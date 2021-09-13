43% украинцев поддерживают введение карантина из-за коронавируса, 23% - против, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
Новости Цензор.НЕТ Общество
23% украинцев склоняются к мнению, что нужно как можно скорее отказаться от карантинный ограничений, несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы большинство людей могли работать и зарабатывать на жизнь.
Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
При этом 43% склоняются к другому мнению - нужно тщательно соблюдать карантин, пока риски распространения заболеваемости не будут преодолены, даже если это обернется снижением благосостояния для большинства граждан.
Важно, в частности, и то, что более трети опрошенных не смогли выбрать ни первый, ни второй вариант ответа.
Неоднозначное отношение к карантину подтверждает тот факт, что практически равные части респондентов поддержат или выступят против мэра/сельского головы, если он/она предложит отменить карантинные мероприятия в населенном пункте респондентов. Примерно 40% респондентов выступают "за" такое решение и такое же количество - против.
Пожалуйста, подождите...
Но пока есть отчет по Векликобритании....вторая таблица - смертность. Всего 117 человек, 44 непривитые, 73 получившие одну или две дозы вакцины.
Так что валерчик.... шанс помереть у тебя довольтно высок....ничкть не ниже моего...
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/with-50-000-cases-a-day-one-country-opens-up-as-another-suffers
Веть это ты обосрался...тебе и убирать за собой....
А ты ....да и не только ты а и твой дружбан антип козыряеете новостными сайтами....
Желательно подтвержденным ссылкой на авторитетный источник....
Более того...если поверить тебе...то получается что для 50 плюс...вакцины это как мертвому припарка...
Ты эио хотел сказать??
Покажи мне в твоем чудо документе текстовую резолюцию о твоих выводах! А там такого нет, документ совсем для другого создан.
И даже если принять во вмнимание твои типа аргументы...то вакцинированных не в десять раз больше в этой возрастной группе...и не в сто....а всего лишь в два раза...
И даде если поделить данные на два...то все одно видно что вакцинированные мрут....
emerging variant and findings have a high level of uncertainty. " А ты внезапно делаешь 100% выводы? У тебя фамилия не Нострадамус часом?
confirmed and probable variant results and a rules-based decision algorithm (RBDA) to
identify variant and mutation (VAM) profiles from genotype assay mutation profiles.
Genotyping is used to identify variants Alpha, Beta, Delta and Gamma; targets were
updated in mid-May 2021 to prioritise accurate identification of Delta over Alpha.
И теперь вопрос, как ты из технического брифинга цель которого понять какие штамы преобладают вынес вердикт, что вакцинированные умирают чаще? Может для начала надо было найти нужны документ, а не позорится? Или может ты просто не знаешь английский? Ну тогда гугл в помощь
Ссылка на документ выше....читай...
И вакцинированные не умирают чаще...они умирают точно так же как и не вакцинированные....
Украина
Население 41 383 тыс. человек
Сейчас болеет 41 596 человек
За вчера умерло 18 человек...
Израиль
Население 9 326 тыс. человек
Сейчас болеет 80 759 человек
За вчера умерло 62 человека
А раньше... - "Вся общага на ушах"