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Пять человек, удерживающих людей в трудовом рабстве в Киеве, арестованы на 2 месяца, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пять человек, удерживающих людей в трудовом рабстве в Киеве, арестованы на 2 месяца, - прокуратура

Суд отправил под стражу пятерых человек, которые удерживали в трудовом рабстве 120 человек в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд арестовал на 2 месяца пятерых участников преступной группы, которые организовали схему привлечения социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Так, согласно решению суда, всех подозреваемых взяли под стражу альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. гривен до 1, 360 млн грн для трех человек, и в размере 3, 4 млн гривен - в отношении еще двух.

Напомним, ранее сообщалось, что 120 человек освободили из трудового рабства в Киеве. 

Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам "работодатели" обещали обеспечения жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались.

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Автор: Богдан Гуньковський
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они рабы по своей сути. 120 баранов против 5 сторожей
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13.09.2021 14:00 Ответить
Баран, пять человек только под стражу..Остальным разная степень...
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13.09.2021 14:43 Ответить
120 дурачков не смогли отмудохать 5 крыс?
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13.09.2021 14:14 Ответить
А кто теперь будет кормить, одевать, давать крышу над головой более сотни БОМЖЕЙ, фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫХ людей, не способных самостоятельно за себя отвечать и обеспечивать самым необходимым для выживания? Где будут эти "благодетели" которые пустили бедолаг по-миру побираться на помойках и спать на вокзалах и подворотнях, разнося инфекцию и заразу, почему бы им их не взять из к себе домой, накормить , дать РАБОТу!?
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13.09.2021 14:15 Ответить
Давно пора решить на практике проблему с НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ законом лишать ПРАВ и отправлять в РАБОТНЫЕ ДОМА /частные и государственные/ на ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД, раз они сами не в состоянии обеспечить себе минимальные условя для жизни! Частные владельцы работных домов имеют право на получение прибыли /конечно же под контролем государственного департамента по защите прав НЕДЕЕСПОСОБНЫХ/
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13.09.2021 14:22 Ответить
Начнем с тебя! Мне очень нужны такие умники в мой работный дом! А недееспособным я тебя запросто сделаю
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13.09.2021 23:42 Ответить
 
 