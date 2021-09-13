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Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн, - Шмыгаль

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму 411 миллионов долларов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине, 211 млн долларов - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E", - подчеркнул глава правительства.

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А є ще один жарт, про акторку, яка приймає у будь-якій кількості та з усіх сторін, його Вова озвучив. Чи цей жарт вже не смішний?
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13.09.2021 16:08 Ответить
Вовик делает вид, что забыл.......
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13.09.2021 16:10 Ответить
А може цей "жарт" йому порохоботи підкинули або Порошенко особисто.
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13.09.2021 16:20 Ответить
Україні потрібні гроші на терміновий перехід опалення з газу на біопаливо! Сьогодні це питання життя або смерті сотень тисяч українців, які взимку можуть замерзнути в холодних квартирах.
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13.09.2021 17:04 Ответить
Зеледент мало того что принимает в любом количестве со всех сторон, он теперь это своим достижением считает.
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13.09.2021 16:11 Ответить
 
 