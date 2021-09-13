Нардепы "ЕС" о заседании ВСК по "вагнеровцам": Когда "слуги" Зеленского "расследуют" "вагнергейт" Зеленского, это просто прикрытие для власти

13 месяцев после срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" Офис Зеленского блокирует расследование этой истории.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович перед заседанием ВСК, в которой заседают исключительно депутаты от партии Зеленского "Слуга народа", сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Активисты также поставили перед входом в помещение комитетов ВР манекены Зеленского и Ермака, которых ВСК так и не допросила.

"К сожалению, 13 месяцев люди, которые стоят у нас за спиной, убеждали нас, что изначально не было ни одной спецоперации. Затем убеждали украинцев в том, что якобы украинские спецслужбы не участвовали в этой спецоперации. Затем начали путаться в показаниях и пытались объяснять, каким все-таки было участие украинских спецслужб, или не было этого участия украинских спецслужб в этой спецоперации", - напомнил Вятрович.

Он также отметил, что все 13 месяцев "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные фракции безрезультатно требуют создания специальной временной следственной комиссии, которая должна наконец ответить на эти вопросы. Вятрович отметил, что так называемая ВСК от слуг нелегитимна и создана лишь с целью фальсификации расследования.

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"Представителей "Европейской Солидарности" в пятницу не допустили к участию в этой ВСК даже в качестве наблюдателей. То есть опять видим желание закрыть это расследование, направить его в нужном для руководства русле, а не для государства, которое пытается понять, что на самом деле произошло тогда с этой спецоперацией", - говорит Владимир Вятрович.

Народный депутат Мария Ионова отметила, что ложь Верховного Главнокомандующего - это трагедия для государства. "Это не является мотивацией для наших спецслужб и для Вооруженных сил", - убеждена Ионова. Она также отметила, что руководитель ВСК Марьяна Безуглая, выступая в пятницу с подготовленным заранее "отчетом комиссии", придала огласке секретную информацию.

"В пятницу госпожа Марьяна уже столько наговорила, что действительно очень интересно, снят ли гриф секретности с тех деталей, которые она сообщила", - отметила Ионова.

"Также у меня вопрос к власти - каким образом представление СБУ о том, что должны быть вручены подозрения этим всем российским подонкам, которые сбили наши самолеты, которые убивали украинцев, сбивали самолеты, должно было состояться на территории Украины. Но мы тоже с вами помним, что сначала власти говорили, что не было этой спецоперации", - напомнила Ионова.

Она призвала СМИ не замалчивать эту историю. "Мы обращаемся к средствам массовой информации - этот вопрос не может быть заблокирован и замолчан. Мы с вами видим, что очень многие центральные СМИ по указанию Офиса Президента этот вопрос блокируют. Это вопрос нашей безопасности - и наших спецслужб, и наших Вооруженных Сил, и вообще безопасности государства", - убеждена Ионова.

"По-моему, ни о каком расследовании этого дела речь не идет. Речь идет лишь о создании определенного политического прикрытия", - резюмирует Владимир Вятрович.