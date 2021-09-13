Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии участника оккупации Крыма Франчетти в Украину

Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с просьбой о выдаче гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного 12 сентября в Праге за совершение ряда преступлений против Украины, в частности участие в российской оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"12 сентября 2021 года Офису Генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис Генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что Офис генерального прокурора обращался в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и г. Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

"Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Голосеевским районным судом г.. Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти.