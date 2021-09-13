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Новости Политика Украины
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наука (694) СНГ (424) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (167)

Новый глава БЭБ Мельник писал в диссертации о важности курса на СНГ, - "Схемы". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вадим Мельник защитил диссертацию в 2016 году и стал кандидатом юридических наук. В научной работе он ссылается преимущественно на российские источники, хвалит экономическую стратегию РФ и называет членство в СНГ фактором дальнейшего развития Украины.

Диссертацию Мельника прочли журналисты программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Тема научной работы - "Обеспечение экономической безопасности государства".

Мельник упоминает о дальнейшем развитии Украины путем вхождения в геополитические объединения - в том числе и СНГ.

Новый глава БЭБ Мельник писал в диссертации о важности курса на СНГ, - Схемы 01

Для решения криминогенной ситуации в сфере экономики страны в 2016-м году Мельник рекомендовал, в том числе, обеспечить "плодотворное сотрудничество с правоохранительными и другими компетентными органами зарубежных стран, в первую очередь государств - участников СНГ".

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Новый глава БЭБ Мельник писал в диссертации о важности курса на СНГ, - Схемы 02

Отдельно журналисты обратили внимание, что в своей научной работе Вадим Мельник опирался на многочисленные российские источники. Размышляя об экономической стратегии государства, он ссылался, например, на "Государственную стратегию экономической безопасности Российской Федерации"; приводил диссертацию под названием "Деятельность органов внутренних дел по материалам Приволжского Федерального округа РФ"; опирался на диссертацию о "Правовых и организационных аспектах деятельности таможенных органов РФ".

Новый глава БЭБ Мельник писал в диссертации о важности курса на СНГ, - Схемы 03

На вопрос журналистов о том, почему он упоминал об этом уже после оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины Мельник ответил, что не помнит, о чем речь. "Я сейчас не припомню конкретно, в каком контексте эта фраза, но необходимо учитывать экономические связи. Чтобы обеспечить экономическую безопасность - надо, чтобы национальная экономика четко и очень устойчиво работала", - сказал Мельник.

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На уточнение, действительно ли он считал в 2016-м году, что Украине нужно быть частью СНГ, Мельник ответил: "Никоим образом нет. Украина - это независимое государство. Никак она не может быть в СНГ. Сейчас четко не припомню, что я имел в виду. Поэтому, если можно, не делайте из меня врага государства".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Не смешите! Он её вряд ли читал
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13.09.2021 17:06
+24
Мельник - це яскравий представник "слуг народу".

Куча квартир, куча бабла, пише про те, який важливий курс на зближення з мордором і не зрозуміло, якому народу "служить".
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13.09.2021 17:08
+21
В 2016 р. актуальна тема СНД??? Тоді була одна актуальна тема -агресія московської орди !!!)))
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13.09.2021 17:16
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Правила форума Совет форумчан
Ну так то ж в диссертации.
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13.09.2021 17:05 Ответить
ЦЕНЗОР!! ПОВЕРНИ ВЕРСІЮ ДЛЯ ПК В МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЩОБ МОЖНА БУЛО НА ОДНІЙ СТОРІНЦІ ТІЛЬКИ ЗАГОЛОВКИ ЧИТАТИ ХОЧАБ ЗА ПІВДНЯ НОВИН, АБО САМ ЧИТАЙ СВОЇ НОВИНИ З КАРТИНКАМИ!!!!
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13.09.2021 17:08 Ответить
Я к работникам Цензора не имею никакого отношения.
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13.09.2021 17:40 Ответить
Гребаний совок!
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13.09.2021 18:47 Ответить
эта "ценная кадра" засвечивается с новых сторон.

мда, уж, это надо было поискать найти такую погань

Мерзкое и ЗЕльоное, липнет к подошвам

что это ?
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13.09.2021 19:30 Ответить
Не смешите! Он её вряд ли читал
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13.09.2021 17:06 Ответить
Точно! Ему какой-то рыг, ляпальщик диссеров, накропал левой задней ногой, а он, не глядя, занёс кому надо и вуаля!
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13.09.2021 17:28 Ответить
Дисертація писалася в росії. Автори росіяни,тому і посилання на російські джерела.
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13.09.2021 17:29 Ответить
Ті ж, що писали проФФесору та ківі?
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13.09.2021 17:45 Ответить
Ага, це звичайно його виправдовує...
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13.09.2021 17:36 Ответить
Та ні. Просто це зазвичай нікого не дивує.
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13.09.2021 17:56 Ответить
эта уже новие лица или еще проклятый барыга им подсовывает? ахаха, какая разница вобщем то
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13.09.2021 17:07 Ответить
Сильная и стильная кадровая политика.
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13.09.2021 17:07 Ответить
А я не раз говорил, что АТО надо было начинать с Киева !!!
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13.09.2021 17:08 Ответить
Мельник - це яскравий представник "слуг народу".

Куча квартир, куча бабла, пише про те, який важливий курс на зближення з мордором і не зрозуміло, якому народу "служить".
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13.09.2021 17:08 Ответить
Яскравий взірець кремлівської гниди ,корупційний гельмінт-політикан !!!))))
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13.09.2021 17:12 Ответить
Якийсь фуйловий кадр..

От чого бздєлєнський з маніакальною рішучистю десь находить подібних потвор. Невже кадрів адекватних немає ?
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13.09.2021 17:09 Ответить
то Єрмак йому по вухах їздить, шо то чьоткіє рєбята
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13.09.2021 17:10 Ответить
для нього чим найгірше, тим краще. і цього курсу він дотримується дуже чітко.
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13.09.2021 17:17 Ответить
Так не идут к нему адекватные .
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13.09.2021 17:30 Ответить
тепер в нього є можливість здійснити цей курс

хуже нє будєт!
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13.09.2021 17:09 Ответить
кадри!
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13.09.2021 17:11 Ответить
усср гавеный
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13.09.2021 17:11 Ответить
Перестаньте. Віне не тільки, не писав ту десертацію, він навіть її не читав та в очі не бачив.
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13.09.2021 17:12 Ответить
Очеводно, что у Мельника нет жомовой ямы как у Кивы, а СНГ в те времена, было актуальной темой
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13.09.2021 17:13 Ответить
В 2016 р. актуальна тема СНД??? Тоді була одна актуальна тема -агресія московської орди !!!)))
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13.09.2021 17:16 Ответить
Селямчик! Ну так, для Украинцев в 2016 актуальной темой была война с московией, а для русни - снг.
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13.09.2021 17:19 Ответить
Ва-алейкм салям ,Мурзо !!!))))
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13.09.2021 19:08 Ответить
Угу. Как раз в том же 2016 у одного величайшего политика Европы тоже была актуальная тема, про Украину - актрису из фильмов для взрослых.
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13.09.2021 17:16 Ответить
такое не забывается от слова совсем.
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13.09.2021 17:21 Ответить
Це один з найдебільніших зебілів цього форуму. Навіть не дивує вже...
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13.09.2021 17:34 Ответить
вы серьезно? писал? он если ведел обложку этой "диссертации", то уже хорошо.
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13.09.2021 17:13 Ответить
"Кадри рєшают всьо!" !!!))))
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13.09.2021 17:13 Ответить
Классно, начальник Бюро Экономических Расследований (читай "бюро по кошмариванию бизнеса") - классическая русская подстилка с азаровской закваской. Есть ещё вопросы, типа "что с украинской экономикой не так" и "где инвесторы"?
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13.09.2021 17:13 Ответить
Чисто путинский агент влияния как и гетьманович,когда там новые выборы,пора гнать и эту шушеру.
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13.09.2021 17:17 Ответить
Все просто минвату, газобетон, тепличніе овощи, и т.д будем покупать в Беларуси, а наши заводаы остановятся. Цена на газ - там 120- , у на 420. А в Европу будут ездить только чиновники
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13.09.2021 17:20 Ответить
Так раз Мельник---на мельницу мельником и послать! Ну или по ремонту мукомольного производства. Жаль Сашу Белого---тот бы послал на мельницу где чугун крошат!
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13.09.2021 17:23 Ответить
а в 2014-2019 "схемы" активно лизали очко зеуродам и ничего... а тут "курс на СНГ" какой-то
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13.09.2021 17:26 Ответить
покидьок
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13.09.2021 17:29 Ответить
Реванш ватно-колорадской сволочи продолжается...
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13.09.2021 17:30 Ответить
Звідки зелена команда витягує раз по-разу різне лайно?
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13.09.2021 17:30 Ответить
Закон фізики тут, на жаль, не діє. Тут лайно погане до ще гіршого.
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13.09.2021 17:45 Ответить
Это кадр Транова, а тот в свою очередь прячется за Зермаком, как за каменной стеной, так что не просто "вытянули" его, а долго и сознательно вызревал он на солнышке, несмотря на скандалы вокруг их всех.
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13.09.2021 19:56 Ответить
в вашем вопросе ответ - зеленая команда ето оно самоe зеленое лайно и есть...
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13.09.2021 20:05 Ответить
Настали вже "інші часи"! Слуги зараз тільки таких призначають!

Дебіли, ви зробили це РАЗОМ !!!
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13.09.2021 17:31 Ответить
П - патриотизЬм. Почти ка это:





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13.09.2021 17:38 Ответить
Плюватися вже можна?
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13.09.2021 17:48 Ответить
Пожалійте монітор. Воно того не варте.
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13.09.2021 17:51 Ответить
Український Харків і Добкін? Це навіть на дешевий жарт не схоже.
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13.09.2021 17:49 Ответить
послесмертная хохма Гепы ?
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13.09.2021 19:31 Ответить
Кернес и Добкин - пророссийские гниды... могут перекраситься по необходимости
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13.09.2021 20:27 Ответить
Гепа йому ще не приснився?
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14.09.2021 00:29 Ответить
Животное все больше приобретает черты хряка. Их наличие - готовность занять в Украине высокую государственную должность.
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14.09.2021 00:55 Ответить
+100500!

"Дайте мне власть! Любую, но власть! За кого угодно: за Украину, за рассею, за Австралию... Но я хочу ВЛАСТИ! (неценз.возглас)"
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14.09.2021 09:16 Ответить
да ничего эти кивы не пишут, за них пишут диссертации , они и темы могут не знать
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13.09.2021 17:40 Ответить
зеленое хохлосракое ...здючье собирает туда к себе всю бывшую беспринципную воровскую срань. а чего ж мы хотели, выбрав это зеленое дерьмо? какая власть такие и холуи!
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13.09.2021 17:55 Ответить
А казачек-то засланный
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13.09.2021 17:58 Ответить
Думаю он и сам только из новостей узнал о чем его дисиртация..
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13.09.2021 18:06 Ответить
Справедливости ради,Мельник перечислил ООН,ЕС,СНГ,ГУУАМ.Выдернули из перечисленного только СНГ.Вот ,шо действительно смущает,так это то,шо единой концепции по вступлению нет.Для каждой она разная.Из чего можно делать вывод,що Мельник тупо карьерист и ему всё равно какой вектор Украины,лишь бы сидеть жопой в кресле власти.Безидейный офисный хорёк походу этот Мельник.Обычный совковый бюракрат,который занял не своё место
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13.09.2021 18:18 Ответить
Саша, извините, но по моему эта гнида как раз на своём месте. Разве нормальные, порядочные люди могут занимать такие места при этой власти. Других они просто и не приемлют рядом с собой.
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13.09.2021 19:19 Ответить
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
А кто-то ещё на что-то надеется? У ЗЕлёносопельного БлаЗЕня кроме ЗЕ-шапито ничего нет. Поэтому "у горнила" будут оказываться либо клоуны, либо проходимцы. Вопрос в другом:
Или дотерпит ли, или доживёт ли Украина хотя бы в форме извне управляемого квазигосударства до конца каденции ЗЕ-фигляра?
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13.09.2021 18:29 Ответить
який янілох, такий і мєльнік.
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13.09.2021 18:59 Ответить
это последние придурки для этой власти или еще будут?
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13.09.2021 19:28 Ответить
надо просто развесить зе-банатов на фонарных столбах!
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13.09.2021 19:39 Ответить
Так, хтось підставив цього пройдисвіта.
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13.09.2021 19:52 Ответить
і ще при захисті на ка кав йому в труси
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14.09.2021 00:27 Ответить
где они таких уродов выискивают, неужели нельзя уже найти нормального?
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13.09.2021 20:12 Ответить
нормальні не хочуть пов'язувати свою долю з клоунами, бо це на все життя
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14.09.2021 00:26 Ответить
Я так думаю, що фігурант ту дисертацію не писав, а можливо, і не повністю прочитав. Робиться усе просто. Береться кілька дисертацій з РФ чи РБ, головне, щоб рос. мовою, бо іншою не розуміють. Складають з них фігуранту "дисертацію", далі усе це електронним перекладачем перекладається українською мовою, перевіряються помилки перекладу. Науковий керівник пише за фігуранта кісь тези і статті у маловідомі видання, і дисертант готовий до захисту.
От тому в тій "десиртації" такий венігрет. І це проблема не тільки цього чиновника, напевно у 99%. Усе липа.
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13.09.2021 20:54 Ответить
Дисертацію йому Ківа набирав?
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14.09.2021 00:25 Ответить
Мельник хорошо понимает, что в случае неизбежной смены власти, его дни сочтены. Потому его задача - максимально наворовать, набрать взяток и смыться из Украины. Ведь еще придется давать отчет откуда наэкономил на квартиры по всему миру.

Впрочем, о чем это я？ Каждая новая власть в Украине подлее, наглее, циничнее, непрофессиональнее.
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14.09.2021 00:52 Ответить
 
 