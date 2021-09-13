Киеву следует приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей: в Украине один из самых низких показателей в Европе, - Всемирный банк
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Украина использовала ресурсы ВБ для закупки вакцин, однако темпы вакцинации остаются медленными, а темпы вакцинации пожилых людей отстают даже от средних по стране, сообщила вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
"Хорошая новость в том, что Украина уже использовала ресурсы ВБ для закупки необходимых вакцин. Но, к сожалению, процесс вакцинации населения происходит недостаточно хорошо: Украина имеет один из самых низких показателей вакцинации в Европе", – сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 10 сентября только 14,3% населения получило хотя бы одну дозу и только 11,5% полностью вакцинированы.
"Сравните эти данные с данными соседних стран: в Польше полностью вакцинированы 50% населения, в Словакии - 40%, в Турции - 47%, даже в соседней Молдове - более 21%. В частности, нужно приложить больше усилий и внимания, чтобы охватить пожилых людей (старше 60 лет), уровень вакцинации которых отстает от среднего по стране, притом что они наиболее уязвимы к тяжелой форме течения заболевания COVID-19", – указала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии.
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Israel 0.63%
а у соседей Израиля
Lebanon 1.34%
Egypt 5.75%
А теперь смотрим Швецию, которую многие антиваксеры в пример ставили
Sweden 1.29%
У соседей Швеции
Norway 0.47%
Finland 0.78%
Вывод: Антиваксеры в пример ставили страну с текущей летальностью выше, чем у соседей, а проваксеры страну с текущей летальностью ниже, чем у соседей.
Ведь например, число онкобольных с раком кожи будет ближе в Израиле и Ливане, чем в Израиле и Швеции. И в Изриле оно существенно больше, чем в Швеции. А онкология - существенній фактор риска смерти при ковиде. По плотности населения тоже. А это существенный фактор передачи вируса. Уровень ультрафиолета, убивающий вирусы тоже в Швеции и Израиле сильно отличается. Тут у Израиля преимущество.
Вывод: Антиваксеры в пример ставили страну с текущей летальностью выше, чем у соседей, а проваксеры страну с текущей летальностью ниже, чем у соседей.
И я думаю, что если детально проанализировать статистику у соседних стран в сравнении с Израилем, то на текущий момент (а не в целом за полтора года) ситуация в Израиле не будет выглядеть выигрышно.
Вот и вся арифметика.