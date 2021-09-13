Зеленская: До конца года в Украине появится 28 новых приютов для жертв домашнего насилия

Кроме приютов, будут создавать и дневные центры, в которые пострадавшие от домашнего насилия могут прийти на консультацию.

Об этом в интервью изданию "Корреспондент" рассказала первая леди Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленской, Украина не стала исключением в перечне стран, в которых в течение локдауна "резко обострились случаи гендерно-обусловленного домашнего насилия, в большинстве случаев такими жертвами становятся женщины".

"Согласно плану действий, который был утвержден Кабинетом министров, только до декабря должно быть создано 28 новых шелтеров. Кроме них будут создаваться еще и дневные центры помощи: чтобы, если нет готовности уйти из дома, можно было прийти и проконсультироваться так, чтобы никто из соседей и близких не знал об этом", - рассказала Зеленская в интервью изданию "Корреспондент", опубликованном 13 сентября.

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В шелтерах, по словам Зеленской, будет предусмотрена возможность размещения жертв домашнего насилия на срок от 3-х до 6-ти месяцев, в т.ч. с детьми, а также предоставление первичной юридической помощи даже в случаях отсутствия документов.

Для финансирования запуска таких убежищ, а также дневных центров и специальных служб в полиции Кабмин еще летом выделил субвенцию в размере около 275 млн. грн.

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Также первая леди сообщила о создании 40 мобильных бригад (служб быстрого реагирования) по вопросам насилия в семье.