Германские и польские СМИ обсуждают, почему Дуда не стал встречаться с Меркель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 11 сентября посещала Польшу. Но польский президент Анджей Дуда не стал с ней встречаться. По официальной версии, не совпали графики.
О том, почему в действительности польский лидер не захотел встретиться с канцлером ФРГ, теперь рассуждает пресса Германии и Польши, сообщает Цензор.НЕТ.
Формально польский президент в день визита канцлера уехал на мероприятие, посвященное деятельности профсоюза "Солидарность" в Шленском воеводстве. Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель отнеслась к этом "с пониманием".
О том, что встречи не будет, стало известно накануне визита.Германское издание Welt am Sonntag тогда писало: "С точки зрения Германии, отказ является оскорблением и доказательством сложных отношений. Ни с одной другой страной-партнёром у Берлина нет таких холодных отношений, как с Польшей".
Германская газета Die Welt утверждает, что по приезде в Варшаву Меркель пришлось скорректировать программу своего визита.
"Конечно, позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого, однако президент Анджей Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель", - подчеркивает обозреватель Филипп Фриц.
По его мнению, таким образом Варшава решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.
Другое издание Sueddeutsche Zeitung предположило, что Дуда решил отказаться от встречи из-за запуска "Северного потока-2".
"Дуда не захотел встречаться с Меркель, потому что она ничего не сделала против строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по мнению Варшавы, вредит энергетической безопасности", - считает публицист Sueddeutsche Zeitung Флориан Хассель.
Об этом же пишут и польские СМИ: они отмечают, что об изменениях в графике, из-за которых Дуда не смог встретиться с Меркель, было объявлено вскоре после того, как Россия заявила о завершении строительства "Северного потока-2".
Польский политолог Бартош Величский на страницах Wyborcza отметил, что президент Анджей Дуда "порадовал своих самых преданных избирателей".
"Он стал единственным польским политиком, который успешно противостоит немцам и отказался встретиться с канцлером Ангелой Меркель, приехавшей в Варшаву с прощальным визитом. Утечки из президентского дворца, распространяемые национальными СМИ, показывают, что это было возмездие за "Северный поток — 2" и за немецкое высокомерие, потому что в июне Меркель не хотела организовывать польско-германские правительственные консультации в Берлине", - утверждает польский эксперт.
При этом он предполагает, что Дуда "просто обиделся на немцев", потому что они сначала согласовали дату визита с премьер-министром Матеушем Моравецким, а не с первым лицом государства.
"Но это не меняет того факта, что показной отказ Меркель, возможно, был самым эффектным ходом Дуды во внешней политике. И самым разрушительным", - отмечает политолог.
Пожалуйста, подождите...
Завдяки тому, що Путін дешево купив європейських політиків мантрою, що Україна - ненадійний транзитер і... хабарями...
Що ж в цій ситуації можна запропонувати Меркель-Макрону? В яких страшний дефіцит власних мізків ... але вдало заміщених путінськими хабарями
Лише одне - те чим вони "водили за ніс" Україну: "Продовжуйте свою традиційну політику - бути "серйозно занепокоєними" і "серйозно стурбованими"... і це заспокоїть серця всіх європейців"... хоча проблему дефіциту газу -НЕ ВИРІШИТЬ !
Як і чим ви, сволоти збиралися "гарантувати продовження транзиту газу Україною в майбутньому, " коли ви , ІДІОТИ, не змогли гарантувати сьогодні постачання газу СОБІ, маючи майже подвоєні потужності з його транзиту (Укр. ГТС + Nord Stream )... і чинний договір з росією про ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНІ та юридично зобов'язуючі росію обсяги постачання в Європу необхідного для неї газу ? Чому не добилися виконання росією уже укладених з нею угод? Чому й досі не покарали її судом за невиконання чинного договору (регулярні недопоставки вже ж тривають 4 місяці)?
Чи обіцянками Україні "гарантії транзиту" (не оформленої відповідним договором) збиралися вчергове "надути" Україну? Але ж надули себе.. Вірніше - дозволили Путіну надути себе... Чи просто - банально зіграли в з ним "піддавки" за путінські хабарі ... при цьому -"поклавши помідори" і на інтереси очолюваних вами держав? -БО в них істинним гальмом від відстоювання інтересів рідної Європи можуть бути лише... ХАБАРІ !
Ось чому я, ще з 1993 року (після перебування одним з керівників в "європейському комітеті") - однозначно переорієнтувався "в дружбі" виключно на США і НАТО, бо там -"мізків" незрівнянно більше ніж в ЄС-івських політиків і почав виступати "категорично проти" організаційної і політичної інтеграції України в ЄС...
PS: Я й нашим "довбодятлам" настійливо рекомендував в квітні-травні ц.р. побільше закупити і закачати газу в сховища (коли він був ще дешевим)... Нііі... наші "довбодятли" тоді закачали лишень 0,15 млрд кубів, коли ще могли закачати й цілих три мільярди...
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Меркельша спаскудила всю свою політичну кар'єру.
Она будет как Шрёдер - открыто продвигать интересы пуйла. Ведь Шрёдер, хоть и давно уже не у власти, но он вхож в самые высокие кабинеты, знаком с промышленниками, финансистами и т.д.
Вот и Меркель теперь будет отрабатывать свою зарплату в наблюдательном совете СП-2.
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Ну і як їм зустрічатися ? Позоритися Дуда не захотів , ото й уся причина .