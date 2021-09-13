Зеленский о блокировании Советом судей судебной реформы: Каждое незаконное действие получит немедленный отпор
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы, 16 сентября в Офисе Президента Украины состоится рабочая встреча с участием председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".
"Согласно абзацу 6 пункта 23-1 Заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП", - говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.
"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - отметил Зеленский.
Зеленский также поблагодарил международные организации, которые на прошлой неделе делегировали экспертов конкурсной комиссии, что будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета.
Ранее на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.
Пожалуйста, подождите...
"Каждое незаконное действие получит немедленн
ый(ую оценку) и отпор"
Можно и так.
Нагадайте, будь ласка, пів-шостому, що в нас парламентсько-президентська республіка.
Як Президент, який належить до виконавчої гілки влади, хоче впливати на судову реформу (реформу судової гілки влади), не порушуючи Конституцію України?
Якщо будуть продовжувати - на них будуть об'єктивно заведені кримінальні справи.
Тому законні способи тиску на РС в даному випадку у ОП є.
Оказывается, это ты судебную реформу "инициировал"!
Надёжа ты наш!
Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих впрочем много есть сочинений: Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: пожалуй, изволь, братец! И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, Фрегат Надежды и Московский Телеграф… всё это я написал.
Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?
Хлестаков. Как же, я им всем поправляю стихи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.
Анна Андреевна. Так, верно, и Юрий Милославский ваше сочинение?
Хлестаков. Да, это мое сочинение.
Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.
Марья Антоновна. Ах, маминька, там написано, что это г. Загоскина сочинение.
Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будет спорить.
Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.
Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!
5 ч. ·
Зеленський збирає послів G7 і суддів через блокування судової реформи.
Слухайте, якщо Зеленський так любить звалювати свою роботу на інших, так може він вже звалить з посади за власним бажанням? Навіщо нам ця клоунада ще три роки?
Ну, например, затем, что брали бабло за "убрать Порошенко".
А на что сей "нойт" рассчитывал? Что после Порошенко воцарится Золотой Век?
Ну так Господь и дал дураку по голове со всего размаха. Но интересно, что нойт продолжает обливать Пороха!
Дурак не умнеет даже после показательной порки.
Наступник буде копинсатись у купі законодавчого лайна від Зеленського. Витратить свою каденцію на війну з позовами проти держави.
А его банда слуг урода если б могла,то украла бы даже линию горизонта.
Колы?
Что ещё скажешь?
Прыпыздэнт сажае и сажае, ажно воды на жопе дыбом, а они, блд...