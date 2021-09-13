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Трагические новости с фронта идут каждый день, а Зеленский и Кабмин об этом молчат, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Трагические новости с фронта идут каждый день, а Зеленский и Кабмин об этом молчат, - Гриценко

Украинская власть бездействует и не реагирует на обострение ситуации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Один убит, семеро ранены ... Двое убиты, девять ранены ... Один убит, трое ранены ... Трагические новости с фронта идут каждый день! А Президент и Правительство - об этом молчат? Статистика только и всего? Нет немедленных обращений к гарантам прекращения огня и союзникам - к Меркель, Макрону, Байдену. Нет требований немедленно созвать встречу в нормандском или любом другом формате. В конце концов - нет сокрушительного мощного собственного ответного удара, чтобы надолго отбить террористам желание нарушать режим тишины. Так бездействовать власти - неправильно и безответственно", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-министр обороны Гриценко: Меркель, Байден и Макрон - страусята, не замечающие угрозу "Северного потока-2"

Трагические новости с фронта идут каждый день, а Зеленский и Кабмин об этом молчат, - Гриценко 01
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Топ комментарии
+29
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13.09.2021 15:25
+16
По поводу первого места не уверен,но этот,, героическийпалковник,, кроме омерзения ничего не вызывает.
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13.09.2021 15:28
+15
Учуяло носом запах деньжат от приближающихся выборов. Пора косить бабло.
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13.09.2021 15:26
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анатоль тебе ли быть в печале ?
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13.09.2021 15:50 Ответить
Помню, Гриценко, будучи Министром Обороны Украины, называл себя "міністром надлишкового майна". Мудак.
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13.09.2021 15:51 Ответить
Бо зеленський сцикливе чмо.

Він не помічає тіл, які везуть зі сходу.

Та хіба воно не так само себе поводило весь Майдан і війну ? Ви бачили іншу реакцію ?

Гнида це, ГНИДА...
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13.09.2021 15:53 Ответить
Новий бот намалювавася! Ти чьіх холоп будєшь, подоляковскій ай прігожінскій?
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13.09.2021 16:28 Ответить
Ну панятна, прігожінскій, как всєгда, кто о чєм - а кацап о сасаніі.
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13.09.2021 16:50 Ответить
По пам'яті виконані обіцянки Юща:

- введення виплат при народження дитини;

- скорочення сроку служби в армії до року;

- збільшення мінімальної пенсії у 2,5 раза - зі 147 до 332 грн, це відбулося вже весною 2005 (заодно тоді ж мінімальну зарплату на 50% підняли за раз);

- перехід на партійну виборчу систему і відмова від корупційної мажоритарки;

- реприватизація Криворіжсталі - єдиний випадок, коли у олігарха забрали приватизований задешево завод;

- проведена справжня люстрація - звільнили 20 тис. чиновників-корупціонерів епохи Кучми;

- Скасування кортежів - на відміну від Зе, який це обіцяв, Ющ таки дійсно їздив на Мерсі+машина охорони - і все!

Так, Ющ зробив НЕДОСТАТНЬО, але він виконав більше обіцянок з передвиборчої програми, ніж будь-який інший наш президент! Просто почитайте програми і перевірте!
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13.09.2021 18:47 Ответить
Зато барига зробив українців в три рази біднішими і підірвав шість складів з ************.
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13.09.2021 20:56 Ответить
Ми говорим не про нього... І якщо вірити Беллінгкет, то підірвали які-небудь петров з бошировим...
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13.09.2021 21:50 Ответить
Потрібно відмітити, що президентський рейтинг сивочолого потроху падає: "Президентский антирейтинг возглавляет 5-й глава государства Петр Порошенко, за ним - экс-премьер Юлия Тимошенко." https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/27/7301863/

Якщо так і далі буде падати, то є шанс вийти по нулям до нових виборів.
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13.09.2021 18:35 Ответить
та й так зрозуміло , що йому нічого не світить !
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13.09.2021 21:47 Ответить
Та й на минулих ніби нічого не світило, але надіявся, наївний, до останнього, що пройде. Навіть у другий тур вдалося вивести оце одоробло. А закономірну невдачу спихнули на вчителів, які ніби за примарні 4 к $ всі проголосували за зє-придурка та Гриценка, який ніби наказав всім виборцям голосувати за це непорозуміння -блаЗЄня. І всі послухались і всі проголосували.
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13.09.2021 22:13 Ответить
В бан, курви, в бан
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14.09.2021 02:40 Ответить
Великокультурного пана серед ночі тривожать і не дають спати думки про жінок з низькою соціальною відповідальністю, що пан змушені вийти на форум з своїми проблемами?
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14.09.2021 18:03 Ответить
Как вспомню, как Министерство обороны времен министра Гриценко продало автоматы сотни тысяч автоматов из хранения по 467 грн за штуку, при том что в самом паршивом оружейном магазине хреновенькая "Сайга-МК" стоила 3500-3700 грн, то эту усатую тварь хочется к стенке поставить!!!
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13.09.2021 16:18 Ответить
Дані щодо готової техніки щороку публікує Держслужба експортного контролю. У 2014 і 2015 роках Нігерія купила в України 23 танки Т-72 і 12 гаубиць Д-30. У 2016 році у Конго відправили 25 танків Т64БВ-1, в Об'єднані Арабські Емірати -108 броньованих машин БРДМ-2, в Індонезію - 5 БТР-4, ще 34 бронетранспортери БТР-3 - до Таїланду. Але вже в офіційних даних 2017 року кількість проданої бронетехніки зменшилась - лише 16 танків «Оплот» для Таїланду. Статистики за минулий рік поки немає.....На початку війни Україна продавала навіть авіацію. У 2014-му, наприклад, Хорватії відправили 5 літаків Міг-21, ще один Міг-29 у Чад. Тоді ж Білорусь отримала шість Мі-8. А у 2015-му ще п'ять гелікоптерів Мі-24 відправили до Південного Судану. З того часу, згідно з офіційними даними, авіацію не продавали. https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-eksport-oborona-ukraina/29813449.html

Може якось ось це прокоментуєте? Хто і на чому тут руки погрів.
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13.09.2021 18:45 Ответить
Не его это срана он сейчас на заработке о чем говорить о каких погибших раненых не до этого
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13.09.2021 16:38 Ответить
Єфрейтор Толян Полковніков, це твій результат - покажи Косоворотці, як ходити конем. Краще тобі помовчати і більше ніколи про себе не нагадувати.
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13.09.2021 16:41 Ответить
Під дзявкотіння гриценків і відбуваються найголовніщі злочини !!!
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13.09.2021 18:11 Ответить
О Зеботів з Пєтяботами набігло.І всі ноу нейм. Сцуть Гриценка хоч він пішов з політики.І коментує в своєму фейсбуці, не на УТ . Правда очі коле ? Що він не так сказав?
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13.09.2021 20:13 Ответить
***** подыхает, но хочет помереть "победителем", уже этой осенью (скоро) может начатся серьезная война. Не знаю сознательно или из трусости не отвечают на провакации, но в любом случае нужно начать срочно скрытую мобилизацию и подготовить страну к военому положению и татальному переходу экономики на военное производство.
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13.09.2021 20:39 Ответить
Зе-*****"ст!
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13.09.2021 21:31 Ответить
"...Нет немедленных обращений к гарантам прекращения огня и союзникам - к Меркель, Макрону, Байдену. Нет требований немедленно созвать встречу в нормандском или любом другом формате. Источник: https://censor.net/ru/n3287931- а що , це колись допомагало ?!
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13.09.2021 21:46 Ответить
Важно чтоб тема была на повестке дня, зебил.
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14.09.2021 09:56 Ответить
ермак-Козырь вместе с другими анегтами фсб и путлером одержал полную победу над ВСУ, запретив давать "оветку", связав им руки. Мало того, что ВСУ унижены и деморализованы "режимом тиши", их просто расстреливают оккупанты, без каких-либо последствий для себя.
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13.09.2021 22:54 Ответить
Так клоун беспокоится о противнике, чтоб у него не было потерь, а на своих воинов, ему наплевать.
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13.09.2021 23:58 Ответить
Шановні,давайте не будемо піднімати хвилю лайна і купатися в ньому.... Не варто колупатися в минулому, персоналіях і тд. Мене також дивує і бісить поведінка та мовчання головнокомандуючого... Коли сам ніц не петрає у військових справах, то хай би бойові офіцери обрали б собі гетьмана бойового з широкими повноваженнями... А президент не вмішувався до цих справ
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14.09.2021 13:43 Ответить
Завели зелених ботів! Ганьба! Забалакали тему. Захистили зрадників! Браво! Продовжуйте, дурням на радість.
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14.09.2021 14:05 Ответить
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