Трагические новости с фронта идут каждый день, а Зеленский и Кабмин об этом молчат, - Гриценко
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Украинская власть бездействует и не реагирует на обострение ситуации на Донбассе.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Один убит, семеро ранены ... Двое убиты, девять ранены ... Один убит, трое ранены ... Трагические новости с фронта идут каждый день! А Президент и Правительство - об этом молчат? Статистика только и всего? Нет немедленных обращений к гарантам прекращения огня и союзникам - к Меркель, Макрону, Байдену. Нет требований немедленно созвать встречу в нормандском или любом другом формате. В конце концов - нет сокрушительного мощного собственного ответного удара, чтобы надолго отбить террористам желание нарушать режим тишины. Так бездействовать власти - неправильно и безответственно", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Він не помічає тіл, які везуть зі сходу.
Та хіба воно не так само себе поводило весь Майдан і війну ? Ви бачили іншу реакцію ?
Гнида це, ГНИДА...
- введення виплат при народження дитини;
- скорочення сроку служби в армії до року;
- збільшення мінімальної пенсії у 2,5 раза - зі 147 до 332 грн, це відбулося вже весною 2005 (заодно тоді ж мінімальну зарплату на 50% підняли за раз);
- перехід на партійну виборчу систему і відмова від корупційної мажоритарки;
- реприватизація Криворіжсталі - єдиний випадок, коли у олігарха забрали приватизований задешево завод;
- проведена справжня люстрація - звільнили 20 тис. чиновників-корупціонерів епохи Кучми;
- Скасування кортежів - на відміну від Зе, який це обіцяв, Ющ таки дійсно їздив на Мерсі+машина охорони - і все!
Так, Ющ зробив НЕДОСТАТНЬО, але він виконав більше обіцянок з передвиборчої програми, ніж будь-який інший наш президент! Просто почитайте програми і перевірте!
Якщо так і далі буде падати, то є шанс вийти по нулям до нових виборів.
Може якось ось це прокоментуєте? Хто і на чому тут руки погрів.