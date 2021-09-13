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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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После выборов в Госдуму на оккупированном Донбассе Россия не сможет больше сказать "нас там нет", - член ТКГ Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После выборов в Госдуму на оккупированном Донбассе Россия не сможет больше сказать

После того как жители оккупированных районов Донбасса проголосуют на выборах в Госдуму России, Кремль больше не сможет утверждать, что "нас там нет".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"Не только студентов заставляют голосовать на предстоящих российских выборах, это касается и "государственных служащих" в ОРДЛО. Это не только студентов касается, это очень большая часть населения Донбасса, проживающего на оккупированных территориях. Большинство из них будут вынуждены голосовать не потому, что они хотят, а потому, что это для них способ выживания", - отметила она..

По словам Ивановой, если "такое произойдет и на Донбассе будут люди голосовать, то Россия не сможет больше сказать ни в минских переговорах, ни на международных площадках или любых институциях, что "нас там нет".

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"Для того чтобы они проголосовали на этих территориях, по законам Украины и по всем международным договорам должны быть государством Украина организованы там зарубежные округа. Если такие округа Украиной там не будут созданы, то граждане России не могут голосовать на этих территориях", - добавила член ТКГ.

Иванова отметила, что Украина на это будет реагировать должным образом и обращаться к международному сообществу, чтобы эти выборы были признаны недействительными не только Украиной, но и другими государствами.

"Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму", - добавила она.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Доказательств их присутсвия предостаточно. Вот только что с этими доказательствами делать?
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13.09.2021 15:56
+2
как только будут такие доказательства, оон немедленно введет туда свои "белые каски", рф будет отключена от системы "свифт", а под киевом найдут месторождение нефти.
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13.09.2021 16:01
+1
Где ЕС, где США?
Где, бл... новые санкции?
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13.09.2021 15:57
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Доказательств их присутсвия предостаточно. Вот только что с этими доказательствами делать?
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13.09.2021 15:56 Ответить
От такого железобетонного доказательства не отвертишься.

Об этом узнают все.

Ждём оглашения результатов.
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13.09.2021 15:59 Ответить
Каких ещё реальных "железобетонных" доказательств вам не хватает???!!
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13.09.2021 16:49 Ответить
Сколько лет длится суд по МН-17?
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13.09.2021 17:53 Ответить
І що , більше доказів не бачив?
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14.09.2021 08:05 Ответить
Вот!!!

Пусть голосуют.
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13.09.2021 15:57 Ответить
Где ЕС, где США?
Где, бл... новые санкции?
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13.09.2021 15:57 Ответить
*******-толерасты погут только обеспокоенность выражать. Больше они ничего не умеют.
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13.09.2021 16:31 Ответить
как только будут такие доказательства, оон немедленно введет туда свои "белые каски", рф будет отключена от системы "свифт", а под киевом найдут месторождение нефти.
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13.09.2021 16:01 Ответить
те що за цією всією ситуацією стоїть пі.дароSSія та її імбецильне керівництво й так давно всім зрозуміло, навіщо цей цирк. Тим що представник Ткг таке каже він в один час погоджується з проведенням виборів на тимчасово окупованих територіях!
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13.09.2021 16:02 Ответить
"Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму", - добавила она ."

А какая собственно была реакция международного сообщества?
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13.09.2021 16:02 Ответить
Как будто этих геббельсов это как-то поколышет...ой, простота хуже воровства. Вы вопиете о беззаконии - а им плевать, как так же плевать и западу. Все только делают вид - запад - что осуждает и санкции посылает, а кремль - что их боится. Бизнес у них - общий.

Они опять это оправдают заботой о русскоязычных и все утрутся. И вы также.

Лучше бы экономику страны поднимали. Пока народ не разбежался от таких умников и умниц с непристойно большими состояниями, нажитыми непосильными трудами во благо свое лично.

Вы бы о себе подумали - а долго ли будут терпеть вас?
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13.09.2021 16:04 Ответить
Та ти що? 😮 А до того могла так говорити? Хоча до того там була "та сторона". 🤔 Невже і Зєлєнскій назве кацапію агресором?
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13.09.2021 16:05 Ответить
они нацелены, чтоб нас тут не было, а зелебыдло в этом помогает

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13.09.2021 16:12 Ответить
Мне кажется кацапов признание или не признание их присутствия на Донбассе уже мало волнует.
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13.09.2021 16:25 Ответить
Дожевывают добычу. Дело идет к поглощению. А их какими-то признаниями пугают. Они брехали пока жертва еще трепыхалась в их зубах. Боялись выпустить, поэтому и врали, что их там нет
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13.09.2021 16:48 Ответить
"Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму"

Какая, нах, "соответствующая реакция"? Таня, ты сама веришь в то что несешь? Накуя этот словестный понос? Всему миру ясно и понятно что и как там происходит.
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13.09.2021 16:53 Ответить
Нет так нет

Значит скоро не будет
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13.09.2021 16:57 Ответить
Главное не забывать исправно им платить пенсии, тамженашылюды😁😁
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13.09.2021 17:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.09.2021 17:17 Ответить
Яка кумедна жіночка.... Та до дупи оркам міжнародна спільнота на чолі з ООН і іншими організаціями які на мордор не мають жодного впливу!
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13.09.2021 17:57 Ответить
 
 