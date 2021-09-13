Трагические новости с фронта идут каждый день, а Зеленский и Кабмин об этом молчат, - Гриценко

Украинская власть бездействует и не реагирует на обострение ситуации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Один убит, семеро ранены ... Двое убиты, девять ранены ... Один убит, трое ранены ... Трагические новости с фронта идут каждый день! А Президент и Правительство - об этом молчат? Статистика только и всего? Нет немедленных обращений к гарантам прекращения огня и союзникам - к Меркель, Макрону, Байдену. Нет требований немедленно созвать встречу в нормандском или любом другом формате. В конце концов - нет сокрушительного мощного собственного ответного удара, чтобы надолго отбить террористам желание нарушать режим тишины. Так бездействовать власти - неправильно и безответственно", - заявил он.

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