После выборов в Госдуму на оккупированном Донбассе Россия не сможет больше сказать "нас там нет", - член ТКГ Иванова
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После того как жители оккупированных районов Донбасса проголосуют на выборах в Госдуму России, Кремль больше не сможет утверждать, что "нас там нет".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.
"Не только студентов заставляют голосовать на предстоящих российских выборах, это касается и "государственных служащих" в ОРДЛО. Это не только студентов касается, это очень большая часть населения Донбасса, проживающего на оккупированных территориях. Большинство из них будут вынуждены голосовать не потому, что они хотят, а потому, что это для них способ выживания", - отметила она..
По словам Ивановой, если "такое произойдет и на Донбассе будут люди голосовать, то Россия не сможет больше сказать ни в минских переговорах, ни на международных площадках или любых институциях, что "нас там нет".
"Для того чтобы они проголосовали на этих территориях, по законам Украины и по всем международным договорам должны быть государством Украина организованы там зарубежные округа. Если такие округа Украиной там не будут созданы, то граждане России не могут голосовать на этих территориях", - добавила член ТКГ.
Иванова отметила, что Украина на это будет реагировать должным образом и обращаться к международному сообществу, чтобы эти выборы были признаны недействительными не только Украиной, но и другими государствами.
"Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Об этом узнают все.
Ждём оглашения результатов.
Пусть голосуют.
Где, бл... новые санкции?
А какая собственно была реакция международного сообщества?
Они опять это оправдают заботой о русскоязычных и все утрутся. И вы также.
Лучше бы экономику страны поднимали. Пока народ не разбежался от таких умников и умниц с непристойно большими состояниями, нажитыми непосильными трудами во благо свое лично.
Вы бы о себе подумали - а долго ли будут терпеть вас?
Какая, нах, "соответствующая реакция"? Таня, ты сама веришь в то что несешь? Накуя этот словестный понос? Всему миру ясно и понятно что и как там происходит.
Значит скоро не будет
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!