Минэкономики планирует обновить минимальные цены на алкоголь: Легальные производители не выдерживают конкуренции с нелегальными

Министерство экономики разработало и направило на согласование с заинтересованными участниками рынка проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, что позволит легальным производителям повысить стоимость продукции до экономически обоснованного уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этомсообщил заместитель министра экономики Сергей Теленик на сайте ведомства в понедельник.

По его данным, из-за подорожания сырья и используемых в отрасли материалов легальные производители алкоголя не могут повысить стоимость своего продукта до экономически обоснованных значений без актуализации МРЦ. Как уточнил Теленик, они не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, предлагающими алкоголь по минимально допустимой цене из-за использования сырья с нелегального рынка.

Для решения сложившейся на рынке спиртных напитков ситуации Минэкономики совершенствует инструменты ценового регулирования, в частности путем обновления минимальных цен на алкоголь. Соответствующий проект постановления направлен на согласование всех заинтересованных участников рынка.

Уточняется, что данная мера позволит детенизировать рынок алкоголя, а также будет способствовать развитию реального сектора экономики.

"Инструмент минимальных розничных цен вместе с показателями стоимости и качества обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это сокращает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", - отметил Теленик, цитируемый в сообщении.

По его словам, в нестоящее время министерство совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывает алгоритм расчетов МРЦ, изучают возможности его усовершенствования.

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"Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности удельный вес объемов производителей на рынке, и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными", - подчеркнул замминистра .

По его данным, накануне состоялось совещание с представителями бизнеса, получены предложения по тем аспектам рынка, которые нужно учитывать для повышения прозрачности процедуры расчета МРЦ.

Помимо этого, Минэкономики создало рабочую группу по развитию реального сектора экономики, одна из задач которой - коммуникация с производителями и ассоциациями для выработки предложений по развитию отечественного производства.

Как сообщалось, в мае 2021 года Минэкономики сообщило о планах повысить минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков, в частности на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) на 6,2%, виски, ром и джин – на 5,9%, коньяк - 5,5%.

Минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100%-го спирта, используемого для производства водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 362 грн, а розничной - 475 грн. Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн (розничную – 948 грн), коньяк "3 звезды" – 516 грн (677 грн), коньяк "4 звезды" – 560 грн (735 грн), коньяк "5 звезд" – 608 грн (799 грн).