Пять человек, удерживающих людей в трудовом рабстве в Киеве, арестованы на 2 месяца, - прокуратура

Суд отправил под стражу пятерых человек, которые удерживали в трудовом рабстве 120 человек в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд арестовал на 2 месяца пятерых участников преступной группы, которые организовали схему привлечения социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Так, согласно решению суда, всех подозреваемых взяли под стражу альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. гривен до 1, 360 млн грн для трех человек, и в размере 3, 4 млн гривен - в отношении еще двух.

Напомним, ранее сообщалось, что 120 человек освободили из трудового рабства в Киеве.

Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам "работодатели" обещали обеспечения жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались.

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