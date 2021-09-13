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Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии участника оккупации Крыма Франчетти в Украину

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Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии участника оккупации Крыма Франчетти в Украину

Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с просьбой о выдаче гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного 12 сентября в Праге за совершение ряда преступлений против Украины, в частности участие в российской оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"12 сентября 2021 года Офису Генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис Генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти. ФОТО

В пресс-службе отметили, что Офис генерального прокурора обращался в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и г. Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

"Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Голосеевским районным судом г.. Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Также читайте: МИД о задержании участника оккупации Крыма Франчетти: Работаем над его передачей в Украину

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти.
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Ни в коем случае! Шмаркли его сразу кацапам отдадут.
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13.09.2021 16:48 Ответить
Пусть Штатам его екстрадируют, как террориста, а те ему в Гуантанамо комнатку подыщут...
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13.09.2021 16:59 Ответить
Мабудь БеняДикая, добивається видачі терориста, щоб в Україні справу завести в глухий кут... а потім: за браком доказів - справу закрито... і хто його судитиме в Україні - судівська мафія... ? що щойно провалила судівську реформу... ?
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13.09.2021 17:09 Ответить
Ні в якому разі! Бо наші го---ни будуть судити отого гамадрила у печерському суді. А там як завжди: домашній арешт- і гуляй, Вася! А чехи вліплять йому років із 20 в натурі,і буде гуляти отой Вася за гратами від дзвінка до дзвінка.
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13.09.2021 18:11 Ответить
воно не громадянин Чехії, тому вони нічого йому не вліплять, а сюди нехай би віддали, тут він десяточку або й більше отримає, а смороду від кацапні буде тільки від факту екстрадиції, це буде епічно
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13.09.2021 21:30 Ответить
а может лучше ненужно его суда....? там хоть чехи дадут лет +-15 пусть сидит животное .а у нас его по любэ обменяют на наловленных в подвал какихто тёток....((
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13.09.2021 18:26 Ответить
Для чого, щоб передати Фуйлу?
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14.09.2021 00:18 Ответить
 
 