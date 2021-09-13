Германские и польские СМИ обсуждают, почему Дуда не стал встречаться с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 11 сентября посещала Польшу. Но польский президент Анджей Дуда не стал с ней встречаться. По официальной версии, не совпали графики.

О том, почему в действительности польский лидер не захотел встретиться с канцлером ФРГ, теперь рассуждает пресса Германии и Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

Формально польский президент в день визита канцлера уехал на мероприятие, посвященное деятельности профсоюза "Солидарность" в Шленском воеводстве. Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель отнеслась к этом "с пониманием".

О том, что встречи не будет, стало известно накануне визита.Германское издание Welt am Sonntag тогда писало: "С точки зрения Германии, отказ является оскорблением и доказательством сложных отношений. Ни с одной другой страной-партнёром у Берлина нет таких холодных отношений, как с Польшей".

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Германская газета Die Welt утверждает, что по приезде в Варшаву Меркель пришлось скорректировать программу своего визита.

"Конечно, позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого, однако президент Анджей Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель", - подчеркивает обозреватель Филипп Фриц.

По его мнению, таким образом Варшава решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.

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Другое издание Sueddeutsche Zeitung предположило, что Дуда решил отказаться от встречи из-за запуска "Северного потока-2".

"Дуда не захотел встречаться с Меркель, потому что она ничего не сделала против строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по мнению Варшавы, вредит энергетической безопасности", - считает публицист Sueddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

Об этом же пишут и польские СМИ: они отмечают, что об изменениях в графике, из-за которых Дуда не смог встретиться с Меркель, было объявлено вскоре после того, как Россия заявила о завершении строительства "Северного потока-2".

Польский политолог Бартош Величский на страницах Wyborcza отметил, что президент Анджей Дуда "порадовал своих самых преданных избирателей".

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"Он стал единственным польским политиком, который успешно противостоит немцам и отказался встретиться с канцлером Ангелой Меркель, приехавшей в Варшаву с прощальным визитом. Утечки из президентского дворца, распространяемые национальными СМИ, показывают, что это было возмездие за "Северный поток — 2" и за немецкое высокомерие, потому что в июне Меркель не хотела организовывать польско-германские правительственные консультации в Берлине", - утверждает польский эксперт.

При этом он предполагает, что Дуда "просто обиделся на немцев", потому что они сначала согласовали дату визита с премьер-министром Матеушем Моравецким, а не с первым лицом государства.

"Но это не меняет того факта, что показной отказ Меркель, возможно, был самым эффектным ходом Дуды во внешней политике. И самым разрушительным", - отмечает политолог.