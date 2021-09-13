Совет адвокатов призывает Зеленского отреагировать на заявления его представителя в КС о сужении прав граждан

Попытки изменить Уголовный процессуальный кодекс и сузить границы защиты, о чем регулярно говорят представители власти, грозят существенным уменьшением гарантий прав граждан.

Об этом говорится в заявлении Совета адвокатов Украины, принятом во время его заседания, передают Українські Новини.

Члены Совета адвокатов обсудили последние заявления представителя Президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, который систематично заявляет о необходимости внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, так как адвокаты якобы "затягивают судебные разбирательства" и "не дают осуждать виновных".

Во время дискуссии адвокаты обратили внимание на то, что фактически Федор Вениславский манипулирует и пытается оправдать неспособность обвинения доказать свою позицию в суде качеством работы адвокатов.

"Они нарушают сроки, они направляют в суд дефективные обвинительные акты. И именно это находится в прямой причинно-следственной связи с тем, что у них что-то получается не так, как им хочется. То, что они называют затягиванием стороной защиты - является реализацией адвокатами своей правозащитной деятельности в форме представления ходатайств, заявлений, высказывания позиций и так далее", - отметила член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко.

Она подчеркнула, что перекладывать ответственность за любые дефекты уголовного судопроизводства на адвокатуру недопустимо. И тем более недопустимым является то, что представитель Президента публично дискредитирует правозащитную деятельности адвокатов, институт адвокатуры в целом, нанося таким образом вред всей системе правосудия.

В свою очередь секретарь САУ Игорь Колесников подчеркнул, что не только Федор Вениславский заявлял о том, что работа адвокатов мешает обвинению. Подобные заявления звучали и из Офиса генерального прокурора.

Вместе с тем, должность Федора Вениславского, как представителя Президента вызывает закономерный вопрос - разделяет ли Президент Владимир Зеленский его позицию.

Также Колесников обратил внимание на то, что очень опасными являются заявления о том, что "адвокаты мешают привлекать виновных к ответственности".

"То есть, как минимум господин Вениславский имеет список лиц, которых они уже определили, как "виновных" во внесудебной форме, не соблюдая Конституцию и законы Украины. То есть существует список лиц, которых хотят привлечь к ответственности", - подчеркнул Игорь Колесников.

Председатель САУ Лидия Изовитова подчеркнула, что заявления о "недостаточном количество обвинительных приговоров", "затягиваниях со стороны адвокатов" и им подобные, в последнее время все чаще слышны от представителей власти.

В этом свете попытки изменить Уголовный процессуальный кодекс создают реальную угрозу для обеспечения прав граждан.

"Сегодня это уже выведено в попытку изменить Уголовный процессуальный кодекс и сузить границы защиты. То есть уменьшить гарантиях прав граждан", - подчеркнула она.

Изовитова обратила внимание на то, что Национальная ассоциация адвокатов Украины уже направила свои негативные выводы по поводу наработок рабочей группы при Президенте, которая разрабатывала изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

"Видимо это было определенный заказ определенных правоохранительных кругов на то, чтобы реально вернуть УПК 1960 года. Мы это увидели, начали возражать, начали убеждать эту комиссию почему нельзя так делать и к чему это приведет", - отметила она.

В связи с этим она предложила обратиться к Президенту, депутатам Верховной Рады и других органов с целью разъяснить, к каким последствиям для граждан Украины могут привести подобные инициативы.