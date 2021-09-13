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Зеленский о блокировании Советом судей судебной реформы: Каждое незаконное действие получит немедленный отпор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о блокировании Советом судей судебной реформы: Каждое незаконное действие получит немедленный отпор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы, 16 сентября в Офисе Президента Украины состоится рабочая встреча с участием председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

"Согласно абзацу 6 пункта 23-1 Заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП", - говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.

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"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - отметил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил международные организации, которые на прошлой неделе делегировали экспертов конкурсной комиссии, что будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета.

Ранее на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.
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Топ комментарии
+11
Сліпий казав - "ПОБАЧИМ!"....
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13.09.2021 15:44
+10
Вот оно, чё, Михалыч!

Оказывается, это ты судебную реформу "инициировал"!

Надёжа ты наш!
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13.09.2021 15:51
+9
урыст с дипломом учёбу в папином ВУЗе, криворожском стенфорде, прогулял в КВН =) За разделение властей оно не слышало)
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13.09.2021 15:51
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Сліпий казав - "ПОБАЧИМ!"....
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13.09.2021 15:44 Ответить
Он хотел сказать "запор".
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13.09.2021 21:13 Ответить
дуже добре, забув додати, що будєм усєх бонбіть
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13.09.2021 15:45 Ответить
Нє, хуже
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13.09.2021 15:46 Ответить
Нужно подкорректировать название статьи.
"Каждое незаконное действие получит немедленный(ую оценку) и отпор"
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13.09.2021 15:46 Ответить
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13.09.2021 15:47 Ответить


Можно и так.

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13.09.2021 15:50 Ответить
Брехло.
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13.09.2021 15:48 Ответить
Чому? Він посто не сказав що "чиясь незаконна дія" , а він же ж янєлох щоб дотримуватися якихось законів.
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13.09.2021 22:39 Ответить
"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость" (с)

Нагадайте, будь ласка, пів-шостому, що в нас парламентсько-президентська республіка.
Як Президент, який належить до виконавчої гілки влади, хоче впливати на судову реформу (реформу судової гілки влади), не порушуючи Конституцію України?
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13.09.2021 15:49 Ответить
урыст с дипломом учёбу в папином ВУЗе, криворожском стенфорде, прогулял в КВН =) За разделение властей оно не слышало)
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13.09.2021 15:51 Ответить
Тут принцип розподілу влад не порушується, бо це відмова Ради Суддів від виконання обов'язку.
Якщо будуть продовжувати - на них будуть об'єктивно заведені кримінальні справи.
Тому законні способи тиску на РС в даному випадку у ОП є.
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13.09.2021 16:23 Ответить
Як, як... Баканову поскаржиться. Ось як.
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13.09.2021 16:21 Ответить
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13.09.2021 15:49 Ответить
Где реакция?
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13.09.2021 15:49 Ответить
Вот оно, чё, Михалыч!

Оказывается, это ты судебную реформу "инициировал"!

Надёжа ты наш!
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13.09.2021 15:51 Ответить
Анна Андреевна. Так вы и пишите? как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих впрочем много есть сочинений: Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: пожалуй, изволь, братец! И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, Фрегат Надежды и Московский Телеграф… всё это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю стихи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и Юрий Милославский ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маминька, там написано, что это г. Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будет спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!
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13.09.2021 17:32 Ответить
Отпор, йа-йа, большой отпор. Не допустит...йа-йа. Хе-хе. Шо оно несет...
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13.09.2021 15:53 Ответить
а про каждодневные потери на фронте... ані чічірк !!
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13.09.2021 15:59 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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13.09.2021 16:11 Ответить
Они делают общее дело по команде из кремля, ворон ворону глаз не выклюет ))))
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13.09.2021 17:05 Ответить
А-а-а хтооо это сдеелаааал ? айяйяййй... в ОП - насран ...
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13.09.2021 17:18 Ответить
да всё значительно проще. судьи со стороны Украины в этой комиссии не нужны. пусть будут только иностранцы. так быстрей дело пойдёт. могу поспорить.
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13.09.2021 17:36 Ответить
чому я не вірю в його щирість?
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13.09.2021 18:27 Ответить
Да потому, что он всегда брешет!
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13.09.2021 21:37 Ответить
Ермак-Зеленский блокируют ВСЕ реформы.
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13.09.2021 21:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x3iwATUmEwM
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13.09.2021 21:00 Ответить
Alex N Alex Noyt

5 ч. ·



Зеленський збирає послів G7 і суддів через блокування судової реформи.
Слухайте, якщо Зеленський так любить звалювати свою роботу на інших, так може він вже звалить з посади за власним бажанням? Навіщо нам ця клоунада ще три роки?
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13.09.2021 21:20 Ответить
Зачем клоунада?

Ну, например, затем, что брали бабло за "убрать Порошенко".

А на что сей "нойт" рассчитывал? Что после Порошенко воцарится Золотой Век?

Ну так Господь и дал дураку по голове со всего размаха. Но интересно, что нойт продолжает обливать Пороха!

Дурак не умнеет даже после показательной порки.
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14.09.2021 10:17 Ответить
Дурачок....

Наступник буде копинсатись у купі законодавчого лайна від Зеленського. Витратить свою каденцію на війну з позовами проти держави.
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13.09.2021 21:27 Ответить
Опять взялся за старое, опять брешет, или он уже неможет без этого? Неужели он ещё надеется на то, что кто-то ещё ему поверит?
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13.09.2021 21:34 Ответить
"Може Тобі Ще Раз З'їздити У Трускавець Попити "Нафтусі"!"

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13.09.2021 22:46 Ответить
Зеленский уже много чего взял на контроль, провалит и это.
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13.09.2021 23:29 Ответить
Шо, в ліфті знов хтось надзюрив?
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14.09.2021 06:44 Ответить
Поки цих бандитів у суддівських мантіях всіх а не одного не знайдуть "мертвими в одному з особняків в Козині" доти шансів щось змінити в цій країні 0,0! Ця мафіозна система дійшла вже до тої стадії коли почала сама себе відтворювати і якщо одного чи декількох бандитів звідти усунути на їх місці появляться десятки нових більш зухвалих і кровожерних! І це ще було б пів біди якби таке творилось тільки в судах - таке твориться в усіх органах державного управління України і мене дивують наїзди на керівницю Єстонії яка сказала що нам до нормальних країн ще світлові роки вона не права ми в цю сторону ще навіть не почали рухатись!
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14.09.2021 08:47 Ответить
зе-лох войдёт в историю, как тот, кто во время войны грабил армию, а во время пандемии - больных.
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14.09.2021 09:04 Ответить
Ха..Создается впечатление,что эта зеленомордая макака не побрезгует во время похорон с мертвого снять кольцо и золотые коронки.

А его банда слуг урода если б могла,то украла бы даже линию горизонта.
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14.09.2021 10:08 Ответить
Законных методов /по нынешним законам Украины/ менять эту систему нет, только кардинальные меры могут решить проблему, вся власть принадлежит народу Украины и если народ будет иметь волю и решимость положить конец чиновничье-бюрактической системе, то кто сможет его остановить?
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14.09.2021 09:47 Ответить
А колы мильярд дэрэв, буба?

Колы?
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14.09.2021 10:05 Ответить
У всьому винні бобри.Допоки лісники саджають 300 деревець,проклятущі бобри згризають 500.
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14.09.2021 10:12 Ответить
Сволочи...

Что ещё скажешь?

Прыпыздэнт сажае и сажае, ажно воды на жопе дыбом, а они, блд...
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14.09.2021 10:20 Ответить
 
 