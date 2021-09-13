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43% украинцев поддерживают введение карантина из-за коронавируса, 23% - против, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Новости Цензор.НЕТ Общество

43% украинцев поддерживают введение карантина из-за коронавируса, 23% - против, - опрос Фонда

23% украинцев склоняются к мнению, что нужно как можно скорее отказаться от карантинный ограничений, несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы большинство людей могли работать и зарабатывать на жизнь.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 43% склоняются к другому мнению - нужно тщательно соблюдать карантин, пока риски распространения заболеваемости не будут преодолены, даже если это обернется снижением благосостояния для большинства граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Важно, в частности, и то, что более трети опрошенных не смогли выбрать ни первый, ни второй вариант ответа. 

Неоднозначное отношение к карантину подтверждает тот факт, что практически равные части респондентов поддержат или выступят против мэра/сельского головы, если он/она предложит отменить карантинные мероприятия в населенном пункте респондентов. Примерно 40% респондентов выступают "за" такое решение и такое же количество - против.
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Топ комментарии
+6
43% работать не хотят!
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13.09.2021 14:44
+3
Я заметил, что в общежитиях уже вспышек нет.

А раньше... - "Вся общага на ушах"
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13.09.2021 14:48
+2
Так, это уже становится невозможным. Опросик, значит... Ладно, пусть опрашивают. Это барановирусное нагнетание надо прервать... действует на нервы.
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13.09.2021 14:43
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13.09.2021 14:42 Ответить
После израильской всеобщей тотальной вакцинации уже и не знаешь, как поступить...

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13.09.2021 14:47 Ответить
И какая смертность в Израиле от КОВИДа среди вакцинированных?
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13.09.2021 14:48 Ответить
смертность средняя в Израиле за последние 7 дней от короны -25 . в Украине за это время средняя -69 . население Израиля - 9 млн. население Украины - 41 млн . пропорции \ надеюсь \посчитать сам в состоянии
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13.09.2021 15:05 Ответить
Ты читать умеешь? Ключевые слова СРЕДИ ВАКЦИНИРОВАННЫХ!
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13.09.2021 15:07 Ответить
Валерчик....будут и такие цифры и из Израиля...ты жди...

Но пока есть отчет по Векликобритании....вторая таблица - смертность. Всего 117 человек, 44 непривитые, 73 получившие одну или две дозы вакцины.

Так что валерчик.... шанс помереть у тебя довольтно высок....ничкть не ниже моего...

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13.09.2021 15:14 Ответить
Снова какой-то невнятный скриншот И ты скриншотами хз чего пытаешься что-то доказать?
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13.09.2021 15:21 Ответить
Не нравится скиншот валерчит?? Вот оригинал...читай...

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
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13.09.2021 15:23 Ответить
А вот другая статистика, согласно которой без вакцин смертность зашкаливает, а с вакцинами минимальная, на уровне погрешности



https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/with-50-000-cases-a-day-one-country-opens-up-as-another-suffers
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13.09.2021 15:33 Ответить
А зачем мне это делать валерчик?? Ты дай ссылку на оригинал...а не на новостной сайт...и все...

Веть это ты обосрался...тебе и убирать за собой....
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13.09.2021 16:11 Ответить
Я дал ссылку на домен gov.uk - это информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства, созданный государственной цифровой службой для обеспечения единой точки доступа к государственным услугам Ее Величества.

А ты ....да и не только ты а и твой дружбан антип козыряеете новостными сайтами....
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13.09.2021 16:15 Ответить
Опять этот бред. Нет количества вакцинированных и не вакцинированных в целом, что бы понять выборки. Смертность большая только в группе 50+ в которой уже большинство людей вакцинированно и потому их просто больше чем не вакцинированных в разы и потому смертность выше. Но надо сравнивать по количеству смертей на 100 человек, а не просто по общему количеству иначе невозможно достоверно понять где есть что. Но антиваксы настолько тупы, что статистика для них темный лес
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13.09.2021 16:14 Ответить
Это не бред...это факт...и опровергнуть его можно только другим фактом....

Желательно подтвержденным ссылкой на авторитетный источник....

Более того...если поверить тебе...то получается что для 50 плюс...вакцины это как мертвому припарка...

Ты эио хотел сказать??
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13.09.2021 16:18 Ответить
Я хотел сказать, что ты просто не умеешь в статистику и потому приписываешь одни цифры совсем к другому )) Ты не понимаешь, что если вакцинированных 50+ допустим 10 млн. А не вакцинированных 10 тыс. и смертность между ними не очень большая, значит вакцина таки работает? Надо смотреть на количество заболевших в группах сравнивая их размеры и выводить заболевших/умерших в процентах, а не в абсолютных цифрах! Просто у тебя образования понять это не хватает!!!!

Покажи мне в твоем чудо документе текстовую резолюцию о твоих выводах! А там такого нет, документ совсем для другого создан.
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13.09.2021 16:23 Ответить
Документ является сводной статистикой....

И даже если принять во вмнимание твои типа аргументы...то вакцинированных не в десять раз больше в этой возрастной группе...и не в сто....а всего лишь в два раза...

И даде если поделить данные на два...то все одно видно что вакцинированные мрут....
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13.09.2021 16:31 Ответить
"о вакцинированных не в десять раз больше в этой возрастной группе...и не в сто....а всего лишь в два раза..." Жду ссылку на документ подтверждающий твои слова
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13.09.2021 16:35 Ответить
Выше....
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13.09.2021 16:40 Ответить
почему специалисты пишут "These additional specialist technical briefings represent early data and analysis on an
emerging variant and findings have a high level of uncertainty. " А ты внезапно делаешь 100% выводы? У тебя фамилия не Нострадамус часом?
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13.09.2021 16:26 Ответить
Специалтсты и данные приводят.... и я не гадаю...я сужу по тому что вижу...
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13.09.2021 16:33 Ответить
А если бы ты еще и читал... Technical briefings from 15 onwards include variant diagnoses made both by wholegenome sequencing and by a genotyping PCR test, including the categorisation of
confirmed and probable variant results and a rules-based decision algorithm (RBDA) to
identify variant and mutation (VAM) profiles from genotype assay mutation profiles.
Genotyping is used to identify variants Alpha, Beta, Delta and Gamma; targets were
updated in mid-May 2021 to prioritise accurate identification of Delta over Alpha.

И теперь вопрос, как ты из технического брифинга цель которого понять какие штамы преобладают вынес вердикт, что вакцинированные умирают чаще? Может для начала надо было найти нужны документ, а не позорится? Или может ты просто не знаешь английский? Ну тогда гугл в помощь
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13.09.2021 16:35 Ответить
Я и читал это...

Ссылка на документ выше....читай...

И вакцинированные не умирают чаще...они умирают точно так же как и не вакцинированные....
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13.09.2021 16:40 Ответить
Где выше? Что значит умирают так же? Где документы подтверждающие это? Я не хочу в тоннах твоего мусора искать ссылку
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13.09.2021 16:48 Ответить
Т.е. ты предпочиташь фигурировать в статистике на стороне 82% умерших НЕ вакцинированных? ОК
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13.09.2021 15:22 Ответить
Я предпочитаю не колоть в себя всякое разное дерьмо....и жить....
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13.09.2021 15:24 Ответить
А кто тебя заставляет колоться д@рьмом?
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13.09.2021 15:26 Ответить
Я же не копрофил, как ты Это тебе везде д@рьмо мерещится, которым тебя норовят "уколоть"
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13.09.2021 15:34 Ответить
Ага...

Украина

Население 41 383 тыс. человек

Сейчас болеет 41 596 человек

За вчера умерло 18 человек...

Израиль

Население 9 326 тыс. человек

Сейчас болеет 80 759 человек

За вчера умерло 62 человека
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13.09.2021 15:12 Ответить
Так, это уже становится невозможным. Опросик, значит... Ладно, пусть опрашивают. Это барановирусное нагнетание надо прервать... действует на нервы.
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13.09.2021 14:43 Ответить
Я заметил, что в общежитиях уже вспышек нет.

А раньше... - "Вся общага на ушах"
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13.09.2021 14:48 Ответить
43% работать не хотят!
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13.09.2021 14:44 Ответить
Не хотят, или не умеют? Вот в чём вопрос.
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13.09.2021 15:04 Ответить
В некотором смысле я за. Во-первых, на стоянке и на дорогах будет посвободнее. А во-вторых, каждый должен холодильником осчютить, раз мозгов нет.
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13.09.2021 15:53 Ответить
 
 