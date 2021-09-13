Новый глава БЭБ Мельник писал в диссертации о важности курса на СНГ, - "Схемы". ВИДЕО
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Вадим Мельник защитил диссертацию в 2016 году и стал кандидатом юридических наук. В научной работе он ссылается преимущественно на российские источники, хвалит экономическую стратегию РФ и называет членство в СНГ фактором дальнейшего развития Украины.
Диссертацию Мельника прочли журналисты программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
Тема научной работы - "Обеспечение экономической безопасности государства".
Мельник упоминает о дальнейшем развитии Украины путем вхождения в геополитические объединения - в том числе и СНГ.
Для решения криминогенной ситуации в сфере экономики страны в 2016-м году Мельник рекомендовал, в том числе, обеспечить "плодотворное сотрудничество с правоохранительными и другими компетентными органами зарубежных стран, в первую очередь государств - участников СНГ".
Отдельно журналисты обратили внимание, что в своей научной работе Вадим Мельник опирался на многочисленные российские источники. Размышляя об экономической стратегии государства, он ссылался, например, на "Государственную стратегию экономической безопасности Российской Федерации"; приводил диссертацию под названием "Деятельность органов внутренних дел по материалам Приволжского Федерального округа РФ"; опирался на диссертацию о "Правовых и организационных аспектах деятельности таможенных органов РФ".
На вопрос журналистов о том, почему он упоминал об этом уже после оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины Мельник ответил, что не помнит, о чем речь. "Я сейчас не припомню конкретно, в каком контексте эта фраза, но необходимо учитывать экономические связи. Чтобы обеспечить экономическую безопасность - надо, чтобы национальная экономика четко и очень устойчиво работала", - сказал Мельник.
На уточнение, действительно ли он считал в 2016-м году, что Украине нужно быть частью СНГ, Мельник ответил: "Никоим образом нет. Украина - это независимое государство. Никак она не может быть в СНГ. Сейчас четко не припомню, что я имел в виду. Поэтому, если можно, не делайте из меня врага государства".
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мда, уж, это надо было поискать найти такую погань
Мерзкое и ЗЕльоное, липнет к подошвам
что это ?
Куча квартир, куча бабла, пише про те, який важливий курс на зближення з мордором і не зрозуміло, якому народу "служить".
От чого бздєлєнський з маніакальною рішучистю десь находить подібних потвор. Невже кадрів адекватних немає ?
хуже нє будєт!
лайнопогане до ще гіршого.
Дебіли, ви зробили це РАЗОМ !!!
"Дайте мне власть! Любую, но власть! За кого угодно: за Украину, за рассею, за Австралию... Но я хочу ВЛАСТИ! (неценз.возглас)"
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
А кто-то ещё на что-то надеется? У ЗЕлёносопельного БлаЗЕня кроме ЗЕ-шапито ничего нет. Поэтому "у горнила" будут оказываться либо клоуны, либо проходимцы. Вопрос в другом:
Или дотерпит ли, или доживёт ли Украина хотя бы в форме извне управляемого квазигосударства до конца каденции ЗЕ-фигляра?
От тому в тій "десиртації" такий венігрет. І це проблема не тільки цього чиновника, напевно у 99%. Усе липа.
Впрочем, о чем это я？ Каждая новая власть в Украине подлее, наглее, циничнее, непрофессиональнее.