 Ответить
О боже ну сколько вы можете свою глупость транслировать. Бюджет публикуется везде, даже вы можете его прочесть. Заслугу всех министров и транслируют на всю страну. Это что для вас держтайна? Вам все надано: хотите участвовать в закрытых заседаниях становитесь членами тск получайте доступ и расследуйте. Не хотите расследовать не имеете без доступа и лезть. Ну и ещё раз ваше хамство и глупость не аргумент.
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15.09.2021 07:05 Ответить
Ти замість своєї типості та безграмотності, надай посилання на закон, що забороняє рядовому депутату приймати участь в засіданнях ТСК. Надай витяг з закону, де написано що одні депутати мають більше повноважень ніж інші. Неможеш? Ну то не показуй свою тупість, біосміття.
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15.09.2021 13:44 Ответить
Вы сами приводили цитату из закона, которая вас и опровергает. То что вы почему-то не глупо интерпретируете ее это ваше личное дело. А что за бред про повноваження? Спикер, голова комитета и до по вашему имеют одинаковые повноваження и любой кто захочет может их выпихнуть из кресла и орать теперь я спикер, голова комитета и тд? На бис: ваше хамство и глупость не аргумент. Тут более интересно что и комиссия как и оппозиция не хочет расследовать это. Не собрался вчора кворум Бурбу заслушать. Кого все стараются покрыть это интересно.
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15.09.2021 16:42 Ответить
Цитати з закону на підтвердження твоїх слів? Не буде? Ну то непийздирочкиводи!
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15.09.2021 17:12 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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13.09.2021 13:43 Ответить
Занавес
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13.09.2021 14:14 Ответить
"зе слугам" можно какое-то времья обманывать несколько процентов "не лохов" в Украине ,но весь мир обмануть у них не выйдет
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13.09.2021 13:47 Ответить
А какое дело миру до нас? Большинство населения бараны не заслуживающие человеческое отношение.
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13.09.2021 14:06 Ответить
Ну да, если учесть еще не все написанное СNN и не все показанное и написанное Bellingcat о украинской "зеленой" власти ,тогда Сотник, совсем не прав
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13.09.2021 17:25 Ответить
О.. класс.....))))) Становиться цікаво... Коли одна меньша частина населення називає іншу - більшу частинк населення баранами..це початок часів коли хтось буде битий
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13.09.2021 17:52 Ответить
А шо было делать? 33 героя народа бамбаса чуть не попали в застенки карателей! Шутка ли, в кровавых лапах хунты едва не оказались участники уничтожения МН-17! Представляете, что с витязями могли бы сделать толерасты из всяких там Нидерландов?! А если бы кто-то из богатырей дал слабину и оговорил Вдадимвладимыча, заявив, что в несуществующей стране Украина воюют расейские войска?! Ужоснах! Так что правильное решение принял найвэлычнишый - операцию слить, Ермака выгородить и оставить при себе согласно инструкций из... да какаяразница, откуда!
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13.09.2021 13:54 Ответить
Сколько верёвочке не виться...

"Следствие закончено, забудьте" - этими словами из названия известного итальянского фильма 70-х годов, повествующего о сращивании мафии и полиции, можно охарактеризовать попытку доморощенных ЗЕленых мафиози захлопнуть доступ к информации о срыве масштабной операции наших разведслужб (так называемый «вагнергейт»), и очевидной государственной измене в ближайшем окружении Зеленского.
Делается это, как всегда топорно, примитивно и бесвкусно. Но в этот раз совсем криво получилось.
На сцену, как и всегда, выпустили тех кого не жалко. В этот раз, этот жребий выпал некоей госпоже Безуглой. Добросовестная служба этой особы в Слугах сделала из неё образцовую служанку, которая и должна была поставить точку в "расследовании" смехотворной комиссии, которую создали Слуги для чего угодно, но только не для выяснения правды о вагнергейте. Создали вместе с ОПЗЖ, кстати. Остальные фракции и группы, даже те, кто иногда подголосовывает вместе с зелёными, погнушались войти в эту мерзкую игру.
Нет такого днища, куда не смогли бы добраться эти умелые квартальные ребята.
Ермак дал команду, в парламентском комитете заперли двери, поставили охрану, запретили, вопреки закону, вход другим депутатам, а чтобы покой этих "расследователей" не потревожили извне, отключили интернет и мобильную связь. Странно, что оставили свет и воду. Впрочем, это ещё впереди.
Виновным они назначили некоего анонимного агента белорусских спецслужб. Удивительно, что не Порошенко. Хотя, нет предела зеленому креативу.
Вот так и провели следствие.
Результаты видели все. Жалкое блеяние Безуглой невозможно изложить словами в какой-либо логической последовательности.
Однако, результат оказался противоположным ожидаемому: в этом наборе слов прозвучало признание в том, что спец-операция, скромно названная спец-мероприятием, таки имела место. А значит - имели место государственная измена, вранье Ермака, манипуляции Зеленского, позор и унижение наших спецслужб, сделавших работу мирового класса, инициированную, кстати, предыдущим Президентом, и позорно слитую нынешней властью.
И это признание чревато для власти самыми серьёзными последствиями.
Дело получило очень широкий резонанс, так же как и репортаж CNN по этому делу, который пытались так же глупо скрыть темниками и замалчиванием.
Его расследование будет активно продолжаться. И не так, как это делала эта контролируемая из Офиса Президента комиссия.
У меня нет сомнений, что в том счёте, который скоро будет предъявлен Зеленскому и его шайке, строка о срыве крупномасштабной спецоперации, измене и предательстве в высших эшелонах власти будет одной из самых весомых.

И.Аниловская
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13.09.2021 13:57 Ответить
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13.09.2021 14:52 Ответить
я нет понимаю почему мы больше года ждём когда всё это зеленое дерьмо вместе с зюзенькой .... что ??? признают сами себя предателями и кагэбистской агентурой ???
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13.09.2021 15:06 Ответить
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
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13.09.2021 20:52 Ответить
 
 