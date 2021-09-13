Количество вакцинированных работников школ в Киеве приближается к отметке в 80%, - КГГА

Уже через неделю в столичных учебных заведениях количество вакцинированных работников школ достигнет 80%.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

"Наша первоочередная задача - максимально вакцинировать работников школ, чтобы не останавливать образовательный процесс. На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе. Именно работники образования с ответственностью отнеслись к вакцинации и показали пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", - подчеркнул Мондриевский.

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Он рассказал, что за почти две недели обучения в столице удерживаются одни из самых низких темпов распространения COVID-19 в учреждениях образования, что стало возможным именно благодаря массовой вакцинации и соблюдению карантина.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", - отметил Мондриевский.

Он напомнил, что в Министерстве образования и науки отметили, что при вакцинации 80% работников, школы закрывать не будут даже в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и изменения карантинной зоны региона.

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