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Минэкономики планирует обновить минимальные цены на алкоголь: Легальные производители не выдерживают конкуренции с нелегальными

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Минэкономики планирует обновить минимальные цены на алкоголь: Легальные производители не выдерживают конкуренции с нелегальными

Министерство экономики разработало и направило на согласование с заинтересованными участниками рынка проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, что позволит легальным производителям повысить стоимость продукции до экономически обоснованного уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этомсообщил заместитель министра экономики Сергей Теленик на сайте ведомства в понедельник.

По его данным, из-за подорожания сырья и используемых в отрасли материалов легальные производители алкоголя не могут повысить стоимость своего продукта до экономически обоснованных значений без актуализации МРЦ. Как уточнил Теленик, они не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, предлагающими алкоголь по минимально допустимой цене из-за использования сырья с нелегального рынка.

Для решения сложившейся на рынке спиртных напитков ситуации Минэкономики совершенствует инструменты ценового регулирования, в частности путем обновления минимальных цен на алкоголь. Соответствующий проект постановления направлен на согласование всех заинтересованных участников рынка.

Уточняется, что данная мера позволит детенизировать рынок алкоголя, а также будет способствовать развитию реального сектора экономики.

"Инструмент минимальных розничных цен вместе с показателями стоимости и качества обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это сокращает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", - отметил Теленик, цитируемый в сообщении.

По его словам, в нестоящее время министерство совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывает алгоритм расчетов МРЦ, изучают возможности его усовершенствования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине предлагают запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в супермаркетах

"Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности удельный вес объемов производителей на рынке, и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными", - подчеркнул замминистра .

По его данным, накануне состоялось совещание с представителями бизнеса, получены предложения по тем аспектам рынка, которые нужно учитывать для повышения прозрачности процедуры расчета МРЦ.

Помимо этого, Минэкономики создало рабочую группу по развитию реального сектора экономики, одна из задач которой - коммуникация с производителями и ассоциациями для выработки предложений по развитию отечественного производства.

Как сообщалось, в мае 2021 года Минэкономики сообщило о планах повысить минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков, в частности на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) на 6,2%, виски, ром и джин – на 5,9%, коньяк - 5,5%.

Минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100%-го спирта, используемого для производства водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 362 грн, а розничной - 475 грн. Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн (розничную – 948 грн), коньяк "3 звезды" – 516 грн (677 грн), коньяк "4 звезды" – 560 грн (735 грн), коньяк "5 звезд" – 608 грн (799 грн).
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Топ комментарии
+18
чё-то я не догоняю логики... что-бы конкурировать с нелегальными производителями нужно повысить стоимость легальной продукции?!
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13.09.2021 15:23
+13
Ещё меньше будут покупать в магазинах и больше на базаре. В маркетах уже водку никто не покупает, ну сделайте ее за 1тысячу, чтобы красиво стояла дальше.
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13.09.2021 15:23
+10
Логика наших чиновников - "если повысить налоги на алкоголь и минимальную цену, то этот алкоголь будет конкурировать с нелегально изготовленным". Это как в больнице, кто первый схватил халат, тот и доктор, остальные - больные. Может это я чего не понимаю, может это я больной? Кто-то может мне объяснить, что у них в голове? Вариант - тяжелые наркотики, давайте оставим на потом, как самый банальный.
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13.09.2021 15:26
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- Папа, водка подорожала, - теперь ты будешь меньше пить?

- Нет, теперь ты будешь меньше кушать.
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13.09.2021 15:18 Ответить
Маньяки
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13.09.2021 15:22 Ответить
Ещё меньше будут покупать в магазинах и больше на базаре. В маркетах уже водку никто не покупает, ну сделайте ее за 1тысячу, чтобы красиво стояла дальше.
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13.09.2021 15:23 Ответить
да, бабки-тетки аплодируют стоя..
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13.09.2021 15:39 Ответить
Наша марка - баба Тамарка
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13.09.2021 15:56 Ответить
чё-то я не догоняю логики... что-бы конкурировать с нелегальными производителями нужно повысить стоимость легальной продукции?!
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13.09.2021 15:23 Ответить
два раза перечитал. БРЕД.🤡💯
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13.09.2021 15:33 Ответить
ну да. теперь нелегальные производители будут получать больше прибыли, больше смогут купить сырья, всего будет больше!
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13.09.2021 15:35 Ответить
а может, так и задумано? Ну, а теперь еще и "легальные" будут получать прибыли больше, а то ведь поизносились - курорты посещают все те же, мебель не меняли третий год и на той же машине второй год ездиют...
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13.09.2021 15:42 Ответить
легальные завидуют и хотят того же..
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13.09.2021 15:43 Ответить
Нелегалы уже задрали цены на свою бродягу до уровня легальных производителей .Правительству нужно срочно что-то делать.Бороться с нелегалами- наверное невыгодно, значит нужно поднять цену для легальных производителей. Ze-экономика! Во как!А вы говорите клоуны не могут управлять государством!
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13.09.2021 16:13 Ответить
Аналогичная фигня.Перечитал заметку ещё раз.Не могу понять,в чём подвох.
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13.09.2021 18:15 Ответить
Логика наших чиновников - "если повысить налоги на алкоголь и минимальную цену, то этот алкоголь будет конкурировать с нелегально изготовленным". Это как в больнице, кто первый схватил халат, тот и доктор, остальные - больные. Может это я чего не понимаю, может это я больной? Кто-то может мне объяснить, что у них в голове? Вариант - тяжелые наркотики, давайте оставим на потом, как самый банальный.
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13.09.2021 15:26 Ответить
Легальные хотят иметь прибыль больше. Нелегальные, (применяющие нелегальное дешевое сырье) само собой, получат прибыли еще больше.

Главное - налогов будет больше. Ну.. надеются..
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13.09.2021 15:48 Ответить
это как выделить спирт для борьбы с пьянством, до тех пор пока на разлив в гараже будет дешевле можете бороться хоть до нового пришествия
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13.09.2021 15:29 Ответить
"Економіка" від трускавецьких спеціалістів . Піднімете ціни - збільшете тіньовий ринок і самогоноваріння
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13.09.2021 15:32 Ответить
из литра спирта выходит 5 бутылок водки. 475 / 5 = 95 грн - это розничная цена ТОЛЬКО спирта в бутылке водки. Плюс прочие расходы и гривен 130-140 бутылка выйдет в розницу. Шах и мат вам, нелегальные производители!
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13.09.2021 15:34 Ответить
Ты посчитал не оптовую, а розничную цену .

Ото 95 грн. и будет стоить бутылка водки.
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13.09.2021 15:46 Ответить
баба галя вступает в неровную єкономическую борьбу со своим первачем !
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13.09.2021 15:42 Ответить
Ну, Михайлик Горбачов (Мічений) уже спробував аналогічними діями змінити ситуацію з алкоголем в країні. Всі знають до яких наслідків це привело економіку і систему охорони здоров'я. Але ж у випускників трускавецького університету, мабудь, своя альтернативна логіка.
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13.09.2021 15:48 Ответить
Что бы отучить кота гадить под диваном - нужно выбросить диван и спать на полу.
Кто мешает производителям поднять цену до экономически обоснованного?
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13.09.2021 16:06 Ответить
Я обома руками за! Хай водка та цигарки дорожчають.
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13.09.2021 16:10 Ответить
Хорошая самогонка не идет ни в какое сравнение с этим шмурдяком которрый

выпускают и продают в магазинах эти производители.
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13.09.2021 16:13 Ответить
Нууу праильно! Нелегальные пришельцы-попробуй их гадов найти, легче вдарить по покупцям!
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13.09.2021 16:17 Ответить
"повысить стоимость продукции до экономически обоснованного уровня." - где можно посмотреть экономическое обоснование?
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13.09.2021 16:20 Ответить
Минимальные цены на алкоголь - это цена ниже которой продавать нельзя. Что мешает поднимать цены?
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13.09.2021 16:55 Ответить
Кому ты врешь,себестоимость производства водки 10 гривен поллитра не больше,а продают по 89.50,слишком много налогов и взяток хотите,сырье на нелегальном рынке,конечно.
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13.09.2021 17:09 Ответить
Эти подыматели с колен "легальных производителей" походу людей за идиотов держат придумывая такие "интелектуальные" причины для повышения своих доходов. Хотите с нелегальным производителем боротся, так боритесь, вон у вас и гебня и ментура для этого есть. Но, нафиг ты, Сергей Теленик - тупой телок, своими кривыми копытами рыночную экономику говняеш?
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13.09.2021 17:43 Ответить
Сколько купленныш повышателей... менты не ловят, суды не садят... может этих нахлебников начать вешать?
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13.09.2021 18:13 Ответить
Тут логика простая:

Чтобы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и чаще доить.

Это девиз Зекоманды.
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13.09.2021 18:56 Ответить
чем дороже будет бухло, тем лучше. да и сигареты тоже. пусть бутылка водяры будет стоить 1000 грн., а пачка самых дешевых сигарет 200, я только за.
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14.09.2021 09:51 Ответить
 
 