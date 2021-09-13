РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12880 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
1 988 16
дети (6027) отравление (1572) Хмельницкий (452) школа (2888)

Причина массового отравления в школе Хмельницкого - золотистый стафилококк, который обнаружили у четырех работников пищеблока

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Причина массового отравления в школе Хмельницкого - золотистый стафилококк, который обнаружили у четырех работников пищеблока

Массовое отравление в школе Хмельницкого спровоцировала бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружили у четырех работников персонала пищеблока учебного заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк). Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах - золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); с 60 смывов в 27 образцах - золотистый стафилококк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 человек остаются в больнице после отравления в школе Хмельницкого, - ГСЧС

Как сообщалось, ранее в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество детей, отравившихся в школе Хмельницкого, выросло до 92, полиция начала уголовное производство

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
Та не...

После туалета руки не мыли и чихали на всё.
показать весь комментарий
13.09.2021 15:23
+2
А как к ковиду старались приплести,даже каких то детей " подозрением" госпитализировали. Директриса из сбя вылазила:"ЭтА кАрона всех взяла".Не удалось статистику поднять
показать весь комментарий
13.09.2021 15:27
+1
шо?, клопотенко буряк с перловкой недопарил???)
показать весь комментарий
13.09.2021 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо?, клопотенко буряк с перловкой недопарил???)
показать весь комментарий
13.09.2021 15:22 Ответить
Та не...

После туалета руки не мыли и чихали на всё.
показать весь комментарий
13.09.2021 15:23 Ответить
А как к ковиду старались приплести,даже каких то детей " подозрением" госпитализировали. Директриса из сбя вылазила:"ЭтА кАрона всех взяла".Не удалось статистику поднять
показать весь комментарий
13.09.2021 15:27 Ответить
А яка гарна назва - золотистий )
показать весь комментарий
13.09.2021 15:28 Ответить
здрасте! а что отменили обязательній медосмотр (и мед/книжку) перед началом учебного года для работников пищеблока???
показать весь комментарий
13.09.2021 15:30 Ответить
Лишь бы не По.... (тьфу)...

Лишь бы не ковид! О!
показать весь комментарий
13.09.2021 15:36 Ответить
как же ты достал уже. Истеричка в шапочке из фольги. Кто тебя из дурки то выпустил, убогий?
показать весь комментарий
13.09.2021 16:18 Ответить
я вас прошу) які книжки який огляд ...в цій країні все продається, від дипломів до презезентів.
показать весь комментарий
13.09.2021 17:14 Ответить
ну не знаю )))

хотя уважающий себя (и свою свободу)) директор школы может потребовать... ибо теперь эту ответственость (скорее - безответственность) с него за это безобразие никто не снимет...
показать весь комментарий
13.09.2021 17:18 Ответить
ничого їм не загрожує ,замнуть все як завжди,ось якби звід батьків були позови до суду на кілька мільонів грн ну може тоді б і зняли трохи стружку з них, а так 99% буде дисциплінарна догана пальчіком отак аяяй і все)
показать весь комментарий
13.09.2021 17:26 Ответить
не знаю не знаю... директора по головке не погладят - точно... да и кухаркам навряд ли спустят...все таки нарушение (возможно штафами и отделаются)
показать весь комментарий
13.09.2021 17:39 Ответить
Золотистый стафиллокок есть, наверное, у каждого, найти его несложно.
показать весь комментарий
13.09.2021 15:33 Ответить
Ну или серебристый хотя бы 😀
показать весь комментарий
13.09.2021 15:52 Ответить
Та это какой то бред.
показать весь комментарий
13.09.2021 15:57 Ответить
а гонококов или еще каких то коков у этих коков не нашли ? )))
показать весь комментарий
13.09.2021 17:38 Ответить
Якщо так, то чому працівниці здорові та їхні сім'ї?
показать весь комментарий
13.09.2021 18:31 Ответить
 
 