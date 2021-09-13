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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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ВР (28734) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Бурба (81) Безуглая (202)

ВСК повторно пригласит на заседание по делу "вагнеровцев" экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу: он не выходит на связь, - "слуга народа" Безуглая (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК повторно пригласит на заседание по делу

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая расследует дело "вагнеровцев", ещё раз пригласит на своё заседание экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу.

Об этом в интервью журналистам под зданием Комитетов ВР сказала глава ВСК Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, ВСК уже приглашала Бурбу для дачи показаний.

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"Он не выходит на связь", - отметила нардеп.

Позднее Безуглая сообщила в Фейсбуке, что Бурба после ее заявления вышел на связь.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения. В ответ, авторы сюжета про Вагнергейт: старший международный корреспондент офиса CNN по постсоветским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были обвинены советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком во взаимодействии с ФСБ России.

Отметим, что автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Подробнее об этом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Офис Президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN, которого Зеленский возил на фронт и приглашает на все пресс-конференции".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
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Топ комментарии
+9
А Баканова слабо пригласить? Он тоже в кусре. И наверняка не прячется
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13.09.2021 16:47
+9
Бурба же ясно сказал: В цирковых представлениях не участвую! Зачем человека дергать?
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13.09.2021 16:47
+8
Всіх спеціалістів, які займались вагнерівцями, звільнили.
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13.09.2021 16:51
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13.09.2021 16:32 Ответить
Мже він вже в молдові, чи там зараз не сховєшся?
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13.09.2021 16:44 Ответить
А до чього Бурба в Молдові?! І, доречі, де Чаус?!
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13.09.2021 16:58 Ответить
До того що на зв'язок не виходить
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13.09.2021 17:04 Ответить
Вже не варто Бурбі ходити туди, бо ФСБшний стукач Зєлупа щє Novchok там застосує.
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13.09.2021 16:47 Ответить
А Баканова слабо пригласить? Он тоже в кусре. И наверняка не прячется
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13.09.2021 16:47 Ответить
Бурба же ясно сказал: В цирковых представлениях не участвую! Зачем человека дергать?
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13.09.2021 16:47 Ответить
В рельсу позвони,дурочка...
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13.09.2021 16:49 Ответить
Всіх спеціалістів, які займались вагнерівцями, звільнили.
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13.09.2021 16:51 Ответить
В конце концов , Бурба уже более года как пенсионер, и ничем вам зелёные посипаки не обязан! Тем более , что обидел его ваш лидер очень сильно! А пенсионер имеет право сказать - а я не хочу с вами никаких дел иметь или идите вы все зелёные на йух! Не нравиться - подавайте в суд. Безуглая , у тебя же твой заступнык главы комиссии Нестор Шуфрич (долго смеялся на счёт таемности этого органа, наверняка после каждого заседания Нестор в мацкву звиты шлёт) - вот пусть он Бурбу и приведёт (посмотрим как Нестора в очередной раз на йух пошлют)!
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13.09.2021 17:14 Ответить
Всі новини - від цієї дурочки

Марьяна -
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13.09.2021 17:25 Ответить
З першого разу злуна мерзота ніхера не зрозуміла? Невже ви там всі такі тупака як ваша бубочка? вже напевне ця козлота хохлосрака задовбала Василя своїми викликами!
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13.09.2021 17:50 Ответить
яких ти, 73/43%зебіл, обирав - такі вони там і є... Я навіть не бачу, щоб ти покаявся...
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13.09.2021 18:31 Ответить
Вася пошли их всех этих слуг урода наХ...!
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13.09.2021 17:52 Ответить
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
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13.09.2021 20:49 Ответить
 
 