Новый глава БЭБ Мельник писал в диссертации о важности курса на СНГ, - "Схемы". ВИДЕО

Вадим Мельник защитил диссертацию в 2016 году и стал кандидатом юридических наук. В научной работе он ссылается преимущественно на российские источники, хвалит экономическую стратегию РФ и называет членство в СНГ фактором дальнейшего развития Украины.

Диссертацию Мельника прочли журналисты программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Тема научной работы - "Обеспечение экономической безопасности государства".

Мельник упоминает о дальнейшем развитии Украины путем вхождения в геополитические объединения - в том числе и СНГ.

Для решения криминогенной ситуации в сфере экономики страны в 2016-м году Мельник рекомендовал, в том числе, обеспечить "плодотворное сотрудничество с правоохранительными и другими компетентными органами зарубежных стран, в первую очередь государств - участников СНГ".

Читайте: Глава БЭБ Мельник о наличии у него 6 квартир в Украине и Турции: Зарабатывал не один год, с женой накапливаем

Отдельно журналисты обратили внимание, что в своей научной работе Вадим Мельник опирался на многочисленные российские источники. Размышляя об экономической стратегии государства, он ссылался, например, на "Государственную стратегию экономической безопасности Российской Федерации"; приводил диссертацию под названием "Деятельность органов внутренних дел по материалам Приволжского Федерального округа РФ"; опирался на диссертацию о "Правовых и организационных аспектах деятельности таможенных органов РФ".

На вопрос журналистов о том, почему он упоминал об этом уже после оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины Мельник ответил, что не помнит, о чем речь. "Я сейчас не припомню конкретно, в каком контексте эта фраза, но необходимо учитывать экономические связи. Чтобы обеспечить экономическую безопасность - надо, чтобы национальная экономика четко и очень устойчиво работала", - сказал Мельник.

Также читайте: Существует риск, что когда ГФС ликвидируют, то БЭБ еще не начнет фактически работать, - Мельник

На уточнение, действительно ли он считал в 2016-м году, что Украине нужно быть частью СНГ, Мельник ответил: "Никоим образом нет. Украина - это независимое государство. Никак она не может быть в СНГ. Сейчас четко не припомню, что я имел в виду. Поэтому, если можно, не делайте из меня врага государства".