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Количество вакцинированных работников школ в Киеве приближается к отметке в 80%, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Количество вакцинированных работников школ в Киеве приближается к отметке в 80%, - КГГА

Уже через неделю в столичных учебных заведениях количество вакцинированных работников школ достигнет 80%.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

"Наша первоочередная задача - максимально вакцинировать работников школ, чтобы не останавливать образовательный процесс. На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе. Именно работники образования с ответственностью отнеслись к вакцинации и показали пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", - подчеркнул Мондриевский.

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Он рассказал, что за почти две недели обучения в столице удерживаются одни из самых низких темпов распространения COVID-19 в учреждениях образования, что стало возможным именно благодаря массовой вакцинации и соблюдению карантина.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", - отметил Мондриевский.

Он напомнил, что в Министерстве образования и науки отметили, что при вакцинации 80% работников, школы закрывать не будут даже в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и изменения карантинной зоны региона.

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ЦЕНЗОР!! ПОВЕРНИ ВЕРСІЮ ДЛЯ ПК В МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЩОБ МОЖНА БУЛО НА ОДНІЙ СТОРІНЦІ ТІЛЬКИ ЗАГОЛОВКИ ЧИТАТИ ХОЧАБ ЗА ПІВДНЯ НОВИН, АБО САМ ЧИТАЙ СВОЇ НОВИНИ З КАРТИНКАМИ!!!! Реально перейду на УП!
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13.09.2021 17:06 Ответить
Експеремент пройшов успішно. Заради безпечного стійла і корита - більшість готова відмовитися від свої прав.
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13.09.2021 17:24 Ответить
право на здоровье гарантировано конституцией и разумные люди этим воспользовались. А вы и дальше прячьте свои страхи за всяким бредом
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13.09.2021 17:26 Ответить
Быть подопытной мышью вот, что неразумно.
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13.09.2021 17:41 Ответить
ваши слова обоснованны какой-то научной работой, публикацией или только московитскими фейками?
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13.09.2021 17:58 Ответить
Розкажи, яким чином в нинішніх умовах реалізувати своє право на здоров'я середньостатистичному мешканцю села, наприклад.
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13.09.2021 18:33 Ответить
Вести здоровый образ жизни, вовремя обращаться к врачам и не пропускать вакцинации
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14.09.2021 09:07 Ответить
Саме про лікарів ти й не в темі.
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14.09.2021 12:25 Ответить
А вы наверное думаете, что вам в каждом селе должны содержать полный набор врачей? Есть районные и областные больницы едьте туда.
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14.09.2021 12:48 Ответить
Я ж і кажу, шо ти не в темі.
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14.09.2021 13:35 Ответить
Ну куда ж мне до тебя. У тебя ж классический комплекс "я все знаю, но никому не скажу"
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14.09.2021 17:24 Ответить
Вакциний троль не знає, що таке право.
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13.09.2021 20:35 Ответить
Я более чем знаю, что такое право. А главная проблема в том, что вы забываете главный принцип "ваша свобода заканчивается там где начинается моя". Я не хочу, что бы вас лечили за бюджетные деньги просто потому, что вам не хватило мозгов вакцинироваться. Поэтому если заболеете не обращайтесь к врачам, ведь ковид это легкое заболевание
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14.09.2021 09:06 Ответить
Валентин Мондрієвський- це часом не той що признався мінтятам що оче їм строчнути мінетку?
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13.09.2021 17:53 Ответить
Враження, шо ми вже - Ізраіль, хоча більше схоже на ранній совок.
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13.09.2021 18:36 Ответить
Ти ще в Ізраіль не вернувся?
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13.09.2021 19:33 Ответить
Бог милував.
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13.09.2021 19:38 Ответить
А шо жь так? Ваши после новаго года усє уєхали в зємлю абєтаванную. А Вам цадик велел астацца?
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13.09.2021 19:43 Ответить
Мені і без всяких Цадиків пощастило.
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13.09.2021 20:18 Ответить
 
 