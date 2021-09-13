Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн, - Шмыгаль
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Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму 411 миллионов долларов.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине, 211 млн долларов - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E", - подчеркнул глава правительства.
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