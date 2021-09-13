Причина массового отравления в школе Хмельницкого - золотистый стафилококк, который обнаружили у четырех работников пищеблока

Массовое отравление в школе Хмельницкого спровоцировала бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружили у четырех работников персонала пищеблока учебного заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк). Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах - золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); с 60 смывов в 27 образцах - золотистый стафилококк.

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Как сообщалось, ранее в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

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Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.