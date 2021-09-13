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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (16567) переговоры (4649) Песков (1739) Путин (29871)

Кремль исключил обсуждение оккупированного РФ Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кремль исключил обсуждение оккупированного РФ Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на его переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обязательно должен подниматься вопрос о статусе Крыма, ставит под сомнение саму возможность саммита Россия-Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12 сентября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, но на этой встрече обязательно должен быть поднят вопрос об "оккупации Крыма".

"В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", - сказал на это Песков.

Ранее он не раз говорил, что тема оккупированного Крыма для Москвы закрыта.

На вопрос, что бы могли обсудить два президента, он ответил, что "это, конечно же, реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита, а также двухсторонние отношения".

На вопрос, готова ли Москва обсуждать с Киевом тему войны и мира на Донбассе, Песков ответил: "Мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось. Мы повторяли это неоднократно на разных уровнях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина, - Кучма

"Донбасс можно обсуждать с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мир", - уточнил он.

5 сентября Песков сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским "и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений", но пока подготовка к таким переговорам не началась. 10 сентября президент Украины заявил, что Россия не хочет быстро завершить войну на Донбассе, и пообещал заставить российское руководство начать говорить о деоккупации украинских территорий.
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Топ комментарии
+17
Ничего вменяемого оно на встрече с ****** не скажет. Это вам не Порох. Поэтому и начинать эту эпопею не стоит. Пустое.
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13.09.2021 14:07
+12
І про що мають домовлятися ,про чергову серію Сватів ???)))
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13.09.2021 14:03
+10
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие бесполезные переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до полного распада России на отдельные государства.
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13.09.2021 14:14
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Правила форума Совет форумчан
какой там Крым, у вована-клоуна только отчет фуйлу о проделанной работе!

А если плохо отчитается - перестануть крутить сватов и др. сериалы зеленского на расейском ТВ...
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13.09.2021 14:01 Ответить
"обязательно должен подниматься вопрос о статусе Крыма, ставит под сомнение саму возможность саммита Россия-Украина. "

З окупантами не може бути ніякого саміту.
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13.09.2021 14:02 Ответить
І про що мають домовлятися ,про чергову серію Сватів ???)))
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13.09.2021 14:03 Ответить
значит дожимать будут падлюку газом по 700$

Запретить нахрен пересекать границу россиянам, запретить владение собственностью до деокупации, арестовать все финансы до возвращения Крима и лугандона
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13.09.2021 14:04 Ответить
кому, какой собсвтенностью? ))) что арестовывать? все что можно уже арестовали 6 лет назад.
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13.09.2021 14:09 Ответить
половина облэнерго Украины принадлежит засРАшке?
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13.09.2021 14:35 Ответить
засРАшке или частным лицам???? у меня на засрашке недвижимость, земля в АРК...тоже забирать?
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13.09.2021 20:07 Ответить
так я не против, что бы всю пархатую обрезанную свору-фикаломойских, суркисов, фирташей, григаришеных, пинчуков и т.д. повесить на столбе под аплодисменты. но завтра такой же как ты решит что тебе незаконно выдали квартиру, и так же под овации соседей тебя вышвырнут на улицу- самая большая радость для быдла.
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14.09.2021 11:58 Ответить
люмпены? а ты та кто?)))) ты чмо хоть книгу в руках держало в своей жизни?? отбирать собралось, делить))))ты чернь, которой миллионы, быдло тупое, по странной своей быдло/логике, всегда себя видите на месте профессора, у МА Булгакова, а само ты есть шариков, на крайняк швондер. потеряйся черт.
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14.09.2021 19:58 Ответить
Ничего вменяемого оно на встрече с ****** не скажет. Это вам не Порох. Поэтому и начинать эту эпопею не стоит. Пустое.
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13.09.2021 14:07 Ответить
Кто вы такие , заики, чтобы что то у вас спрашивать, а что то нет. Рихтуйте дикцию в кремле, ушлепки!!! Говнидло зеленопердое теперь боится на глаза появляться, да зеленопердыш???

Ты когда восстановился? Кремлепридурок! Кальцо папрааавььь!!! Я сказал кальцо в жапидле паправил, падла!!!!!
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13.09.2021 14:07 Ответить
Перемовини лялькі з ляльководом !!!)))
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13.09.2021 14:07 Ответить
Ну так встречаться незачем. Разве что клован хочет молча смотреть в очко путлеру.
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13.09.2021 14:11 Ответить
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13.09.2021 14:11 Ответить
Пока газ будет стоять 750$ никакого разговора не будет, я ему всеодно хочется смотреть в глаза
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13.09.2021 14:13 Ответить
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие бесполезные переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до полного распада России на отдельные государства.
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13.09.2021 14:14 Ответить
Прежде чем требовать этого от других, сначала нам самим нужно ввести сколь-нибудь существенные санкции против агрессора.

Например, эмбарго на нефть, газ и уголь. Запретить полностью ВЕСЬ бизнес кацапстана на территории Украины. Ввести жесткий визовый режим. А как сейчас - тут воюем, а тут торгуем - ЕС и США этого не понимают. Те же немцы логично рассуждают - если им можно торговать с рашкой, то почему нам нельзя ?
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13.09.2021 15:07 Ответить
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13.09.2021 14:16 Ответить
А исключить обсуждение Донбасса нельзя?
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13.09.2021 14:20 Ответить
тебе же сказали - только в контексте выполнения "минских" договорняков. То есть фактическая капитуляция Украины.
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13.09.2021 15:10 Ответить
кацап наглеет не только потому, что он какцап, а ещё потому, что на каждой украинской и европейской кухне горит его газ, от которого, как он видит - никто не собирается отказываться, а своего газа- либо нет, либо он - дорогой, либо он схвачен прокацапскими олигархами ...

выходит так , что все, кто потребляет рашистский газ - сознательно стимулируют развитие рашизма на земном шаре и свою будущую гибель от рук рашистов ...
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13.09.2021 14:21 Ответить
Вообще, какие могут быть переговоры с оккупантами, о чём?

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13.09.2021 14:23 Ответить
ничего нового- адольф тоже отказывался обсуждать оккупацию Судет...
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13.09.2021 14:25 Ответить
О чем они тогда вообще тогда собрались разговаривать? О договоре на продление транзита российского газа по Украинской ГТС после 2024 года?
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13.09.2021 14:30 Ответить
Ну почему не встречаться? В глаза посмотреть. Может химия кака возникнет
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13.09.2021 14:31 Ответить
Ага Авно
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13.09.2021 14:36 Ответить

Прессекретарь кооператива "Озеро"исключил обсуждение вопроса отжатого у Украины Крыма. Ну и пошли они в пень,нужно для начала завалить Керченский мост
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13.09.2021 14:35 Ответить
Я не понял, вроде ведь сами кричат, что надо налаживать отношения. И вдруг не хотят обсуждать Крым! Без урегулирования по Крыму никаких отношений не будет.
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13.09.2021 14:45 Ответить
Что значит "тоже" ? Нам интересно наше, на чужое не претендуем!
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13.09.2021 15:39 Ответить
Ну и найху тогда эта встреча нужна, еще раз заглянуть ***** в глаза?
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13.09.2021 14:54 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.09.2021 15:06 Ответить
для переговорів необхідно створювати несприятливі для противника умови на фронті, а не "велику тишу" стоячи на колінах
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13.09.2021 15:15 Ответить
Американцы отжали крым и кусок Донбасса,Зеля выступит на Генаасамблее ООН и скажет : Путлерская банда воров кремлевского Понтыгона не виновата,это все Пентагон...
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13.09.2021 15:40 Ответить
Ну і навіщо оті тари-бари із ******,якщо Крим і Донбас виносяться за дужки отієї зустрічі? Пішли кацапи на три веселих букви,якщо такі хитрі. Хрен їм, а не якісь там бла-бла-бла.
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13.09.2021 17:33 Ответить
 
 