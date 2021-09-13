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Зеленская: До конца года в Украине появится 28 новых приютов для жертв домашнего насилия

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленская: До конца года в Украине появится 28 новых приютов для жертв домашнего насилия

Кроме приютов, будут создавать и дневные центры, в которые пострадавшие от домашнего насилия могут прийти на консультацию.

Об этом в интервью изданию "Корреспондент" рассказала первая леди Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленской, Украина не стала исключением в перечне стран, в которых в течение локдауна "резко обострились случаи гендерно-обусловленного домашнего насилия, в большинстве случаев такими жертвами становятся женщины".

"Согласно плану действий, который был утвержден Кабинетом министров, только до декабря должно быть создано 28 новых шелтеров. Кроме них будут создаваться еще и дневные центры помощи: чтобы, если нет готовности уйти из дома, можно было прийти и проконсультироваться так, чтобы никто из соседей и близких не знал об этом", - рассказала Зеленская в интервью изданию "Корреспондент", опубликованном 13 сентября.

Читайте: Количество обращений в полицию по случаям домашнего насилия в период пандемии выросло, - замминистра внутренних дел Павличенко

В шелтерах, по словам Зеленской, будет предусмотрена возможность размещения жертв домашнего насилия на срок от 3-х до 6-ти месяцев, в т.ч. с детьми, а также предоставление первичной юридической помощи даже в случаях отсутствия документов.

Для финансирования запуска таких убежищ, а также дневных центров и специальных служб в полиции Кабмин еще летом выделил субвенцию в размере около 275 млн. грн.

Также читайте: Для решения проблемы домашнего насилия государству нужна политика снижения уровня алкогольной и наркотической зависимостей, - Геращенко

Также первая леди сообщила о создании 40 мобильных бригад (служб быстрого реагирования) по вопросам насилия в семье.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Что там с финансированием лечения раненных солдат на фронте? Хотелось бы услышать чёткую и ясную позицию. А то у нас то домашнее насилие, то лгбт, то бездомные зверушки, а вот на решение реальных проблем почему-то волонтёры до сих пор собирают
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13.09.2021 16:53
+3
страдает от безделия бедняжка.... питание в школах по японской можели уже налажено - можно и за жертв насилия приниматься...
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13.09.2021 16:52
+3
ну, бабло-то понятно, но по сути - жертве насилия предлагают просто убежать? пересидеть пару месяцев, пока благоверный сменит гнев на милость?
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13.09.2021 16:55
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Правила форума Совет форумчан
ну вот и клоунесу прорвало...
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13.09.2021 16:50 Ответить
в полицию обращаться с такими ситуациями бесполезно, я правильно понимаю?
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13.09.2021 16:51 Ответить
Причем здесь полиция? Обычный, банальный для наших дней распил бабла да и все.
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13.09.2021 16:53 Ответить
ну, бабло-то понятно, но по сути - жертве насилия предлагают просто убежать? пересидеть пару месяцев, пока благоверный сменит гнев на милость?
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13.09.2021 16:55 Ответить
Хорошо если им будет где сидеть и жить.. если такие условия для них построят в чем я сомневаюсь.
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13.09.2021 16:56 Ответить
страдает от безделия бедняжка.... питание в школах по японской можели уже налажено - можно и за жертв насилия приниматься...
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13.09.2021 16:52 Ответить
Что там с финансированием лечения раненных солдат на фронте? Хотелось бы услышать чёткую и ясную позицию. А то у нас то домашнее насилие, то лгбт, то бездомные зверушки, а вот на решение реальных проблем почему-то волонтёры до сих пор собирают
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13.09.2021 16:53 Ответить
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13.09.2021 16:56 Ответить
Нужгно не приюты плодить а избавляться от насильства.
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13.09.2021 16:56 Ответить
Нужно избавляться от начальства
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13.09.2021 17:05 Ответить
Ну теперь понятно, где эти утырки криворожские ховаться собираются...
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13.09.2021 17:04 Ответить
Лучше бы наркодиспасерам помогала, глядишь и муженька от дури отучила бы...
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13.09.2021 17:15 Ответить
блєді, ви би хоч з нелохом єдне деревце посадили...з мільярда...
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13.09.2021 17:17 Ответить
так вы со страны приют для народа делаете скоро гето появяться с такой коммуналкой и отменной субсидий принятьием "законна" забирать жилье полицейский и судебный беспредел 90 процентов людей окажуться на улице или по Вашему в приюте
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13.09.2021 17:22 Ответить
Цю новину роздрукувати і розмістити перед входом в рагс. До речі "винос мозку" чоловіку - фемки насильством не вважають.
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13.09.2021 17:39 Ответить
28 приютов на 5 койко-мест каждый, из них половина - диваны и кресла - пересидеть.

а денюжек буде выброшено.....
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13.09.2021 17:55 Ответить
Мы за гендерное равенство ,что нам нужно -убить нахрен всех яйценосов . Неуважамые журнашлюхи , вам не кажется что картинка над новостью дискредетирует все мужское население ? Я за больше десяти лет юр практики встречал ООЧЕНЬ много случаев семейного насилия , где жертва мужчина, только вот сложность в том что женщині єто делают продуманно и по плану, а не на ємоциях как мужики, и докозать что то очень трудно, вернее не реально, а еще общество не воспринимает єтот факт благодаря таким как вы
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13.09.2021 18:43 Ответить
 
 