43% украинцев поддерживают введение карантина из-за коронавируса, 23% - против, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

23% украинцев склоняются к мнению, что нужно как можно скорее отказаться от карантинный ограничений, несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы большинство людей могли работать и зарабатывать на жизнь.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 43% склоняются к другому мнению - нужно тщательно соблюдать карантин, пока риски распространения заболеваемости не будут преодолены, даже если это обернется снижением благосостояния для большинства граждан.

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Важно, в частности, и то, что более трети опрошенных не смогли выбрать ни первый, ни второй вариант ответа.

Неоднозначное отношение к карантину подтверждает тот факт, что практически равные части респондентов поддержат или выступят против мэра/сельского головы, если он/она предложит отменить карантинные мероприятия в населенном пункте респондентов. Примерно 40% респондентов выступают "за" такое решение и такое же количество - против.