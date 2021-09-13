Нардепы "ЕС" о заседании ВСК по "вагнеровцам": Когда "слуги" Зеленского "расследуют" "вагнергейт" Зеленского, это просто прикрытие для власти
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
13 месяцев после срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" Офис Зеленского блокирует расследование этой истории.
Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович перед заседанием ВСК, в которой заседают исключительно депутаты от партии Зеленского "Слуга народа", сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Активисты также поставили перед входом в помещение комитетов ВР манекены Зеленского и Ермака, которых ВСК так и не допросила.
"К сожалению, 13 месяцев люди, которые стоят у нас за спиной, убеждали нас, что изначально не было ни одной спецоперации. Затем убеждали украинцев в том, что якобы украинские спецслужбы не участвовали в этой спецоперации. Затем начали путаться в показаниях и пытались объяснять, каким все-таки было участие украинских спецслужб, или не было этого участия украинских спецслужб в этой спецоперации", - напомнил Вятрович.
Он также отметил, что все 13 месяцев "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные фракции безрезультатно требуют создания специальной временной следственной комиссии, которая должна наконец ответить на эти вопросы. Вятрович отметил, что так называемая ВСК от слуг нелегитимна и создана лишь с целью фальсификации расследования.
"Представителей "Европейской Солидарности" в пятницу не допустили к участию в этой ВСК даже в качестве наблюдателей. То есть опять видим желание закрыть это расследование, направить его в нужном для руководства русле, а не для государства, которое пытается понять, что на самом деле произошло тогда с этой спецоперацией", - говорит Владимир Вятрович.
Народный депутат Мария Ионова отметила, что ложь Верховного Главнокомандующего - это трагедия для государства. "Это не является мотивацией для наших спецслужб и для Вооруженных сил", - убеждена Ионова. Она также отметила, что руководитель ВСК Марьяна Безуглая, выступая в пятницу с подготовленным заранее "отчетом комиссии", придала огласке секретную информацию.
"В пятницу госпожа Марьяна уже столько наговорила, что действительно очень интересно, снят ли гриф секретности с тех деталей, которые она сообщила", - отметила Ионова.
"Также у меня вопрос к власти - каким образом представление СБУ о том, что должны быть вручены подозрения этим всем российским подонкам, которые сбили наши самолеты, которые убивали украинцев, сбивали самолеты, должно было состояться на территории Украины. Но мы тоже с вами помним, что сначала власти говорили, что не было этой спецоперации", - напомнила Ионова.
Она призвала СМИ не замалчивать эту историю. "Мы обращаемся к средствам массовой информации - этот вопрос не может быть заблокирован и замолчан. Мы с вами видим, что очень многие центральные СМИ по указанию Офиса Президента этот вопрос блокируют. Это вопрос нашей безопасности - и наших спецслужб, и наших Вооруженных Сил, и вообще безопасности государства", - убеждена Ионова.
"По-моему, ни о каком расследовании этого дела речь не идет. Речь идет лишь о создании определенного политического прикрытия", - резюмирует Владимир Вятрович.
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Вперёд и с песней.
Вот у нас - справедливость - кого обвиняют - те и судят
"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - это правда", - продолжил Зеленский, который раньше называл информацию о спецоперации против "вагнеровцев" "бредом".
"Появление "вагнеровцев" в Беларуси не могло не быть элементом определенной спецоперации. Но говорить, что это украинская спецоперация, - это полный бред и повторение российской пропаганды. Весь конспирологический детектив, раздутый по этому поводу в Украине, - абсолютно фальшивый", - добавил Подоляк.
"а то вы как то петляете в этом" - эт к препизенту.
"С темы слились все прощаемся?" -
Как вы там сказали - "я ни за кого не голосовал, патамушта моя любимая "Свобода" обосралась" Теперь кисо обиделся, и требует к себе отношения как к вменяемому?
Зовсім дурник? Чи просто робота така?
Конституція.
Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Закон України про статус народного депутата України.
Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України
Народний депутат у порядку, встановленому законом:
1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;
2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;
Недопуск, народних депутатів України, на засідання ТСК, може кваліфікуватися як Стаття 351 КПК України: - "Перешкоджання діяльності народного депутата України"
Но что вы все забываете пояснить маразм: не хотят принимать участия но лезут туда?
Пояснснюю для ідіота (ще раз), народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом. Ось дивись, ти не являєшся співробітником сайту "Цензор.Нет", але лізеш сюди зі своїми дописами. Поясниш свій маразм?
Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Где здесь что в них: "народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом"?
далее: 4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
А есть еще и о допуске нардепов до держтаемниць и тд.
Ну хватит увиливать где обьяснение почему не хотят участвовать в расследовании но лезут в него?
В україні існує норма права - що не заборонено Законом, те дозволено. Тобто, тобі ідіоту, потрібно надати ссилку на закон що ЗАБОРОНЯЄ народному депутату України приймати участь в роботі ТСК не являючись її членом. Знову ж таки "з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації".
Хто тобі ідіоту сказав, що нардепи, які були недопущені до засідань ТСК не мали доступу до державної таємниці? От і не "увілівай", поясни, чому ти, не являючись співробітником Цензора, постиш тут свій маразм?
А про цензор даже как то интересно: вы что его сотрудник? Не отвечайте на этот вопрос вашу глупость и так видно, поясните то от чего вы постоянно увиливаете.
"Следствие закончено, забудьте" - этими словами из названия известного итальянского фильма 70-х годов, повествующего о сращивании мафии и полиции, можно охарактеризовать попытку доморощенных ЗЕленых мафиози захлопнуть доступ к информации о срыве масштабной операции наших разведслужб (так называемый «вагнергейт»), и очевидной государственной измене в ближайшем окружении Зеленского.
Делается это, как всегда топорно, примитивно и бесвкусно. Но в этот раз совсем криво получилось.
На сцену, как и всегда, выпустили тех кого не жалко. В этот раз, этот жребий выпал некоей госпоже Безуглой. Добросовестная служба этой особы в Слугах сделала из неё образцовую служанку, которая и должна была поставить точку в "расследовании" смехотворной комиссии, которую создали Слуги для чего угодно, но только не для выяснения правды о вагнергейте. Создали вместе с ОПЗЖ, кстати. Остальные фракции и группы, даже те, кто иногда подголосовывает вместе с зелёными, погнушались войти в эту мерзкую игру.
Нет такого днища, куда не смогли бы добраться эти умелые квартальные ребята.
Ермак дал команду, в парламентском комитете заперли двери, поставили охрану, запретили, вопреки закону, вход другим депутатам, а чтобы покой этих "расследователей" не потревожили извне, отключили интернет и мобильную связь. Странно, что оставили свет и воду. Впрочем, это ещё впереди.
Виновным они назначили некоего анонимного агента белорусских спецслужб. Удивительно, что не Порошенко. Хотя, нет предела зеленому креативу.
Вот так и провели следствие.
Результаты видели все. Жалкое блеяние Безуглой невозможно изложить словами в какой-либо логической последовательности.
Однако, результат оказался противоположным ожидаемому: в этом наборе слов прозвучало признание в том, что спец-операция, скромно названная спец-мероприятием, таки имела место. А значит - имели место государственная измена, вранье Ермака, манипуляции Зеленского, позор и унижение наших спецслужб, сделавших работу мирового класса, инициированную, кстати, предыдущим Президентом, и позорно слитую нынешней властью.
И это признание чревато для власти самыми серьёзными последствиями.
Дело получило очень широкий резонанс, так же как и репортаж CNN по этому делу, который пытались так же глупо скрыть темниками и замалчиванием.
Его расследование будет активно продолжаться. И не так, как это делала эта контролируемая из Офиса Президента комиссия.
У меня нет сомнений, что в том счёте, который скоро будет предъявлен Зеленскому и его шайке, строка о срыве крупномасштабной спецоперации, измене и предательстве в высших эшелонах власти будет одной из самых весомых.
И.Аниловская
https://www.youtube.com/watch?v=YEF_IkdPAHQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=qVv6cmLg_Jg&feature=emb_imp_woyt
"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.
Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.
"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.