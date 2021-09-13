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Новости За рубежом
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Германия (6023) Меркель (2121) Польша (7488) Северный поток (1428) Дуда (642)

Германские и польские СМИ обсуждают, почему Дуда не стал встречаться с Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германские и польские СМИ обсуждают, почему Дуда не стал встречаться с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 11 сентября посещала Польшу. Но польский президент Анджей Дуда не стал с ней встречаться. По официальной версии, не совпали графики.

О том, почему в действительности польский лидер не захотел встретиться с канцлером ФРГ, теперь рассуждает пресса Германии и Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

Формально польский президент в день визита канцлера уехал на мероприятие, посвященное деятельности профсоюза "Солидарность" в Шленском воеводстве. Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель отнеслась к этом "с пониманием".

О том, что встречи не будет, стало известно накануне визита.Германское издание Welt am Sonntag тогда писало: "С точки зрения Германии, отказ является оскорблением и доказательством сложных отношений. Ни с одной другой страной-партнёром у Берлина нет таких холодных отношений, как с Польшей".

Читайте: Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа

Германская газета Die Welt утверждает, что по приезде в Варшаву Меркель пришлось скорректировать программу своего визита.

"Конечно, позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого, однако президент Анджей Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель", - подчеркивает обозреватель Филипп Фриц.

По его мнению, таким образом Варшава решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.

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Другое издание Sueddeutsche Zeitung предположило, что Дуда решил отказаться от встречи из-за запуска "Северного потока-2".

"Дуда не захотел встречаться с Меркель, потому что она ничего не сделала против строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по мнению Варшавы, вредит энергетической безопасности", - считает публицист Sueddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

Об этом же пишут и польские СМИ: они отмечают, что об изменениях в графике, из-за которых Дуда не смог встретиться с Меркель, было объявлено вскоре после того, как Россия заявила о завершении строительства "Северного потока-2".

Польский политолог Бартош Величский на страницах Wyborcza отметил, что президент Анджей Дуда "порадовал своих самых преданных избирателей".

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"Он стал единственным польским политиком, который успешно противостоит немцам и отказался встретиться с канцлером Ангелой Меркель, приехавшей в Варшаву с прощальным визитом. Утечки из президентского дворца, распространяемые национальными СМИ, показывают, что это было возмездие за "Северный поток — 2" и за немецкое высокомерие, потому что в июне Меркель не хотела организовывать польско-германские правительственные консультации в Берлине", - утверждает польский эксперт.

При этом он предполагает, что Дуда "просто обиделся на немцев", потому что они сначала согласовали дату визита с премьер-министром Матеушем Моравецким, а не с первым лицом государства.

"Но это не меняет того факта, что показной отказ Меркель, возможно, был самым эффектным ходом Дуды во внешней политике. И самым разрушительным", - отмечает политолог.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Правильно зробив.

Меркельша спаскудила всю свою політичну кар'єру.
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13.09.2021 16:27
+25
Дуда - политик с большой буквы! Не стал кланятся немцам! Считаются только с сильными! Зеленский - слабак!
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13.09.2021 16:27
+21
Какой разительный контраст с нашим клоуном. Получается Зеленский таки враг. Наградил Меркель украинским орденом за Северный поток-2 Что возразите, зебилы?

\
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13.09.2021 16:35
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сбитая дама..
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13.09.2021 16:26 Ответить
Не встал встречаться потому что она бабуся, а он мужчина в самом рассвете сил)))
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13.09.2021 16:35 Ответить
ПУТІН ЗАДУВ ВАРТІСТЬ газу в ЄС вже аж до 727 доларів - завдяки його "вдалому проекту" - Nord Stream 2 з Росії до Німеччини..
Завдяки тому, що Путін дешево купив європейських політиків мантрою, що Україна - ненадійний транзитер і... хабарями...

Що ж в цій ситуації можна запропонувати Меркель-Макрону? В яких страшний дефіцит власних мізків ... але вдало заміщених путінськими хабарями

Лише одне - те чим вони "водили за ніс" Україну: "Продовжуйте свою традиційну політику - бути "серйозно занепокоєними" і "серйозно стурбованими"... і це заспокоїть серця всіх європейців"... хоча проблему дефіциту газу -НЕ ВИРІШИТЬ !

Як і чим ви, сволоти збиралися "гарантувати продовження транзиту газу Україною в майбутньому, " коли ви , ІДІОТИ, не змогли гарантувати сьогодні постачання газу СОБІ, маючи майже подвоєні потужності з його транзиту (Укр. ГТС + Nord Stream )... і чинний договір з росією про ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНІ та юридично зобов'язуючі росію обсяги постачання в Європу необхідного для неї газу ? Чому не добилися виконання росією уже укладених з нею угод? Чому й досі не покарали її судом за невиконання чинного договору (регулярні недопоставки вже ж тривають 4 місяці)?

Чи обіцянками Україні "гарантії транзиту" (не оформленої відповідним договором) збиралися вчергове "надути" Україну? Але ж надули себе.. Вірніше - дозволили Путіну надути себе... Чи просто - банально зіграли в з ним "піддавки" за путінські хабарі ... при цьому -"поклавши помідори" і на інтереси очолюваних вами держав? -БО в них істинним гальмом від відстоювання інтересів рідної Європи можуть бути лише... ХАБАРІ !

Ось чому я, ще з 1993 року (після перебування одним з керівників в "європейському комітеті") - однозначно переорієнтувався "в дружбі" виключно на США і НАТО, бо там -"мізків" незрівнянно більше ніж в ЄС-івських політиків і почав виступати "категорично проти" організаційної і політичної інтеграції України в ЄС...

PS: Я й нашим "довбодятлам" настійливо рекомендував в квітні-травні ц.р. побільше закупити і закачати газу в сховища (коли він був ще дешевим)... Нііі... наші "довбодятли" тоді закачали лишень 0,15 млрд кубів, коли ще могли закачати й цілих три мільярди...








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13.09.2021 22:04 Ответить
Дуда - политик с большой буквы! Не стал кланятся немцам! Считаются только с сильными! Зеленский - слабак!
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13.09.2021 16:27 Ответить
Правильно зробив.

Меркельша спаскудила всю свою політичну кар'єру.
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13.09.2021 16:27 Ответить
Мовчки ,послав фрау на х...!!!! Респект ,вельмишановному пану !!!))
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13.09.2021 16:39 Ответить
Поляки самі мріяли стати європейським газовим хабом. Та бабулька їх переграла. Зрозуміло, що хлопчина глибоко ображений...
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13.09.2021 17:01 Ответить
Языком почесать-ума много не надо. С чего ты, умник это взял?
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13.09.2021 20:05 Ответить
Новини потрібно читати. І осмислювати. А не тільки бездумно срати в коментарях.
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13.09.2021 20:17 Ответить
Ви про,що?
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13.09.2021 21:05 Ответить
А смысл с ней встречаться, если через пару месяцев она уже будет никто в политике Германии.
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13.09.2021 16:28 Ответить
Ну насчет "никто" - я бы поспорил. Она 16 лет была у власти, связи останутся.

Она будет как Шрёдер - открыто продвигать интересы пуйла. Ведь Шрёдер, хоть и давно уже не у власти, но он вхож в самые высокие кабинеты, знаком с промышленниками, финансистами и т.д.

Вот и Меркель теперь будет отрабатывать свою зарплату в наблюдательном совете СП-2.
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13.09.2021 17:11 Ответить
Связи в политике и прямое влияние на нее это как бы разные вещи.
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13.09.2021 17:39 Ответить
И правильно сделал.
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13.09.2021 16:30 Ответить
Ну что же, поляки это могут себе позволить.
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13.09.2021 16:31 Ответить
Какой разительный контраст с нашим клоуном. Получается Зеленский таки враг. Наградил Меркель украинским орденом за Северный поток-2 Что возразите, зебилы?

\
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13.09.2021 16:35 Ответить
Меркель вела двойную игру. Невооруженным глазом видно. Вот и результат. А новая ее должность в Потоке будет явным доказательством.
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13.09.2021 16:36 Ответить
с этой дамой уже все понятно. и дуде этот зашквар не нужен, и ей особо фиолетово, она мыслями уже в газпроме.
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13.09.2021 16:37 Ответить
Респект ,шановному пану !!! Ввімкнув ігнор давній комсомлці !!!)))
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13.09.2021 16:37 Ответить
"Оставь меня, старушка, я в печали..."(с).
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13.09.2021 17:12 Ответить
Так СП-2 ударит теперь и по Ямалу тоже, вполне возможно что теперь и отношения Польши с Украиной будут портиться из за конкуренции Ямала и нашей ГТС за оставшийся российский газ.
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13.09.2021 16:37 Ответить
я бы тоже побрезговал......
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13.09.2021 16:40 Ответить
Пану Дуде срочно Героя Украины!
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13.09.2021 16:41 Ответить
Украина здесь ни при чем.. у Дуды своя труба.
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13.09.2021 16:44 Ответить
Та й ту Данія заморозила...
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13.09.2021 17:10 Ответить
президент здорової нації
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13.09.2021 16:47 Ответить
Дуда с рашистами и их немецкими подельниками не встречается .
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13.09.2021 17:17 Ответить
И ни слова о главной проблеме Польши и Германии. Бюджета ЕС, из которого Польша и Венгрия будут получать меньше дотаций из-за нарушений "принципов верховенства права".
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13.09.2021 17:54 Ответить
Так то президент, а то канцлер. Привезли бы президента он бы и встретился. Все просто.
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13.09.2021 20:00 Ответить
Хоть один нашелся, показал этой дуре дулю! Я бы ее вообще послал бы на ..й!
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13.09.2021 20:06 Ответить
Поляки - нормальні , гонорові люди . А німчура - продажна , брехлива і підла , готова за невеличкі гроші саму себе разом з рідною мамою продати в дешевий бордель .

Ну і як їм зустрічатися ? Позоритися Дуда не захотів , ото й уся причина .
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13.09.2021 21:07 Ответить
Пусть Путлер встречается с фрау Риббетроп.
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13.09.2021 21:08 Ответить
Меркель отримала показово гучного ляпаса за багаторічне обслуговування пуйла!))
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13.09.2021 21:11 Ответить
Ляпаса отримав саме Дуда. Бо для Меркель місце в Газпромі вже заброньоване, а Дуда тепер буде в неї купувати кацапський газ втридорога через німецьку прокладку. Діватись бо йому нікуди, з СПГ американці його кинули, Балтійську трубу Данія заморозила...
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13.09.2021 22:57 Ответить
Поляки молодцы! Они у себя делают все то что должны делать украинцы у себя с 1991 года но не делают. Даже не с 1991-го, а начиная с 1917-го...
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13.09.2021 23:08 Ответить
А почему Зе встречался с этой шлюхой?
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14.09.2021 00:55 Ответить
Із пуцькою поведешся-біди не оберешся! Отак сталося із фрау Меркель через те,що повірила ***** і "пропихнула", у свій час, проект ПП-2 у життя завдавши відчутної шкоди європейцям. Тепер уся Європа вважає Меркельшу за пуцикову шльондру і просто плює на неї.
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14.09.2021 04:16 Ответить
Польща, що плентається в хвості ЄС і сидить на підсосі - це вся Європа? Не сміши.
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14.09.2021 11:55 Ответить
Она не то,что ничего не сделала против Потока,она просто нагло продвигает его.Действительно,за что же ей орден?
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14.09.2021 12:05 Ответить
Respect Дуді👍...замість відкритої і потужної підтримки від ЄС(в 1 чергу від Німеччини і Франції),поляки отримали ніж в спину-переговори з лукашенком-пуцькіним і норд-стрім2.Меркель наплювала на інтереси Польщі і відверто працює на інтереси рф,тому хорошого відношення до цієї старої німецької "шмари"🤢 і бути не може...в України до речі теж🤔.
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18.11.2021 11:37 Ответить
 
 